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Генштаб ВСУ просит не распространять информацию о последствиях российских обстрелов в режиме реального времени: может заинтересовать вражеских артиллеристов и наводчиков

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Генштаб ВСУ просит не распространять информацию о последствиях российских обстрелов в режиме реального времени: может заинтересовать вражеских артиллеристов и наводчиков

Киев и другие города Украины страдают под ракетно-бомбовыми ударами противника.

Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Там отметили, что социальные сети и известные информационные ресурсы практически в режиме реального времени начинают комментировать последствия поражения и точность попадания вражеских ракет.

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"Обращаемся к блогерам, экспертам и обычным участникам интернет-сообщества: ваша оперативная информация может стать предметом заинтересованности российских артиллеристов и наводчиков для дальнейшей корректировки следующего выстрела врага! Будьте осмотрительны при распространении информации об обстрелах в режиме реального времени", - отметили в ВСУ.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+9
Надо тер-обороне отслеживать корректировщиков. А жильцам верхних этаже чаще просматривать балконы рядом и напротив. И опять и не вслух, но для всех. В плен не брать. Это дежурно. Не мы пришли---а к нам. Не о морали речь---а о собственной жизни.
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03.03.2022 11:06
+5
Якщо він не у формі ЗС РФ, він не полонений, Женевська конвенція його не захищає.
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03.03.2022 11:10
+4
як на мене, це очевидно. самі допомагаємо здійснювати ворогам коректування. вже давно цьому дивувався, але дума, що це так задумано
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03.03.2022 11:04
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як на мене, це очевидно. самі допомагаємо здійснювати ворогам коректування. вже давно цьому дивувався, але дума, що це так задумано
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03.03.2022 11:04 Ответить
Надо тер-обороне отслеживать корректировщиков. А жильцам верхних этаже чаще просматривать балконы рядом и напротив. И опять и не вслух, но для всех. В плен не брать. Это дежурно. Не мы пришли---а к нам. Не о морали речь---а о собственной жизни.
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03.03.2022 11:06 Ответить
Якщо він не у формі ЗС РФ, він не полонений, Женевська конвенція його не захищає.
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03.03.2022 11:10 Ответить
Юридично кажучи, без офіційного оголошення Росією війни Україні всі вони не полонені...
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03.03.2022 11:17 Ответить
"
Визначення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими[ред. | ред. код]

Женевська конвенція про поводження з військовополоненими визначає військовополонених як осіб, які потрапили в полон до супротивника та належать до однієї з таких категорій:

Особового складу збройних сил сторони конфлікту, а також членів ополчення чи добровольчих загонів, які є частиною цих збройних сил.
Членів інших ополчень та добровольчих загонів, зокрема членів організованих рухів опору, які належать до однієї зі сторін конфлікту й діють на своїй території або за її межами, навіть якщо цю територію окуповано, за умови, що ці ополчення або добровольчі загони, зокрема організовані рухи опору, відповідають таким умовам: a) ними командує особа, яка відповідає за своїх підлеглих; b) вони мають постійний відмітний знак, добре розпізнаваний на відстані; c) вони носять зброю відкрито; d) вони здійснюють свої операції згідно із законами та звичаями війни.
Членів особового складу регулярних збройних сил, які заявляють про свою відданість урядові або владі, що не визнані державою, яка їх затримує.
Осіб, які супроводжують збройні сили, але фактично не входять до їхнього складу, наприклад цивільних осіб з екіпажів військових літаків, військових кореспондентів, постачальників, особового складу робочих підрозділів або служб побутового обслуговування збройних сил, за умови, що вони отримали на це дозвіл тих збройних сил, які вони супроводжують, для чого останні видають їм посвідчення особи за зразком, наведеним у додатку.
Членів екіпажів суден торговельного флоту, зокрема капітанів, лоцманів та юнг, а також екіпажів цивільних повітряних суден сторін конфлікту, які не користуються більш сприятливим режимом згідно з будь-якими іншими положеннями міжнародного права.
Жителів неокупованої території, які під час наближення ворога озброюються, щоб чинити опір силам загарбника, не маючи часу сформуватися в регулярні війська, за умови, що вони носять зброю відкрито й дотримуються законів і звичаїв війни[1]" https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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03.03.2022 11:28 Ответить
Да х... положить на Женевскую конвенцию. Как Мордор положил на Будапештский меморандум.
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03.03.2022 11:40 Ответить
Похоже что завтра собрав сдуру примут военное положение. А значит теперь война а не то что сначала заявили. Сложно сегодня что либо комментировать.
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03.03.2022 11:34 Ответить
Это словосочетание Женевская конвенция у братов северных у всех разве что вызывает интерес как женское имя шлюхи по прямому назначению. С географией ведь туго там давно. С 1 мировой войны как минимум. Какой смысл с папуасами тему вести эту.
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03.03.2022 11:29 Ответить
Так ще ж Кучма написав: "Україна - не Росія".
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03.03.2022 11:32 Ответить
Сказал, написал--да ничего не делал по этой части.
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03.03.2022 11:35 Ответить
Але, в даному разі, він має рацію.
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03.03.2022 11:39 Ответить
Скільки ж можна про це казати, ЛЮДИ ПРИСЛУХАЙТЕСЯ, що просять військові!
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03.03.2022 11:52 Ответить
 
 