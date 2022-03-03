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Пограничники 5-го пограничного отряда совместно с ВСУ вышли на линию государственной границы Украины в Сумской области, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Пограничники 5-го пограничного отряда совместно с ВСУ вышли на линию государственной границы Украины в Сумской области, - Данилов

Пограничники 5 пограничного отряда передовой группой совместно с подразделениями Вооруженных Сил Украины вышли на линию государственной границы Украины на Сумщине.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"Восьмой день героического Национального сопротивления! Начнем с новости-молнии! 2022 год… На седьмой день войны с агрессивным государством-террористом Россией пограничники 5-го пограничного отряда передовой группой совместно с подразделениями Вооруженных Сил Украины вышли на линию государственной границы. Государственной пограничной службы Украины отлично выполняют задачи по беспощадному уничтожению российских оккупантов на территории Украины!!!", - отмечает он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генштаб ВСУ просит не распространять информацию о последствиях российских обстрелов в режиме реального времени: может заинтересовать вражеских артиллеристов и наводчиков

"Вторая хорошая новость - российские власти ускоренно приближаются к скамье подсудимых Гаагского трибунала. С каждым выстрелом и приказом эта скамья продлевается, а сроки наказания увеличиваются. Беспрецедентное событие для мировой истории, когда данные о преступлениях РФ передали в МКС сразу 39 стран. Трагической иллюстрацией будущего процесса "Украина против России" будет служить собор Успения Пресвятой Богородицы в Харькове, который выстоял во время Второй мировой войны, но в который в 2022 году попал российский снаряд, и Бабий Яр, потерпевший удар российскими ракетами. к сожалению, будет не одна страница", – добавляет Данилов.

Относительно общей ситуации. По словам Данилова, за сутки российским оккупационным войскам не удалось значительно продвинуться ни на одном из направлений, наступление было остановлено.

Также читайте: Оперативная обстановка на дипломатическом фронте от МИД Украины на 10:00 3 марта

Руководство Беларуси все больше фиксируется как руководство государства-террориста ерефии. Белорусская территория, а по некоторым данным, и ее вооруженные силы, используются в войне с Украиной.

"Осознав провал своего плана "Барбаросса - 2022" и столкнувшись с высокоэффективной деятельностью украинских военных и ТРО, Кремль пошел на смену тактике, начав массированные обстрелы жилых кварталов и объектов гражданской инфраструктуры в десятках городов, таких как Киев, Чернигов, Херсон, Харьков, в частности, с использованием запрещенного Женевской конвенцией вооружения. Массовой стала тактика ночных российских обстрелов жилых кварталов крупных городов", - добавляет он.

По оценкам секретаря СНБО, самое горячее направление суток – одесское. Но и здесь, как и по всей Украине, оккупанта ждут не с цветами, а с огнем, баррикадами и коктейлем "Сопротивление". Одесса – это Украина!

"Город Киев продолжает героически держать оборону. Продолжаются меры по обнаружению и уничтожению ДРГ оккупанта. Российские силы деморализованы, а украинские с каждым днем ​​все более мотивированы. И еще одно важное событие прошедших суток - подписание Президентом Украины Владимиром Зеленским указа о создании Координационного штаба и социальных вопросов. Ни один украинец не будет оставлен в беде. Помощь получают все, кто в ней нуждается. Слава Украине и смерть врагам!", - резюмирует Данилов.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+49
Молодці хлопці! В живих не залишайте не одного цапа!
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03.03.2022 11:12
+46
Кому компост с генеральскими погонами?

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03.03.2022 11:17
+36
Слава Україні!!!!!!
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03.03.2022 11:13
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03.03.2022 11:12 Ответить
Молодці хлопці! В живих не залишайте не одного цапа!
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03.03.2022 11:12 Ответить
Не все военные русские воевать хотят, понимание того, что украинцы охотно берут их в плен, мотивирует в плен сдаваться. Командование РФ стало наносить удары по гражданским целенаправленно и демонстративно. Чтобы украинцы озлобились и убивали на месте. Не брали пленных", - израильский офицер
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03.03.2022 11:17 Ответить
Просто Ізраїль не ********.
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03.03.2022 11:19 Ответить
подумал, прежде чем ляпнуть?
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03.03.2022 11:37 Ответить
Та нам пох... Це їх вибір і проблеми.Знищувати ворога дешевше ніж брати в полон.
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03.03.2022 11:26 Ответить
Пусть уже заканчивают поучать. Пусть все теперь сами учатся у ВСУ. Это не с Палестиной ракетками перекидываться.
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03.03.2022 11:26 Ответить
не нужно вестись на легенды "мы не знали не хотели". Эти легенды придумали для всех кто знал куда идет и зачем и еще нужно заплакать обязательно, при том некоторые это делают цинично. Их нужно уничтожать.
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03.03.2022 11:30 Ответить
Пофиг на легенды. Не верьте ни одному слову, наручники обязательно.

Сдался - обезоружить и в лагерь, где содержать по нормам для военнопленных. Родичам и друзьям - бесплатно письмо и СМС-ки. До окончания войны и выплат репараций. Главное - не убьёт другого, и кто-то тоже после этого сдастся.
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03.03.2022 12:57 Ответить
Слава Україні!!!!!!
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03.03.2022 11:13 Ответить
Героям Слава!!! Вчора Холодний Яр вийшов на кордон, інші Горлівку щахопили, сьогодні ось погранці постаралися... а в сусідніх гілках боти роздувають зраду... де зрада? Кого злив Зе і команда? Крім тисяч москалів, нікого... жодної поступки не зроблено.
Так тримати, козаки... на довго москаля не вистачить, ресурсів мало, але основне, що зараз не друга світова, одне діло воювали проти загарбника, інше діло іти на Україну. Думаю, бажаючих багато не знайдеться, а якщо і прийдуть, то кадирівцям вже наваляли... бурятам якось також вломимо.
Слава Україні!!!
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03.03.2022 11:35 Ответить
надовго
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03.03.2022 12:49 Ответить
....згоден з Вашими словами... Але!! Не виставляйте Зе героєм-рятівником... та ще й його команду. На сьогодні всі звитяги нашої армії та наших воїнів ну ніяк не заслуга зеленої команди. Воює Україна.. і допомагають Україні... А от потім після перемоги і будемо дивитися.... хто ..де..та як...
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03.03.2022 13:48 Ответить
головне не спинятися на кордоні.
пресингувати, йти в рейди по рашці, ламаючи ворожу логістику...
вони навіть в рашці в прикордонних районах повинні боятися... в корчі сходити.
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03.03.2022 11:50 Ответить
Если это правда, хорошо - главное не врать как это делали до войны
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03.03.2022 11:14 Ответить
До війни не брехали, а скривали правду, щоб уникнути паніки. Головне, що мовчки готувалися і 9 тисяч жарених Ваняток тому доказ. Якби тупо брехали і не готувалися, то було б навпаки. Навіть зараз, коли голими руками ідуть проти танків, народ відчуває, що за ними стоять ЗСУ, що москаль сам боїться і не буде давити. Це як раз, дякувати інформаційній підтримці з боку і ЗМІ і влади.
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03.03.2022 11:38 Ответить
..щось я забув? Виявляється армію дуже підтримували останні три роки? Тихенько готувалися... закриваючи ракетні програми...не даючи палива у авіаційні частини... ріжучи фінансування ... Чи то Ви забули...що за три дні до початку війни ВР не дала гроші на армію... Де Ви ховалися у той час..? Але забудемо все ...До часу! Зараз ціль... знищити псячих і вистояти. А потім розберемося.
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03.03.2022 13:54 Ответить
Іди за кацапським кораблем, провокатор.
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03.03.2022 14:13 Ответить
..тобі..смердячий дебіл!! У новому українському правописі ***** не матюк.... Це напрямок... куди тобі і треба відправитися. Доб*ємо кацапсячих..і з вас спитаємо..чому три роки розвалювали армію. Не на часі зараз. Зараз тебя боронити державу всіма силами. А потім і розберемося..хто..що і де...
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03.03.2022 14:18 Ответить
Главное, чтоб тебе, свинособака, бутылка в жопе не муляла
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03.03.2022 11:49 Ответить
Тільки нехай не забувають про маскування та розосередження... По них можуть стріляти з ворожої території...
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03.03.2022 11:14 Ответить
красіво!
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03.03.2022 11:15 Ответить
Бережи,Боже, наших захисників!
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03.03.2022 11:15 Ответить
Ой.
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03.03.2022 11:15 Ответить
Так пусть же красная
сжимает властно
свой *** мазолистаааай рукой.
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03.03.2022 11:16 Ответить
***** пусть лучше горло сжимает
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03.03.2022 11:25 Ответить
Нехай двома мазолістими руками дупу свою закриває
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03.03.2022 12:04 Ответить
Кому компост с генеральскими погонами?

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03.03.2022 11:17 Ответить
В фонтане утонул,десантничек?
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03.03.2022 11:28 Ответить
подавился свинцовой колбасой
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03.03.2022 11:29 Ответить
декоммунизировали
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03.03.2022 12:00 Ответить
прошёл денацификацию и демилитаризацию.
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03.03.2022 12:59 Ответить
Думал, что учения идут
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03.03.2022 13:57 Ответить
с огромным удолетворением узнал эту новость. нех*й шастать.
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03.03.2022 17:41 Ответить
Тепер і наші можуть "заблудитися" до маскви, шукаючи місце для прикордонних стовпчиків.
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03.03.2022 11:18 Ответить
СЛАВА УКРАИНЕ!
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03.03.2022 11:18 Ответить
Бiльше гарних новин! Слава Украiнi !
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03.03.2022 11:19 Ответить
Осторожней там. Кацапоиды очень любят стрелять через границу прикрывшись даже своими кацапскими бабами и личинками. Думаю все же безопаснее держать 10-20 километровую буферную зону от границы для возможного маневра
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03.03.2022 11:20 Ответить
tak sevodnja i Ukraina jebashit cherez granicu - eto otkritaja voina, eto uzhe ne to chto ih tam netu.
Kstati, jestj podozrenije chto beloruskije teperj ih tam neti.
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03.03.2022 11:31 Ответить
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03.03.2022 11:20 Ответить
Главное -хорошо окопаться - не повторять ошибок 2014 года.
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03.03.2022 11:23 Ответить
Что-то "стингеры" уж больно дальнобойные стали. Идут гостинцы в Украину, потоком идут.
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03.03.2022 11:24 Ответить
Их покормили украинским салом наши красуни
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03.03.2022 13:59 Ответить
Eto hortosho.
Znaite pochemu ja gorzhus chto ja latish, vot imenno potomu chto moi narod znajet gde beloje i gde chornoje:
(perevod s google)

Головний тренер збірної України з баскетболу Айнарс Багацкіс щойно отримав пропозицію про роботу від російського клубу, повідомив латвійський тренер у розмові з Латвійським телебаченням у середу.
Можу сказати, що три дні тому мені запропонували роботу росіяни. Я сказав - просто дайте мені «автомат» і біжи повз Кремль. Ти здурів Як ви думаєте висловлювати щось подібне? Поки в pосії діє диктатура, для мене там працювати табу», - емоційно сказав Багацький.

З 2019 року Айнарс Багацкіс очолює збірну України та баскетбольний клуб «Київ Баскет». Під його керівництвом збірна пройшла кваліфікацію на чемпіонат Європи 2022 року, від якого збірна Росії вже відсторонена.
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03.03.2022 11:25 Ответить
спасибо, что информируешь врага про передвижение наших войск.
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03.03.2022 11:28 Ответить
Да не смеши людей.
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03.03.2022 11:39 Ответить
А то, типу, вони не знають? Їх же там розїбали в хлам. Говорити про плани не варто, саме так і роблять і Зеленський і Данілов, типу не знаємо... не бачимо... не відчуваємо. А по факту, готуємося. А те, що захопили частину кордону, то вже нікому не секрет, навіть пукану на Урал повідомлять.
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03.03.2022 11:41 Ответить
Богдан, не говорите глупостей...
Это случилось не час назад...
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03.03.2022 11:43 Ответить
по территории рашки долбаните!
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03.03.2022 12:34 Ответить
Слава Богу!!!
Слава Україні!!!
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03.03.2022 12:58 Ответить
Прикордонникам Слава! хлопці, замість прикордонних стовбчиків вкопуйте дохлих кацапських свіно-собак! а на лоба прибивати табличку "нех@шастать" ...
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03.03.2022 12:58 Ответить
В районе ялты тоже надо выйдти
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03.03.2022 13:55 Ответить
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Geroyam Slava!
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03.03.2022 15:49 Ответить
 
 