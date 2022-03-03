Пограничники 5-го пограничного отряда совместно с ВСУ вышли на линию государственной границы Украины в Сумской области, - Данилов
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Пограничники 5 пограничного отряда передовой группой совместно с подразделениями Вооруженных Сил Украины вышли на линию государственной границы Украины на Сумщине.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.
"Восьмой день героического Национального сопротивления! Начнем с новости-молнии! 2022 год… На седьмой день войны с агрессивным государством-террористом Россией пограничники 5-го пограничного отряда передовой группой совместно с подразделениями Вооруженных Сил Украины вышли на линию государственной границы. Государственной пограничной службы Украины отлично выполняют задачи по беспощадному уничтожению российских оккупантов на территории Украины!!!", - отмечает он.
"Вторая хорошая новость - российские власти ускоренно приближаются к скамье подсудимых Гаагского трибунала. С каждым выстрелом и приказом эта скамья продлевается, а сроки наказания увеличиваются. Беспрецедентное событие для мировой истории, когда данные о преступлениях РФ передали в МКС сразу 39 стран. Трагической иллюстрацией будущего процесса "Украина против России" будет служить собор Успения Пресвятой Богородицы в Харькове, который выстоял во время Второй мировой войны, но в который в 2022 году попал российский снаряд, и Бабий Яр, потерпевший удар российскими ракетами. к сожалению, будет не одна страница", – добавляет Данилов.
Относительно общей ситуации. По словам Данилова, за сутки российским оккупационным войскам не удалось значительно продвинуться ни на одном из направлений, наступление было остановлено.
Руководство Беларуси все больше фиксируется как руководство государства-террориста ерефии. Белорусская территория, а по некоторым данным, и ее вооруженные силы, используются в войне с Украиной.
"Осознав провал своего плана "Барбаросса - 2022" и столкнувшись с высокоэффективной деятельностью украинских военных и ТРО, Кремль пошел на смену тактике, начав массированные обстрелы жилых кварталов и объектов гражданской инфраструктуры в десятках городов, таких как Киев, Чернигов, Херсон, Харьков, в частности, с использованием запрещенного Женевской конвенцией вооружения. Массовой стала тактика ночных российских обстрелов жилых кварталов крупных городов", - добавляет он.
По оценкам секретаря СНБО, самое горячее направление суток – одесское. Но и здесь, как и по всей Украине, оккупанта ждут не с цветами, а с огнем, баррикадами и коктейлем "Сопротивление". Одесса – это Украина!
"Город Киев продолжает героически держать оборону. Продолжаются меры по обнаружению и уничтожению ДРГ оккупанта. Российские силы деморализованы, а украинские с каждым днем все более мотивированы. И еще одно важное событие прошедших суток - подписание Президентом Украины Владимиром Зеленским указа о создании Координационного штаба и социальных вопросов. Ни один украинец не будет оставлен в беде. Помощь получают все, кто в ней нуждается. Слава Украине и смерть врагам!", - резюмирует Данилов.
Пожалуйста, подождите...
Сдался - обезоружить и в лагерь, где содержать по нормам для военнопленных. Родичам и друзьям - бесплатно письмо и СМС-ки. До окончания войны и выплат репараций. Главное - не убьёт другого, и кто-то тоже после этого сдастся.
Так тримати, козаки... на довго москаля не вистачить, ресурсів мало, але основне, що зараз не друга світова, одне діло воювали проти загарбника, інше діло іти на Україну. Думаю, бажаючих багато не знайдеться, а якщо і прийдуть, то кадирівцям вже наваляли... бурятам якось також вломимо.
Слава Україні!!!
пресингувати, йти в рейди по рашці, ламаючи ворожу логістику...
вони навіть в рашці в прикордонних районах повинні боятися... в корчі сходити.
сжимает властно
свой *** мазолистаааай рукой.
Kstati, jestj podozrenije chto beloruskije teperj ih tam neti.
Znaite pochemu ja gorzhus chto ja latish, vot imenno potomu chto moi narod znajet gde beloje i gde chornoje:
(perevod s google)
Головний тренер збірної України з баскетболу Айнарс Багацкіс щойно отримав пропозицію про роботу від російського клубу, повідомив латвійський тренер у розмові з Латвійським телебаченням у середу.
Можу сказати, що три дні тому мені запропонували роботу росіяни. Я сказав - просто дайте мені «автомат» і біжи повз Кремль. Ти здурів Як ви думаєте висловлювати щось подібне? Поки в pосії діє диктатура, для мене там працювати табу», - емоційно сказав Багацький.
З 2019 року Айнарс Багацкіс очолює збірну України та баскетбольний клуб «Київ Баскет». Під його керівництвом збірна пройшла кваліфікацію на чемпіонат Європи 2022 року, від якого збірна Росії вже відсторонена.
Это случилось не час назад...
Слава Україні!!!
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Geroyam Slava!