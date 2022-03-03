Кулеба в очередной раз призвал международных партнеров немедленно закрыть небо над Украиной
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал международных партнеров закрыть небо над Украиной.
Об этом он написал в своем Твиттере, в четверг, 3 марта, сообщает Цензор.НЕТ.
"Это настоящая народная война за Украину. У Путина нет шансов выиграть", - написал Кулеба.
Он также отметил, что нашей стране нужны партнеры, чтобы помочь защититься. "Особенно в воздухе. Закройте небо сейчас", - подытожил Кулеба.
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СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА !
Надо попробовать организовать Закрытое небо при помощи ИНОЙ страны (или стран), НЕ ЧЛЕНОВ НАТО. Тогда у РФ не будет шантажирующего козыря, запугивания атомной кнопкой. Кого? Думайте, Вы же МИД. Я бы искал из такого списка: Австралия, Новая Зелландия, ЮАР, Аргентина, Корея, Израиль...