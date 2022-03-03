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Оккупанты вынуждены менять тактику. Ракетно-бомбовые удары по украинским городам – это признание, что не смогли ничего сделать на земле, - Зеленский. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Если кто-то думает, что украинцы испугаются, сломаются или сдадутся – он ничего не знает об Украине.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Нас столько раз хотели уничтожить. Не смогли. Мы прошли столько всего! И если кто-то думает, что, преодолев все это, украинцы испугаются, сломаются или сдадутся – он не знает ничего об Украине. И ему нечего делать в Украине. Иди к себе. домой. Защищать русскоязычных людей. Не по всему миру, а в своей стране", - заявил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оперативная обстановка на дипломатическом фронте от МИД Украины на 10:00 3 марта

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+19
Там наші хлопці вже якихось пєчєнєгів *******, я їбу, шо там на черзі у *****, половці?

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03.03.2022 11:31
+16
⚡️Бизнесмен Ярославский решил продать свою яхту за 50 000 000$ и помочь Харькову. Об этом он сообщил в своих соцсетях
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03.03.2022 11:28
+7
Бо вони зассали в ближній бій, всё що вони можуть- гатити мирне населення! Скоти!
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03.03.2022 11:30
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⚡️Бизнесмен Ярославский решил продать свою яхту за 50 000 000$ и помочь Харькову. Об этом он сообщил в своих соцсетях
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03.03.2022 11:28 Ответить
Одна країна- іншої немає!
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03.03.2022 11:31 Ответить
Бо вони зассали в ближній бій, всё що вони можуть- гатити мирне населення! Скоти!
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03.03.2022 11:30 Ответить
Там наші хлопці вже якихось пєчєнєгів *******, я їбу, шо там на черзі у *****, половці?

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03.03.2022 11:31 Ответить
)) Печенга це місто в Мурманській області біля кордону з Норвегією
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03.03.2022 11:32 Ответить
Буряти з кадировцями закінчились? То вони війшли в 5800 утілізірованих?
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03.03.2022 11:33 Ответить
Хозари 😁
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03.03.2022 11:36 Ответить
ПІДТРИМУЮ ПРЕЗИДЕНТА
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03.03.2022 11:32 Ответить
Ніяке це ні в чому зізнання. Це суть Русскава Міра.
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03.03.2022 11:35 Ответить
РОССИЯНЕ, КОТОРЫЕ СЧИТАЮТ СЕБЯ ПАТРИОТАМИ СВОЕЙ СТРАНЫ! СПОСОБСТВУЙТЕ АРЕСТУ ВОЕННОГО ПРЕСТУПНИКА И ЕГО ОКРУЖЕНИЯ! ВЫ В МЕЖДУНАРОДНОЙ БЛОКАДЕ. ЛЕГИТИМНОЕ ПЕРЕХОДНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО НАЗНАЧИТ ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ВЫБОРЫ. КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ НЕСЕТ ВАМ ЛЮДСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЖЕРТВЫ. ПРЕДОТВРАТИТЕ СУДЬБУ СЕВЕРНОЙ КОРЕИ ДЛЯ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!
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03.03.2022 11:36 Ответить
Джохар Дудаев, " Закат России, будет тогда, когда взойдет украинское солнце"!

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03.03.2022 11:38 Ответить
Признание того , что ПВО слабо работает , позволяет бомбить мирное население Украины .
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03.03.2022 11:40 Ответить
Отличная речь, парень хорошо делает свою работу. Обязательно нужно снабжать его речи субтитрами на разных языках, в том числе и на русском - деморализовать врага. Они сейчас пытаются вытеснять правдивую информацию, так работает человеческая психика - но произойдет накопление ее, в свое время. Восхищение и уважение украинским защитникам из Европы. Пытаемся помочь, чем можем. Слава Украине!
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03.03.2022 11:44 Ответить
ucranianos nazis van a ser limpiados del campo de batalla con su payaso selenski esclavo de USA😂😂😂😂😂😂😂🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺✌🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷
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03.03.2022 11:49 Ответить
шо, чурка, впн научилось пользоваться, падаль кацапская.
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03.03.2022 12:06 Ответить
гавнокомандувач де клістрони?
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03.03.2022 13:16 Ответить
В тебе в задниці...
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03.03.2022 14:23 Ответить
В тебе дебіла зеленого
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03.03.2022 14:55 Ответить
 
 