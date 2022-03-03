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Зеленский – России: Учите слова "репарации" и "контрибуции". Вы возместите нам все, что сделали!

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Зеленский – России: Учите слова

Украина восстановит всю инфраструктуру, пострадавшую в результате российского вторжения.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил сегодня на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

"Мы восстановим каждый дом, каждую улицу, каждый город. И говорим России: учите слова "репарации" и "контрибуции". Вы возместите все нам, что сделали против Украины. В полном объеме. А погибших – не забудем. Мы – вместе с Богом", - отметил Зеленский.

"Вы пришли разрушать наши города. Уничтожать наших людей. Забирать у нас все, что нам дорого. Вы отрезаете мирным жителям Украины электричество, воду, отопление. Вы оставляете людей без еды, вы оставляете нас без лекарств. Вы расстреливаете маршруты, по которым можно провести эвакуацию Нет такого оружия, которое бы вы ни использовали против нас, против свободных граждан Украины... А теперь вы выходите и рассказываете своим пропагандистам, что вы собираетесь послать в Украину так называемые гуманитарные колонны... Запомните, безбожники: когда миллионы людей проклинают, вам нечем спасаться", - добавляет он.

Зеленский уверяет, что украинцы во всех регионах нашего государства, обожженные войной, получат от нас все необходимое. Координационные штабы работают наполную.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты вынуждены менять тактику. Ракетно-бомбовые удары по украинским городам – это признание, что не смогли ничего сделать на земле, - Зеленский. ВИДЕО

"Настоящие гуманитарные грузы – в пути. Наше правительство уже подготовило программу специальной помощи для всех украинцев, которые потеряли возможность работать. Сейчас. В результате войны. Там, где боевые действия! Каждый наемный работник, каждый ФОПовец, каждый наш гражданин Украины, у которого Россия забрала возможность работать, получит по шесть с половиной тысяч гривен без каких-либо условий. Специально подчеркиваю для украинцев старшего возраста.Несмотря на войну, мы обеспечиваем полную выплату пенсий. С 1 марта пенсии для украинцев проиндексированы на 14%. Деньги уже ушли в банки. Все выплаты будут произведены полностью", - резюмировал глава государства.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+44
Каци, намилюйте жопу і готуйте бабло.
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03.03.2022 11:39
+24
Коротко
..
Мордор повинен бути знищений.
...
Слава нації
Смерть москалям
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03.03.2022 11:40
+14
Круто -- так держать !!! Все кацапское конфисковать
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03.03.2022 11:39
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Каци, намилюйте жопу і готуйте бабло.
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03.03.2022 11:39 Ответить
Круто -- так держать !!! Все кацапское конфисковать
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03.03.2022 11:39 Ответить
А кацапов продать в сексуальное рабство на Ближний Восток и в Африку
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03.03.2022 11:51 Ответить
вони вже понамилювали, бачили одна з них десь валяеться посеред поля?
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03.03.2022 11:41 Ответить
a zachem zhopu? Nu ti zhe ne etot, nu ne ruskij pitaras.
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03.03.2022 11:48 Ответить
Для держака лопати
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03.03.2022 12:17 Ответить
Коротко
..
Мордор повинен бути знищений.
...
Слава нації
Смерть москалям
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03.03.2022 11:40 Ответить
Тільки на фіга полонених віддавати під час війни(
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03.03.2022 11:41 Ответить
Підтримую
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03.03.2022 11:41 Ответить
Хотів доповнити перелік, але вчасно згадав, що "параша", "шконка" і т.д. - це в них повсякденний лексикон.
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03.03.2022 11:56 Ответить
Я - за ! Але слово " контрибуція " вживається виключно в однині .
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03.03.2022 11:42 Ответить
по очереди будем накатывать. волна за волной.
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03.03.2022 11:48 Ответить
БОГ ЛЮБИТ УКРАИНУ!ОН НЕ ОСТАВИТ СВОИХ в БЕДЕ!
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03.03.2022 11:44 Ответить
Konechno vozmistjat - tut redkij sluchij i soglasen s zelenskim.
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03.03.2022 11:45 Ответить
людей не вернешь.
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03.03.2022 11:50 Ответить
Касапы думают что это какие-то итальянские биатлонисты...
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03.03.2022 11:52 Ответить
А також слово "трепанація" від роспропаганди.
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03.03.2022 11:56 Ответить
...и дефолт
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03.03.2022 11:58 Ответить
В Москві черга на курси укр. мови. Спецкурс на адскіє слава-паляниця укрзалізниця нісенітниця.Хори МП вчать Бог ся рождає і Нова Радість стала. Путін змінив в паспорті прізвище на *****.
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03.03.2022 12:09 Ответить
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Geroyam Slava!
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03.03.2022 12:17 Ответить
Вова, мы увидим что наступил переломный момент когда олигархи и рыги вылезут и начнут трубить про рашистов и помощь ВСУ, поддержку украинцам и т.д. Сейчас ВСЕ олигархи и крупные бизнесмены молчат. После войны нужно с этим кончать иначе будет вторая, третья четвертая война.
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03.03.2022 12:22 Ответить
Фірташ 100 млн перерахував на ЗСУ.
Про інших не чути, але думаю вони також
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03.03.2022 13:50 Ответить
Абрамович продаёт Челси, выручка пойдёт в благотворительный фонд на нужды Украины.
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03.03.2022 14:57 Ответить
Для Фірташка 100 лямів це чайові.
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03.03.2022 15:50 Ответить
⚡️ось яким має бути зараз звернення стратега та державника до росіян

РОССИЯНЕ, КОТОРЫЕ СЧИТАЮТ СЕБЯ ПАТРИОТАМИ СВОЕЙ СТРАНЫ! СПОСОБСТВУЙТЕ АРЕСТУ ВОЕННОГО ПРЕСТУПНИКА И ЕГО ОКРУЖЕНИЯ! ВЫ В МЕЖДУНАРОДНОЙ БЛОКАДЕ. ЛЕГИТИМНОЕ ПЕРЕХОДНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО НАЗНАЧИТ ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ВЫБОРЫ. КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ НЕСЕТ ВАМ ЛЮДСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЖЕРТВЫ. ПРЕДОТВРАТИТЕ СУДЬБУ СЕВЕРНОЙ КОРЕИ ДЛЯ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!
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03.03.2022 12:24 Ответить
На цензорі їх немає, хіба що, поки що блудять тут. їх провокатори. Заходи на їхні фейсбуки і соцмережі.
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03.03.2022 14:29 Ответить
А для нашого президента є кому допомогати в його зверненнях та промовах.
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03.03.2022 14:31 Ответить
Россияне глухи и слепы, страна зомби-идиотов. Говорить там , что метать бисер перед свиньями. Пробовали и пробуем, но поможет только голод и бомбежка!
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03.03.2022 12:48 Ответить
Вначале им надо вивчити - ПУТИН-%УЙЛО ИЗДОХЛО.
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03.03.2022 13:39 Ответить
Репарации, контрибуции и дайте пожрать
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03.03.2022 13:56 Ответить
Русские - самая гадостная нация. Так было во все века. И до сих пор ничего не меняется. Их надо громить и ни в коем случае не давать возродиться. Не дай боже им вставать с колен. На коленях - их удел.
Полностью согласен: слова РЕПАРАЦИИ и КОНТРИБУЦИИ - с этих слов должен начинаться каждый урок в школе, эти слова должны произноситься вместо их долбаной клятвы и присяги. Что уж тут поделать - это их деды и отцы такой сраный мир построили для себя и для своих будущих поколений.
Пленным здесь работать на восстановлении. Приграничные области демилитаризировать навсегда
Слава Украине!!!! И Героям Слава!!!!!!!
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03.03.2022 14:47 Ответить
Звертаюсь до росіян і нашої вати! Щоб їм було зрозуміло перейду на російську.
Что касается истории, судя по вашему президенту, то на России историю в школах не при подают или вы ее учили на двойку. Поэтому начну с истории после военной которую вы можете спросить в своих отцов или дедов. Пока советским союзом правили (хохлы) сейчас это Бендеры но мы не обижаемся мы наоборот гордимся, пока союз и развивался. Хрущев это начало разработки космоса, целина, наконец хрущевки в которых вы до сих пор живете. Потом Брежнев, чуть ли не по два раза в году покоряли космос, бам, а жил массивы вокруг городов росли как грибы после дождя. А когда начали править ( кацапы) сейчас это рашисты Андропов, Черненко, Горбачев, то вообще развалили союз, потом стали править рашисты Ельцын этот алкоголик если б не ножки Буга то подохлиб ( вы гоните на Америку вы забыли ножки Буша, тогда будете долго помнить хрен Байдена) потом вор кгбист развалит остальное........
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03.03.2022 16:20 Ответить
ЗЕЛЯ МОЛОДЕЦЬ! У ПРАВИЛЬНОМУ НАПРЯМКУ РУХАЄШЬСЯ! МОЖЕ З ТЕБЕ І БУДЕ ПРЕЗИДЕНТ!
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03.03.2022 16:30 Ответить
Это говорит Гарант Конституции, Главнокомандующий, после того, как предатель Медвечук, кум Путина, в военное время отпущен судом под подписку о не выезде. Спокойно покинул Украину с награбленными укринскими капиталами.
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03.03.2022 17:33 Ответить
 
 