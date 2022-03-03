Зеленский – России: Учите слова "репарации" и "контрибуции". Вы возместите нам все, что сделали!
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украина восстановит всю инфраструктуру, пострадавшую в результате российского вторжения.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил сегодня на брифинге, передает Цензор.НЕТ.
"Мы восстановим каждый дом, каждую улицу, каждый город. И говорим России: учите слова "репарации" и "контрибуции". Вы возместите все нам, что сделали против Украины. В полном объеме. А погибших – не забудем. Мы – вместе с Богом", - отметил Зеленский.
"Вы пришли разрушать наши города. Уничтожать наших людей. Забирать у нас все, что нам дорого. Вы отрезаете мирным жителям Украины электричество, воду, отопление. Вы оставляете людей без еды, вы оставляете нас без лекарств. Вы расстреливаете маршруты, по которым можно провести эвакуацию Нет такого оружия, которое бы вы ни использовали против нас, против свободных граждан Украины... А теперь вы выходите и рассказываете своим пропагандистам, что вы собираетесь послать в Украину так называемые гуманитарные колонны... Запомните, безбожники: когда миллионы людей проклинают, вам нечем спасаться", - добавляет он.
Зеленский уверяет, что украинцы во всех регионах нашего государства, обожженные войной, получат от нас все необходимое. Координационные штабы работают наполную.
"Настоящие гуманитарные грузы – в пути. Наше правительство уже подготовило программу специальной помощи для всех украинцев, которые потеряли возможность работать. Сейчас. В результате войны. Там, где боевые действия! Каждый наемный работник, каждый ФОПовец, каждый наш гражданин Украины, у которого Россия забрала возможность работать, получит по шесть с половиной тысяч гривен без каких-либо условий. Специально подчеркиваю для украинцев старшего возраста.Несмотря на войну, мы обеспечиваем полную выплату пенсий. С 1 марта пенсии для украинцев проиндексированы на 14%. Деньги уже ушли в банки. Все выплаты будут произведены полностью", - резюмировал глава государства.
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Мордор повинен бути знищений.
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Слава нації
Смерть москалям
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Geroyam Slava!
Про інших не чути, але думаю вони також
РОССИЯНЕ, КОТОРЫЕ СЧИТАЮТ СЕБЯ ПАТРИОТАМИ СВОЕЙ СТРАНЫ! СПОСОБСТВУЙТЕ АРЕСТУ ВОЕННОГО ПРЕСТУПНИКА И ЕГО ОКРУЖЕНИЯ! ВЫ В МЕЖДУНАРОДНОЙ БЛОКАДЕ. ЛЕГИТИМНОЕ ПЕРЕХОДНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО НАЗНАЧИТ ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ВЫБОРЫ. КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ НЕСЕТ ВАМ ЛЮДСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЖЕРТВЫ. ПРЕДОТВРАТИТЕ СУДЬБУ СЕВЕРНОЙ КОРЕИ ДЛЯ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!
Полностью согласен: слова РЕПАРАЦИИ и КОНТРИБУЦИИ - с этих слов должен начинаться каждый урок в школе, эти слова должны произноситься вместо их долбаной клятвы и присяги. Что уж тут поделать - это их деды и отцы такой сраный мир построили для себя и для своих будущих поколений.
Пленным здесь работать на восстановлении. Приграничные области демилитаризировать навсегда
Слава Украине!!!! И Героям Слава!!!!!!!
Что касается истории, судя по вашему президенту, то на России историю в школах не при подают или вы ее учили на двойку. Поэтому начну с истории после военной которую вы можете спросить в своих отцов или дедов. Пока советским союзом правили (хохлы) сейчас это Бендеры но мы не обижаемся мы наоборот гордимся, пока союз и развивался. Хрущев это начало разработки космоса, целина, наконец хрущевки в которых вы до сих пор живете. Потом Брежнев, чуть ли не по два раза в году покоряли космос, бам, а жил массивы вокруг городов росли как грибы после дождя. А когда начали править ( кацапы) сейчас это рашисты Андропов, Черненко, Горбачев, то вообще развалили союз, потом стали править рашисты Ельцын этот алкоголик если б не ножки Буга то подохлиб ( вы гоните на Америку вы забыли ножки Буша, тогда будете долго помнить хрен Байдена) потом вор кгбист развалит остальное........