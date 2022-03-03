Зеленский – России: Учите слова "репарации" и "контрибуции". Вы возместите нам все, что сделали!

Украина восстановит всю инфраструктуру, пострадавшую в результате российского вторжения.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил сегодня на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

"Мы восстановим каждый дом, каждую улицу, каждый город. И говорим России: учите слова "репарации" и "контрибуции". Вы возместите все нам, что сделали против Украины. В полном объеме. А погибших – не забудем. Мы – вместе с Богом", - отметил Зеленский.

"Вы пришли разрушать наши города. Уничтожать наших людей. Забирать у нас все, что нам дорого. Вы отрезаете мирным жителям Украины электричество, воду, отопление. Вы оставляете людей без еды, вы оставляете нас без лекарств. Вы расстреливаете маршруты, по которым можно провести эвакуацию Нет такого оружия, которое бы вы ни использовали против нас, против свободных граждан Украины... А теперь вы выходите и рассказываете своим пропагандистам, что вы собираетесь послать в Украину так называемые гуманитарные колонны... Запомните, безбожники: когда миллионы людей проклинают, вам нечем спасаться", - добавляет он.

Зеленский уверяет, что украинцы во всех регионах нашего государства, обожженные войной, получат от нас все необходимое. Координационные штабы работают наполную.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты вынуждены менять тактику. Ракетно-бомбовые удары по украинским городам – это признание, что не смогли ничего сделать на земле, - Зеленский. ВИДЕО

"Настоящие гуманитарные грузы – в пути. Наше правительство уже подготовило программу специальной помощи для всех украинцев, которые потеряли возможность работать. Сейчас. В результате войны. Там, где боевые действия! Каждый наемный работник, каждый ФОПовец, каждый наш гражданин Украины, у которого Россия забрала возможность работать, получит по шесть с половиной тысяч гривен без каких-либо условий. Специально подчеркиваю для украинцев старшего возраста.Несмотря на войну, мы обеспечиваем полную выплату пенсий. С 1 марта пенсии для украинцев проиндексированы на 14%. Деньги уже ушли в банки. Все выплаты будут произведены полностью", - резюмировал глава государства.