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Великобритания будет "охотится" на военачальников Путина за военные преступления: думайте, у нас есть опыт в этой области, - министр юстиции Рааб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Великобритания будет

Великобритания будет помогать находить российских военачальников, выполняющих незаконные приказы президента РФ Владимира Путина и совершающих военные преступления.

Об этом в интервью The Daily Telegraph заявил британский министр юстиции Доминик Рааб, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГАБизнесИнформ.

"Мы хотим передать сообщение Путину и любому полевому командиру, думающему, что делать с незаконным приказом, который может привести к военным преступлениям. Они должны знать, что есть очень реальный шанс, что они столкнутся с судом в Гааге и тюремной камерой. Вот почему мы будем поддерживать Международный уголовный суд, технически, а также любыми другими способами", – сказал он.

Также смотрите: Мы докажем в справедливом суде, что Путин – главный военный преступник 21 века. Скажем вам это в Гааге в глаза, – Венедиктова. ВИДЕО

По его словам, Великобритания сотрудничала по этим вопросам со времен Нюрнбергского трибунала и до деятельности Международного уголовного суда.

Рааб отметил, что Лондон может оказывать помощь в поиске беглецов и сборе информации, которая нужна для обвинительного приговора.

"У нас есть опыт в этой области, и в прошлом мы предоставили ключевую информацию, которая оказалась абсолютно важной. Лишь несколько стран во всем мире обладают такой возможностью", – добавил он.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+57
БРИТАМ-РЕСПЕКТ ТА ВДАЛОГО ПОЛЮВАННЯ...
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03.03.2022 11:41
+43
в СБУ потрібен підрозділ для виловлювання і ліквідації русофашистів, як в МОССАДі.
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03.03.2022 11:44
+33
Цапы -- вам КОНЕЦ
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03.03.2022 11:42
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БРИТАМ-РЕСПЕКТ ТА ВДАЛОГО ПОЛЮВАННЯ...
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03.03.2022 11:41 Ответить
Цапы -- вам КОНЕЦ
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03.03.2022 11:42 Ответить
Вони наздоженуть той корабель прямо перед місцем висадки
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03.03.2022 11:59 Ответить
в СБУ потрібен підрозділ для виловлювання і ліквідації русофашистів, як в МОССАДі.
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03.03.2022 11:44 Ответить
Походу он уже создан...мер Купянска это подтверждает...
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03.03.2022 11:47 Ответить
Це на нашій території, а треба як моссад, по всьому світу виловлювати їх.
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03.03.2022 11:57 Ответить
а моторилку, ківі, курячого марашала хто зашкварив - святий дух?
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03.03.2022 12:08 Ответить
Ну как кто Одно в лифте покаталось(видно поломан был) другое сквозняком продуло(окна закрывать надо) а третий пообедал неудачно (подавилось куркой)
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03.03.2022 13:21 Ответить
Перед розстрілом, полоненим касабам(офіцерам) треба давати можливість зіграти в срузьку рулетку з повним барабаном
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03.03.2022 11:51 Ответить
Краще із ПМ.
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03.03.2022 12:01 Ответить
Почалось міжнародне полювання на "руцкіх" Дякуємо,друзі!
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03.03.2022 11:45 Ответить
Выставите из страны всех кацапских детей, обучающихся в дорогих приватных школах и универах
ЭТО КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ ИЗ РАШИ
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03.03.2022 11:45 Ответить
Військовим злочинцям новий Нюрнберзький трибунал, тільки так!
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03.03.2022 11:48 Ответить
Рф доигралась. Много лет по телику трындели и ртом всех брали. Договорились... скоро рф не станет
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03.03.2022 12:04 Ответить
ЗСУ ліквідували одного з командувачів 41-ї армії РФ генерал-майора Суховецького

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03.03.2022 12:13 Ответить
На подохлого чеченского енерала кацапы ответили своим подохшим енералом, срочно нужен третий.
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03.03.2022 12:16 Ответить
РОССИЯНЕ, КОТОРЫЕ СЧИТАЮТ СЕБЯ ПАТРИОТАМИ СВОЕЙ СТРАНЫ! СПОСОБСТВУЙТЕ АРЕСТУ ВОЕННОГО ПРЕСТУПНИКА И ЕГО ОКРУЖЕНИЯ! ВЫ В МЕЖДУНАРОДНОЙ БЛОКАДЕ. ЛЕГИТИМНОЕ ПЕРЕХОДНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО НАЗНАЧИТ ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ВЫБОРЫ. КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ НЕСЕТ ВАМ ЛЮДСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЖЕРТВЫ. ПРЕДОТВРАТИТЕ СУДЬБУ СЕВЕРНОЙ КОРЕИ ДЛЯ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!
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03.03.2022 12:18 Ответить
..идет охотта на волков, идет охота.. (c) В. С. Высоцкий
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03.03.2022 12:21 Ответить
Британці, на вашій території кацапія двічі застосовувала зброю масового враження. І ви тримали язик у дупі. Вам треба було дочекатися війни в Україні, щоб почати діяти?
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03.03.2022 12:31 Ответить
Информирование и выявление этих террористов для Украинских спецов. Часть из них будет ликвидированы! тут нет сроков давности! за бомбежки детских садиков.родильных домов. домов мирных граждан.за 17000.семнадцать тысяч погибших на сегодня Украинцев .миллионы беженцев.разрушенные города и села.за войну.которую принесли в 2014 в дом Украины.Оккупировав и аннексировав части Украины. ТЕРРОР который устроила рф
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03.03.2022 12:50 Ответить
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Geroyam Slava!
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03.03.2022 13:01 Ответить
 
 