Ночная атака войск РФ на Барышевку: Убиты с десяток вражеских солдат, уничтожены 3 вражеских бронемашины пехоты, оккупанты бесславно убегали, оставляя технику

В результате ночной атаки войск РФ на поселок Барышевка (Киевская область) убиты с десяток вражеских солдат, уничтожены три вражеских бронемашины пехоты. Оккупанты бесславно убегали с позиций, оставляя технику.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу 72 ОМБр им. Черных Запорожцев в соцсети Фейсбук.

"Враг снова несет потери! Бесславно убегает с позиций, оставляя технику! Поселок Барышевка в Киевской области оккупанты атаковали ночью. Там их встретили адскими объятиями украинские военные 72 омбр и теробороны! Объятия были настолько крепкими, что российские солдаты убегали, переодевшись в гражданскую одежду и отобрав машины у местных! Кто-то просто убежал в лес! Но это ненадолго. Защитникам Барышевки удалось уничтожить три вражеских бронемашины пехоты! Еще две – забрали себе! Убили около десятка вражеских солдат! Фото со временем! Следите за новостями!" - говорится в сообщении.

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"Киев надежно прикрыт ВСУ! Командует обороной сердца страны - Командующий Сухопутными войсками, Генерал - полковник Александр Сырский, который в свое время возглавлял 72 омбр им. Черных Запорожцев! Слава Украине", - отметили в 72 ОМБр им. Черных Запорожцев.