РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12293 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
26 729 36
армия РФ (15397) Киевская область (3539) атака (273) 72 отдельная механизированная бригада (197)

Ночная атака войск РФ на Барышевку: Убиты с десяток вражеских солдат, уничтожены 3 вражеских бронемашины пехоты, оккупанты бесславно убегали, оставляя технику

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Ночная атака войск РФ на Барышевку: Убиты с десяток вражеских солдат, уничтожены 3 вражеских бронемашины пехоты, оккупанты бесславно убегали, оставляя технику

В результате ночной атаки войск РФ на поселок Барышевка (Киевская область) убиты с десяток вражеских солдат, уничтожены три вражеских бронемашины пехоты. Оккупанты бесславно убегали с позиций, оставляя технику.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу 72 ОМБр им. Черных Запорожцев в соцсети Фейсбук.

"Враг снова несет потери! Бесславно убегает с позиций, оставляя технику! Поселок Барышевка в Киевской области оккупанты атаковали ночью. Там их встретили адскими объятиями украинские военные 72 омбр и теробороны! Объятия были настолько крепкими, что российские солдаты убегали, переодевшись в гражданскую одежду и отобрав машины у местных! Кто-то просто убежал в лес! Но это ненадолго. Защитникам Барышевки удалось уничтожить три вражеских бронемашины пехоты! Еще две – забрали себе! Убили около десятка вражеских солдат! Фото со временем! Следите за новостями!" - говорится в сообщении.

Также смотрите: После прохода русских оккупантов через Барышевку был взорван мост – путь к отступлению отрезан. ВИДЕО

"Киев надежно прикрыт ВСУ! Командует обороной сердца страны - Командующий Сухопутными войсками, Генерал - полковник Александр Сырский, который в свое время возглавлял 72 омбр им. Черных Запорожцев! Слава Украине", - отметили в 72 ОМБр им. Черных Запорожцев.

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+67
показать весь комментарий
03.03.2022 12:19
+39
Друга армія в світі.
показать весь комментарий
03.03.2022 12:15
+29
Якi гарнi новини!
Я пишаюсь тим шо я Украiнець!

Я говорил на русском. Но, в свете последних событий, буду учить Украинский язык и переходить на него!
Слава Украине!
показать весь комментарий
03.03.2022 12:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Друга армія в світі.
показать весь комментарий
03.03.2022 12:15 Ответить
Перша в галактиці в боях на землі.Особливо непоступлива на чорноземах.
показать весь комментарий
03.03.2022 12:18 Ответить
Найбільше вражає те, що перед війною всі ці совецкі генерали, що не вилазили з телеекранів, (смЄшко, романенко etc) постійно нам втовкмачували в голову, що ми не можемо воювати проти росії, бо вони нас розгромлять дуже швидко. Я завжди думав: навіть, якби це було так, то генералам не варто про це говорити навіть не розпочавши бій.
показать весь комментарий
03.03.2022 12:20 Ответить
та ж фігня є у мну серед знайомих. ті князі з грязі, хто більше всих рвали на собі сорочку та били себе в груди як вони за київ та україну всих порвуть,..... в перший же день чкурнули з києва та й досі сидять по погрібах батьків, вглибині України.
показать весь комментарий
03.03.2022 12:40 Ответить
Чекали зустріч з квітами, а отримали гарячої смоли за ворот.
показать весь комментарий
03.03.2022 12:17 Ответить
Яке жахливе самогубство…
показать весь комментарий
03.03.2022 12:18 Ответить
показать весь комментарий
03.03.2022 12:19 Ответить
показать весь комментарий
03.03.2022 12:19 Ответить
Кожному по два раба (с)
показать весь комментарий
03.03.2022 12:21 Ответить
уже придется больше брать.
показать весь комментарий
03.03.2022 12:22 Ответить
Раб из него никакой. Дохловатый какой-то.
показать весь комментарий
03.03.2022 16:39 Ответить
А худоба скилить й квасну харю навіть затриманим ховає...
показать весь комментарий
03.03.2022 16:40 Ответить
Забрали одежду и машины... мародёры, ещё те.
показать весь комментарий
03.03.2022 12:19 Ответить
Смерть московським окупантам в Україні!

Вони усі ідуть в Україну убивати Українців з повним боєкомплектом, як на НАВЧАННЯ.
показать весь комментарий
03.03.2022 12:19 Ответить
Сегодня показували пленненного аж из Дальнего Востока.
показать весь комментарий
03.03.2022 15:24 Ответить
Таких живими брати сенсу НЕМА, це худоба. "Там" українців багато, з ними корейці, китайці СПІЛКУЮТЬСЯ без хамства, а от таке терпіли, а тепер зневажають фист....
показать весь комментарий
03.03.2022 16:53 Ответить
Сратєх…
Учи карту України !
показать весь комментарий
03.03.2022 12:22 Ответить
В Сумах виходить, а ти радий що 10 000 москалів здохло?
показать весь комментарий
03.03.2022 12:25 Ответить
Вони вже геть не цілі.
показать весь комментарий
03.03.2022 12:48 Ответить
Якi гарнi новини!
Я пишаюсь тим шо я Украiнець!

Я говорил на русском. Но, в свете последних событий, буду учить Украинский язык и переходить на него!
Слава Украине!
показать весь комментарий
03.03.2022 12:21 Ответить
Героям слава!
Вже багато російськомовних повністю перейшли на українську. Вам теж вдасться!)
показать весь комментарий
03.03.2022 12:23 Ответить
Дякую пану Щуру, що зараз зі зброєю захищає Україну, за те, допоміг мене навчиться розмовляти суржиком. російську клавіатуру вилучив назавжди.
показать весь комментарий
03.03.2022 12:49 Ответить
Нема нічого складного, он Київ за пару років став україномовним, тепер стануть всі.
показать весь комментарий
03.03.2022 12:26 Ответить
Тепер це не тільки необхідно(в доброму значенні цього слова), але і модно...не відставай від моди. Молодець.
показать весь комментарий
03.03.2022 12:39 Ответить
Це не тільки модно.
У всьому світі ( у нас - без питаннь) стає соромно розмовляти російською. Це вже те саме, що нецензурні слова (до речі на 90% теж з російської, яка взяла їх у монгольскої орди 700р тому).
показать весь комментарий
03.03.2022 13:00 Ответить
Друже, ти не хвилюйся головне, в тебе ВСЕ ЗДІЙСНИТЬСЯ. Дві - три художніх книжки СТАНЕ! Тільки не Шевченком себе мордуй - встигнеш. Качни "Хрещений батьго" й подивись "Голос трави". ПОВІР, тебе здивує. А Шевченком себе не мордуй. На все свій час...
показать весь комментарий
03.03.2022 17:01 Ответить
Може ми неправильно зрозуміли і ***** хотіло провести демілітаризацію рассєї?
показать весь комментарий
03.03.2022 12:22 Ответить
показать весь комментарий
03.03.2022 12:26 Ответить
"бежали робкие буряты...." )))))
показать весь комментарий
03.03.2022 12:36 Ответить
У Баришевському районі кацапів немає. Не розумію чому саме про Баришівку другий день пишуть
показать весь комментарий
03.03.2022 12:37 Ответить
ИНТЕРЕСНО БЫЛО БЫ ПОСМОТРЕТЬ ,КАК УКРАИНСКУЮ АРМИЮ БУДУТ ВСТРЕЧАТЬ НА РОССИИ.
СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА !
показать весь комментарий
03.03.2022 12:57 Ответить
красівоє.

https://www.facebook.com/babaandkit/posts/5255866344458134
показать весь комментарий
03.03.2022 13:41 Ответить
 
 