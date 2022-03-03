Ночная атака войск РФ на Барышевку: Убиты с десяток вражеских солдат, уничтожены 3 вражеских бронемашины пехоты, оккупанты бесславно убегали, оставляя технику
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В результате ночной атаки войск РФ на поселок Барышевка (Киевская область) убиты с десяток вражеских солдат, уничтожены три вражеских бронемашины пехоты. Оккупанты бесславно убегали с позиций, оставляя технику.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу 72 ОМБр им. Черных Запорожцев в соцсети Фейсбук.
"Враг снова несет потери! Бесславно убегает с позиций, оставляя технику! Поселок Барышевка в Киевской области оккупанты атаковали ночью. Там их встретили адскими объятиями украинские военные 72 омбр и теробороны! Объятия были настолько крепкими, что российские солдаты убегали, переодевшись в гражданскую одежду и отобрав машины у местных! Кто-то просто убежал в лес! Но это ненадолго. Защитникам Барышевки удалось уничтожить три вражеских бронемашины пехоты! Еще две – забрали себе! Убили около десятка вражеских солдат! Фото со временем! Следите за новостями!" - говорится в сообщении.
"Киев надежно прикрыт ВСУ! Командует обороной сердца страны - Командующий Сухопутными войсками, Генерал - полковник Александр Сырский, который в свое время возглавлял 72 омбр им. Черных Запорожцев! Слава Украине", - отметили в 72 ОМБр им. Черных Запорожцев.
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Вони усі ідуть в Україну убивати Українців з повним боєкомплектом, як на НАВЧАННЯ.
Учи карту України !
Я пишаюсь тим шо я Украiнець!
Я говорил на русском. Но, в свете последних событий, буду учить Украинский язык и переходить на него!
Слава Украине!
Вже багато російськомовних повністю перейшли на українську. Вам теж вдасться!)
У всьому світі ( у нас - без питаннь) стає соромно розмовляти російською. Це вже те саме, що нецензурні слова (до речі на 90% теж з російської, яка взяла їх у монгольскої орди 700р тому).
СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА !
https://www.facebook.com/babaandkit/posts/5255866344458134