1 824 1
Украина договорилась о размещении в Греции онкобольных детей и их родителей
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Греция согласилась принять у себя украинских онкобольных детей и родителей.
Об этом говорится в отчете украинского МИД о международной помощи Украине во время войны, сообщает Цензор.НЕТ.
"Греция и Украина договорились о возможности размещения в Греции онкобольных украинских детей и их родителей", - говорится в сообщении.
Также ОАЭ объявили о предоставлении гуманитарной помощи в размере 5 миллионов долларов на нужды гражданского населения, пострадавшего от войны в Украине.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Geroyam Slava!