Украина договорилась о размещении в Греции онкобольных детей и их родителей

Греция согласилась принять у себя украинских онкобольных детей и родителей.

Об этом говорится в отчете украинского МИД о международной помощи Украине во время войны, сообщает Цензор.НЕТ.

"Греция и Украина договорились о возможности размещения в Греции онкобольных украинских детей и их родителей", - говорится в сообщении.

Также ОАЭ объявили о предоставлении гуманитарной помощи в размере 5 миллионов долларов на нужды гражданского населения, пострадавшего от войны в Украине.

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