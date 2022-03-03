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Украина договорилась о размещении в Греции онкобольных детей и их родителей

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Греция согласилась принять у себя украинских онкобольных детей и родителей.

Об этом говорится в отчете украинского МИД о международной помощи Украине во время войны, сообщает Цензор.НЕТ.

"Греция и Украина договорились о возможности размещения в Греции онкобольных украинских детей и их родителей", - говорится в сообщении.

Также ОАЭ объявили о предоставлении гуманитарной помощи в размере 5 миллионов долларов на нужды гражданского населения, пострадавшего от войны в Украине.

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Автор: Анастасія Потіха
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Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Geroyam Slava!
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03.03.2022 12:55 Ответить
 
 