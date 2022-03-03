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Новости Война в Украине
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"Ты знаешь, куда вы пришли? Здесь каждая вторая женщина ведьма. У тебя завтра х#й стоять не будет" - женщины Конотопа демотивируют россиян

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Жителюницы Конотопа решили деморализовать русских солдат своими ведьмиными способностями.

Видео общения конотопчанок с российскими солдатами выложил телеграмм-канал главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ты знаешь, куда вы пришли? Здесь каждая вторая женщина ведьма. У тебя завтра х#й  стоять не будет. Я такое наворожу, что у тебя завтра ничего стоять не будет", - восклицала женщина.

Российские войска в Конотопе были с первого дня войны. По информации местных, на второй день россияне уже меняли дизтопливо на водку.

2 марта мэр города Семенихин сообщил, что Конотоп сдаваться не будет. Это он сказал после того, как заявил перед общиной города, что военные России поставили условия: "Если мы начинаем сопротивление – они разносят город из артиллерии".

Вечером он сообщил, что войска России отступили из окрестностей города.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Городской голова Конотопа: "На вече большинство людей сказало: мы готовы к обороне, готовы уничтожать оккупантов"

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+26
Единственное что у каждого кацапа стоит - портрет *****
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03.03.2022 12:42
+21
Ані х*й, ані п*й, ані рубль.
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03.03.2022 12:39
+20
И это правильно...нех им плодится
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03.03.2022 12:43
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Ані х*й, ані п*й, ані рубль.
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03.03.2022 12:39 Ответить
А я утверждаю, что не только в Конотопе, а во всей Украине ВСЕ женщины - ведьмы.

За редким исключением.
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03.03.2022 12:42 Ответить
Ну, моя точно ведьма.
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03.03.2022 13:30 Ответить
Ну, якщо твоя - то видно стоїть в тебе 24/7.
Для свого старається.
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03.03.2022 15:45 Ответить
Единственное что у каждого кацапа стоит - портрет *****
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03.03.2022 12:42 Ответить
И это правильно...нех им плодится
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03.03.2022 12:43 Ответить
М - мотивация
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03.03.2022 12:44 Ответить
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Geroyam Slava!
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03.03.2022 13:09 Ответить
А це дуже серйозно, похлєще санкцій. Біологічні види вимерли через нездатність розмножуватись
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03.03.2022 13:19 Ответить
ржу так шо то капец)))))

Смех вовремя войны ((((((
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03.03.2022 13:21 Ответить
шоб у них вооообще ничего не стояло!
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03.03.2022 13:22 Ответить
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03.03.2022 13:49 Ответить
А про Бучу ти знав, гандон? А про Охтирку? Кожне українське місто - пекло для кацапів.
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03.03.2022 13:57 Ответить
Оторванный х#й не только стоять не будет, но и висеть.
Разве что на дереве.
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03.03.2022 14:29 Ответить
Так, дiйсно! Це тому що у нас нiколи не було iнквiзицii
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03.03.2022 15:23 Ответить
После западных санкций, у кацапов уже ничего не стоит, все обвалилось.
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03.03.2022 15:58 Ответить
Убивайте их.Есть закон Украины разрешающий это делать.Ему *****.Сидит ****** кацап ,а перед ним 100 человек стоит.Это враг.Где этот Семенихин с его автоматом .Обосрался что ли??
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03.03.2022 22:19 Ответить
Давайте Конотопские Ведьмы заклинание - *********** отвались ка!
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04.03.2022 10:22 Ответить
Молодцы женщины, настоящие украинки, честь вам и хвала! С такими мы обязательно победим!
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04.03.2022 17:51 Ответить
 
 