"Ты знаешь, куда вы пришли? Здесь каждая вторая женщина ведьма. У тебя завтра х#й стоять не будет" - женщины Конотопа демотивируют россиян
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Жителюницы Конотопа решили деморализовать русских солдат своими ведьмиными способностями.
Видео общения конотопчанок с российскими солдатами выложил телеграмм-канал главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого, сообщает Цензор.НЕТ.
"Ты знаешь, куда вы пришли? Здесь каждая вторая женщина ведьма. У тебя завтра х#й стоять не будет. Я такое наворожу, что у тебя завтра ничего стоять не будет", - восклицала женщина.
Российские войска в Конотопе были с первого дня войны. По информации местных, на второй день россияне уже меняли дизтопливо на водку.
2 марта мэр города Семенихин сообщил, что Конотоп сдаваться не будет. Это он сказал после того, как заявил перед общиной города, что военные России поставили условия: "Если мы начинаем сопротивление – они разносят город из артиллерии".
Вечером он сообщил, что войска России отступили из окрестностей города.
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За редким исключением.
Для свого старається.
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Geroyam Slava!
Смех вовремя войны ((((((
Разве что на дереве.