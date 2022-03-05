Мы продолжаем сражаться. Мы защитим наше государство, - обращение Зеленского 4 марта. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к украинскому народу вечером 4 марта.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главы государства.
Автор: Анастасія Потіха
Топ комментарии
+18 Sophia-Maria Duglass
Сегодня обращение транслировали на площадях Европы во время митингов поддержки
показать весь комментарий04.03.2022 23:07
+6 Veter Isinski
Кулебе надо лучше работать!
https://www.politico.com/news/2022/02/28/ukrainian-pilots-arrive-in-poland-to-pick-up-donated-fighter-jets-00012560?fbclid=***************************************************-P4PE6OKbU
Перевод статьи из Politico
"Европейский план по передаче Украине истребителей рухнул"
Расторжение сделки произошло в тот момент, когда европейские страны уже выстроились в очередь в понедельник, чтобы объявить о новых пакетах вооружений для Украины, от противотанковых и противовоздушных ракет до артиллерии и медикаментов.
Предложенная сделка по предоставлению украинским пилотам возможности летать на истребителях, подаренных странами Европейского Союза, развалилась.
В течение 48 часов Евросоюз объявил о том, что ему удалось договориться с государствами-членами о том, чтобы украинские пилоты могли начать летать на подержанных российских истребителях, однако эти страны отрицали наличие такой сделки, даже когда Киев трубил о скором прибытии истребителей.
Расторжение сделки произошло в тот момент, когда европейские страны выстроились в очередь в понедельник, чтобы объявить о новых пакетах оружия для Украины, от противотанковых и противовоздушных ракет до артиллерии и медикаментов.
А заявление в воскресенье главы службы безопасности ЕС Жозепа Борреля о том, что истребители также уже в пути, казалось, стало переломным моментом для европейской военной помощи. В понедельник Боррель был вынужден несколько отступить от своего заявления, признав, что любые поставки будут осуществляться не из самого ЕС, а будут переданы "на двусторонней основе" отдельными странами ЕС.
"Вскоре после этого представитель украинского правительства сообщил POLITICO, что их страна отправила пилотов в Польшу за самолетами, а украинский парламент объявил, что самолеты из Словакии, Болгарии и Польши скоро будут в пути. Но во вторник Болгария и Словакия заявили, что соглашение об отправке истребителей не достигнуто, а президент Польши, выступая на польской авиабазе вместе с главой НАТО Йенсом Столтенбергом, сказал, что в ближайшее время самолеты не полетят.
"Мы поддерживаем украинцев гуманитарной помощью. Однако мы не собираемся посылать самолеты в воздушное пространство Украины", - сказал президент Анджей Дуда.
Небольшой парк МиГ-29 - единственные истребители Словакии, которые обслуживаются российскими рабочими по контракту, что делает их передачу трудновыполнимой задачей для Братиславы.
Правительство Словакии также ведет переговоры с Польшей о защите словацкого воздушного пространства, и пока эта сделка не достигнута, им нужны их МиГ-29.
Отвечая во вторник в интервью словацкой газете на вопрос, передаст ли страна когда-либо свои МиГи Украине, министр обороны Ярослав Над сказал: "Теоретический шанс есть, но я не знаю, когда мы достигнем соглашения с поляками, когда поляки смогут начать защищать наше воздушное пространство. И второе, что будет происходить в Украине через две недели, три недели? А через два месяца? Я не знаю".
В понедельник украинский парламент в твиттере сообщил, что Европа направляет в Украину 70 истребителей, включая 28 МиГ-29 из Польши, 12 из Словакии и 16 из Болгарии, а также 14 Су-25 из Болгарии.
Драма с истребителями произошла на фоне шквала заявлений, сделанных в выходные, когда европейские лидеры пообещали поток нового оружия для украинских военных, чтобы помочь в борьбе с вторгшимися российскими войсками, что стало открытым и очень публичным признанием вновь обретенного желания Европы причинить боль Кремлю за его военный авантюризм.
Поскольку воздушные коридоры к Киеву закрыты российским зенитным оружием и истребителями, американские и европейские державы начали перебрасывать оружие в страну по дорогам.
Польша, Эстония и Латвия одними из первых начали действовать, отправив боеприпасы, противотанковое оружие Javelin, топливо и медикаменты на границу Украины для передачи украинским силам.
В понедельник Финляндия объявила, что присоединится к этому клубу, пообещав отправить на Украину 2500 автоматов, боеприпасы, 1500 противотанковых орудий и 70 000 пайков. Швеция также готовит большой пакет вооружений и помощи, объявив о предстоящей поставке 135 000 полевых пайков, 5000 касок, бронежилетов и 5000 единиц противотанкового оружия.
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли во вторник отправляется в Польшу, чтобы координировать отправку 100 противотанковых ракетных установок Carl Gustaf, а также 2 000 боеприпасов и другой помощи.
Общаясь с журналистами перед поездкой, она сказала, что "мы сможем убедиться в том, что отправляем летальную помощь Украине. Моя роль в этом заключается в том, чтобы эта помощь попала в руки украинских солдат, которые борются за свою жизнь и сражаются за свою родину. Именно поэтому я смог добиться от Польши согласия на то, чтобы доставка помощи осуществлялась через их границы".
Один из самых больших сюрпризов в новейшей европейской политической истории произошел в субботу, когда канцлер Германии Олаф Шольц объявил о том, что отправляет в Украину 1000 единиц противотанкового оружия и 500 ракет "Стингер", отменив послевоенную политику Германии, запрещавшую передачу оружия воюющим сторонам. Он также пообещал немедленное вливание 100 миллиардов долларов в вооруженные силы Германии.
В пятницу президент Джо Байден также распорядился выдать Украине оружие из запасов США на сумму до 350 миллионов долларов. В понедельник, выступая перед журналистами в Пентагоне, высокопоставленный представитель министерства обороны США отказался вдаваться в подробности о том, что именно будет включено, но сказал, что "там будут средства, которые помогут им как в наземной, так и в воздушной обороне".
https://www.politico.com/news/2022/02/28/ukrainian-pilots-arrive-in-poland-to-pick-up-donated-fighter-jets-00012560?fbclid=***************************************************-P4PE6OKbU
Перевод статьи из Politico
"Европейский план по передаче Украине истребителей рухнул"
Расторжение сделки произошло в тот момент, когда европейские страны уже выстроились в очередь в понедельник, чтобы объявить о новых пакетах вооружений для Украины, от противотанковых и противовоздушных ракет до артиллерии и медикаментов.
Предложенная сделка по предоставлению украинским пилотам возможности летать на истребителях, подаренных странами Европейского Союза, развалилась.
В течение 48 часов Евросоюз объявил о том, что ему удалось договориться с государствами-членами о том, чтобы украинские пилоты могли начать летать на подержанных российских истребителях, однако эти страны отрицали наличие такой сделки, даже когда Киев трубил о скором прибытии истребителей.
Расторжение сделки произошло в тот момент, когда европейские страны выстроились в очередь в понедельник, чтобы объявить о новых пакетах оружия для Украины, от противотанковых и противовоздушных ракет до артиллерии и медикаментов.
А заявление в воскресенье главы службы безопасности ЕС Жозепа Борреля о том, что истребители также уже в пути, казалось, стало переломным моментом для европейской военной помощи. В понедельник Боррель был вынужден несколько отступить от своего заявления, признав, что любые поставки будут осуществляться не из самого ЕС, а будут переданы "на двусторонней основе" отдельными странами ЕС.
"Вскоре после этого представитель украинского правительства сообщил POLITICO, что их страна отправила пилотов в Польшу за самолетами, а украинский парламент объявил, что самолеты из Словакии, Болгарии и Польши скоро будут в пути. Но во вторник Болгария и Словакия заявили, что соглашение об отправке истребителей не достигнуто, а президент Польши, выступая на польской авиабазе вместе с главой НАТО Йенсом Столтенбергом, сказал, что в ближайшее время самолеты не полетят.
"Мы поддерживаем украинцев гуманитарной помощью. Однако мы не собираемся посылать самолеты в воздушное пространство Украины", - сказал президент Анджей Дуда.
Небольшой парк МиГ-29 - единственные истребители Словакии, которые обслуживаются российскими рабочими по контракту, что делает их передачу трудновыполнимой задачей для Братиславы.
Правительство Словакии также ведет переговоры с Польшей о защите словацкого воздушного пространства, и пока эта сделка не достигнута, им нужны их МиГ-29.
Отвечая во вторник в интервью словацкой газете на вопрос, передаст ли страна когда-либо свои МиГи Украине, министр обороны Ярослав Над сказал: "Теоретический шанс есть, но я не знаю, когда мы достигнем соглашения с поляками, когда поляки смогут начать защищать наше воздушное пространство. И второе, что будет происходить в Украине через две недели, три недели? А через два месяца? Я не знаю".
В понедельник украинский парламент в твиттере сообщил, что Европа направляет в Украину 70 истребителей, включая 28 МиГ-29 из Польши, 12 из Словакии и 16 из Болгарии, а также 14 Су-25 из Болгарии.
Драма с истребителями произошла на фоне шквала заявлений, сделанных в выходные, когда европейские лидеры пообещали поток нового оружия для украинских военных, чтобы помочь в борьбе с вторгшимися российскими войсками, что стало открытым и очень публичным признанием вновь обретенного желания Европы причинить боль Кремлю за его военный авантюризм.
Поскольку воздушные коридоры к Киеву закрыты российским зенитным оружием и истребителями, американские и европейские державы начали перебрасывать оружие в страну по дорогам.
Польша, Эстония и Латвия одними из первых начали действовать, отправив боеприпасы, противотанковое оружие Javelin, топливо и медикаменты на границу Украины для передачи украинским силам.
В понедельник Финляндия объявила, что присоединится к этому клубу, пообещав отправить на Украину 2500 автоматов, боеприпасы, 1500 противотанковых орудий и 70 000 пайков. Швеция также готовит большой пакет вооружений и помощи, объявив о предстоящей поставке 135 000 полевых пайков, 5000 касок, бронежилетов и 5000 единиц противотанкового оружия.
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли во вторник отправляется в Польшу, чтобы координировать отправку 100 противотанковых ракетных установок Carl Gustaf, а также 2 000 боеприпасов и другой помощи.
Общаясь с журналистами перед поездкой, она сказала, что "мы сможем убедиться в том, что отправляем летальную помощь Украине. Моя роль в этом заключается в том, чтобы эта помощь попала в руки украинских солдат, которые борются за свою жизнь и сражаются за свою родину. Именно поэтому я смог добиться от Польши согласия на то, чтобы доставка помощи осуществлялась через их границы".
Один из самых больших сюрпризов в новейшей европейской политической истории произошел в субботу, когда канцлер Германии Олаф Шольц объявил о том, что отправляет в Украину 1000 единиц противотанкового оружия и 500 ракет "Стингер", отменив послевоенную политику Германии, запрещавшую передачу оружия воюющим сторонам. Он также пообещал немедленное вливание 100 миллиардов долларов в вооруженные силы Германии.
В пятницу президент Джо Байден также распорядился выдать Украине оружие из запасов США на сумму до 350 миллионов долларов. В понедельник, выступая перед журналистами в Пентагоне, высокопоставленный представитель министерства обороны США отказался вдаваться в подробности о том, что именно будет включено, но сказал, что "там будут средства, которые помогут им как в наземной, так и в воздушной обороне".
показать весь комментарий04.03.2022 23:11
+6 Sophia-Maria Duglass
Зараз немає западенців та східняків, Південної чи Північної України. ***** отримав 48 млн бандерівців. І це вже на віки!
показать весь комментарий04.03.2022 23:19
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"Росія змушуватиме Україну капітулювати, якщо цього не вийде - вони все спалять, - Єрмак "
Джерело: https://censor.net/ua/n3321636
https://www.politico.com/news/2022/02/28/ukrainian-pilots-arrive-in-poland-to-pick-up-donated-fighter-jets-00012560?fbclid=***************************************************-P4PE6OKbU
Перевод статьи из Politico
"Европейский план по передаче Украине истребителей рухнул"
Расторжение сделки произошло в тот момент, когда европейские страны уже выстроились в очередь в понедельник, чтобы объявить о новых пакетах вооружений для Украины, от противотанковых и противовоздушных ракет до артиллерии и медикаментов.
Предложенная сделка по предоставлению украинским пилотам возможности летать на истребителях, подаренных странами Европейского Союза, развалилась.
В течение 48 часов Евросоюз объявил о том, что ему удалось договориться с государствами-членами о том, чтобы украинские пилоты могли начать летать на подержанных российских истребителях, однако эти страны отрицали наличие такой сделки, даже когда Киев трубил о скором прибытии истребителей.
Расторжение сделки произошло в тот момент, когда европейские страны выстроились в очередь в понедельник, чтобы объявить о новых пакетах оружия для Украины, от противотанковых и противовоздушных ракет до артиллерии и медикаментов.
А заявление в воскресенье главы службы безопасности ЕС Жозепа Борреля о том, что истребители также уже в пути, казалось, стало переломным моментом для европейской военной помощи. В понедельник Боррель был вынужден несколько отступить от своего заявления, признав, что любые поставки будут осуществляться не из самого ЕС, а будут переданы "на двусторонней основе" отдельными странами ЕС.
"Вскоре после этого представитель украинского правительства сообщил POLITICO, что их страна отправила пилотов в Польшу за самолетами, а украинский парламент объявил, что самолеты из Словакии, Болгарии и Польши скоро будут в пути. Но во вторник Болгария и Словакия заявили, что соглашение об отправке истребителей не достигнуто, а президент Польши, выступая на польской авиабазе вместе с главой НАТО Йенсом Столтенбергом, сказал, что в ближайшее время самолеты не полетят.
"Мы поддерживаем украинцев гуманитарной помощью. Однако мы не собираемся посылать самолеты в воздушное пространство Украины", - сказал президент Анджей Дуда.
Небольшой парк МиГ-29 - единственные истребители Словакии, которые обслуживаются российскими рабочими по контракту, что делает их передачу трудновыполнимой задачей для Братиславы.
Правительство Словакии также ведет переговоры с Польшей о защите словацкого воздушного пространства, и пока эта сделка не достигнута, им нужны их МиГ-29.
Отвечая во вторник в интервью словацкой газете на вопрос, передаст ли страна когда-либо свои МиГи Украине, министр обороны Ярослав Над сказал: "Теоретический шанс есть, но я не знаю, когда мы достигнем соглашения с поляками, когда поляки смогут начать защищать наше воздушное пространство. И второе, что будет происходить в Украине через две недели, три недели? А через два месяца? Я не знаю".
В понедельник украинский парламент в твиттере сообщил, что Европа направляет в Украину 70 истребителей, включая 28 МиГ-29 из Польши, 12 из Словакии и 16 из Болгарии, а также 14 Су-25 из Болгарии.
Драма с истребителями произошла на фоне шквала заявлений, сделанных в выходные, когда европейские лидеры пообещали поток нового оружия для украинских военных, чтобы помочь в борьбе с вторгшимися российскими войсками, что стало открытым и очень публичным признанием вновь обретенного желания Европы причинить боль Кремлю за его военный авантюризм.
Поскольку воздушные коридоры к Киеву закрыты российским зенитным оружием и истребителями, американские и европейские державы начали перебрасывать оружие в страну по дорогам.
Польша, Эстония и Латвия одними из первых начали действовать, отправив боеприпасы, противотанковое оружие Javelin, топливо и медикаменты на границу Украины для передачи украинским силам.
В понедельник Финляндия объявила, что присоединится к этому клубу, пообещав отправить на Украину 2500 автоматов, боеприпасы, 1500 противотанковых орудий и 70 000 пайков. Швеция также готовит большой пакет вооружений и помощи, объявив о предстоящей поставке 135 000 полевых пайков, 5000 касок, бронежилетов и 5000 единиц противотанкового оружия.
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли во вторник отправляется в Польшу, чтобы координировать отправку 100 противотанковых ракетных установок Carl Gustaf, а также 2 000 боеприпасов и другой помощи.
Общаясь с журналистами перед поездкой, она сказала, что "мы сможем убедиться в том, что отправляем летальную помощь Украине. Моя роль в этом заключается в том, чтобы эта помощь попала в руки украинских солдат, которые борются за свою жизнь и сражаются за свою родину. Именно поэтому я смог добиться от Польши согласия на то, чтобы доставка помощи осуществлялась через их границы".
Один из самых больших сюрпризов в новейшей европейской политической истории произошел в субботу, когда канцлер Германии Олаф Шольц объявил о том, что отправляет в Украину 1000 единиц противотанкового оружия и 500 ракет "Стингер", отменив послевоенную политику Германии, запрещавшую передачу оружия воюющим сторонам. Он также пообещал немедленное вливание 100 миллиардов долларов в вооруженные силы Германии.
В пятницу президент Джо Байден также распорядился выдать Украине оружие из запасов США на сумму до 350 миллионов долларов. В понедельник, выступая перед журналистами в Пентагоне, высокопоставленный представитель министерства обороны США отказался вдаваться в подробности о том, что именно будет включено, но сказал, что "там будут средства, которые помогут им как в наземной, так и в воздушной обороне".
НАЗЛО КАЦАПАМ национализм надо начертать на знаменах !!
Антін Мухарський
Вчера в 12:31 ·
ЗДОЛАЙ РОСІЮ У СОБІ
Сподіваюся, тепер майже всі українці зрозуміли мотивацію та позицію Батька нашого Бандери щодо мцкалів. Довго доходило... Але, сподіваюся, - дійшло.
Лагідну українізацію відкидали, вважали маячнею "нациків-маргіналів"... сміялися... тролили... Тепер маємо болісну "Сувору українізацію" під гуркіт та вибухи російських ракет.
Повторю мантру, яку Орест Лютий промовляє з 2011 року: "Росія прийде за "русскімі душамі", бо щиро вважає, що кордони "русскаго міра" збігаються з ареалом існування "русскоязичного насєлєнія". Так мцкалі не здатні збагнути, що "русскоговорящєє насєлєніє України" - вже не росіяни. Але саме рятування "русскіх людєй от звєрств бандєровцев" стало приволом для вторгнення!
Ок, розумію... "мовне питання не на часі"... Але, *****, КОЛИ ВОНО БУДЕ НА ЧАСІ??! Коли, *****, дійде, що оця "свобода самовиражєнія і право говоріть на русском язикє в свободной странє" - основний привід для російської пропаганди називати нас "одним народом", який вони йдуть "рятувати"?
Понад десятиліття б'юся об цю стіну... Може хоч зараз дійде, що гасло Ореста Лютого "УКРАЇНІЗАЦІЯ АБО СМЕРТЬ" є єдиною рятівною реальністю, як і рецепт нашої спільної перемоги: МРІЄШ ЗДОЛАТИ РОСІЮ - ЗДОЛАЙ РОСІЮ У СОБІ!!!
СЛАВА УКРАЇНІ
хоть бы и дальше так было, народ Украины его поддерживает.. только бы не выкинул белый флаг, на что его подговаривают агенты кремля из ближнего круга - дерьмаки..
СЛАВА УКРАИНЕ!ГЕРОЯМ СЛАВА
Україні потрібна термоядерна зброя.
Що ж робити? ( Де є літаки? )
То, можливо, ми зможемо взяти собі російські літаки з аеродромів неподалік кордону?