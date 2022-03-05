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Мы продолжаем сражаться. Мы защитим наше государство, - обращение Зеленского 4 марта. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к украинскому народу вечером 4 марта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+18
Сегодня обращение транслировали на площадях Европы во время митингов поддержки
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04.03.2022 23:07
+6
Кулебе надо лучше работать!

https://www.politico.com/news/2022/02/28/ukrainian-pilots-arrive-in-poland-to-pick-up-donated-fighter-jets-00012560?fbclid=***************************************************-P4PE6OKbU



Перевод статьи из Politico



"Европейский план по передаче Украине истребителей рухнул"

Расторжение сделки произошло в тот момент, когда европейские страны уже выстроились в очередь в понедельник, чтобы объявить о новых пакетах вооружений для Украины, от противотанковых и противовоздушных ракет до артиллерии и медикаментов.



Предложенная сделка по предоставлению украинским пилотам возможности летать на истребителях, подаренных странами Европейского Союза, развалилась.



В течение 48 часов Евросоюз объявил о том, что ему удалось договориться с государствами-членами о том, чтобы украинские пилоты могли начать летать на подержанных российских истребителях, однако эти страны отрицали наличие такой сделки, даже когда Киев трубил о скором прибытии истребителей.



Расторжение сделки произошло в тот момент, когда европейские страны выстроились в очередь в понедельник, чтобы объявить о новых пакетах оружия для Украины, от противотанковых и противовоздушных ракет до артиллерии и медикаментов.



А заявление в воскресенье главы службы безопасности ЕС Жозепа Борреля о том, что истребители также уже в пути, казалось, стало переломным моментом для европейской военной помощи. В понедельник Боррель был вынужден несколько отступить от своего заявления, признав, что любые поставки будут осуществляться не из самого ЕС, а будут переданы "на двусторонней основе" отдельными странами ЕС.



"Вскоре после этого представитель украинского правительства сообщил POLITICO, что их страна отправила пилотов в Польшу за самолетами, а украинский парламент объявил, что самолеты из Словакии, Болгарии и Польши скоро будут в пути. Но во вторник Болгария и Словакия заявили, что соглашение об отправке истребителей не достигнуто, а президент Польши, выступая на польской авиабазе вместе с главой НАТО Йенсом Столтенбергом, сказал, что в ближайшее время самолеты не полетят.



"Мы поддерживаем украинцев гуманитарной помощью. Однако мы не собираемся посылать самолеты в воздушное пространство Украины", - сказал президент Анджей Дуда.



Небольшой парк МиГ-29 - единственные истребители Словакии, которые обслуживаются российскими рабочими по контракту, что делает их передачу трудновыполнимой задачей для Братиславы.



Правительство Словакии также ведет переговоры с Польшей о защите словацкого воздушного пространства, и пока эта сделка не достигнута, им нужны их МиГ-29.



Отвечая во вторник в интервью словацкой газете на вопрос, передаст ли страна когда-либо свои МиГи Украине, министр обороны Ярослав Над сказал: "Теоретический шанс есть, но я не знаю, когда мы достигнем соглашения с поляками, когда поляки смогут начать защищать наше воздушное пространство. И второе, что будет происходить в Украине через две недели, три недели? А через два месяца? Я не знаю".



В понедельник украинский парламент в твиттере сообщил, что Европа направляет в Украину 70 истребителей, включая 28 МиГ-29 из Польши, 12 из Словакии и 16 из Болгарии, а также 14 Су-25 из Болгарии.



Драма с истребителями произошла на фоне шквала заявлений, сделанных в выходные, когда европейские лидеры пообещали поток нового оружия для украинских военных, чтобы помочь в борьбе с вторгшимися российскими войсками, что стало открытым и очень публичным признанием вновь обретенного желания Европы причинить боль Кремлю за его военный авантюризм.



Поскольку воздушные коридоры к Киеву закрыты российским зенитным оружием и истребителями, американские и европейские державы начали перебрасывать оружие в страну по дорогам.



Польша, Эстония и Латвия одними из первых начали действовать, отправив боеприпасы, противотанковое оружие Javelin, топливо и медикаменты на границу Украины для передачи украинским силам.



В понедельник Финляндия объявила, что присоединится к этому клубу, пообещав отправить на Украину 2500 автоматов, боеприпасы, 1500 противотанковых орудий и 70 000 пайков. Швеция также готовит большой пакет вооружений и помощи, объявив о предстоящей поставке 135 000 полевых пайков, 5000 касок, бронежилетов и 5000 единиц противотанкового оружия.



Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли во вторник отправляется в Польшу, чтобы координировать отправку 100 противотанковых ракетных установок Carl Gustaf, а также 2 000 боеприпасов и другой помощи.



Общаясь с журналистами перед поездкой, она сказала, что "мы сможем убедиться в том, что отправляем летальную помощь Украине. Моя роль в этом заключается в том, чтобы эта помощь попала в руки украинских солдат, которые борются за свою жизнь и сражаются за свою родину. Именно поэтому я смог добиться от Польши согласия на то, чтобы доставка помощи осуществлялась через их границы".



Один из самых больших сюрпризов в новейшей европейской политической истории произошел в субботу, когда канцлер Германии Олаф Шольц объявил о том, что отправляет в Украину 1000 единиц противотанкового оружия и 500 ракет "Стингер", отменив послевоенную политику Германии, запрещавшую передачу оружия воюющим сторонам. Он также пообещал немедленное вливание 100 миллиардов долларов в вооруженные силы Германии.



В пятницу президент Джо Байден также распорядился выдать Украине оружие из запасов США на сумму до 350 миллионов долларов. В понедельник, выступая перед журналистами в Пентагоне, высокопоставленный представитель министерства обороны США отказался вдаваться в подробности о том, что именно будет включено, но сказал, что "там будут средства, которые помогут им как в наземной, так и в воздушной обороне".

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04.03.2022 23:11
+6
Зараз немає западенців та східняків, Південної чи Північної України. ***** отримав 48 млн бандерівців. І це вже на віки!
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04.03.2022 23:19
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Сегодня обращение транслировали на площадях Европы во время митингов поддержки
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04.03.2022 23:07 Ответить
А помолчать?
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04.03.2022 23:08 Ответить
***** завали
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04.03.2022 23:11 Ответить
Чому ж твій дЄрьмак вже ниє про капітуляцію?
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04.03.2022 23:08 Ответить
Тобі, Валодя, до проктолога. Разом із дЄрьмаком.

"Росія змушуватиме Україну капітулювати, якщо цього не вийде - вони все спалять, - Єрмак "

Джерело: https://censor.net/ua/n3321636
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04.03.2022 23:13 Ответить
Кулебе надо лучше работать!

https://www.politico.com/news/2022/02/28/ukrainian-pilots-arrive-in-poland-to-pick-up-donated-fighter-jets-00012560?fbclid=***************************************************-P4PE6OKbU



Перевод статьи из Politico



"Европейский план по передаче Украине истребителей рухнул"

Расторжение сделки произошло в тот момент, когда европейские страны уже выстроились в очередь в понедельник, чтобы объявить о новых пакетах вооружений для Украины, от противотанковых и противовоздушных ракет до артиллерии и медикаментов.



Предложенная сделка по предоставлению украинским пилотам возможности летать на истребителях, подаренных странами Европейского Союза, развалилась.



В течение 48 часов Евросоюз объявил о том, что ему удалось договориться с государствами-членами о том, чтобы украинские пилоты могли начать летать на подержанных российских истребителях, однако эти страны отрицали наличие такой сделки, даже когда Киев трубил о скором прибытии истребителей.



Расторжение сделки произошло в тот момент, когда европейские страны выстроились в очередь в понедельник, чтобы объявить о новых пакетах оружия для Украины, от противотанковых и противовоздушных ракет до артиллерии и медикаментов.



А заявление в воскресенье главы службы безопасности ЕС Жозепа Борреля о том, что истребители также уже в пути, казалось, стало переломным моментом для европейской военной помощи. В понедельник Боррель был вынужден несколько отступить от своего заявления, признав, что любые поставки будут осуществляться не из самого ЕС, а будут переданы "на двусторонней основе" отдельными странами ЕС.



"Вскоре после этого представитель украинского правительства сообщил POLITICO, что их страна отправила пилотов в Польшу за самолетами, а украинский парламент объявил, что самолеты из Словакии, Болгарии и Польши скоро будут в пути. Но во вторник Болгария и Словакия заявили, что соглашение об отправке истребителей не достигнуто, а президент Польши, выступая на польской авиабазе вместе с главой НАТО Йенсом Столтенбергом, сказал, что в ближайшее время самолеты не полетят.



"Мы поддерживаем украинцев гуманитарной помощью. Однако мы не собираемся посылать самолеты в воздушное пространство Украины", - сказал президент Анджей Дуда.



Небольшой парк МиГ-29 - единственные истребители Словакии, которые обслуживаются российскими рабочими по контракту, что делает их передачу трудновыполнимой задачей для Братиславы.



Правительство Словакии также ведет переговоры с Польшей о защите словацкого воздушного пространства, и пока эта сделка не достигнута, им нужны их МиГ-29.



Отвечая во вторник в интервью словацкой газете на вопрос, передаст ли страна когда-либо свои МиГи Украине, министр обороны Ярослав Над сказал: "Теоретический шанс есть, но я не знаю, когда мы достигнем соглашения с поляками, когда поляки смогут начать защищать наше воздушное пространство. И второе, что будет происходить в Украине через две недели, три недели? А через два месяца? Я не знаю".



В понедельник украинский парламент в твиттере сообщил, что Европа направляет в Украину 70 истребителей, включая 28 МиГ-29 из Польши, 12 из Словакии и 16 из Болгарии, а также 14 Су-25 из Болгарии.



Драма с истребителями произошла на фоне шквала заявлений, сделанных в выходные, когда европейские лидеры пообещали поток нового оружия для украинских военных, чтобы помочь в борьбе с вторгшимися российскими войсками, что стало открытым и очень публичным признанием вновь обретенного желания Европы причинить боль Кремлю за его военный авантюризм.



Поскольку воздушные коридоры к Киеву закрыты российским зенитным оружием и истребителями, американские и европейские державы начали перебрасывать оружие в страну по дорогам.



Польша, Эстония и Латвия одними из первых начали действовать, отправив боеприпасы, противотанковое оружие Javelin, топливо и медикаменты на границу Украины для передачи украинским силам.



В понедельник Финляндия объявила, что присоединится к этому клубу, пообещав отправить на Украину 2500 автоматов, боеприпасы, 1500 противотанковых орудий и 70 000 пайков. Швеция также готовит большой пакет вооружений и помощи, объявив о предстоящей поставке 135 000 полевых пайков, 5000 касок, бронежилетов и 5000 единиц противотанкового оружия.



Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли во вторник отправляется в Польшу, чтобы координировать отправку 100 противотанковых ракетных установок Carl Gustaf, а также 2 000 боеприпасов и другой помощи.



Общаясь с журналистами перед поездкой, она сказала, что "мы сможем убедиться в том, что отправляем летальную помощь Украине. Моя роль в этом заключается в том, чтобы эта помощь попала в руки украинских солдат, которые борются за свою жизнь и сражаются за свою родину. Именно поэтому я смог добиться от Польши согласия на то, чтобы доставка помощи осуществлялась через их границы".



Один из самых больших сюрпризов в новейшей европейской политической истории произошел в субботу, когда канцлер Германии Олаф Шольц объявил о том, что отправляет в Украину 1000 единиц противотанкового оружия и 500 ракет "Стингер", отменив послевоенную политику Германии, запрещавшую передачу оружия воюющим сторонам. Он также пообещал немедленное вливание 100 миллиардов долларов в вооруженные силы Германии.



В пятницу президент Джо Байден также распорядился выдать Украине оружие из запасов США на сумму до 350 миллионов долларов. В понедельник, выступая перед журналистами в Пентагоне, высокопоставленный представитель министерства обороны США отказался вдаваться в подробности о том, что именно будет включено, но сказал, что "там будут средства, которые помогут им как в наземной, так и в воздушной обороне".

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04.03.2022 23:11 Ответить
Украину обвиняют в национализме ? В стремлении сохранить украинскую идентичность ? Да хай кацапы сдохнут !!! А украинцы со времен трипольской эры были и будут
НАЗЛО КАЦАПАМ национализм надо начертать на знаменах !!
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04.03.2022 23:11 Ответить
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04.03.2022 23:12 Ответить
aria Duglass

Антін Мухарський

Вчера в 12:31 ·

ЗДОЛАЙ РОСІЮ У СОБІ
Сподіваюся, тепер майже всі українці зрозуміли мотивацію та позицію Батька нашого Бандери щодо мцкалів. Довго доходило... Але, сподіваюся, - дійшло.
Лагідну українізацію відкидали, вважали маячнею "нациків-маргіналів"... сміялися... тролили... Тепер маємо болісну "Сувору українізацію" під гуркіт та вибухи російських ракет.
Повторю мантру, яку Орест Лютий промовляє з 2011 року: "Росія прийде за "русскімі душамі", бо щиро вважає, що кордони "русскаго міра" збігаються з ареалом існування "русскоязичного насєлєнія". Так мцкалі не здатні збагнути, що "русскоговорящєє насєлєніє України" - вже не росіяни. Але саме рятування "русскіх людєй от звєрств бандєровцев" стало приволом для вторгнення!
Ок, розумію... "мовне питання не на часі"... Але, *****, КОЛИ ВОНО БУДЕ НА ЧАСІ??! Коли, *****, дійде, що оця "свобода самовиражєнія і право говоріть на русском язикє в свободной странє" - основний привід для російської пропаганди називати нас "одним народом", який вони йдуть "рятувати"?
Понад десятиліття б'юся об цю стіну... Може хоч зараз дійде, що гасло Ореста Лютого "УКРАЇНІЗАЦІЯ АБО СМЕРТЬ" є єдиною рятівною реальністю, як і рецепт нашої спільної перемоги: МРІЄШ ЗДОЛАТИ РОСІЮ - ЗДОЛАЙ РОСІЮ У СОБІ!!!
СЛАВА УКРАЇНІ
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04.03.2022 23:15 Ответить
Зараз немає западенців та східняків, Південної чи Північної України. ***** отримав 48 млн бандерівців. І це вже на віки!
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04.03.2022 23:19 Ответить
Потужно сказав ! Ми з вами пане Президент.
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04.03.2022 23:19 Ответить
НАТО вы *** собачьи! Мой ребенок и десятки тысячь детей страдают! Еда заканчивается а обстрелы продолжаются. Суки вы. Вы хотите чтоб пукин вас ******?
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04.03.2022 23:20 Ответить
Зеленский ведёт сейчас себя, как лидер нации..
хоть бы и дальше так было, народ Украины его поддерживает.. только бы не выкинул белый флаг, на что его подговаривают агенты кремля из ближнего круга - дерьмаки..
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04.03.2022 23:32 Ответить
WOW!ОЧЕНЬ СИЛЬНО …была сказана ПРАВДА в глаза..особенно вот этот отрывок» Даже если вы лишите нас кислорода, мы вдохнем полной грудью, чтобы сказать: "Прочь с нашей земли". Даже в полной темноте мы видим правду и будем драться, пока не потемнеет в наших глазах, потому что мы - воины света. И сегодня никто на земле не сможет сказать, что эта реплика - пафос.»-эта фраза очень метко показывает украинский характер-ВОИН СВЕТА.,эта фраза должна войти в историю войны за независимость и суверенитет государства ,в конечном итоге президентства Зеленского..Только люди с душой ,напоминающей «амебу»не услышат ,не поймут крик и призыв в его речи ,украинского народа..
СЛАВА УКРАИНЕ!ГЕРОЯМ СЛАВА
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05.03.2022 00:17 Ответить
Президент України правильно сказав про Будапештський меморандум.
Україні потрібна термоядерна зброя.
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05.03.2022 01:07 Ответить
Зброя потрібна нам, засоби ПВО, а не переговори в Біловежській Пущі і триндьож про незакрите небо
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05.03.2022 01:12 Ответить
Якщо нам справді потрібні літаки (так і є), а Захід не дає... - https://censor.net/ua/n3321132

Що ж робити? ( Де є літаки? )

То, можливо, ми зможемо взяти собі російські літаки з аеродромів неподалік кордону?
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05.03.2022 01:28 Ответить
ХОРОШО СКАЗАЛ !!! ПУТИН ХЙЛО, НАТО СЦЫКЛО !)
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05.03.2022 09:07 Ответить
 
 