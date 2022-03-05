Зеленский - НАТО: "Я не знаю, кого вы можете защитить, и способны ли вы защитить свои страны"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский заявил, что своим отказом от закрытия неба над Украиной НАТО дал "зеленый свет" для дальнейшей бомбардировки городов и поселков в нашем государстве.
Об этом глава государства заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня руководство Альянса дало "зеленый свет" для дальнейшей бомбардировки украинских городов и поселков, отказавшись сделать бесполетную зону. Вы могли закрыть небо, но... Я не знаю, кого вы можете защитить, и способны ли вы защитить свои страны. От нас вы не сможете откупиться литрами топлива за литры нашей крови, пролитой за нашу общую Европу. За нашу общую свободу. За наше общее будущее", - подчеркнул президент.
В то же время президент поблагодарил друзей Украины.
"В НАТО много наших партнеров, друзей. Большинство мощных партнеров. Тех, кто помогает нашему государству, несмотря ни на что. Поэтому мы не чувствуем себя одинокими. Мы продолжаем бороться, мы защитим наше государство. Мы освободим нашу землю благодаря нашим героям", – добавил глава государства.
Пожалуйста, подождите...
Скоріш за все домовились, що армія зупиниться на кордоні а Дірок і Крим чіпати будуть. А з чого б це така миролюбність. Щось так фурерок натякнув про якихось наркоманів в Києві ? І склад делегації такий базарний. А може просто закидончик такий. Потрібно уважно і пильно дивитись за їх руками.
Засекречений зміст переговорів від народу може свідчити лише про невигідні для нас домовленості
Все вопросы по нейтральном статусе Украины только на референдум после того как рф выведет свои войска, и то в лучшем случае, а не потому что так решат арахамия, ермак и прочие.
Зеленский все правильно и по делу сказал. НАТО это дно обоссаное.
Джон Кеннеди, великий американский президент, когда-то сказал: "Ask not what your country can do for you - ask what you can do for your country"
"Диванный комментатор", задай этот вопрос СЕБЕ, *****, прежде, чем кричать про "предателей из НАТО". НАТО и США никого НЕ ПРЕДАВАЛО, запомните! Делают то, что никогда в истории не делали, даже в отношении СССР!
А тут на сайті здебільшого пенси та жінки.
США обещало вступиться за Украину в случае нападения на неё третьей стороны или обещало что США не будут нападать на Украину?
Это филькина грамота ни о чем: Бла-бла-бла.
Если я правильно понял каждая из сторон гарантирует собственное ненападение на Украину. США, Великобритания напали на Украину? Нет. Вопрос ищерпан.
Кравчук с Кучмой лошары.
С 24 августа 1991 года под юрисдикцию Украины перешли 14 мотострелковых, 4 танковые, 3 артиллерийские дивизии, 8 артиллерийских бригад, 4 бригады специального назначения, 2 воздушно-десантные бригады, 9 бригад ПВО, 7 полков боевых вертолётов, три воздушные армии (около 1100 боевых самолётов) и отдельная армия ПВО. От СССР Украина унаследовала четвёртую по величине армию в мире, оснащённую ядерным оружием и достаточно современными образцами вооружения и военной техники. Всего Украине отошло 8700 танков, 11 000 БМП и БТР, 18 000 единиц реактивной и ствольной артиллерии и 2800 летательных аппаратов
Відповідно до міжнародних зобов'язань України згідно з Договором
про звичайні збройні сили в Європі, ратифікованим Постановою Верховної
Ради України від 01 липня 1992 року № 2526, Віденським документом
2011 року про заходи зміцнення довіри та безпеки і двосторонніми
міжурядовими угодами із суміжними державами щодо додаткових заходів
зміцнення довіри та безпеки.
А була третьою у світі по ядерній зброї...