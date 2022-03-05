Зеленский - НАТО: "Я не знаю, кого вы можете защитить, и способны ли вы защитить свои страны"

Президент Владимир Зеленский заявил, что своим отказом от закрытия неба над Украиной НАТО дал "зеленый свет" для дальнейшей бомбардировки городов и поселков в нашем государстве.

Об этом глава государства заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня руководство Альянса дало "зеленый свет" для дальнейшей бомбардировки украинских городов и поселков, отказавшись сделать бесполетную зону. Вы могли закрыть небо, но... Я не знаю, кого вы можете защитить, и способны ли вы защитить свои страны. От нас вы не сможете откупиться литрами топлива за литры нашей крови, пролитой за нашу общую Европу. За нашу общую свободу. За наше общее будущее", - подчеркнул президент.

В то же время президент поблагодарил друзей Украины.

"В НАТО много наших партнеров, друзей. Большинство мощных партнеров. Тех, кто помогает нашему государству, несмотря ни на что. Поэтому мы не чувствуем себя одинокими. Мы продолжаем бороться, мы защитим наше государство. Мы освободим нашу землю благодаря нашим героям", – добавил глава государства.

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