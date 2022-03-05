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ВСУ удерживают рубежи во всех направлениях, а на отдельных – контратакуют. Оккупанты продолжают обстрелы гражданского населения, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ВСУ удерживают рубежи во всех направлениях, а на отдельных – контратакуют. Оккупанты продолжают обстрелы гражданского населения, - Генштаб

Оперативная информация по состоянию на 06.00 04.03.2022 по российскому вторжению в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в фейсбуке.

"Начаты десятые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению.

Вооруженными Силами Украины и подразделениями Сил безопасности и обороны Украины ведутся ожесточенные бои по освобождению украинских городов от российских оккупантов. Части и подразделения захватчиков деморализованы, солдаты и офицеры оккупационной армии продолжают сдаваться в плен, убегают, оставляя на Украинской земле вооружение и технику. Активными боевыми действиями наносят урон противнику не только вооруженные подразделения украинских защитников, но и обычные невооруженные люди, демонстрируя оккупанту свою гражданскую позицию, нанося ему психологическое поражение.

Сталкиваясь с постоянным сопротивлением и осознавая противоправность своих действий, оккупанты продолжают обстрелы гражданского населения, наносят ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры и жилым домам, больницам, детским садам, используют женщин, детей и пожилых людей в качестве "живого щита".

Не оставляют попыток создать в собственном информационном пространстве картину освободительного "блицкрига", продолжают распространять тотальную ложь через подвластные СМИ, принимают меры по сокрытию потерь в личном составе и технике путем блокирования доступа населения к правдивой и объективной информации.

Вооруженные Силы Украины продолжают держать определенные рубежи по всем направлениям, а на отдельных направлениях контратакуют и заставляют противника отступать с потерями, нарушают тыловые коммуникации и наносят сокрушительные удары.

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К сожалению, обо всех наших успехах мы пока не можем рассказать, чтобы не сорвать задуманное. Но поверьте, в свое время все станет известно", - рассказали в Генштабе ВСУ.

ВСУ удерживают рубежи во всех направлениях, а на отдельных – контратакуют. Оккупанты продолжают обстрелы гражданского населения, - Генштаб 01
ВСУ удерживают рубежи во всех направлениях, а на отдельных – контратакуют. Оккупанты продолжают обстрелы гражданского населения, - Генштаб 02

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+17
ЗСУ ТА ТЕРОБОРОНІ УКРАЇНИ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
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05.03.2022 07:29
+11
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05.03.2022 07:29
+10
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05.03.2022 07:34
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ЗСУ ТА ТЕРОБОРОНІ УКРАЇНИ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
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05.03.2022 07:29 Ответить
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05.03.2022 07:29 Ответить
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05.03.2022 07:34 Ответить
доповідаю також - першу ніч у Києві спали спокійно, дякую ППО, що вибила увесь запас крилатих ракет.
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05.03.2022 07:52 Ответить
SOS!!!
MARIUPOL!!!
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05.03.2022 07:54 Ответить
Це вже не оперативна сводка, а пропаганда.
Пропаганда теж треба, але на додачу, а не замість.
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05.03.2022 07:58 Ответить
Нє торопіся.
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05.03.2022 08:14 Ответить
ПОХІДНА
Із Путивля на схід сонці,
На схід сонці рано
Виїжджали ковпаківці -
Грізні партизани.

Дід Ковпак стояв на возі:
- Прощавайте, друзі!..
Як загинемо в дорозі,
Не ридайте в тузі

"Не сумуйте, йдіть за нами,
Добувайте зброю! -
Курява стоїть ланами,
Де ідуть герої.

Затужила Ярославна,
Сум з грудей полинув;
На москалів хлопець славний
Пішов та й загинув.

Не загинув! Через гори,
Через ріки-броди,
Через ріднії простори
Славний хлопець ходить.

І повернеться, прилине
До твоєї хати.
Як під самою Москвою
Зарубає ката!"

Майже Платон Воронько!
Цікаво - на чий бік став-би зараз партизан-ковпаківець?
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05.03.2022 08:13 Ответить
Не знаю що там за міни але Камаз, завантажений снарядами до "Граду", мені подобається! Це ж повний заряд однієї установки!
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05.03.2022 08:17 Ответить
Слава нашим мужнім захисникам і низький уклін 👍🏼💪✊🙏🏼

Хлопці тримайтеся , вся Украіна з Вами !!
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05.03.2022 08:19 Ответить
Недавно по ТБ кримський татарин запитав:"Чому російські війська безперешкодно вийшли з Криму і напали на південь України?Чому не були заміновані дороги,знищені мости?"А ведучий відразу сказав що наш воїн підірвав міст разом з собою,і змінив тему розмови.Але цей міст "трошки" не на півдні.Після перемоги над кацапами, до нашого головнокомандувача буде багато запитань.
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05.03.2022 08:27 Ответить
Слава великому польському народові, який, з 1 грудня 1991 незмінно й героїчно підтримує Україну в її протистоянні Московському імперському молохові !!! Коли б нам ще так привернути до себе чехів та СЛОВАКІВ, то, разом з нібито маленькими балтійськими народами (насправді - ВЕЛИКИМИ духом!), ми б стали непереможними ! І не потрібними нам би стали НАТО, ЄЕС..., зі своїми вічно зрадливими франкоанглоамериканцями!
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05.03.2022 09:32 Ответить
прибарахлились мужики знатно , и коробку взяли , и пакет ( чуть больше ) к граду , че в кунге не показали , но думаю там тож интересно
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05.03.2022 09:32 Ответить
Слава Украине!
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05.03.2022 09:46 Ответить
Про полонених - у статті сказано красиво, але без жодної цифри. "220"- ми таке чуємо з 1-го дня "гарячої фази". А далі? Вчора записана розмова 25-річного московського воїна із українського Таганрога (окупованого москалями ще в 1925), який каже, що здався в полон, в Миколаєві-Бузькому разом із... 1200 вояками! Може, це перебільшення, але де ж вони? Чому зруйноване місто-герой Харків прибирають героїчні комунальники (словами Терехова)? Чому ми на бачимо там, на відбудові, тисяч московських полонених? Та весь світ має їх там бачити! А ми, рядові українці, вже потурбуємось, щоб у цих полонених були нормальні харчі... Дехто каже: їх відпускають на всі сторони! Схаменіться ! Бо їх негайно заріжуть свої ж, або кинуть повторно туди, звідки вони вже не повернуться (ні на волю, ні в полон).
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05.03.2022 09:47 Ответить
Держитесь, граждане! Слава Украине!
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05.03.2022 12:30 Ответить
 
 