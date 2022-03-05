ВСУ удерживают рубежи во всех направлениях, а на отдельных – контратакуют. Оккупанты продолжают обстрелы гражданского населения, - Генштаб
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Оперативная информация по состоянию на 06.00 04.03.2022 по российскому вторжению в Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в фейсбуке.
"Начаты десятые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению.
Вооруженными Силами Украины и подразделениями Сил безопасности и обороны Украины ведутся ожесточенные бои по освобождению украинских городов от российских оккупантов. Части и подразделения захватчиков деморализованы, солдаты и офицеры оккупационной армии продолжают сдаваться в плен, убегают, оставляя на Украинской земле вооружение и технику. Активными боевыми действиями наносят урон противнику не только вооруженные подразделения украинских защитников, но и обычные невооруженные люди, демонстрируя оккупанту свою гражданскую позицию, нанося ему психологическое поражение.
Сталкиваясь с постоянным сопротивлением и осознавая противоправность своих действий, оккупанты продолжают обстрелы гражданского населения, наносят ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры и жилым домам, больницам, детским садам, используют женщин, детей и пожилых людей в качестве "живого щита".
Не оставляют попыток создать в собственном информационном пространстве картину освободительного "блицкрига", продолжают распространять тотальную ложь через подвластные СМИ, принимают меры по сокрытию потерь в личном составе и технике путем блокирования доступа населения к правдивой и объективной информации.
Вооруженные Силы Украины продолжают держать определенные рубежи по всем направлениям, а на отдельных направлениях контратакуют и заставляют противника отступать с потерями, нарушают тыловые коммуникации и наносят сокрушительные удары.
К сожалению, обо всех наших успехах мы пока не можем рассказать, чтобы не сорвать задуманное. Но поверьте, в свое время все станет известно", - рассказали в Генштабе ВСУ.
Пожалуйста, подождите...
MARIUPOL!!!
Пропаганда теж треба, але на додачу, а не замість.
Із Путивля на схід сонці,
На схід сонці рано
Виїжджали ковпаківці -
Грізні партизани.
Дід Ковпак стояв на возі:
- Прощавайте, друзі!..
Як загинемо в дорозі,
Не ридайте в тузі
"Не сумуйте, йдіть за нами,
Добувайте зброю! -
Курява стоїть ланами,
Де ідуть герої.
Затужила Ярославна,
Сум з грудей полинув;
На москалів хлопець славний
Пішов та й загинув.
Не загинув! Через гори,
Через ріки-броди,
Через ріднії простори
Славний хлопець ходить.
І повернеться, прилине
До твоєї хати.
Як під самою Москвою
Зарубає ката!"
Майже Платон Воронько!
Цікаво - на чий бік став-би зараз партизан-ковпаківець?
Хлопці тримайтеся , вся Украіна з Вами !!