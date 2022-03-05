Последствия ночного ракетного удара войск РФ по Великодолинскому под Одессой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ночью, 5 марта, войска РФ нанесли ракетный удар по пгт Великодолинское под Одессой.

В сети были опубликованы кадры с последствиями обстрела, передает Цензор.НЕТ.

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