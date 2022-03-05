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Последствия ночного ракетного удара войск РФ по Великодолинскому под Одессой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Ночью, 5 марта, войска РФ нанесли ракетный удар по пгт Великодолинское под Одессой.

В сети были опубликованы кадры с последствиями обстрела, передает Цензор.НЕТ.

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Последствия ночного ракетного удара войск РФ по Великодолинскому под Одессой 01
Последствия ночного ракетного удара войск РФ по Великодолинскому под Одессой 02
Последствия ночного ракетного удара войск РФ по Великодолинскому под Одессой 03
Последствия ночного ракетного удара войск РФ по Великодолинскому под Одессой 04
Последствия ночного ракетного удара войск РФ по Великодолинскому под Одессой 05

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+35
Кацапня только так и может, издалека, из-за угла, или прячась за спинами женщин и детей. Они как были дикарями, так и остались.
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05.03.2022 08:33
+22
рускіє , ви всі - колективний гандон . щоб зробити життя своїх громадян краще , ніж у сусідів є два варіанти : або розбудовувати свою країну , або знищити сусіда ''і зажівем!'' . ви вибрали другий варіант . комусь із вас страшно вийти навіть на мітинг - то вам буде нестрашно скоро жерти одну бояру .
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05.03.2022 08:33
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это с самолета, ракетами , там нечего координировать, это не артиллерия.
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05.03.2022 08:39 Ответить
100%
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05.03.2022 10:30 Ответить
рускіє , ви всі - колективний гандон . щоб зробити життя своїх громадян краще , ніж у сусідів є два варіанти : або розбудовувати свою країну , або знищити сусіда ''і зажівем!'' . ви вибрали другий варіант . комусь із вас страшно вийти навіть на мітинг - то вам буде нестрашно скоро жерти одну бояру .
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05.03.2022 08:33 Ответить
Кацапня только так и может, издалека, из-за угла, или прячась за спинами женщин и детей. Они как были дикарями, так и остались.
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05.03.2022 08:33 Ответить
Это монголоидная тактика...
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05.03.2022 11:50 Ответить
Навіщо таке публікувати?Ладно жіночка,Редакція!!!!Ви допомогаєте ворогу!!!!!
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05.03.2022 08:36 Ответить
Падлюки! Одеса держись!
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05.03.2022 08:38 Ответить
Эта станция, построенная при Совке еще в 70-х выполняла чисто шпионские функции - прослушивала эфир вплоть до Северной Африки. Зачем она Украине, вообще непонятно. Точно знаю, что при Кучме за аппаратурой сидели одни кацапские офицеры. Наверно и при Вить Пьёрдыче тоже. Просто не интересовался, хотя антены видны мне из окон хаты.
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05.03.2022 08:45 Ответить
Так можна ж слухати ефір свинособак, це ж під боком. Буде "чути" кожну рацію.
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05.03.2022 08:48 Ответить
Антени направлені на Південь, тому прослуховувати кацапів можна хіба що в Сирії.
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05.03.2022 08:56 Ответить
Таких треба забирати як диверсантів, якого х... Це з розвідані у відкриту!
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05.03.2022 08:46 Ответить
НАТО, озброенне до зубів, спокійно спостерігає, як Путлер нищить Україну!!! Це не просто аморально, це огидно!!!
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05.03.2022 09:03 Ответить
московиты, будет вам ****** с Москвой, то что вы натворили в Чернигове, Харькове! Будет !!!!
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05.03.2022 09:08 Ответить
Надо военные действия перенести на територию кацапов - шоб им жарко стало
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05.03.2022 09:56 Ответить
 
 