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Последствия ночного ракетного удара войск РФ по Великодолинскому под Одессой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Ночью, 5 марта, войска РФ нанесли ракетный удар по пгт Великодолинское под Одессой.
В сети были опубликованы кадры с последствиями обстрела, передает Цензор.НЕТ.
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