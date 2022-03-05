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Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: более 10 тыс. человек, 269 танков, 945 бронированных машин, 39 самолетов, 40 вертолетов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские войска, вторгшиеся в Украину, продолжают нести значительные потери.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 05.03 ориентировочно составили:
личного состава – более 10 тыс. человек,
танков ‒ 269 ед,
ББМ ‒ 945 ед,
артиллерийских систем –105 ед,
РСЗО -50 ед,
средства ПВО - 19 ед,
самолетов – 39 ед (уточняется),
вертолетов – 40 ед (уточняется),
автомобильной техники - 409 ед,
легкие скоростные катера - 2 ед,
цистерн с ППМ - 60,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", – добавили в Генштабе.
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Военные сводки читает без страха
любой сетевой идиот.
А русский корабль всё ***** и *****
всё глубже и глубже идёт.
От будничных дел и весёлого шума
в советские злые года.
В пробитое днище железного трюма
ползёт ледяная вода.
Задраены шлюзы и люки в Европу.
Мы были на том рубеже,
где можно поехать в ***** или в жопу,
но выбрали ***** уже.
В закрытой системе по общим законам
всю массу хранит вещество.
Кто хвастал победой над черным драконом,
тот сам превратился в него.
Нас поздно учить, мы не станем добрее,
причина в коварном враге.
Мы вовсе не свастику носим на рее -
цветочек из буковок Г.
Под плоской землею стоит черепаха
и там на краю впереди
матросы в бинокль заметили ***** -
иди же, корабль, иди.
Иди сквозь тайфун, ураган и цунами,
иди, не сдавайся волнам.
А что твои трюмы наполнены нами -
так стало быть, ***** и нам.
Оденемся в лапти, напялим папаху,
стараясь себя обмануть,
что это для всех направление *****,
для нас же - особенный путь.
любить и защищать свою Родину!
https://twitter.com/Iis0delilI/status/1499843168770138114
«Русские - народ, который ненавидит волю, обожествляет рабство, любит оковы на своих руках и ногах, любит своих кровавых деспотов, не чувствует никакой красоты, грязный физически и морально, столетиями живёт в темноте, мракобесии, и пальцем не пошевелил к чему-то человеческому, но готовый всегда неволить, угнетать всех и вся, весь мир. Это не народ, а историческое проклятие человечества» - И.С. Шмелёв.