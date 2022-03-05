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Новости Война в Украине
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Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: более 10 тыс. человек, 269 танков, 945 бронированных машин, 39 самолетов, 40 вертолетов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: более 10 тыс. человек, 269 танков, 945 бронированных машин, 39 самолетов, 40 вертолетов

Российские войска, вторгшиеся в Украину, продолжают нести значительные потери.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 05.03 ориентировочно составили:

личного состава – более 10 тыс. человек,

танков ‒ 269 ед,

ББМ ‒ 945 ед,

артиллерийских систем –105 ед,

РСЗО -50 ед,

средства ПВО - 19 ед,

самолетов – 39 ед (уточняется),

вертолетов – 40 ед (уточняется),

автомобильной техники - 409 ед,

легкие скоростные катера - 2 ед,

цистерн с ППМ - 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

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"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", – добавили в Генштабе.

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Топ комментарии
+46
Совпадение? Нет, так как это в крови украинца,
любить и защищать свою Родину!
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05.03.2022 09:38
+30
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05.03.2022 09:36
+29
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05.03.2022 09:45
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Ще кажуть великий дискретний корабелььґ затопили. Не знаю чи правда. Гончаренко вчора писав
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05.03.2022 09:36 Ответить
Може десантний,а не дискретний
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05.03.2022 09:49 Ответить
Задовбав той телефон виправляти
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05.03.2022 10:12 Ответить
Відключи Т9, попустить. Особисто перевірено.
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05.03.2022 11:19 Ответить
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05.03.2022 09:36 Ответить
Корабль........

Военные сводки читает без страха
любой сетевой идиот.
А русский корабль всё ***** и *****
всё глубже и глубже идёт.

От будничных дел и весёлого шума
в советские злые года.
В пробитое днище железного трюма
ползёт ледяная вода.

Задраены шлюзы и люки в Европу.
Мы были на том рубеже,
где можно поехать в ***** или в жопу,
но выбрали ***** уже.

В закрытой системе по общим законам
всю массу хранит вещество.
Кто хвастал победой над черным драконом,
тот сам превратился в него.

Нас поздно учить, мы не станем добрее,
причина в коварном враге.
Мы вовсе не свастику носим на рее -
цветочек из буковок Г.

Под плоской землею стоит черепаха
и там на краю впереди
матросы в бинокль заметили ***** -
иди же, корабль, иди.

Иди сквозь тайфун, ураган и цунами,
иди, не сдавайся волнам.
А что твои трюмы наполнены нами -
так стало быть, ***** и нам.

Оденемся в лапти, напялим папаху,
стараясь себя обмануть,
что это для всех направление *****,
для нас же - особенный путь.
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05.03.2022 09:37 Ответить
Макаревичу співать - якраз!
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05.03.2022 09:52 Ответить
© Леонид Каганов [email protected]
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05.03.2022 09:57 Ответить
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05.03.2022 09:38 Ответить
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05.03.2022 09:38 Ответить
Совпадение? Нет, так как это в крови украинца,
любить и защищать свою Родину!
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05.03.2022 09:38 Ответить
історія
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05.03.2022 10:05 Ответить
Это история и настоящее.
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05.03.2022 10:08 Ответить
На картине репина кроме желто-голубого был еще красно-черный флаг,
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05.03.2022 10:54 Ответить
На рашке УЖЕ не работает РауРаl )))))))))
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05.03.2022 09:38 Ответить
он же не скрепный
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05.03.2022 09:42 Ответить
российским генералам после такого надо массово стреляться. Но они не смогут, руки кривые, мозги косые, как попасть?
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05.03.2022 09:39 Ответить
ну с 10 ткой у ЗСУ
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05.03.2022 09:40 Ответить
https://twitter.com/i/status/1500013107812487168
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05.03.2022 09:40 Ответить
Дуже добре!
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05.03.2022 09:41 Ответить
А як успіхи у "Киівського привида"?
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05.03.2022 09:44 Ответить
Говорят что вчера, но правда или нет я не знаю, кто пилот тоже не знаю
https://twitter.com/Iis0delilI/status/1499843168770138114
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05.03.2022 10:47 Ответить
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05.03.2022 09:45 Ответить
Вряд-ли, на это ответил Шмелев-
«Русские - народ, который ненавидит волю, обожествляет рабство, любит оковы на своих руках и ногах, любит своих кровавых деспотов, не чувствует никакой красоты, грязный физически и морально, столетиями живёт в темноте, мракобесии, и пальцем не пошевелил к чему-то человеческому, но готовый всегда неволить, угнетать всех и вся, весь мир. Это не народ, а историческое проклятие человечества» - И.С. Шмелёв.
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05.03.2022 10:12 Ответить
кацапи вам жопа!!!
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05.03.2022 09:45 Ответить
Злые языки говорят, что и eBay приостановил доставку заказов в Россию с 3 марта ))))))
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05.03.2022 09:47 Ответить
у них же ж є військові нанотехнології з Алієкспресс
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05.03.2022 10:03 Ответить
"Хто прийшов до нас з мечем від меча загине" смерть рашиським окупантам . Слава Украіні ! ,Слава ЗСУ! Перемога буде за нами.
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05.03.2022 09:51 Ответить
Слава Украине! Героям Слава! Смерть рашистским оккупантов! Вчера показывали по греч. тв. что недалеко от Киева обстреляли греч. журналистов. Стреляли на поражение. Сказали. что диверсанты. Хотят провокаций
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05.03.2022 09:52 Ответить
рашистів збирали по цілому )(уйлостану..в одному місті наприклад брали по 50 чоловік..щоб розпилити по всій підорації.щоб не було підозр в участі в війні...а так якщо на місто прийде з десяток похоронок .то нічо..то "спец аперація ваєнная"..легче замаскувати втрати..тим більше їх мамам по)(уй на своїх діточок
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05.03.2022 09:59 Ответить
ніхто трупів по підорації розвозити не буде! /це затратно/Спалять в крематорії..так шо без різниці де воно згорить чи в танку чи в крематорії
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05.03.2022 10:02 Ответить
А є хтось з Одеси? Це дійсно важливо, що там з тим москальським десантним кораблем? В'їбали його чи ні? ОДЕСА, Є ІНФА?
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05.03.2022 10:31 Ответить
Здохните, кацапы! Шоб и дух ваш не вонял
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05.03.2022 11:13 Ответить
 
 