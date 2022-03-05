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Моральное и боевое состояние оккупационных войск ниже нулевого. Ресурсы врага заканчиваются, дальше будет логистический коллапс, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Моральное и боевое состояние оккупационных войск ниже нулевого. Ресурсы врага заканчиваются, дальше будет логистический коллапс, - Резников

Вооруженные силы контролируют ситуацию, держат рубежи и переходят в контрнаступление, оттесняя врага.

Об этом сообщил в фейсбуке Министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается текущей ситуации по направлениям. Вооруженные силы контролируют ситуацию, держат рубежи и переходят в контрнаступление, оттесняя врага. Основные усилия оккупантов сосредоточивались на окружении Киева и ослаблении сопротивления в блокированных им населенных пунктах. Защитники города Киева продолжают отражение наступления врага наступательной группировкой", - пишет он.

По словам Резникова, на Волынском направлении положения наших войск без существенных изменений.

На Северском направлении Чернигов осуществляет героическую оборону. Украинские войска удерживают позиции на занятых рубежах.

Также он отмечает, что в районе населённого пункта Михайло-Коцюбинское Черниговской области перед водным препятствием стоит колонна до 200 единиц техники и живой силы. Мост через реку разрушен.

На Слобожанском направлении украинские военные продолжают ведение оборонительных боев, успешно производят огненное поражение противника.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Резников о российских оккупантах: "Это уже не армия - это обычные трусы и террористы"

По словам министра обороны, объединенные силы ведут оборонительную операцию по-прежнему силами двух оперативно-тактических группировок.

На Приморском направлении наши защитники осуществляют прикрытие морского побережья и выполняют задачи по недопущению оцепления города Николаев.

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины совершают отражение воздушных ударов противника. Продолжают ведение систематических боевых действий, благодаря чему российские захватчики уже потеряли 39 самолетов и 40 вертолетов.

"Потери личного состава врага растут. Говорить о мотивированности - излишне. Ее не было и нет. Моральное и боевое состояние оккупантских войск - ниже нулевого. Военные ресурсы врага в Украине заканчиваются, дальше будет логистический коллапс. Понимая это, тенденция сдачи врага в плен  растет. И не единичных солдат, а целыми взводами. Они уже понимают, что тела тысяч их товарищей по "учениям", которые на экзамене получили 200 баллов, остались в чужой земле. Москва ведь не признает их смертей, для Путина они пушечное мясо, расходный материал в попытке достичь своей имперской мечты. Многие уже поняли - их предали. Поэтому, повторю, единственный способ для оккупанта уберечь свою жизнь - сдаться в плен", - пишет Резников.

"Борьба продолжается. Но Украинцы во всех городах четко дают понять – Россию здесь никогда не ждали! Мы на своей земле и оккупантам здесь не рады! Держим строй и вместе до победы!"
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Топ комментарии
+46
На 9е сутки войны каждый, ****, в нашей прекрасной стране должен понять, кому он обязан этими восемью ночами.

Каждый. Невзирая на то, сколь героичным он себя считает и сколь потужно несет оборону. В какой очереди на границе стоит и из какой западной области мне звонит "ну шо там у вас". Потому что эти восемь суток нам выиграли ребята на фронтах.

Бляха-фуха, раньше говорил "на фронте", теперь - "на фронтах".

Каждая минута существования наших семей (и моей тоже) оплачена по-полной, чек пробит и выдан на руки. За каждую нашу киевскую ночь с одной-двумя ракетами платит оборона Харькова. За каждую ночь Львова - наши войска возле Херсона.

Помните об этом. Каждую секунду, *****, помните. Когда пожрать и посрать идете - помните, что наши артбатареи и рсзо не спят эти долбанные восемь ночей, а пво...

ПВО это гордая злая сволочь, сбивающая, передвигающаяся, торопливо заливающая топливо и контейнеры с тзм-ок и молящаяся, чтоб машина не заглохла. ПВО - это предмет моих молитв, сразу после семьи и близких. Я не очень-то умею молиться, и не факт, что Бога не бесят мои маты и мое "**** их всех своей карающей десницей, Господи", но если и есть у Бога щит, то это наше ПВО, а если есть карающая десница, то это арта и "Байрактары".

Потому что наша Армия это люди, прошедшие Долиной Смертной тени - и вышедшие с другой стороны. Бо еще ***** задач, и всех их нужно кому-то выполнять.

Я буду помнить об этом всегда, сколько бы мне не осталось. Помните и вы, ладно?

Мартин Брест
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05.03.2022 10:24
+38
Главное не дать ворогу пополнить логистику и лупить их конвои
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05.03.2022 10:22
+27
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05.03.2022 10:23
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Правила форума Совет форумчан
Главное не дать ворогу пополнить логистику и лупить их конвои
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05.03.2022 10:22 Ответить
Недарма наші завалили всі мости. А понтонні переправи руйнувати значно легше. Орки терпіть. Це ще не горе для вас.
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05.03.2022 10:25 Ответить
«Русский мир» несет убытки.

По предварительным подсчетам, общие боевые потери с 24 февраля по 5 марта 2022 года «сильнейшей армии в Европе» ориентировочно составили:

более ДЕСЯТИ ТЫСЯЧ человек личного состава. Это две трети потерь СССР в Афганистане за 10 лет. Сейчас на Россию из Украины двигаются с интервалом в сутки рефрижераторные поезда с трупами оккупантов в полиэтиленовых мешках с номерными бирками. Часть погибших воинов «Русского мира», останки которых, не удалось индентифицировать, похоронные команды РФ сожли в мобильных крематориях (графа -«пропавшие без вести»).

Сдались в плен ЗСУ более 200 солдат и офицеров министра нападения РФ Сергея Шойгу. За девять дней полномасштабного вторжения в Украину угрофинны, буряты и вепсы недосчитались 269 новейших танков Т-90 «Владимир» и 945 бронемашин.

50 реактивных систем залпового огня («Грады», «Смерч» и «Торнадо») больше не будут по ночам обстреливать спальные районы Харькова и Ахтырки.

Не явились на ужин пилоты 39 российских самолетов и экипажи 40 вертолетов, уничтоженых украинскими ПВО и артиллерией.

Также воины ЗСУ и теробороны истребили 105 вражеских артиллерийских систем, 19 средств ПВО, 60 цистерн с дизельным топливом, три БПЛА оперативно-тактического уровня.

Останки 409 единиц сгоревшей автомобильной спецтехники россиян, сейчас грузят кранами на трейлеры и отправляют на металлургический завод в Кривой Рог. Два небольших морских катера оккупантов, нашедших вечное пристанище на дне морского залива, стали жильем для крабов и бычков. Продолжаются поиски террористов из ДРГ и их нейтрализация по законам военного времени.

Об этом сообщает Генштаб Збройних Сил України, но при этом подчеркивает, что подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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05.03.2022 14:18 Ответить
Срочно!!!!

Голосуем в UN Petition за удаление Оккупанта из структуры ООН, 4 дня голосования, нужно 600 тысяч голосов!!!!

https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-are-appealing-to-the-un-to-exclude-russia-from-the-un-security-council

Репост и удачи всем

Слава Украине!!!!!!!!!!!
Героям Слава!!!!!!!!!!!!!!!
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05.03.2022 16:03 Ответить
🔸🔸Росіяни масово залишають свою країну на турецьких чартерах

3 березня УП з посиланням на дані української розвідки повідомила, що більшість представників російської еліти вивозять своїх рідних та близьких із Москви до Грузії, Ізраїлю, ОАЕ.

У середовищі вищого політичного керівництва РФ продовжуються панічні настрої та підвищується рівень недовіри до Володимира Путіна, тож вони вивозять родини й уточнюють місця переховування на випадок ядерної війни.

05.03.2022 09:38
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05.03.2022 10:25 Ответить
Турки могли бы и морды кацапам бить прямо в аэропорту
Кстати, а шо там Грузия и ОАЭ - неужели не закроют страну для кацапов ???
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05.03.2022 10:26 Ответить
тикают в казахстан,китай......
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05.03.2022 10:31 Ответить
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05.03.2022 10:23 Ответить
Пан Резников , перенесите войну на кацапскую територию - не стесняйтесь
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05.03.2022 10:23 Ответить
Не можна, тільки Крим.
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05.03.2022 10:24 Ответить
Их там нет: Курская и Белгородская народные республики.
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05.03.2022 10:28 Ответить
А ще багатостраждальний Воронєж!
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05.03.2022 10:53 Ответить
Воно нам нахрін не треба. Це доведеться годувати тупих рашистів.

Нам головне повернути власні території та запанувати у своїй сторонці.))
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05.03.2022 12:53 Ответить
Там есть кому кормить.
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05.03.2022 16:42 Ответить
Теперь можно все - надо разок по Ростову заехать - по многоэтажным домам . Как бы промахнуться
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05.03.2022 10:28 Ответить
Заїхати без питань, хоч по Москві, заходити небажано, ОДКБ підключиться.
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05.03.2022 10:31 Ответить
Хорошо бы по 14-этажкам на повороте с Малиновского на Стачек
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05.03.2022 10:43 Ответить
Відповідно до військової доктрини РФ удар по їхній території балістичними ракетами є підставою для застосування ядерної зброї. Так що не треба надрочуватию
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05.03.2022 10:50 Ответить
Да у них ничего не работает - сплошные потемкинские деревни
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05.03.2022 10:52 Ответить
Три аэродрома уже им ********** - и где применение ядерного оружия?
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05.03.2022 21:55 Ответить
Влепите по ватостополю. У меня там племянник перевертыш с самкой и вышкребком офицерствует. А как украинский флаг неистово целовал при получении лейтенантских погон украинского флота, курва. А потом раз,и уже в императорском флоте кацапии,***** гнойный.
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05.03.2022 11:14 Ответить
На 9е сутки войны каждый, ****, в нашей прекрасной стране должен понять, кому он обязан этими восемью ночами.

Каждый. Невзирая на то, сколь героичным он себя считает и сколь потужно несет оборону. В какой очереди на границе стоит и из какой западной области мне звонит "ну шо там у вас". Потому что эти восемь суток нам выиграли ребята на фронтах.

Бляха-фуха, раньше говорил "на фронте", теперь - "на фронтах".

Каждая минута существования наших семей (и моей тоже) оплачена по-полной, чек пробит и выдан на руки. За каждую нашу киевскую ночь с одной-двумя ракетами платит оборона Харькова. За каждую ночь Львова - наши войска возле Херсона.

Помните об этом. Каждую секунду, *****, помните. Когда пожрать и посрать идете - помните, что наши артбатареи и рсзо не спят эти долбанные восемь ночей, а пво...

ПВО это гордая злая сволочь, сбивающая, передвигающаяся, торопливо заливающая топливо и контейнеры с тзм-ок и молящаяся, чтоб машина не заглохла. ПВО - это предмет моих молитв, сразу после семьи и близких. Я не очень-то умею молиться, и не факт, что Бога не бесят мои маты и мое "**** их всех своей карающей десницей, Господи", но если и есть у Бога щит, то это наше ПВО, а если есть карающая десница, то это арта и "Байрактары".

Потому что наша Армия это люди, прошедшие Долиной Смертной тени - и вышедшие с другой стороны. Бо еще ***** задач, и всех их нужно кому-то выполнять.

Я буду помнить об этом всегда, сколько бы мне не осталось. Помните и вы, ладно?

Мартин Брест
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05.03.2022 10:24 Ответить
за пво вот так наши работают https://twitter.com/i/status/1500029588109283331
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05.03.2022 10:49 Ответить
Це називається демілітаризація росссії.
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05.03.2022 11:34 Ответить
Шимус , шикарное видео , на встречке отработали , по ходу со стина ? кто в теме расскажите
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05.03.2022 11:39 Ответить
может и игла могла и оса отработать но то что у этого дауна тепловухи кончились или не загрузили - факт
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05.03.2022 12:00 Ответить
Невже це та сама знаменита у кацапів "чьорнаяакула"?

На це відео можна дивитися вічно....
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05.03.2022 13:57 Ответить
это не "ПВО", а обычная ручная Стрела/Стингер
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05.03.2022 22:17 Ответить
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05.03.2022 12:55 Ответить
Що,лозунг "На Київ за унітазами!" уже не канає?
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05.03.2022 10:25 Ответить
Чекайте, зараз дикий путін ще оголосить мобілізацію і кацапи масово побіжать ламати руки і рвати кутні зуби щоби не бути призваними ))
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05.03.2022 10:25 Ответить
Вже почалось ...членавредiтельства на болотах.
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05.03.2022 10:56 Ответить
Слава Украине! Героям Слава! Все аналитки военные тут на тв задаются одним вопросом. почему колона под Киевом стоит уже несколько дней и все ее показывают. а Украина ничего не делает
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05.03.2022 10:27 Ответить
делает
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05.03.2022 10:31 Ответить
По Ленину. Верхи не могут, низы не хотят. Или наоборот? Короче, русские не особо рвутся умирать, а у наших ограниченный ресурс
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05.03.2022 10:34 Ответить
Ну стоит. Топлива нет. Мосты взорваны. Затор. Основная работа идёт, чтоб она там и осталась. У орков пока есть возможность оттуда слинять. Без техники понятно. Земля растаяла и другой дороги нет. Через день-два туда еще и дедушка Мороз к ним пожалует.
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05.03.2022 10:41 Ответить
Потому что они не стоят на трассе, а расползлись по улицам сёл. Как их обстреливать.
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05.03.2022 10:53 Ответить
Антон Геращенко вчора заявив що від російських матерів були тисячі дзвінків з приводу їх синів, у полоні ЗСУ
Геращенко каже, ім усім сказали - при\жджайте ось туди і туди і заберете
але, каже ще ніхто не приїхав
сьогодні слухав телефонн розмову однієї матері з полоненим: Ванька! камандир сказал, что если ті вернешься в россию, то тебе светит от 20 до пожизненного! Сказал, что я все равно тебя никогда не увижу!
Ванька каже, мама пистецц я лучше тут в плену останусь..
ото таке
звільнення своїх полонених кремляді дуже і дуже не хочуть
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05.03.2022 10:29 Ответить
Мелитополь, Украина. Бесстрашные украинцы идут на стреляющих русских военных
https://t.me/minval_az/23902
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05.03.2022 10:31 Ответить
рашист розраховував війною зробити в Україні "денацифікацію", але він прорахувався і зробив "нацифікацію"України
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05.03.2022 10:34 Ответить
Этот народ неизлечимо болен, они до сих пор воюют за Сталина.
Брошенная техника на трассе Киев - Житомир

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05.03.2022 10:36 Ответить
Холопы!
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05.03.2022 12:31 Ответить


ослик Иа
РАССИЯНЕ!, может случиться так, что понадобится много полицаев в освобождённых городах Украины. убедительно призываю записываться в полицаи.
Помни, где-то на Украине тебя ждут с цветами
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05.03.2022 10:44 Ответить
Угу, чертополох. Самое то, колючка ещё та и цветочек сверху.
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05.03.2022 11:10 Ответить
https://twitter.com/i/status/1500020068406734849
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05.03.2022 10:44 Ответить
А город подумал, а город подумал ... учєнья ідут...
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05.03.2022 11:38 Ответить
менше б ти патякав, Резнікове. Ти вже перед вторгненням говорив усяку маячню, що немає у кацапів сил для нападу. Ліпше мовчки організовуй оборону разом з "велікм_бідівнічим", ku*wa.
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05.03.2022 10:46 Ответить
Не кизди, тролик, то вас так красиво *******, мол - мы не готовы)) звякни мамке с тятей, пусть еды купят, сахару, муки - для вас все только начинается))
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05.03.2022 11:20 Ответить
Це в блаЗЄнських уже така відмовка? І автобани для кацапських танків замість ракетної програми теж були щоб обдурити кацапів? Поки що вони просуваються саме новими дорогами. Тому, блаЗЄні, вигадуйте щось ліпше.
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05.03.2022 11:41 Ответить
Не надо под порохобота косить, вань)) Приложи к дуплу подорожник, по руски, по простому - авось поможет
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05.03.2022 11:48 Ответить
Так ты считаешь что дороги на самом деле не разворовывались строились, а все это время в три смены клепали Нептуны, Ольху и Стугны?
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05.03.2022 22:20 Ответить
То чому вони захоплюють міста???
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05.03.2022 10:49 Ответить
есть такая вещь, как осторожный оптимизм, которого надо придерживаться в наше время
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05.03.2022 10:51 Ответить
Також він зазначає, що в районі населеного пункту Михайло-Коцюбинське Чернігівської області перед водною перешкодою стоїть колона до 200 одиниць техніки та живої сили воно там стоить чекае коли моста зроблять чи байрактара
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05.03.2022 11:07 Ответить
Тем временем один из президентских Ил-96 зачем-то направился из Петербурга в Вашингтон. Именно этот борт, судя по истории его полётов, возил российскую делегацию на переговоры с украинцами в Белоруссию. Никак намечаются секретные переговоры России с американцами на высшем уровне?
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05.03.2022 11:14 Ответить
Хорошие новости:
Куйло НЕ объявил мобилизацию.
Куйло НЕ ввёл военное положение.
Куйло настаивает на переговорах.
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05.03.2022 11:33 Ответить
Наше дело правое. Победа будет за Украиной.
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05.03.2022 11:34 Ответить
BBC
Россия теряет командиров и не смогла обеспечить превосходство в воздухе

Источники западных СМИ в разведке сообщают, что за последние дни российские войска в Украине начали терять командиров, выезжавших на линию фронта.

Так погиб Андрей Суховецкий один из заместителей командира 41-й общевойсковой армии, которого убил снайпер.

Также сообщается о гибели командира дивизии и командира полка. Их имена не называются.

Также источники говорят, что на ход войны серьезно повлияла неспособность российской армии с первого дня подавить украинские ПВО и завоевать превосходство в воздухе. Сегодня отсутствие воздушного превосходства российской армии может определить исход конфликта.
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05.03.2022 11:51 Ответить
Тут попрошу уважно прочитати і втримати холодний розум. Розказати про це іншим.
.
Війна має свою «психологію».
Вона складається з інформаційно-психологічних атак.
Ми уже пережили всі стани діяльності психіки.
.
І зараз у нас виснаження.
.
Попередній стан - це була ейфорія, яка підкріплювалася дикою злістю до ворога і невичерпною гордістю за наші перемоги. Під час ейфорії ми по максимуму об'єдналися, згуртувалися, зарядилися бойовим духом. Ми могли не спати, не їсти і функціонувати на всю бойову готовність.
.
Але для мозку енергетично важко працювати в такому стані. Тому він включив для себе функцію захисту!
І ми почуваємо себе тотально виснаженими. Можуть бути ознаки депресії через постійну тривогу.
.
Хочу, щоб ви розуміли.
Ворог знає усі ці прийоми! Він на це й розраховує.
Щоби у стані виснаження зламати нас повністю!
Залякати. Обдурити. Знешкодити.
.
Наш мозок потім знову включиться в режим «готовності».
Зараз йому потрібно допомогти пережити виснаження.
.
✅За будь-якої нагоди спимо, навіть якщо для цього треба випити заспокійливе;
✅П'ємо воду. Обезводнений організм не може боротися зі стресом. Вода потрібніша за їжу;
✅Робимо інформаційні паузи від читання новин;
✅Виключаємо режим жалості за усим матеріальним. Ворог на це розраховує, тому нищить наші інфраструктури. Саме постійна жалість за втраченим ще більше підживлює тривогу і вирубує наш мозок.
❗️Ми усе відбудуємо. Гроші нам на це нададуть.
✅включіться в план «що я зроблю після війни». це допоможе вашому мозку працювати на ваш порятунок, а не на тихеньке самознищення;
✅Рятуйтеся гумором. Це надійний щит для мозку, щоб трохи знизити кортизол;
✅Обіймайтеся;
✅Говоріть близьким «я тебе люблю». Такі слова допомагають тримати сили.
🇺🇦не вірити, не поширювати не перевірену інформацію. Нас ніхто ніколи не здасть!
І ми Не Здаємося!
.
Всіх люблю. Обійматися будемо під час перемоги.

Автор Христя Кішик
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05.03.2022 12:02 Ответить
אמן!
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05.03.2022 12:32 Ответить
ПОЙДЕМ ПЕШКОМ ДО КУРИЛ ? ГЕРОЯМ СЛАВА!
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05.03.2022 12:41 Ответить
ИНТЕРЕСНО А ЯНУКОВИЧ НЕ ХОЧЕТ БЫТЬ ПРЕЗИДЕНТОМ ИЛИ ГУБЕРНАТОРОМ В РОСИИ?
СЛАВА УКРАИНЕ!
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05.03.2022 12:47 Ответить
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05.03.2022 16:09 Ответить
 
 