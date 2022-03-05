Зеленский: ВСУ наносят оккупантам такие потери, которых они не видели и в самом страшном сне

Вооруженные силы Украины храбро удерживают все ключевые направления нашей обороны. Контратакуют под Харьковом, защищая город, держат Николаев, Киев, Черниговщину, Сумщину, Донбасс. Мы наносим оккупантам такие потери, которых они не видели и в самом страшном сне.

Об этом сегодня на брифинге заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Русская армия не вышла на запланированные рубежи. Но вышла почти на 10 тысяч убитых российских военных. 10 тысяч! Это страшно! Ребята по 18, по 20 лет. Совсем молодые, почти дети. Солдаты, которым даже не смогли объяснить, за что они идут воевать? За что и почему они на чужой земле. 10 тысяч. Россия точно могла дать этим своим людям что-нибудь другое, кроме смерти", - отметил глава государства.

По его словам, украинский народ сопротивляется и там, где оккупантам удалось пройти.

"К сожалению. Но ненадолго пройти. Я восхищаюсь каждым украинцем, каждой украинкой, которые протестуют. Которые берут национальный флаг и показывают российским военным, что они проиграют. Проиграют обязательно. Потому что невозможно выиграть у людей, которые без оружия в руках останавливают военную технику. Которые отказываются брать что угодно из рук оккупантов. Которым сложно. Которым Опасно. Но они не теряют достоинство. И никогда не потеряют", - добавил Зеленский.

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