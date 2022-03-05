Зеленский: ВСУ наносят оккупантам такие потери, которых они не видели и в самом страшном сне
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Вооруженные силы Украины храбро удерживают все ключевые направления нашей обороны. Контратакуют под Харьковом, защищая город, держат Николаев, Киев, Черниговщину, Сумщину, Донбасс. Мы наносим оккупантам такие потери, которых они не видели и в самом страшном сне.
Об этом сегодня на брифинге заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Русская армия не вышла на запланированные рубежи. Но вышла почти на 10 тысяч убитых российских военных. 10 тысяч! Это страшно! Ребята по 18, по 20 лет. Совсем молодые, почти дети. Солдаты, которым даже не смогли объяснить, за что они идут воевать? За что и почему они на чужой земле. 10 тысяч. Россия точно могла дать этим своим людям что-нибудь другое, кроме смерти", - отметил глава государства.
По его словам, украинский народ сопротивляется и там, где оккупантам удалось пройти.
"К сожалению. Но ненадолго пройти. Я восхищаюсь каждым украинцем, каждой украинкой, которые протестуют. Которые берут национальный флаг и показывают российским военным, что они проиграют. Проиграют обязательно. Потому что невозможно выиграть у людей, которые без оружия в руках останавливают военную технику. Которые отказываются брать что угодно из рук оккупантов. Которым сложно. Которым Опасно. Но они не теряют достоинство. И никогда не потеряют", - добавил Зеленский.
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З тим, як зустрічають загиблих у мордорі.
МИ РЕАЛЬНО З НИМИ З РІЗНИХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ!
"Властелин колец" відпочиває.
Начать остановку ЛЮБЫМ СПОСОБОМ отгрузки "пушечного мяса" для Москвы.
При угрозе распада россии-солдаты будут необходимы самим!
в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати! іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
Постіть по всюду:
ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!
БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!
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Війна має свою «психологію».
Вона складається з інформаційно-психологічних атак.
Ми уже пережили всі стани діяльності психіки.
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І зараз у нас виснаження.
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Попередній стан - це була ейфорія, яка підкріплювалася дикою злістю до ворога і невичерпною гордістю за наші перемоги. Під час ейфорії ми по максимуму об'єдналися, згуртувалися, зарядилися бойовим духом. Ми могли не спати, не їсти і функціонувати на всю бойову готовність.
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Але для мозку енергетично важко працювати в такому стані. Тому він включив для себе функцію захисту!
І ми почуваємо себе тотально виснаженими. Можуть бути ознаки депресії через постійну тривогу.
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Хочу, щоб ви розуміли.
Ворог знає усі ці прийоми! Він на це й розраховує.
Щоби у стані виснаження зламати нас повністю!
Залякати. Обдурити. Знешкодити.
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Наш мозок потім знову включиться в режим «готовності».
Зараз йому потрібно допомогти пережити виснаження.
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✅За будь-якої нагоди спимо, навіть якщо для цього треба випити заспокійливе;
✅П'ємо воду. Обезводнений організм не може боротися зі стресом. Вода потрібніша за їжу;
✅Робимо інформаційні паузи від читання новин;
✅Виключаємо режим жалості за усим матеріальним. Ворог на це розраховує, тому нищить наші інфраструктури. Саме постійна жалість за втраченим ще більше підживлює тривогу і вирубує наш мозок.
❗️Ми усе відбудуємо. Гроші нам на це нададуть.
✅включіться в план «що я зроблю після війни». це допоможе вашому мозку працювати на ваш порятунок, а не на тихеньке самознищення;
✅Рятуйтеся гумором. Це надійний щит для мозку, щоб трохи знизити кортизол;
✅Обіймайтеся;
✅Говоріть близьким «я тебе люблю». Такі слова допомагають тримати сили.
🇺🇦не вірити, не поширювати не перевірену інформацію. Нас ніхто ніколи не здасть!
І ми Не Здаємося!
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Всіх люблю. Обійматися будемо під час перемоги.
Автор Христя Кішик
Слава Нації!!! Смерть ворогам!!!
Ми не забудемо цього горя.
Найкращим пам'ятником нашим загиблим буде відбудована Україна з сильною економикою, член ЕС, член НАТО!