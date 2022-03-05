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Зеленский: ВСУ наносят оккупантам такие потери, которых они не видели и в самом страшном сне

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Зеленский: ВСУ наносят оккупантам такие потери, которых они не видели и в самом страшном сне

Вооруженные силы Украины храбро удерживают все ключевые направления нашей обороны. Контратакуют под Харьковом, защищая город, держат Николаев, Киев, Черниговщину, Сумщину, Донбасс. Мы наносим оккупантам такие потери, которых они не видели и в самом страшном сне.

Об этом сегодня на брифинге заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Русская армия не вышла на запланированные рубежи. Но вышла почти на 10 тысяч убитых российских военных. 10 тысяч! Это страшно! Ребята по 18, по 20 лет. Совсем молодые, почти дети. Солдаты, которым даже не смогли объяснить, за что они идут воевать? За что и почему они на чужой земле. 10 тысяч. Россия точно могла дать этим своим людям что-нибудь другое, кроме смерти", - отметил глава государства.

По его словам, украинский народ сопротивляется и там, где оккупантам удалось пройти.

"К сожалению. Но ненадолго пройти. Я восхищаюсь каждым украинцем, каждой украинкой, которые протестуют. Которые берут национальный флаг и показывают российским военным, что они проиграют. Проиграют обязательно. Потому что невозможно выиграть у людей, которые без оружия в руках останавливают военную технику. Которые отказываются брать что угодно из рук оккупантов. Которым сложно. Которым Опасно. Но они не теряют достоинство. И никогда не потеряют", - добавил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский - НАТО: "Я не знаю, кого вы можете защитить, и способны ли вы защитить свои страны"

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Топ комментарии
+34
ЗСУ ТА ТЕРОБОРОНІ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
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05.03.2022 11:38
+22
Утилізувався разом із своїми співучасниками злочину.

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05.03.2022 11:44
+20
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05.03.2022 11:39
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"В 2018 году Украина получила статус страны-ассистента НАТО . В августе 2019 года презедент Украины отозвал полномочного посла Украины Пристайко с НАТО и до сих пор не назначил никого. Собирались назначить какую то женщину. На последнем форуме по безопасности политическое руководство Украины вроде бы невзначай вспомнил о ядерном статусе Украины и возможным созданием разработок по оружию. Сейчас фашисты пользуются этим и объясняют захват ЗАС именно его словами. А так, да, все вокруг виноваты у политического руководства Украины, кроме них, любимых." - нам туда нє нада?
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05.03.2022 11:40 Ответить
всі раптом забули..Як ура-патріоти тут на Цензорі РОКАМИ агітували за відновлення "ядерного статусу"
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05.03.2022 11:45 Ответить
ти хоч послухай той виступ Зеленського. Но ты ж не понимаешьмову, потому ты рассказываешь то что вливают в уши тебе твои придурошные с ума сошедшие старички. Ты спалился кацап.
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05.03.2022 11:46 Ответить
ЗСУ ТА ТЕРОБОРОНІ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
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05.03.2022 11:38 Ответить
Порівняйте ось це:

https://pravda.if.ua/zhyteli-frankivshhyny-stoyachy-na-kolinah-zustrily-tilo-poleglogo-zemlyaka-geroya-video/

З тим, як зустрічають загиблих у мордорі.
МИ РЕАЛЬНО З НИМИ З РІЗНИХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ!

"Властелин колец" відпочиває.
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05.03.2022 11:58 Ответить
10 000 це занадто мало, щоб залізти до них в мізки, щоб достукатись до них...
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05.03.2022 11:38 Ответить
треба зробити 100000.
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05.03.2022 12:37 Ответить
где-то сообщали, что их моральный предел - 30 000
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05.03.2022 12:47 Ответить
Учитывая, что РФ закупила 45.000 мешков для трупов, скорее на такую цифру нужно рассчитывать.
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05.03.2022 13:31 Ответить
Тепер зрозуміло чому москалі кажуть на Украину а не в Украину. Бути на поверхні їм приємніше ніж в 2метровій глибині наших чорноземів.
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05.03.2022 11:39 Ответить
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05.03.2022 11:39 Ответить
напишите ему ...
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05.03.2022 12:55 Ответить
Слава ЗСУ!
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05.03.2022 11:41 Ответить
Слава Героям!
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05.03.2022 11:41 Ответить
Слава Господу Иисусу Христу! 🙏🙏🙏
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05.03.2022 14:29 Ответить
К ВНИМАНИЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ РОССИЙСКИХ ЭЛИТ...!

Начать остановку ЛЮБЫМ СПОСОБОМ отгрузки "пушечного мяса" для Москвы.
При угрозе распада россии-солдаты будут необходимы самим!
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05.03.2022 11:43 Ответить
Фіни намолотили їх 176000 вбитими у 1939-1940, але це ніяк не вплинуло на їх ставлення чи поведінку.
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05.03.2022 11:43 Ответить
Утилізувався разом із своїми співучасниками злочину.

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05.03.2022 11:44 Ответить
яке прикре самогубство.
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05.03.2022 11:47 Ответить
ЧВВАКУШа чвакнулась
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05.03.2022 12:06 Ответить
Мечтал о небе, а попал в Ад! Смерть российским оккупантам!
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05.03.2022 12:27 Ответить
Достойні нащадки німецьких наці- навіть форма як в "люфтваффе".
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05.03.2022 12:43 Ответить
Человек с украинскими корнями полетел бомбить Украину!
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05.03.2022 14:54 Ответить
Люди, піднімайте НАРОД Білорусі та Молдови забирати СВОЇ Землі....

в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати! іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
Постіть по всюду:

ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!

БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!
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05.03.2022 11:47 Ответить
Сейчас перемалывается не только наиболее здоровое поголовье кацапских свиней, способных дать приплод, но также уничтожается и репутация хрюсского оружия, хрюсской армии и тд. Все это за ДЕВЯТЬ!!! дней полномасштабной войны. То, что сейчас происходит имеет очень далеко идущие последствия для свинарника и других тоталитарных недостран.
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05.03.2022 11:48 Ответить
Пам'ятаю на службі при совкє, скільки було випадків, коли цілі екіпажі гинули від угарного газу, намагаючись грітися в техніці під час навчань. Бажаю їм зараз увімкнути опалення на повну потужність.
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05.03.2022 11:50 Ответить
А это кацапы ещё до бандеровцев не дошли.. и фиг дойдут..
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05.03.2022 11:51 Ответить
Тут попрошу уважно прочитати і втримати холодний розум. Розказати про це іншим.
.
Війна має свою «психологію».
Вона складається з інформаційно-психологічних атак.
Ми уже пережили всі стани діяльності психіки.
.
І зараз у нас виснаження.
.
Попередній стан - це була ейфорія, яка підкріплювалася дикою злістю до ворога і невичерпною гордістю за наші перемоги. Під час ейфорії ми по максимуму об'єдналися, згуртувалися, зарядилися бойовим духом. Ми могли не спати, не їсти і функціонувати на всю бойову готовність.
.
Але для мозку енергетично важко працювати в такому стані. Тому він включив для себе функцію захисту!
І ми почуваємо себе тотально виснаженими. Можуть бути ознаки депресії через постійну тривогу.
.
Хочу, щоб ви розуміли.
Ворог знає усі ці прийоми! Він на це й розраховує.
Щоби у стані виснаження зламати нас повністю!
Залякати. Обдурити. Знешкодити.
.
Наш мозок потім знову включиться в режим «готовності».
Зараз йому потрібно допомогти пережити виснаження.
.
✅За будь-якої нагоди спимо, навіть якщо для цього треба випити заспокійливе;
✅П'ємо воду. Обезводнений організм не може боротися зі стресом. Вода потрібніша за їжу;
✅Робимо інформаційні паузи від читання новин;
✅Виключаємо режим жалості за усим матеріальним. Ворог на це розраховує, тому нищить наші інфраструктури. Саме постійна жалість за втраченим ще більше підживлює тривогу і вирубує наш мозок.
❗️Ми усе відбудуємо. Гроші нам на це нададуть.
✅включіться в план «що я зроблю після війни». це допоможе вашому мозку працювати на ваш порятунок, а не на тихеньке самознищення;
✅Рятуйтеся гумором. Це надійний щит для мозку, щоб трохи знизити кортизол;
✅Обіймайтеся;
✅Говоріть близьким «я тебе люблю». Такі слова допомагають тримати сили.
🇺🇦не вірити, не поширювати не перевірену інформацію. Нас ніхто ніколи не здасть!
І ми Не Здаємося!
.
Всіх люблю. Обійматися будемо під час перемоги.

Автор Христя Кішик
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05.03.2022 12:00 Ответить
РЕСПЕКТ!Бог им поможет ,сделает все возможное ,чтобы эти мужественные ребята освободили ВСЮ УКРАИНУ!Это цель Бога!
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05.03.2022 12:01 Ответить
Мушу підкреслити, що у "найстрашнішому сні" верховоди московитів не бачать жодного вбитого ! Пригадайте аварійне потоплення атомохода "Курськ": "нічєво. Мамкі нових нарожают" ( а Путлер навіть з курорту не повернувся). Пригадайте "Ржевську м'ясорубку" 1942-43, коли "вєличайшіє полководци", тупарі сталін і жуков винищили більше 1 млн. вояків (переважно ЕТНІЧНИХ московитів), не просунувшись вперед ні на метр... Але, правда, про це треба кричати зарубіжним країнам... Найбільше треба кричати про необхідність здачі московитів у полон, бо саме це реально прискорить кінець війни і зменшить наші втрати !
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05.03.2022 12:15 Ответить
Та фиг на них, сколько там погибло, проблема , что гибнут наши
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05.03.2022 12:16 Ответить
Не останавливаться на достигнутом! Слава героям Независимой Украины!
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05.03.2022 12:29 Ответить
Україна понад усе. Знищувати паразитів потрібно розумно, точно, по всяк час. Іншого вибору у нас нема.
Слава Нації!!! Смерть ворогам!!!
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05.03.2022 12:33 Ответить
Герої не вмирають!
Ми не забудемо цього горя.

Найкращим пам'ятником нашим загиблим буде відбудована Україна з сильною економикою, член ЕС, член НАТО!

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05.03.2022 12:39 Ответить
Скажу просто эта война -это конец России!
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05.03.2022 14:43 Ответить
 
 