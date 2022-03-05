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Зеленский о гуманитарных коридорах: Кто может защищать свой город – должны остаться. Если все уйдут, чей тогда будет этот город?

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Зеленский о гуманитарных коридорах: Кто может защищать свой город – должны остаться. Если все уйдут, чей тогда будет этот город?

Украинская делегация договорилась с русским об организации гуманитарных коридоров для мирных жителей.

Об этом сегодня на брифинге заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"На переговорах в Беларуси группы договорились о первом шаге. Чтобы вернуть хотя бы один процент человечности от нормального уровня. Городам, которые в окружении, которые уничтожают, которые переживают самые плохие дни. Гуманитарные коридоры должны работать сегодня. Мариуполь и Волноваха. Чтобы спасти людей. Женщин, детей, людей старшего возраста Чтобы дать продукты питания и лекарства тем, кто остаётся. Наша помощь уже в пути. Все, кто нуждается в помощи, должны получить возможность выйти. Кто хочет. Все, кто может защищать свой город, должны продолжать борьбу. Должны. Потому что если все уйдут, то чей тогда будет этот город?", - поднимает вопрос глава государства.

"Мы делаем все с нашей стороны, чтобы договоренность заработала. Это одна из главных задач именно на сегодня. Посмотрим, можно ли пойти дальше в переговорном процессе. Молимся за наших военных. Помогаем нашим гражданским. Работаем ради мира", - резюмирует Зеленский.

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Топ комментарии
+22
Домовленість з ордою не варта паперу на якому вона написна. Вже проходили в 14 році.
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05.03.2022 11:48
+12
ти придурок?
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05.03.2022 11:50
+6
Повністю згоден, вони ще і стрілять почнуть по коридорам.
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05.03.2022 12:20
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Домовленість з ордою не варта паперу на якому вона написна. Вже проходили в 14 році.
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05.03.2022 11:48 Ответить
Повністю згоден, вони ще і стрілять почнуть по коридорам.
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05.03.2022 12:20 Ответить
Ну, як завжди, жінок спасуть, а чоловіки вже нікого не цікавлять... Добре що фемінітиви ввели перед війною... Обожнюю що чоловіків вважають за біороботів по всьому світі. А якби не вважали, то і орків би не погнали здизхати на нашій землі, ось в чому первопричина, навіть не в ***** і імперцях, а в тому, що є половина людства на яку всім чхати, якою можна хотєлки свої робить.
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05.03.2022 11:49 Ответить
ти придурок?
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05.03.2022 11:50 Ответить
Він все правильно написав.
Рашистських баб не погнали ж на м'ясо в Україну. А хлопців нікому не шкода.
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05.03.2022 12:08 Ответить
потому что бабы еще нарожают..., таких же придурков
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05.03.2022 12:57 Ответить
Я констатую факт, якби в суспільстві до чоловіків відносились би так само як до жінок - воєн би не було, це просто факт. А так по всьому світі рівні права тіки на бумажці.
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05.03.2022 12:20 Ответить
в нашей армии служат и женщины и не только на кухне, они долго этого добивались, вы тоже можете послужить на кухне, никто ж не против, чтобы воины были врага и в хвост и в гриву за спиной у каждого д. б. 10 человек обслуги: инженеры, наводчики, медики, кашевары, делопроизводители, механики, медики, сейчас еще и ишники и пр и пр, но это все армия - выбирайте, что вам ближе
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05.03.2022 13:02 Ответить
50% чи може 0.01?
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05.03.2022 13:05 Ответить
І я нічого не казав про тих хто служить, вони супер молодці.
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05.03.2022 13:06 Ответить
Реальное равноправие возможно только при паритете сил. В противном случае равноправие будет условным в пределах, определяемых сильной стороной. Так что женщины никогда не будут равноправными с мужчинами в полном объеме. А для восстановления и прироста популяции женщины важнее мужчин. Потому вся история мироздания и крутилась и будет крутиться вокруг женского живота. При любом раскладе женщин и детей нужно вывозить. И стариков, просто потому что мы люди. Жаль, что не начали эвакуацию с первых дней войны.
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05.03.2022 13:25 Ответить
В такому випадку - забрати/позбавити жінок громадянства! і позбавити всіх прав - виборчого права, права займати будь-які посади державні та адміністративні, займатися підприємницькою діяльністю, інших прав, і назначити бути в підпорядкуванні мужчин! як було раніше!!!
А так - права жінкам роздали - "забули" роздати відповідальність за свої (їхні) дії, та обовязками не наділили згідно тих прав! а у мужчин - навпаки - права забрали, а обовязки - залишили, ат щей відповідальності за цих "сильних-та-незалежних" накинули! де логіка, де справедливість, де здоровий глузд???
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05.03.2022 14:58 Ответить
Увага!!!

Маріуполь Рішення про евакуацію місцевого населення ще не прийнято.

Тому що не введено режим «припинення вогню».

Тому захисники Маріуполя закликають маріупольців дочекатися інформації від військових та не залишати місто без гарантій припинення вогню.
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05.03.2022 11:50 Ответить
А что с населенными пунктами в районе Дымера, Иванкива, Демидова и т.д?
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05.03.2022 11:53 Ответить
Там тиждень ні світла ні тепла ні їжі ні зв'язку. Чому про них забули перемовники?
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05.03.2022 12:10 Ответить
Я знаю. На счастье погреба у людей заполнены. Но кацапские ублюдки уже мародёрат по сёлам. Тащат всё, что на глаза попадает. Мои звонят раз в сутки и отключают телефон, потому как зарядить нет никакой возможности.
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05.03.2022 12:40 Ответить
На жаль, але вони з перших годин війни опинилися на шляху окупантів, і більшість не мали ніякої можливості виїхати.
Дуже шкода тих людей. Я знаю деяких особисто. З подругою 7 днів не було зв'язку. Тільки сьогодні зранку написала смс☹️
В тих селах стоїть резерв доя боїв в Гостомелі і Бучі...
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05.03.2022 13:11 Ответить
Вовочка, залишимся, не очкуй... и куй аленя в Киев пустим..
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05.03.2022 11:57 Ответить
А смисл їх залишати в оточенні?
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05.03.2022 11:58 Ответить
Воно то так.
Але ж сам тікав від мобілізації ще до президентства.
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05.03.2022 12:40 Ответить
Зеленскиий может ты разберешься с гражданской и военной админестрацией Одессы? Весь город пылает огнями наружного освещения даже во время воздушной тревоги.На окраинах Одессы сигналы вообще не слышны
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05.03.2022 12:41 Ответить
У мене стосовно гуманітарних коридорів якось двояко.
З одного боку орки зумисно спочатку створюють гуманітарну катастрофу для населення в оточеному місті, заодно звинувачують Україну в "геноциді". Добиваються виходу населення з міста, типу дбають про людей. В разі відмови розносять місто з мешканцями звинувачуючи Україну, що їй на них плювати.
З другого боку в разі виходу населення, тут же будуть розносити місто рівняючи з землею використовуючи авіацію і артилерію. В результаті захисники гинуть , орки в решті зачищають все.
Дуже важкі рішення стосовно цих коридорів...
По любому орки - це терористи, які можуть досягти чогось тільки шантажем.
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05.03.2022 13:15 Ответить
харант, ты разве не понимаешь, что это замануха?!
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05.03.2022 13:47 Ответить
 
 