Зеленский о гуманитарных коридорах: Кто может защищать свой город – должны остаться. Если все уйдут, чей тогда будет этот город?
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинская делегация договорилась с русским об организации гуманитарных коридоров для мирных жителей.
Об этом сегодня на брифинге заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"На переговорах в Беларуси группы договорились о первом шаге. Чтобы вернуть хотя бы один процент человечности от нормального уровня. Городам, которые в окружении, которые уничтожают, которые переживают самые плохие дни. Гуманитарные коридоры должны работать сегодня. Мариуполь и Волноваха. Чтобы спасти людей. Женщин, детей, людей старшего возраста Чтобы дать продукты питания и лекарства тем, кто остаётся. Наша помощь уже в пути. Все, кто нуждается в помощи, должны получить возможность выйти. Кто хочет. Все, кто может защищать свой город, должны продолжать борьбу. Должны. Потому что если все уйдут, то чей тогда будет этот город?", - поднимает вопрос глава государства.
"Мы делаем все с нашей стороны, чтобы договоренность заработала. Это одна из главных задач именно на сегодня. Посмотрим, можно ли пойти дальше в переговорном процессе. Молимся за наших военных. Помогаем нашим гражданским. Работаем ради мира", - резюмирует Зеленский.
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Рашистських баб не погнали ж на м'ясо в Україну. А хлопців нікому не шкода.
А так - права жінкам роздали - "забули" роздати відповідальність за свої (їхні) дії, та обовязками не наділили згідно тих прав! а у мужчин - навпаки - права забрали, а обовязки - залишили, ат щей відповідальності за цих "сильних-та-незалежних" накинули! де логіка, де справедливість, де здоровий глузд???
Маріуполь Рішення про евакуацію місцевого населення ще не прийнято.
Тому що не введено режим «припинення вогню».
Тому захисники Маріуполя закликають маріупольців дочекатися інформації від військових та не залишати місто без гарантій припинення вогню.
Дуже шкода тих людей. Я знаю деяких особисто. З подругою 7 днів не було зв'язку. Тільки сьогодні зранку написала смс☹️
В тих селах стоїть резерв доя боїв в Гостомелі і Бучі...
Але ж сам тікав від мобілізації ще до президентства.
З одного боку орки зумисно спочатку створюють гуманітарну катастрофу для населення в оточеному місті, заодно звинувачують Україну в "геноциді". Добиваються виходу населення з міста, типу дбають про людей. В разі відмови розносять місто з мешканцями звинувачуючи Україну, що їй на них плювати.
З другого боку в разі виходу населення, тут же будуть розносити місто рівняючи з землею використовуючи авіацію і артилерію. В результаті захисники гинуть , орки в решті зачищають все.
Дуже важкі рішення стосовно цих коридорів...
По любому орки - це терористи, які можуть досягти чогось тільки шантажем.