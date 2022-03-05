74% американцев выступает за бесполетную зону над Украиной. Что еще нужно для принятия решения? - Зеленский

74% граждан Соединенных Штатов Америки выступают за бесполетную зону для Украины. Это весомый аргумент для закрытия неба над Украиной.

Об этом сегодня на брифинге заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Президент поблагодарил граждан других стран за их поддержку. В частности, американцам, проголосовавшим за бесполетную зону над Украиной.

"Я благодарен американцам, стойкому двухпартийному большинству обычных людей. Мы видели опрос, мы видели мнение обычных людей Америки, поддерживающих обычных людей Украины... Поддерживающих закрытие неба уже сейчас, чтобы спасти жизнь людей. 74% американцев за бесполетную зону. Абсолютное большинство. Что еще нужно для принятия решения", - заявил Зеленский.

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Согласно опросу Reuters, около 74% американцев, включая значительное большинство республиканцев и демократов, заявили, что Соединенные Штаты и их союзники по Организации Североатлантического договора должны закрыть небо над Украиной.