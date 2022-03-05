74% американцев выступает за бесполетную зону над Украиной. Что еще нужно для принятия решения? - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
74% граждан Соединенных Штатов Америки выступают за бесполетную зону для Украины. Это весомый аргумент для закрытия неба над Украиной.
Об этом сегодня на брифинге заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
Президент поблагодарил граждан других стран за их поддержку. В частности, американцам, проголосовавшим за бесполетную зону над Украиной.
"Я благодарен американцам, стойкому двухпартийному большинству обычных людей. Мы видели опрос, мы видели мнение обычных людей Америки, поддерживающих обычных людей Украины... Поддерживающих закрытие неба уже сейчас, чтобы спасти жизнь людей. 74% американцев за бесполетную зону. Абсолютное большинство. Что еще нужно для принятия решения", - заявил Зеленский.
Согласно опросу Reuters, около 74% американцев, включая значительное большинство республиканцев и демократов, заявили, что Соединенные Штаты и их союзники по Организации Североатлантического договора должны закрыть небо над Украиной.
Пожалуйста, подождите...
Думаю авіації не буде, а ППО нададуть під управлінням іноземного легіону.
"Росія змушуватиме Україну капітулювати, якщо цього не вийде - вони все спалять, - Єрмак ."
Джерело: https://censor.net/ua/n3321636
Зачем нам НАТО, спростите у военных которые проливают кровь ежедневно.
Тому хто обсирає владу, той кацап!
Але це не означає, що зраду пробачим!
IKEA приостанавливает все продажи в России с 4 марта. В Новосибирске работает самый восточный гипермаркет шведской компании.
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Читатель прислал Тайге.инфо видео из новосибирской IKEA. Очередь на кассах, по его словам, достигла 200 метров.
Не дають, сцуки. Сцуться.
Як воно потрапило до перемовників ?!!
На словах - за Украину. Подтвердить слова делами - ??
Але Байден інший , він як страус не розуміє , що верогідність дії червоної кнопки зростає з кожним днем .
Я вважаю , що виключно завдяки консультаціям висококваліфікованним псіхіатрам аналітик Ленглі й Байден отримали висновок йще пів року тому , що Пуйло може .
Але тоді йще не було стола . Я вважаю, що бесперечно Пуйло може й не людина , в його "логіка" не хомо-сапієнс . Я цю хворобу називаю "рептілойд" . Пуйло себе бачить "нильским крокодайлом" . Й поводить себе відповідно ... це типовий біполярний розлад . Але й тут требо розуміти , що за "рептілоїдами" міліони років еволюції й вони б як вид не вижили, коли б полювали би на Слонів, на левів й на бегемотів . Й тому бегемоти не бояться крокодилів , а навпаки .
Тому призиви до людяності , до "правил ведення війни" , до "офіцерської честі" й навіть до логіки економічної виглядають дуже комедно . Рептілоїди не знають про дефолти .
Рептілоїда може зупинити виключно "інкстинкт самозбереження". Тому пом"ятаємо не тільки про табакерку , але й про стіл ...
Й тому беспілотна зона вже зараз єдиний засіб усунути можливість "зманань ядерний кнопок" .
Ось про може йти перемовини : це фільм "Хвост керує собаком" .
Шарікови ***** зараз їх в ********** більше 70% . Так ось , вони доведені до такого стана скотства , вони навіть виглядають як барани .
Так ось , усе дуже просто . Заміна реальності . Кеосаян знімає хфільму , де людина схожа на Зеленського нібито підписує капітуляцію .
Наступний день монтується художний фільм -- "Парад ***** на Хрещатику" . На "Мосфільмі" багато декорацій . Й потім , є ще якийсь "запас" інструментів , щоб відео з Зеленським підробити . Підмалювати йому ***** .
Шарікови все одно повірять в "люту перемогу" . Вони ж барани . А хто не повірить , того за кордон . ***** зберігає на якись час обличчя ...
Й тихо виводить своє військо . В тому числі й з Криму . З Криму разом с тими , хто захопив хати біженців з Криму в 2014 .
Війську теж демонструють змонтованні кадри - вони щиро вірять . Хто сумнівається тому крайще здатися у полон й попросити статус політичного біженця в Україні .
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Geroyam Slava!
для ухвалення рішення потрібно - як мінімум ухвалення НАТО, якого він обложив ***** тільки вчора.
не знаю як зробить НАТО - може йому хлебальник клованьський зашить?