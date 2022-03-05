7771 29
Эвакуация из Мариуполя переносится. Российская сторона не соблюдает режим тишины, - горсовет
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В связи с тем, что российская сторона не соблюдает режим тишины и продолжила обстрелы как самого Мариуполя, так и его окрестностей, в целях безопасности эвакуация мирного населения из города переносится.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Мариупольского городского совета в телеграме.
"Просим всех мариупольцев расходиться и следовать в места укрытия. Дополнительная информация об эвакуации будет размещена в ближайшее время. На данный момент идут переговоры с российской федерацией по установлению режима тишины и обеспечению безопасного гуманитарного коридора.Также полицейские будут информировать жителей города с помощью громкоговорителей. Мариупольцы, держимся", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+32 wittmann1980
показать весь комментарий05.03.2022 12:55
+8 Tommy Lee
показать весь комментарий05.03.2022 12:58
+7 Петро Воля
показать весь комментарий05.03.2022 12:55
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Бо замість біженців приповзуть їх танки.
Ху...ломБен Ладеном, які створюють русский мирІсламську державу!
Евросоюз закрыл небо для всех российских авиаперевозчиков в связи с агрессией против Украины, поэтому ведущие авиакомпании оккупантов прекращают перелеты не только в аэропорты Европы, но и мира.
Сегодня, 5 марта, авиакомпания S7 Airlines объявила о прекращении всех международных рейсов.
Интересно, что европейские лизингодатели потребовали от россиян вернуть самолеты, но получили отказ, поэтому воздушные суда авиакомпаний страны-агрессора начали арестовывать в иностранных аэропортах.
Так, еще 27 февраля один из бортов авиакомпании «Аэрофлот» - Boeing777, выполнявший рейс Москва - Нью-Йорк, был вынужден развернуться над Атлантикой из-за закрытия Канадой своего воздушного пространства для россиян, а на следующий день первый российский борт был арестован.
28 февраля самолет авиакомпании «Победа» арестовали с Стамбуле, а вчера, 4 марта, в Дубае конфискован борт «Уральских авиалиний».
Решение россиян не отдавать самолеты лизингодателям не приведет ни к чему хорошему, сейчас флот страны-агрессора лишь на 10 процентов состоит из самолетов российского производства, остальные 90 - это «Боинги» и «Эйрбасы», которые через месяц потребуют запчастей и технического обслуживания иностранными специалистами.
СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!
⚡️В ДНР заявили, что украинские националисты отказались предоставить гуманитарный коридор жителям Мариуполя
❗️Турция ведёт переговоры по возможности создания коридора через Россию для эвакуации граждан из Украины - МИД Турции
Тому не погодяться.
Кацапня завжди так воювала - створюючи тиск на військових шляхом (часто масових) атак на цивільних (Чечня, Сирія, найманці в Африці - в останні роки).
Жодних конвенцій вони не дотримуються, бо Захід дозволяє шантажувати себе ядерною зброєю, і робить вигляд, що цього не зауважує.