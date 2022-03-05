Эвакуация из Мариуполя переносится. Российская сторона не соблюдает режим тишины, - горсовет

В связи с тем, что российская сторона не соблюдает режим тишины и продолжила обстрелы как самого Мариуполя, так и его окрестностей, в целях безопасности эвакуация мирного населения из города переносится.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Мариупольского городского совета в телеграме.

"Просим всех мариупольцев расходиться и следовать в места укрытия. Дополнительная информация об эвакуации будет размещена в ближайшее время. На данный момент идут переговоры с российской федерацией по установлению режима тишины и обеспечению безопасного гуманитарного коридора.Также полицейские будут информировать жителей города с помощью громкоговорителей. Мариупольцы, держимся", - говорится в сообщении.

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