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Новости Война в Украине
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Эвакуация из Мариуполя переносится. Российская сторона не соблюдает режим тишины, - горсовет

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Эвакуация из Мариуполя переносится. Российская сторона не соблюдает режим тишины, - горсовет

В связи с тем, что российская сторона не соблюдает режим тишины и продолжила обстрелы как самого Мариуполя, так и его окрестностей, в целях безопасности эвакуация мирного населения из города переносится.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Мариупольского городского совета в телеграме.

"Просим всех мариупольцев расходиться и следовать в места укрытия. Дополнительная информация об эвакуации будет размещена в ближайшее время. На данный момент идут переговоры с российской федерацией по установлению режима тишины и обеспечению безопасного гуманитарного коридора.Также полицейские будут информировать жителей города  с помощью громкоговорителей. Мариупольцы, держимся", - говорится в сообщении.

Также читайте: Зеленский о гуманитарных коридорах: Кто может защищать свой город – должны остаться. Если все уйдут, чей тогда будет этот город?

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Топ комментарии
+32
Разве от орков кто то ожидал другого?
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05.03.2022 12:55
+8
кацапам все це треба було щоб перегрупуватися та відпочити.
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05.03.2022 12:58
+7
І це тепер треба завжди враховувати.
Бо замість біженців приповзуть їх танки.
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05.03.2022 12:55
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Правила форума Совет форумчан
І це тепер треба завжди враховувати.
Бо замість біженців приповзуть їх танки.
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05.03.2022 12:55 Ответить
Разве от орков кто то ожидал другого?
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05.03.2022 12:55 Ответить
Очень вашего тёзки не хватает сейчас против орков
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05.03.2022 12:58 Ответить
Ребята с nlaw и javelin прекрасно справляются и без танкистов. Но, могу только представить что бы сделал Michael Wittmann с колоннами орков.
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05.03.2022 13:06 Ответить
Від країни терорист , можна очікувати тільки терор . Зараз відбувається геноцид ..
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05.03.2022 13:00 Ответить
Це армія терористів з своїм ватажком Ху...лом Бен Ладеном, які створюють русский мир Ісламську державу!
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05.03.2022 13:20 Ответить
кацапам все це треба було щоб перегрупуватися та відпочити.
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05.03.2022 12:58 Ответить
Картинку хотіли " нацисти б'ють по мирній колоні", а не вийшло
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05.03.2022 13:04 Ответить
кто то опять поверил кацапу?) только мертвый кацап не врет
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05.03.2022 13:01 Ответить
Чепушилін казав, що наші не випускають нікого з міста. Суки чекали
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05.03.2022 13:02 Ответить
Самолеты авиакомпаний страны-террориста арестовывают в иностранных аэропортах по всему миру

Евросоюз закрыл небо для всех российских авиаперевозчиков в связи с агрессией против Украины, поэтому ведущие авиакомпании оккупантов прекращают перелеты не только в аэропорты Европы, но и мира.

Сегодня, 5 марта, авиакомпания S7 Airlines объявила о прекращении всех международных рейсов.

Интересно, что европейские лизингодатели потребовали от россиян вернуть самолеты, но получили отказ, поэтому воздушные суда авиакомпаний страны-агрессора начали арестовывать в иностранных аэропортах.

Так, еще 27 февраля один из бортов авиакомпании «Аэрофлот» - Boeing777, выполнявший рейс Москва - Нью-Йорк, был вынужден развернуться над Атлантикой из-за закрытия Канадой своего воздушного пространства для россиян, а на следующий день первый российский борт был арестован.

28 февраля самолет авиакомпании «Победа» арестовали с Стамбуле, а вчера, 4 марта, в Дубае конфискован борт «Уральских авиалиний».

Решение россиян не отдавать самолеты лизингодателям не приведет ни к чему хорошему, сейчас флот страны-агрессора лишь на 10 процентов состоит из самолетов российского производства, остальные 90 - это «Боинги» и «Эйрбасы», которые через месяц потребуют запчастей и технического обслуживания иностранными специалистами.

СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!
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05.03.2022 13:02 Ответить
И ни минуты не сомневался, что всё так и будет. Больше того: они скажут, что это украинская сторона виновата в срыве. Всё по геббелевским лекалам.
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05.03.2022 13:02 Ответить
Так і є :

⚡️В ДНР заявили, что украинские националисты отказались предоставить гуманитарный коридор жителям Мариуполя
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05.03.2022 13:06 Ответить
Для внутреннего употребления кацапскими опарышами в кацапской выгребной яме. Что это даст? Ещё сотня тупых "ванек" "воспылает праведным гневом" и приедет в Украину чтобы сдохнуть.
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05.03.2022 13:27 Ответить
Це тож попало на карандаш в протокол для Гааги
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05.03.2022 13:02 Ответить
блин, ну шо за тварини, гореть вам в пекле рашисты,,,
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05.03.2022 13:04 Ответить
договорення з кацапнею феік - вони розстріляють всіх.
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05.03.2022 13:04 Ответить
Не знаю чи правда, бо з кацапського каналу:

❗️Турция ведёт переговоры по возможности создания коридора через Россию для эвакуации граждан из Украины - МИД Турции
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05.03.2022 13:13 Ответить
Пох.
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05.03.2022 13:23 Ответить
Шановні українці, в кого є можливість - оформіть страхування від нещасного випадку для себе та близьких. Наприклад, в Приват24 це займе декілька хв і страховка дійсна на наступний день. Сума страхуваня від 20 грн на місяць. Страхування майна на випадок воєнного стану не передбачено. Проте тілесні ушкодження та летальні випадки, які сталися внаслідок обстрілів - банк в кожному окремому випадку розглядає. Бережіть себе та близькіх.
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05.03.2022 13:15 Ответить
до сіх так було - кацапський "корідор" - це перехресний вогонь.
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05.03.2022 13:17 Ответить
Да кто бы сомневался. Это всё бесперспективно. Только повальное уничтожение кацапни улучшит гуманитарную ситуацию.
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05.03.2022 13:22 Ответить
Вони можуть створювати "коридори" там, де їм потрібне тимчасове перемир"я (котре теж спробують перевати, коли стане вигідно). В Маріуполі - ситуація інакша, силою взяти місто не можуть, осадою з евакуованим цивільним населенням - неймовірно довго по їх мірках, проблем з ************ там не мають ітд.
Тому не погодяться.
Кацапня завжди так воювала - створюючи тиск на військових шляхом (часто масових) атак на цивільних (Чечня, Сирія, найманці в Африці - в останні роки).
Жодних конвенцій вони не дотримуються, бо Захід дозволяє шантажувати себе ядерною зброєю, і робить вигляд, що цього не зауважує.
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05.03.2022 13:25 Ответить
Кпсапу поверить - себя *******..
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05.03.2022 13:28 Ответить
Є тільки вислови з "великого и могучего".
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05.03.2022 13:34 Ответить
этим коридорам могут верить только недолугие
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05.03.2022 13:39 Ответить
Це було очевидно. Тупі рашки в принципі не вміють чітко дотримуватись домовленостей.
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05.03.2022 13:44 Ответить
Не вірте тим коридорам! Мало вам Іловайська, всіх інших домовленостей...
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05.03.2022 13:58 Ответить
Не чув НІЧОГО про позицію депутатів міськради маріупаля....
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05.03.2022 14:58 Ответить
 
 