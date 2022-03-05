Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 12.00 5 марта

Начаты десятые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Противник продолжает наступательную операцию против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генштаба ВСУ по состоянию на 12.00 05.03.2022 по поводу российскому вторжению.

"В связи с неудачными действиями подразделения ВС РФ продолжают преступные действия по обстрелам объектов гражданской инфраструктуры, что приводит к многочисленным потерям гражданского населения. Оккупанты продолжают сосредоточение основных усилий на окружении украинских городов Киева, Харькова, Николаева, выходе на административные границы в Луганской и Донецкой областях, создании сухопутного коридора из ВОТ АР Крым, но постепенно теряет наступательный потенциал", - говорится в сводке.

На Волынском направлении продвижение оккупантов вглубь нашей территории и активных действий со стороны противника не отмечается.

"Военным руководством Республики Беларусь усилена государственная граница с Украиной. По имеющейся информации, с противоположной стороны границы продолжают находиться боеспособные части ВС РБ, находящиеся в готовности перейти к наступлению. В то же время морально-психологическое состояние личного состава продолжает ухудшаться, с военнослужащими работают спецслужбы РБ, "мотивируют" личный состав большими тюремными сроками", - отмечают в Генштабе.

На Полесском направлении группировка войск Восточного военного округа, Тихоокеанского флота и воздушно-космических сил ВС РФ общей численностью до 15 БТГр продолжает блокировать Киев с северного и частично западного направления. Силами двух БТГр враг не оставляет попыток нарастить усилия в направлении Вышгорода. В районе н.п. Иванков оккупантов осуществляют развертывание полевой площадки для армейской авиации.

В результате нанесения поражения подразделениями Вооруженных Сил Украины потерял боеспособность 488-й мотострелковый Симферопольский Краснознаменный полк Западного военного округа ВС РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Белорусские солдаты и офицеры массово отказываются воевать против Украины, - СМИ

На Северодонецком направлении подразделения 20-й общевойсковой армии Западного военного округа ВС РФ ведут наступательные действия в направлении Северодонецка.

Враг готовится к наступательным действиям в направлении Харькова с привлечением подразделений 6-й и 20-й общевойсковых армий ВС РФ.

В приграничных с Украиной районах Белгородской области в районе н.п. Безсоновка отмечена сосредоточением до 3 тысяч человек резервистов, прибывших для пополнения потерь. Морально-психологическое состояние резервистов крайне низкое.

На Донецком направлении противник силами до семи БТГр из состава 1, 2 АК и 150-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии пытается продолжить наступательные действия по направлениям городов Днепр и Запорожье.

На Северодонецком направлении силами до двух БТГр 3-й мотострелковой дивизии из состава 20-й общевойсковой армии враг остановлен по реке Северский Донец. Сосредоточив около 500 единиц вооружения и военной техники, пытается совершить обход позиций подразделений ВС Украины.

На Мариупольском направлении агрессор продолжает блокировать Мариуполь, ведет артиллерийский огонь по объектам инфраструктуры города и жилым кварталам с целью устрашения населения. В нарушение требований Международного гуманитарного права осуществляет продвижение вооруженных подразделений по оговоренным "зеленым" коридорам для эвакуации мирных жителей.

"На Таврическом направлении группировка войск 49-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ, 22-го армейского корпуса береговых войск ЧФ РФ и 7-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ окружило Мариуполь и пытается развить наступление в направлении Запорожья", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что силами 8 общевойсковой армии ВС РФ и 22 армейского корпуса береговых войск ЧФ РФ осуществляет подготовку к возобновлению наступления на Николаев. В общем, на направлении противник сосредоточил до 17 БТГр.

В Черноморской и Азовской операционных зонах противник продолжает подготовку к десантной морской операции. В район Новоозерное прибывают подразделения 810 обрмп для загрузки на большие десантные корабли.

К нанесению авиационных ударов по объектам на территории Украины, а также обнаружению и уничтожению системы ПВО ВС Украины привлекались самолеты оперативно-тактической авиации с аэродромов на территории РФ – Сеща, РБ – Лида, Лунинец, Барановичи и ВОТ АР Крым – Бельбек.

"Враг несет потери. Продолжают сбивать вражеские самолеты над Черниговом. Территориальная оборона ВС Украины получает все новые трофеи, которые используются против российских оккупационных войск. Сохраняем бдительность и спокойствие! Все будет – Украина!"

Вместе победим!!! Слава Украине!!!