СБУ застрелила при задержании участника первых переговоров с РФ подозреваемого в измене Киреева - СМИ. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
При задержании сотрудниками Службы безопасности Украины убит член первой гомельской делегации Украины Денис Киреев. Его подозревали в госизмене.
Об этом сообщает со ссылкой на свои источники "Зеркало недели", передает Цензор.НЕТ.
Издание называет Киреева "человеком Клюевых". С 2006 по 2008 гг. Денис Киреев работал в СКМ Финанс, где занимал позицию заместителя генерального директора. Следующим местом работы Киреева стала австрийская компания GROUP SLAV AG Клюевых, расположенная в Вене.
В промежутке между 2006 и 2012 гг. Денис Киреев был членом Наблюдательного Совета "Укрэксимбанка".
Занимал позицию первого заместителя председателя правления Сбербанка по квоте Клюевых, с 2010 по 2014 гг. занимался управлением частными фондами Private equity Fund и Fixed income Fund.
В офисе президента не представляли Киреева как участника переговоров. Его имени -не было в списке, обнародованном пресс-службой, однако на фото и видео он виден за столом рядом с представителями Киева, пишет "Обозреватель".
Пожалуйста, подождите...
Прикривати зрадника можуть тільки зрадники
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Та ви з глузду з'їхали: серед переговорників мати половину кацапні. Скажіть, а там був бодай один етнічний українець? Чому абхазька приблуда-арахамія домовляється про Україну? Ліпших не знайшли?
это очевидно, что во власти и окружении президента - кремлевские шпионы..
Зеленский сейчас ведёт себя как лидер нации, но его окружение, начиная с дерьмака - это предатели..
народ Украины это давно говорит..
эта мразина должна выжить. Есть опасность что Ермак его сам завалит в острый момент.
но зеля должен выжить, чтобы не обезглавить государство.
Где сейчас падла которая остановила на 3 года производство:
-бронежилетов, касок, восстановление ПВО, производство ракетных катеров, закупку обмундирования, противотанковых средств , модернизации авиации.
Где эта сволочь?
Уже в России????
Как можно было быть такими тупыми , что бы повесить на зятя полковника ФСБ России???? Это же было известно!!!!!
вот бы его рядом с Киреевым..
но увы - он затихарился,типа капец патриот и даже записался в теороборону.
грехи замаливает.
мразина.
И как Арахамия вставил его в делегацию?
Замітають сліди...
Всю групу потрібно пристрелити , так як це робота Єрмака !
Вагнерівців ще не забуто😡
Хто дав наказ включити його в групу, той багато цікавого зможе розказати контррозвідникам
Видимо, страной сейчас управляют серьезные люди, а не Зеленский.
І це при гарячій фазі війни 😠
водичку , яку ім приготували орки , я в шоці !
Знаєте чому пристрелили Чаушеску свої , тому що боялися за себе
"В Офісі президента не представляли Кірєєва як учасника переговорів. Його ім'я не було у списку, оприлюдненому пресслужбою, проте на фото та відео його видно за столом поряд із представниками Києва"
Єто жа НАСКОЛЬКО Зеленский идиот, что ДО СИХ ПОР не понял, кто такой Ермак.
Если он не ликвидирует Ермака - он его может попросту убить.
Я презираю эту зеленую тварь, но он нам нужен сейчас для победы.
После войны с ним разберемся.
А потом разбираться в степени запроданства.
машингвери, штурмгшевери...
відкривай падлюко двері.
Спецслужба, при затриманні цивільної особи, її ВБИВАЄ ???
Це називається ЛІКВАІДАЦІЯ !!!
І ще не відомо чи під час затримання чи під час ДОПИТУ, коли він здав Єрмака.