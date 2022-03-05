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Новости Война в Украине
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СБУ застрелила при задержании участника первых переговоров с РФ подозреваемого в измене Киреева - СМИ. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

При задержании сотрудниками Службы безопасности Украины убит член первой гомельской делегации Украины Денис Киреев. Его подозревали в госизмене.

Об этом сообщает со ссылкой на свои источники "Зеркало недели", передает Цензор.НЕТ.

Издание называет Киреева "человеком Клюевых". С 2006 по 2008 гг. Денис Киреев работал в СКМ Финанс, где занимал позицию заместителя генерального директора. Следующим местом работы Киреева стала австрийская компания GROUP SLAV AG Клюевых, расположенная в Вене.

В промежутке между 2006 и 2012 гг. Денис Киреев был членом Наблюдательного Совета "Укрэксимбанка".

Занимал позицию первого заместителя председателя правления Сбербанка по квоте Клюевых, с 2010 по 2014 гг. занимался управлением частными фондами Private equity Fund и Fixed income Fund.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговоры: Россия разделила свои требования на три части

В офисе президента не представляли Киреева как участника переговоров. Его имени -не было в списке, обнародованном пресс-службой, однако на фото и видео он виден за столом рядом с представителями Киева, пишет "Обозреватель".

СБУ застрелила при задержании участника первых переговоров с РФ подозреваемого в измене Киреева - СМИ 01

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Топ комментарии
+79
..а Шуфрича ?
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05.03.2022 13:38
+59
А де татарів, Демченко? Вся та шобла зеленого клоуна? Та там пів уряду шпіони. Піздец повний
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05.03.2022 13:44
+54
Я одного не пойму - хто включив його в переговорну групу, якщо підозра була ще до війни?

Банкіра Дениса Кірєєва підозрюють у роботі на спецслужби РФ - розслідування
13.02.2022
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05.03.2022 13:38
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Он слишком много знал
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05.03.2022 13:51 Ответить
Может СБУ начнет расдупляться
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05.03.2022 13:52 Ответить
"Малесеньке" питаннячко: як подібний шмат лайна потрапив до переговорної групи?
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05.03.2022 13:52 Ответить
ніхто не знаєть така відмазка дуже схожа на казочки кацапскіх полонених.
Прикривати зрадника можуть тільки зрадники
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05.03.2022 13:59 Ответить
...ґлавноє что нє Порошенко... (с)
------------
Та ви з глузду з'їхали: серед переговорників мати половину кацапні. Скажіть, а там був бодай один етнічний українець? Чому абхазька приблуда-арахамія домовляється про Україну? Ліпших не знайшли?
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05.03.2022 13:52 Ответить
если б там был Порошенко, я бы был спокоен.
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05.03.2022 14:35 Ответить
на одно чмо меньше!!
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05.03.2022 13:53 Ответить
А взагалі-то на тому почтєнному збіговиську нібито представників від України є українці?
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05.03.2022 13:53 Ответить
неужели СБУ стало работать на Украину? наконец то..
это очевидно, что во власти и окружении президента - кремлевские шпионы..
Зеленский сейчас ведёт себя как лидер нации, но его окружение, начиная с дерьмака - это предатели..
народ Украины это давно говорит..
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05.03.2022 13:55 Ответить
ключевое- КАК лидер нации..
эта мразина должна выжить. Есть опасность что Ермак его сам завалит в острый момент.

но зеля должен выжить, чтобы не обезглавить государство.
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05.03.2022 14:59 Ответить
Одне тільки зауваження, що він мав зв*язки з корєшем криворогого пердзидента якимось літінантом бикановим, каже про те, що вбили його при затриманні тому, що забагато він знав про правлячий бомонд.
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05.03.2022 13:56 Ответить
Здох максім,і *** с нім!
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05.03.2022 13:56 Ответить
Хорошо что у нас наконец заработала контрразведка. Ермаку приготовиться.
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05.03.2022 13:56 Ответить
"В Офісі президента не представляли Кірєєва як учасника переговорів." - проходив поруч і присів водички попити?!?!?! Іппанутись...
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05.03.2022 13:56 Ответить
Где сейчас антикоррупционер Денис Бигус????
Где сейчас падла которая остановила на 3 года производство:
-бронежилетов, касок, восстановление ПВО, производство ракетных катеров, закупку обмундирования, противотанковых средств , модернизации авиации.
Где эта сволочь?
Уже в России????
Как можно было быть такими тупыми , что бы повесить на зятя полковника ФСБ России???? Это же было известно!!!!!
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05.03.2022 13:57 Ответить

вот бы его рядом с Киреевым..
но увы - он затихарился,типа капец патриот и даже записался в теороборону.
грехи замаливает.
мразина.
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05.03.2022 14:57 Ответить
жду таку новину про шуфрича!
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05.03.2022 13:58 Ответить
Мне кажется с Шуфричем это представление. Он как петрушка, которую всегда вытягивают с намеком.
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05.03.2022 14:21 Ответить
Говорят Шуфрича отпустили
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05.03.2022 14:55 Ответить
теперь будут умнее и тупо будут всех валить.
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05.03.2022 14:56 Ответить
"За даними "5 каналу", ще в липні 2020-го в Україні було відкрито кримінальне провадження щодо можливої роботи банкіра на російські спецслужби. ЗМІ повідомляли, що Кірєєв нібито кілька разів на рік їздив до РФ. Там він, ймовірно, спілкувався з кураторами."

И как Арахамия вставил его в делегацию?
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05.03.2022 13:58 Ответить
Он кошелек Баканов. Говорят, что слишком много знал.
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05.03.2022 14:22 Ответить
Вірніше б запитати хто туди послав арахамію...
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05.03.2022 14:38 Ответить
Уже не член.
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05.03.2022 14:04 Ответить
Як банкір потрапив у склад переговорників?! Це свідчить про те, ще є мінімум один зрадник на високій посаді
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05.03.2022 14:11 Ответить
Чого зрадника вбили? Убрали цінного свідка?
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05.03.2022 14:14 Ответить

Замітають сліди...
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05.03.2022 14:37 Ответить
Все оточення Зе - ФСБшні кроти , так як Кіреєв , є кращим другом Баканова !

Всю групу потрібно пристрелити , так як це робота Єрмака !
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05.03.2022 14:14 Ответить
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Схоже пристрелили того, хто хотів їх здати. Чувак явно мав докази проти зелі. Інакше просто б затримали.
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05.03.2022 14:25 Ответить
100% з Вами згоден 😡
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05.03.2022 14:33 Ответить
****, зебилы, что вы творите?
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05.03.2022 14:16 Ответить
А що не зрозумілого, прибирають свідків зради. Мабуть він мав багато матеріалів на все кубло в оп.
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05.03.2022 14:24 Ответить
Да шо ти кажеш? Інфа соточка? Ти ж сам був свідком?
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05.03.2022 14:33 Ответить
Шана співпробітникам СБУ, які проводили затримання.
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05.03.2022 14:18 Ответить
Да треба було не валити його, а брати живим і допутивати, хто його босс..? Могли б всплити цікаві прізвища, єлдака наприклад...
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05.03.2022 14:24 Ответить
Томуиі знищили Кіреєва , щоби не зміг рота відкрити !
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05.03.2022 14:38 Ответить
или бы он везапно исчез как Медвечук и ко
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05.03.2022 14:39 Ответить
Наша контррозвідка просто зобовязана перевірити Єрмака, Демченко, Татарова !!!
Вагнерівців ще не забуто😡
Хто дав наказ включити його в групу, той багато цікавого зможе розказати контррозвідникам
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05.03.2022 14:18 Ответить
Так голова СБУ 100% людина Зелі. Що ж він буде своїх в'язати?
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05.03.2022 14:29 Ответить
ну Киреева же повязали.
Видимо, страной сейчас управляют серьезные люди, а не Зеленский.
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05.03.2022 14:54 Ответить
та там куча тех, кто потихонечку уходит в лес.
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05.03.2022 14:19 Ответить
***! Що за нах? На перемовини відрядили агента, я в шоці! цікаво хто підтримав його кандидатуру, бо якщо його завалили, то кінці в воду(
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05.03.2022 14:20 Ответить
Звичайно не можна критикувати владу у цей час, але крик души: ДЕ ВИ БЕРЕТЕ ТАКИХ ГАНДОНІВ???
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05.03.2022 14:22 Ответить
Нарід понавибирав під гасло "гірше не буде"...
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05.03.2022 14:36 Ответить
А с шуфричем почему не так??
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05.03.2022 14:23 Ответить
думаю, как раз сделали выводы после Шуфрича и теперь будет только ТАК.
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05.03.2022 14:53 Ответить
Чому немає офіційної реакції влади. Що робив Киреєв на переговорах, в якості кого він там був, в чому його звинувачувало СБУ, якщо звинувачувало і якщо це було СБУ, і чому так невдало було проведене затримання?
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05.03.2022 14:26 Ответить
Так як вони там , майже , всі ФСБшні кроти , тому і реакціі нуль ,
І це при гарячій фазі війни 😠
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05.03.2022 14:30 Ответить
А усіх зажопівців чому нє?
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05.03.2022 14:27 Ответить
потому что без тебя никак. где ты? прийди, памаги.
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05.03.2022 14:53 Ответить
Подивіться на наших переговорників , які спокійно сидять і п'ють
водичку , яку ім приготували орки , я в шоці !
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05.03.2022 14:27 Ответить
Кожному в душу не заглянеш.Великий позитив цієї війни,що це грандіозна фільтрація душ людських.
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05.03.2022 14:28 Ответить
Великий позитив цієї війни... Ти притомний, якщо ногу відірве, тіштимешся, що взуття поштучно- це економія?
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05.03.2022 14:40 Ответить
Надо сказать этой группе СБУ, что там ещё Ермак где-то рядом ошивается.
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05.03.2022 14:28 Ответить
Ермак керує цим парадом , так званих , переговорів !
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05.03.2022 14:31 Ответить
Как-то это странно. Если этого гадёныша давно мониторили, почему он оказался в группе переговорщиков, в которой должны быть только проверенные люди?
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05.03.2022 14:33 Ответить
спросите Зеленского и его лучшего друга Ермака.
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05.03.2022 14:51 Ответить
Опять зрада...третий год у вас Зеля зрадник, задрали уже, идите лучше гетьмана оборонять, возле него тихо и спокойно, народ Украины и без вас кацапов будет утилизировать
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05.03.2022 14:34 Ответить
только благодаря Пороху у нас сейчас есть АРМИЯ. а не сборище семенченков
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05.03.2022 14:50 Ответить
Пристрелили Кірнєва тільки тому , щоби не здав інших членів цієі злочинної влади !

Знаєте чому пристрелили Чаушеску свої , тому що боялися за себе
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05.03.2022 14:36 Ответить
Бывает. Одним предателем меньше.
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05.03.2022 14:36 Ответить
Знов влада нечесна в відношенні до народу навіть в такий час. А ми дивуємость, члму НАТО не бажає вступитися.

"В Офісі президента не представляли Кірєєва як учасника переговорів. Його ім'я не було у списку, оприлюдненому пресслужбою, проте на фото та відео його видно за столом поряд із представниками Києва"
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05.03.2022 14:37 Ответить
видать протеже Ермака.
Єто жа НАСКОЛЬКО Зеленский идиот, что ДО СИХ ПОР не понял, кто такой Ермак.
Если он не ликвидирует Ермака - он его может попросту убить.
Я презираю эту зеленую тварь, но он нам нужен сейчас для победы.
После войны с ним разберемся.
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05.03.2022 14:49 Ответить
как может лидер нации окружать себя "друзьями"? как может лидер нации увольнять компетентных людей и заменять их "друзьями"? это - не лидер, это - Зеленский.
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05.03.2022 14:38 Ответить
А хіба мало в оточенні Зеленського таких Кіреевих.
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05.03.2022 14:38 Ответить
Страшно дивитись, як біжать люди, залишаючи батьків воювати. І ці люди мабуть досі вірять, що "хуже не будет". Вірять президенту, який сам нічого не робив 3 роки для захисту, переслідував патріотів, хамив лідерам країн, що давали усяку допомогу, до останньої миті роздавав смартфони. В Європі його називають героєм, зіркою, символом України?!?!?!?!?
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05.03.2022 14:40 Ответить
про асфальтового лідера, або хороше або нічого, бо забанять.
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05.03.2022 14:43 Ответить
как скажешь.
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05.03.2022 14:47 Ответить
Пауки в банке!))))
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05.03.2022 14:43 Ответить
одна польза от того что Шуфрича вчера не завалили - теперь валить будут ВСЕХ.
А потом разбираться в степени запроданства.
машингвери, штурмгшевери...
відкривай падлюко двері.
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05.03.2022 14:46 Ответить
Хочеться кричати: ****, дилетанти!
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05.03.2022 14:49 Ответить
А як вiн опинився в переговорнiй групi? Опять Зе пiдбирае собi людей. Пiсля Перемоги, СБУ треба пильнiше придивитись до Зе.
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05.03.2022 14:51 Ответить
А фокін ще живий?
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05.03.2022 14:52 Ответить
НЕ ВІРЮ !!!
Спецслужба, при затриманні цивільної особи, її ВБИВАЄ ???
Це називається ЛІКВАІДАЦІЯ !!!
І ще не відомо чи під час затримання чи під час ДОПИТУ, коли він здав Єрмака.
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05.03.2022 14:53 Ответить
24 канал каже що все трішки не так https://www.youtube.com/watch?v=H5r7ca2rZSc&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%90%D0%BB%D1%84%D1%8C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
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05.03.2022 14:58 Ответить
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