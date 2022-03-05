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С начала вторжения России в Украину погибло 32 ребенка, 70 получили ранения, - Денисова

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

С начала вторжения России в Украину погибло 32 ребенка, 70 получили ранения, - Денисова

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляет, что с начала вторжения Российской Федерации в Украине погибло 32 ребенка, а 70 получили ранения.

"По состоянию на 11 часов 5 марта 2022 года с начала вторжения Российской Федерации в Украине погибло 32 ребенка, 70 получили ранения", - написала она в социальной сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, в результате 47 обстрелов гражданских объектов в Киевской области погибли двое детей. Под завалами домов в пгт Бородянка в Киевской области мог;tn находиться примерно сотня человек, в том числе и дети. Их судьба неизвестна.

В с. Мархаловка Фастовского района Киевской области вражеские снаряды унесли жизни троих детей, а из-за ракетных и артиллерийских обстрелов в Харькове погибли пятеро детей.

Также в Киевской области из танковых пулеметов колонны военной техники оккупантов 4 марта 2022 года был расстрелян автомобиль с шестью гражданскими, 17-летняя девушка и женщина погибли, еще четверо получили осколочные ранения, среди них девушки 17 и 7 лет.

"Российские войска продолжают цинично нарушать право детей на жизнь, которое закреплено в статье 6 Конвенции ООН о правах ребенка. Призываю международные правозащитные организации принять все возможные меры для усиления давления на Российскую Федерацию для прекращения военной агрессии против Украины. Прошу страны-члены НАТО - закройте небо над Украиной!" – призвала Денисова.

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05.03.2022 13:45 Ответить
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05.03.2022 13:48 Ответить
Здесь свежая петиция для мирового признании режима РФ фашистским:
https://www.change.org/p/united-nations-officially-recognize-the-current-russian-regime-as-fascist

Я думаю, что все понимают, что такое признание очень важно.
Кто сможет подпишитесь. И распространяйте ссылку.
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05.03.2022 13:56 Ответить
Прокляті мразі, вас по всьому світлу виловлювати будемо.
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05.03.2022 13:58 Ответить
Тварь путинская скоро сдохнет. Черти в аду уже устали просить сатану прислать тварь в ад вместе с гюндяем. Путин, ты и твоё поколение будьте прокляты вечно
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05.03.2022 14:24 Ответить
 
 