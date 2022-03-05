Данилов: Российские оккупанты перешли к открытому террору. Но "русский корабль идет … нах#й"
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Российские оккупационные войска перешли к открытой тактике террора: наносят точечные удары по гражданскому населению и критической инфраструктуре страны.
Об этом пишет в фейсбуке секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.
"Российские оккупационные войска перешли к открытой тактике террора, наносят путинские "точечные удары" по гражданскому населению и критической инфраструктуре. Цель – запугать, создать панику, сломать нашу волю к сопротивлению", - пишет Данилов.
Секретарь СНБО отметил, что враг нарушает договоренности – блокирует открытие "зеленых коридоров", не допускает гуманитарные грузы. Оккупанты пытаются создать фальшивую картинку "радостной встречи" оккупантов местными жителями, но эти трюки провалились.
"Героический Херсон отказался участвовать в шоу под названием "освобождение", устроенном московскими подонками. Держат оборону Харьков и Мариуполь - ключевые города сдерживания российского агрессора на Юге и Востоке. Готовятся к обороне Николаевщина и Одесса", - пишет он.
Данилов отмечает, что россияне не готовы умирать за путинские фантазии.
"Поэтому наш курс неизменен: "русский корабель идёт... на@уй" И его скорость будет стремительно расти", - подчеркнул он.
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Вот только пусть потом не плачут, если ***** какая нибудь АЭС. Ликвидировать последствия во время боевых действий никто не будет.
Голосуем в UN Petition за удаление Оккупанта из структуры ООН, 4 дня голосования, нужно 600 тысяч голосов!!!!
https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-are-appealing-to-the-un-to-exclude-russia-from-the-un-security-council
Репост и удачи всем
Слава Украине!!!!!!!!!!!
Героям Слава!!!!!!!!!!!!!!!
https://twitter.com/n_ma_pag/status/1500082851865370631
Завтра, може бути Пізно!
БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!
раSSія це імперія зла і брехні!!
руSSкому міру повірити-себе обманути!
Хочу видеть его рядом Киреевым, падлу.