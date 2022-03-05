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Новости Война в Украине
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Данилов: Российские оккупанты перешли к открытому террору. Но "русский корабль идет … нах#й"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Данилов: Российские оккупанты перешли к открытому террору. Но

Российские оккупационные войска перешли к открытой тактике террора: наносят точечные удары по гражданскому населению и критической инфраструктуре страны.

Об этом пишет в фейсбуке секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"Российские оккупационные войска перешли к открытой тактике террора, наносят путинские "точечные удары" по гражданскому населению и критической инфраструктуре. Цель – запугать, создать панику, сломать нашу волю к сопротивлению", - пишет Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что враг нарушает договоренности – блокирует открытие "зеленых коридоров", не допускает гуманитарные грузы. Оккупанты пытаются создать фальшивую картинку "радостной встречи" оккупантов местными жителями, но эти трюки провалились.

"Героический Херсон отказался участвовать в шоу под названием "освобождение", устроенном московскими подонками. Держат оборону Харьков и Мариуполь - ключевые города сдерживания российского агрессора на Юге и Востоке. Готовятся к обороне Николаевщина и Одесса", - пишет он.

Данилов отмечает, что россияне не готовы умирать за путинские фантазии.

"Поэтому наш курс неизменен: "русский корабель идёт... на@уй" И его скорость будет стремительно расти", - подчеркнул он.

Читайте также: Пограничники 5-го пограничного отряда совместно с ВСУ вышли на линию государственной границы Украины в Сумской области, - Данилов
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Топ комментарии
+11
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05.03.2022 15:08
+8
Болт кацапам в рило!
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05.03.2022 14:58
+6
УКРАЇНСЬКУ НАЦІЮ НІКОМУ ТА НІКОЛИ НЕ ЗДОЛАТИ ТА НЕ ПЕРЕМОГТИ...
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05.03.2022 15:01
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Европа и США, не закрывая наше небо, потокает ***** и становится соучастниками преступлений против Украины.
Вот только пусть потом не плачут, если ***** какая нибудь АЭС. Ликвидировать последствия во время боевых действий никто не будет.
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05.03.2022 14:57 Ответить
падла тебя первого провокатора надо закопать. гнида кремлевская.
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05.03.2022 15:34 Ответить
Срочно!!!!

Голосуем в UN Petition за удаление Оккупанта из структуры ООН, 4 дня голосования, нужно 600 тысяч голосов!!!!

https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-are-appealing-to-the-un-to-exclude-russia-from-the-un-security-council

Репост и удачи всем

Слава Украине!!!!!!!!!!!
Героям Слава!!!!!!!!!!!!!!!
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05.03.2022 16:10 Ответить
Болт кацапам в рило!
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05.03.2022 14:58 Ответить
УКРАЇНСЬКУ НАЦІЮ НІКОМУ ТА НІКОЛИ НЕ ЗДОЛАТИ ТА НЕ ПЕРЕМОГТИ...
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05.03.2022 15:01 Ответить
Количество желающих вступить в отряды территориальной обороны в Запорожье
https://twitter.com/n_ma_pag/status/1500082851865370631
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05.03.2022 15:03 Ответить
Кацапи відповзають зализувати рани тільки після того як гине не менше 300 000. Так що нам ще вбивати це падло і вбивати. Спеціально звертаюсь до кацапських індивідів ОРДЛО та Криму. Валіть зараз в "родниє *****". Лише так ви туди повернетесь цілими і навіть встигнете врятувати якесь майно. Інтернувати будемо по-європейському - рюкзак за плечі і колонами пішки...
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05.03.2022 15:05 Ответить
амінь
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05.03.2022 15:07 Ответить
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05.03.2022 15:08 Ответить
ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!

БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!

раSSія це імперія зла і брехні!!
руSSкому міру повірити-себе обманути!
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05.03.2022 15:20 Ответить
еще интересно когда начнут истреблять пятую колону, иначе все снова вернется обратно
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05.03.2022 15:20 Ответить
Усьому свій час.....В первую очередь хахлов дебилоидов. Путинских подстилок.
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05.03.2022 15:26 Ответить
уже начали.
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05.03.2022 15:33 Ответить
Окупанти та їх посіпаки, повинні бути знищені.
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05.03.2022 15:28 Ответить
Сара Палин предупреждала ещё в 2008 году, что при Обаме и Байдене раша вторгается в Украину

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05.03.2022 15:31 Ответить
всегда знал что Маккарти - кремлевский провокатор.
Хочу видеть его рядом Киреевым, падлу.
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05.03.2022 15:32 Ответить
По всей видимости, некоторые нецензурные выражения времен монгольской орды после этой войны станут вполне себе литературными!
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05.03.2022 17:19 Ответить
 
 