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Николаевская область (1868) плен (2352) ВСУ (5120)

Бойцы батальона УПО Николаевщины помогли ВСУ в обороне областного центра и взяли в плен четырех оккупантов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Бойцы батальона УПО Николаевщины помогли ВСУ в обороне областного центра и взяли в плен четырех оккупантов, которые "путешествовали по Николаевщине" на бронированном джипе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Управление полиции охраны в Николаевской области.

Сегодня, примерно в 11 утра, полицейские батальона УПО возвращались с одного из стационарных постов, расположенного неподалеку от Николаева. У кольца, в районе, пгт Мишково-Погорелово увидели бой военных ВСУ с российскими захватчиками. Бойцы поддержали огнем наши силы и взяли в плен четырех оккупантов, которые "путешествовали по Николаевщине" на бронированном джипе", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пленные россияне в Николаевской области. ФОТО

Полицейские доставили пленных в центр города и передали коллегам правоохранителям.

"По дороге россияне рассказали, что якобы в сторону города корабелов продвигается мощная колонна, пока еще, "живой силы" врага. Но ее есть кому встречать!", - отметили в Управлении полиции охраны в Николаевской области.

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Бойцы батальона УПО Николаевщины помогли ВСУ в обороне областного центра и взяли в плен четырех оккупантов 01
Бойцы батальона УПО Николаевщины помогли ВСУ в обороне областного центра и взяли в плен четырех оккупантов 02
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Топ комментарии
+20
Европа небо не закрывает, а значит ЖЕНЕВСКИЕ КОНВЕНЦИИ идут в направлении руского корабля!!!
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05.03.2022 15:23
+19
ЗСУ ТА ТЕРОБОРОНІ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
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05.03.2022 15:22
+18
Смотрите не перепутайте: снизу освободители вяликой империи, сверху бойцы нищей Украины.
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05.03.2022 15:25
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Расстрелять нахер. 2 раза!!!
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05.03.2022 15:22 Ответить
Европа небо не закрывает, а значит ЖЕНЕВСКИЕ КОНВЕНЦИИ идут в направлении руского корабля!!!
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05.03.2022 15:23 Ответить
хотя я не прав. нельзя казнить в городе. мы ж не звери. нужно вывезти хотябы в посадку!!! и что б перед этим сами себе яму копали
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05.03.2022 15:24 Ответить
Согласен.Эта мразь не сдаваться пришла,а стреляла в наших солдат.Нахуй их комить-утилизируйте по тихому.Это враги,и если их отпустить-они опять вернутся с оружием.
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05.03.2022 15:26 Ответить
После Харькова, Чернигова и Ахтырки за каждую ракету или снаряд в сторону жилого сектора отрезать одную свинокацапскую бошку! И выкладывать видео!
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05.03.2022 15:31 Ответить
Они для хутина и его кодлы копейки не стоят, так что даже если их привязывать со всем их семейством ,ничего не измениться и всё равно будут бомбить дома
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05.03.2022 15:53 Ответить
Сначала взять донорскую кровь. Всю. Добровольно, конешно.
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05.03.2022 15:34 Ответить
а его к нам в райотдел привезли
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05.03.2022 15:39 Ответить
ЗСУ ТА ТЕРОБОРОНІ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
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05.03.2022 15:22 Ответить
Слава миколаївським поліціянтам! На своїх автах взяли броньований автомобіль рашків! Хай беруть собі трофейний броник і продовжують в тому ж дусі!
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05.03.2022 15:34 Ответить
Смотрите не перепутайте: снизу освободители вяликой империи, сверху бойцы нищей Украины.
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05.03.2022 15:25 Ответить
да у нас полиция с иголочки, в тысячу раз лучше одета и экипирована, чем эти жлобы, что стоят на коленках и писаются Великая армия, что тут скажешь.
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05.03.2022 15:27 Ответить
Наші круті і на вид і в ділі. Помню мокшанці в рекламі своєї армії використовували фото наших ЗСУ, у них нема з чого зробити гарні фото, алкоголічно-бомжатська армія пуйла ,яку вони стидаються навіть фоткати)))
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05.03.2022 15:32 Ответить
не, ну, а что?
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05.03.2022 15:39 Ответить
Каструйте їх !
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05.03.2022 15:25 Ответить
10 дней назад; Ха-ха! Киев за три дня! Теперь вы узнаете всю мощь хрюSSиюшки!
Сейчас: психологи хрюSSии рекомендуют кацапской свиноте как можно меньше смотреть новостей про Украину.
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05.03.2022 15:26 Ответить
В расее ***** сказал быдлу, что все идет по плану
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05.03.2022 15:29 Ответить
Есть вероятность, что хло сказало правду. Просто план хла, это самоубиться об Украину и он его придерживается.
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05.03.2022 15:32 Ответить
Не знаю почему ***** был так уверен в блицкриге и вообще в победе. наверное потому что ему его генералы ездили по ушам и говорили что они самые сильные и красивые косоглазые ******** типа шойга
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05.03.2022 15:43 Ответить
Как символично.
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05.03.2022 15:26 Ответить
почему все мокшанские свинособаки одеты как бомжи?
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05.03.2022 15:26 Ответить
Когда-то во время 8-дневной войны вяликой расеи с Грузией, пришлось увидеть ролик, как русские грязные свиньи захватили брошенную чистейшую воинскую казарму грузинских военных. Ходят по ней и матерятся: "нихуя себе!" "а ботинки американские"(тут же надел), "а кровати! посмотрите какие кровати!" "у меня дома такого унитаза нет!"
Они были, есть и всегда будут грязными оборванными свиньями, мечтающими, чтобы весь мир жил так, как они. Пьянь и рвань. Тьфу!
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05.03.2022 15:34 Ответить
А чого це "доблесные АсвАбАдители" лице ховають
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05.03.2022 15:29 Ответить
ці теж про учєнія мурчать будуть. вони вже попереду колони рухались-скоріше за все розвідка.
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05.03.2022 15:29 Ответить
Шановні українці, в кого є можливість - оформіть страхування від нещасного випадку для себе та близьких. Наприклад, в Приват24 це займе декілька хв і страховка дійсна на наступний день. Сума страхуваня від 20 грн на місяць. Страхування майна на випадок воєнного стану не передбачено. Проте тілесні ушкодження та летальні випадки, які сталися внаслідок обстрілів - банк в кожному окремому випадку розглядає. Бережіть себе та близькіх.
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05.03.2022 15:30 Ответить
Хорошо, но почему морды закрыты? Надо проводить полный деанон и фиксировать на фото-видео, чтобы потом не было сказок о "шахтёрах-трактористах-потерявшихся-заблудившихся" и "это не мы,она сама пришла"
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05.03.2022 15:36 Ответить
Один из этой четвёрки - https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/268543
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05.03.2022 15:37 Ответить
наши по ходу дозор взяли , но основные трудности еще впереди , солдатской удачи вам родные защитники
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05.03.2022 15:41 Ответить
А чого це свинособаки голови повісили?
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05.03.2022 15:45 Ответить
ура!! я понл задум петуха из алтайского бункера - что бы все войска сдались к нам в плен и что бы у нас не хватило еды их кормить.
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05.03.2022 16:09 Ответить
ТА НІ, ХЛОПЦІ, 4 - ЦЕ МАЛО! ЗАРАЗ ЦЕ НЕ ПОКАЗНИК!
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05.03.2022 17:17 Ответить
Оце називаєцця - нєжданчік! Для обох сторін. Але молодці поліціянти, гарно відпрацювали і підмогнули! Шана!
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08.03.2022 19:46 Ответить
 
 