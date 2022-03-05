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Путин: РФ будет рассматривать попытки закрыть небо над Украиной как участие в военных действиях
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент країни-агресора Володимир Путін погрожує країнам, які можуть відгукнутися на прохання України закрити небо над нею для російської авіації.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.
Путин заявил, что Россия будет рассматривать какие-либо попытки других стран установить над Украиной бесполетную зону как участие в военных действиях.
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+73 Pawlo Kit
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+69 Саша Пончик
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+66 MAKAROV ddf66d11
показать весь комментарий05.03.2022 15:43
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Пожалуйста, подождите...
якщо українці тут валять рускіх окупантів, то америка взагалі рознесе їх вщент!
https://www.presscenter.company/yermak-********-abo-pide-na-uklin-abo-putin-spalyt-vse-dotla-tretogo-variantu-nemaye/?fbclid=IwAR1ps6wOavCpdvqES2Da8ThXxZYAmxTK2rLROUvX4IFczNeGsx__jBB83fY
Тупых ,придурков и предательств много и потому все и происходит.
Где козел Шуфрич? Гнида фотогрофировала блок пост,его охранники отстреливались ОТ ТЕРоБОРоНЫ! И с ними была куча оружия!
Последнее что я видела это Шуфрич со скотчем на глазах сидел и тероборона ждала СБУ
Хотелось бы увидеть его простите ДОХЛыМ.Когда же ,когда это произойдёт??!!
mne ploho, mne ochen ploho.
eto SBY otpystilo? eto tochno?
2 - вони підписували меморандум про ядерну зброю, та дали гарантію Україні по захисту!
3 - якщо вони не балаболи, то...
Так що не тринди тут
"4. …підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки ООН з надання допомоги Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї.
воно стоїть між "якщо Україна стане жертвою акту агресії" та "об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї"...
1 - Путя на місці Зелі точно би використовував би в свою вигоду цей пункт проти агрессора!!
2 - Тим більше - Путя і Піся тільки про ядерку і чешуть, кожен раз, у свої виступах.. риторика про ядерку у них кожен раз...
А сейчас - будет как в случаи с Гитлером...
так что плиз - не начинай тут, окей?
речь о всех странах, которые любители обескураживаться, высказывать свое возмущение, беспокойство и прочая демагогия...
- при Гитлере тоже никто никому ничего не был должен - и к чему это привело - напомнить?
А обсуждать надо как раз на оф.уровне самому Президенту - в уши этим обесцунам и болтунам европейским и остальным. - типа гегемонам типа США, и ООН.. озабоченцам пустословным...
так что олигархи тут вообще не затрагиваются в обговариваемом вопросе. Ты смещаешь акценты...
на месте ПреЗедента - если удасться отбить заразу - я бы послал эти мудаков в одно место! ни один украинский воин, ни одна украинская воиня (тьфу на эти феминитивы... но ради красного словца...) - не пошли бы у меня ни на одни спецоперации в другие страны по их зову!
обойдутся без нас!
Будет Россия с ними бодаться - то так им и надо! ни один гражданин Украины, ни одна гуманитарка не пошла бы к ним! пусть сами справляются!
ведь никто им не должен!
Дальше сам додумай, якщо мізки маєш здорові...
По-друге, ваші твердження типу "Ах, ви так? Ну тоді ми ось так.." схожі на ображеність. А це вже слабкість. А кому, нафіг, впали слабкі? Зайвий тягар..
Тому, робимо своє; дякуємо за допомогу; не скаржимось, якщо щось іде не за нашим бажанням.
Все буде Україна!
а ти кротяра ботоксна , появись перед людьми , cлабо ?
Щоб ти здох , рашист клятий !😠
Розмова !
Воюй в Гваделупой, *****, не перепутай с Гондурасом.