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Новости Война в Украине
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Путин: РФ будет рассматривать попытки закрыть небо над Украиной как участие в военных действиях

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Путин: РФ будет рассматривать попытки закрыть небо над Украиной как участие в военных действиях

Президент країни-агресора Володимир Путін погрожує країнам, які можуть відгукнутися на прохання України закрити небо над нею для російської авіації.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.

Путин заявил, что Россия будет рассматривать какие-либо попытки других стран установить над Украиной бесполетную зону как участие в военных действиях.
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Топ комментарии
+73
Над Кульбакіно знов український прапор !!!!!!!
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05.03.2022 15:43
+69
Кричи громче **** из бункера не слышно
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05.03.2022 15:44
+66
Дебил в отчаянии.
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05.03.2022 15:43
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Страница 2 из 2
Откуда 3,5 млн, около миллиона, самые боеспособные сейчас лежат в черноземье Украины
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05.03.2022 16:26 Ответить
Трохи менше ніж у Бангладеша, чого б це Україна програла Бангладешу?
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05.03.2022 16:37 Ответить
Плюньте. Це ботва кацапська.
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05.03.2022 16:54 Ответить
ти бачив ті куски гівна в бою? Воювати кацапи не вміють. Лише мирних вбивати.
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05.03.2022 17:23 Ответить
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05.03.2022 16:13 Ответить
залякує їх. а вони й бояться.
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05.03.2022 16:14 Ответить
ну і що, що участь у військових діях.

якщо українці тут валять рускіх окупантів, то америка взагалі рознесе їх вщент!
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05.03.2022 16:15 Ответить
Тогда гоните "Пэтриоты", с экипажами-отпускниками.
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05.03.2022 16:18 Ответить
Тоді дайте Україні ядерну зброю.Даю гарантію, що путлер більше слова не скаже.
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05.03.2022 16:18 Ответить
Смело закрывайте! Он забздит воевать с НАТО. Это очевидно, поскольку правду Пупин не говорит никогда!
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05.03.2022 16:27 Ответить
Гоомадяни! а ви бачили, що Єрмак наварнякав Нью Йорк Таймз????

https://www.presscenter.company/yermak-********-abo-pide-na-uklin-abo-putin-spalyt-vse-dotla-tretogo-variantu-nemaye/?fbclid=IwAR1ps6wOavCpdvqES2Da8ThXxZYAmxTK2rLROUvX4IFczNeGsx__jBB83fY
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05.03.2022 16:28 Ответить
фейк ньюз небось... сам я брезгую смотреть что это за гавно по ссылке...
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05.03.2022 16:39 Ответить
Говно извини за выражение лезет ото всюду.
Тупых ,придурков и предательств много и потому все и происходит.
Где козел Шуфрич? Гнида фотогрофировала блок пост,его охранники отстреливались ОТ ТЕРоБОРоНЫ! И с ними была куча оружия!
Последнее что я видела это Шуфрич со скотчем на глазах сидел и тероборона ждала СБУ
Хотелось бы увидеть его простите ДОХЛыМ.Когда же ,когда это произойдёт??!!
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05.03.2022 16:59 Ответить
Відпустили суку і його ,і охоронців , помахали пальчиком і сказали що охорона квіточки нюхала і зброю не застосовувала ((
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05.03.2022 17:51 Ответить
esli eto tak, to kakoi yzhas.
mne ploho, mne ochen ploho.
eto SBY otpystilo? eto tochno?
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05.03.2022 22:49 Ответить
Точно (( воно ж і досі депутат ВР .
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06.03.2022 08:49 Ответить
Там нет ссылки на оригинальное интервью в NYT, я не смог найти на сайте газеты, так что сомнительно
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05.03.2022 17:03 Ответить
Если бы этому плешивому ****** докладывали реальные потери кацапской орды в Украине то эта тварь врятли так быковала
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05.03.2022 16:31 Ответить
Очередной блеф живого мертвеца,на который Запад к сожалению ведётся.
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05.03.2022 16:32 Ответить
Сидел в бункере тихонько так и сиди,жди своего часа.
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05.03.2022 16:35 Ответить
Небо над Украиной. При чём тут РФ?
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05.03.2022 16:40 Ответить
Так схоже як до статевого органу бабушки дверцята.
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05.03.2022 16:51 Ответить
Не НАТО бійся, а придуманих тобою міфічних "нацистів", яких вже мабуть 90% народу України.
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05.03.2022 16:41 Ответить
Помню турки завалили кацапский пепелац. И что, по Стамбулу ядерной бомбой жахнули? Нет, перестали залетать на территорию Турции.
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05.03.2022 16:42 Ответить
Чому цей гномик нахабно залякує увесь світ: чому НАТО, США, Європа стали такими бздикливими, що постійно прогинаються перед цим путлером? Може не варто нам тягтися до цих сцикунів, а шукати інші шляхи нашої безпеки.
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05.03.2022 16:44 Ответить
Питання: Чому всі вищевказані повинні перейматися НАШОЮ безпекою?
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05.03.2022 16:46 Ответить
1 - тому що це і ЇХНЯ безпека
2 - вони підписували меморандум про ядерну зброю, та дали гарантію Україні по захисту!
3 - якщо вони не балаболи, то...
Так що не тринди тут
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05.03.2022 16:59 Ответить
Йди, дурнику, нарешті прочитай Будапештський меморандум.
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05.03.2022 17:32 Ответить
ну так іди і прочитай...
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05.03.2022 17:33 Ответить
Текст меморандуму (скорочено)
"4. …підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки ООН з надання допомоги Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї.
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05.03.2022 17:39 Ответить
Добре. Де і коли проти нас використовували ядерну зброю?
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05.03.2022 18:24 Ответить
а причому тут ядерна зброя? слово "або" там бачив?
воно стоїть між "якщо Україна стане жертвою акту агресії" та "об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї"...

1 - Путя на місці Зелі точно би використовував би в свою вигоду цей пункт проти агрессора!!

2 - Тим більше - Путя і Піся тільки про ядерку і чешуть, кожен раз, у свої виступах.. риторика про ядерку у них кожен раз...
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05.03.2022 18:37 Ответить
что-то США спокойно рисковало своим народом, когда надо было нефть отжимать на Ближнем Востоке!!! не смущались!....
А сейчас - будет как в случаи с Гитлером...
так что плиз - не начинай тут, окей?
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05.03.2022 19:22 Ответить
НАТО тут причем?
речь о всех странах, которые любители обескураживаться, высказывать свое возмущение, беспокойство и прочая демагогия...
- при Гитлере тоже никто никому ничего не был должен - и к чему это привело - напомнить?
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05.03.2022 19:24 Ответить
"Почему претенций нет к роисии?" - дык, она агрессор! Она вообще не обсуждается!

А обсуждать надо как раз на оф.уровне самому Президенту - в уши этим обесцунам и болтунам европейским и остальным. - типа гегемонам типа США, и ООН.. озабоченцам пустословным...
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05.03.2022 19:26 Ответить
"К всем нашим олигархам," - а кто против? отбирать у олигархов наворованное - то я только за.. но причем тут вообще народ, население страны? оно же страдает от войны!
так что олигархи тут вообще не затрагиваются в обговариваемом вопросе. Ты смещаешь акценты...
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05.03.2022 19:27 Ответить
"Почему вам НАТО что-то должны?" - да без проблем! потом чтобы не обижались!!! Они нам не должны - тогда и мы им не должны!
на месте ПреЗедента - если удасться отбить заразу - я бы послал эти мудаков в одно место! ни один украинский воин, ни одна украинская воиня (тьфу на эти феминитивы... но ради красного словца...) - не пошли бы у меня ни на одни спецоперации в другие страны по их зову!
обойдутся без нас!

Будет Россия с ними бодаться - то так им и надо! ни один гражданин Украины, ни одна гуманитарка не пошла бы к ним! пусть сами справляются!
ведь никто им не должен!
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05.03.2022 19:31 Ответить
Так Україна нічого їм і не винна. Взагалі, я вважаю, що Америка з Європою вирішують власні питання. Це нормально. Допомогли нам зброєю, взагалі зашібісь! Закроють повітря - добре, не закроють - нічого страшного. Нам своє робити. Вони нам не союзники, в них немає обов'язків перед нами. В меморандумі, до речі, нічого не сказано, що буде, якщо всім пох.
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05.03.2022 20:27 Ответить
ну так хай бідкаються тоді без України... Хай їм під носом буде Россія! Як скажеш. розумник.
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05.03.2022 20:37 Ответить
коли у сусіда валиться від дій іншого сусіда ****** стіна, то....
Дальше сам додумай, якщо мізки маєш здорові...
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05.03.2022 20:38 Ответить
По-перше, нащо ви переймаєтесь Європою? Якщо вони, з вашої точки зору, щось роблять не те, то це вже їх клопіт.
По-друге, ваші твердження типу "Ах, ви так? Ну тоді ми ось так.." схожі на ображеність. А це вже слабкість. А кому, нафіг, впали слабкі? Зайвий тягар..

Тому, робимо своє; дякуємо за допомогу; не скаржимось, якщо щось іде не за нашим бажанням.

Все буде Україна!
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06.03.2022 06:05 Ответить
слухай, твою маячню демагогічну я не збираюсь обговорювати. не вмієш дискутувати - не берись...
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06.03.2022 14:08 Ответить
ми не знали, що ти рагуль ганебний - будемо знати!
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06.03.2022 14:16 Ответить
Це не тільки твоя безпека. Це - безпека і виживання всієї Європи.
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05.03.2022 17:09 Ответить
чего? заболел ты, что ли?
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05.03.2022 20:35 Ответить
Скажите плешивому, что у него в принципе армии вот вот не останется, может он не в курсе, сегодня одних только самолётов сбили с десяток, наверное.
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05.03.2022 16:46 Ответить
А сами мы не можем закрыть небо? Оно что открыто и гражданская авиация летает?
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05.03.2022 16:48 Ответить
А взагалі хто він такий, хіба ТЕРОРИСТУ давали право щось там розглядати?
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05.03.2022 16:54 Ответить
Дрянь кремлівська погрожує із бунькера , який знаходиться на Уралі ,
а ти кротяра ботоксна , появись перед людьми , cлабо ?

Щоб ти здох , рашист клятий !😠
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05.03.2022 16:54 Ответить
Супер! Тобто, якщо завтра Ху...ло схоже зморозить про відключення свіфт, ембаргоі і решта санкцій, то західні держави дадуть задній хід, бо *** "Путін нападе". Поступаючись ядерному шантажу орків Мордор справді замахнеться і на решту Європи, бо будуть вважати, що НАТО сцикуни. Орки не вдовільняться тільки Україною, тому НАТО повинно прийняти адекватне стосовно України рішення.
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05.03.2022 16:55 Ответить
А НАТО знову всрате?
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05.03.2022 17:03 Ответить
Тут приходится констатировать, что нато и без угроз ***** обостралось уже, боится что-то сделать, что может ботоксного огорчить. Все как в старые добрые времена: усиливают озабоченность и углубляют обеспокоенность. Мы думали, что ЕС - тряпки, а нато - сила, а оказалось все с точностью до наоборот.
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05.03.2022 17:05 Ответить
Я не здивуюся, якщо саме зараз москалі *********** Воронєж.
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05.03.2022 17:07 Ответить
Обосраное куйло погрожує Світові...
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05.03.2022 17:09 Ответить
Путін і Шойгу


Розмова !
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05.03.2022 17:11 Ответить
***** сказало,НАТО негайно всралось.
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05.03.2022 17:18 Ответить
сатана **********- ИДИНАХУЙ!
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05.03.2022 17:18 Ответить
Та Українці ще трохи позабирають у "самайВялікай армії" комплексів с1 достатню кількість щоб прикрити усі міста прикордонні. Сьогодні відкрили рахунок.
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05.03.2022 17:20 Ответить
ботоксний корабель - пішов *****!
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05.03.2022 17:20 Ответить
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05.03.2022 17:31 Ответить
****. моль! Ничтожество!! Здохни. тварь!!! Слава Украине!!
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05.03.2022 17:32 Ответить
Оно так и не поняло, что оно уже не диктует.
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05.03.2022 17:32 Ответить
і що?а якщо всі разом країни закриють небо загальним рішенням то росія буде воювати з усіма?та кишка тонка уних воювати з цілим світом.Ну нехай радбез оон прийме таке рішення про закрите небо. ну як це можливо зоб один підер творив безпредел а весь світ дивився як на реаліті шоу .
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05.03.2022 17:51 Ответить
*****: країни, що закриють небо над Україною, стануть стороною конфлікту...
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05.03.2022 17:51 Ответить
Єнс Столтенберг: НАТО не є стороною конфлікту в Україні ...
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05.03.2022 17:54 Ответить
Нато закривай небо ***** обосралось.
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05.03.2022 17:52 Ответить
І взагалі цією аявою путін офіційно визнає іреально підтверджує що росія бомбить наші міста змирним населенням
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05.03.2022 17:54 Ответить
Это еще ничего, что в Европе за наш рубль дают один полтинник, будет хуже, если за наш рубль станут давать в морду. Если на Святой Руси человек начнет удивляться, то он остолбенеет в удивлении, и так до смерти столбом и простоит. Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения.
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05.03.2022 17:57 Ответить
росія - гангрена Європи . російське імперське мислення треба зупиняти будь якими засобами. НАТО - закривай небо над Україною і світ має закрити проєкт путінська росія.!!!
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05.03.2022 17:58 Ответить
Касапутин боевых бабок подтянет..
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05.03.2022 17:58 Ответить
Сдохни *****, мразь кремлевская.
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05.03.2022 18:01 Ответить
пуТВАРЬ
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05.03.2022 18:05 Ответить
Это специальная миротворческая операция
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05.03.2022 18:30 Ответить
Небо закроют замбавийские пилоты на самолётах, принадлежащих Гваделупе.
Воюй в Гваделупой, *****, не перепутай с Гондурасом.
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05.03.2022 19:36 Ответить
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