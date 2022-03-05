Путин: РФ будет рассматривать попытки закрыть небо над Украиной как участие в военных действиях

Президент країни-агресора Володимир Путін погрожує країнам, які можуть відгукнутися на прохання України закрити небо над нею для російської авіації.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.

Путин заявил, что Россия будет рассматривать какие-либо попытки других стран установить над Украиной бесполетную зону как участие в военных действиях.