Мы помогаем украинской армии защитить суверенитет и победить в этой войне, - Ахметов
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Предприятия SCM помогают и продолжат помогать Украине и украинской армии защитить суверенитет страны и победить в развязанной против нас войне.
Об этом заявил владелец SCM бизнесмен Ринат Ахметов в комментарии "Украинская правда", информирует Цензор.НЕТ.
"Мы помогаем Украине, украинской армии защитить суверенитет нашей страны и победить, а украинцам выжить и выстоять", – заявил Ахметов.
Он подчеркнул, что Украина всегда была мирной страной, но сейчас Россия разрушает украинские города и селения.
"Безусловно. Россия – страна-агрессор, а Путин – военный преступник. Потому что Украина всегда была мирной страной и никогда ни на кого не нападала. А сегодня в нашей стране разрушают поселки, города и инфраструктуру, гибнут и страдают мирные люди", - подчеркнул бизнесмен.
Ахметов сообщил, что сейчас со страной-агрессором Россией разорваны какие-либо контакты. "Сейчас у нас там нет никаких интересов и активов", – подчеркнул Ахметов.
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Вся братва что могла в могилах уже лежала.
Или привыкла к мирным временам, и могла ток понты гонят
он - не ****. он - враг Украины!
А заводи без тебе кровопийця краще працюватимуть!
Всяка допомога згодиться.
Поки є спільні інтереси вважаю, що не треба нагнітати.
А где беня?? Где эта ****??
Але поки живий нехай спокутує, бо йому дана така можливість і можливо не дарма
якщо скласти всі тактичні знаки на техніці московитів, то розшифруємо слово