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война (46506) Россия (91190) Херсон (2084) гуманитарная помощь (1202) Колыхаев (21)

"Вы самые крутые! Я горжусь вами!" - мэр Херсона об отказе жителей от "гуманитарки" оккупантов

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество Война в Украине

Жители Херсона решительно проигнорировали якобы "гуманитарную помощь" от российских оккупантов и четко показали захватчикам, что их родной город – это Украина.

Об этом написал в Facebook мэр Херсона Игорь Колыхаев, информирует ЛИГА передает Цензор.НЕТ.

"Херсон – вы крутые! Я об этой гуманитарке на площади и вашей реакции на нее. Я горжусь вами. Херсон – город-герой! Херсон – это Украина!" – написал мэр.

Колыхаев прокомментировал проукраинские митинги, которые проходят в городе. Он подчеркнул, что не может запретить митинги в поддержку Украины, равно как и организовывать их.

Мэр добавил, что переживает о безопасности горожан.

Колыхаев обеспокоен, что оккупанты обстреливают и не дают "зеленый коридор" для волонтеров. Мэр связывался с иностранными партнерами, чтобы сообщить, что Россия нарушает "озвученные миру договоренности".

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Топ комментарии
+31
ми усі пишаємось Вами
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05.03.2022 16:54
+30
ХЕРСОН - ВСТАВАЙ! ХЕРСОН - ЦЕ УКРАЇНА!
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05.03.2022 16:53
+8
***** слетел с катушек...
никакие переговоры с бесноватым не принесут результатов...
стирая с лица наши села и города оно твердит о своей миротворческой миссии и ждет только просьб о пощаде...
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05.03.2022 17:14
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ХЕРСОН - ВСТАВАЙ! ХЕРСОН - ЦЕ УКРАЇНА!
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05.03.2022 16:53 Ответить
ми усі пишаємось Вами
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05.03.2022 16:54 Ответить
Дай бог им до Одессы не добраться, там же просто на мясо разберут голыми руками.
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05.03.2022 16:56 Ответить
Эрдоган завтра попытается убедить Путина прекратить войну в Украине
НОВИНА УКРАЇНСЬКОЮ →
АНКАРА, СУББОТА 05 МАРТА 2022 16:13

Президент Турции Реджеп ***** Эрдоган завтра попытается убедить президента РФ Владимира Путина прекратить войну России против Украины. А также чтобы российская сторона села за стол переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet.
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05.03.2022 16:59 Ответить
Дай Бог, но вряд ли что-то получится. Хутин одержим одной маниакальной идеей. Если он остановится, то он не будет знать как дальше жить.
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05.03.2022 17:13 Ответить
Не уговорит, у него манника и он антикрист жаждущий крови эту тварь может только его смерть остановит
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05.03.2022 17:37 Ответить
***** слетел с катушек...
никакие переговоры с бесноватым не принесут результатов...
стирая с лица наши села и города оно твердит о своей миротворческой миссии и ждет только просьб о пощаде...
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05.03.2022 17:14 Ответить
В путина дед был поваром в Горках и кормил Ленина, а потом Сталина.
И как можно было получить такое доверие, что Сталин его не убил, когда он всех в окружении убивал.
Отец путина был добровольцем НКВД, начиная с Финляндии. Утверждают, что он много финнов убил. Ну и дальше по НКВД. Отсюда сам путин - это КГБ.
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05.03.2022 20:23 Ответить
Перед цуцвангом воєнної афери путлера раптово всі почнуть вмовляти, а тут опа і погодиться і на переговори піде щоб поразку перетворити в нічию і виторгувати побільше
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05.03.2022 22:15 Ответить
Пока не уговорил, надо нашим ВСУ их побольше накрошить, чтоб некому было снова лезть
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05.03.2022 17:15 Ответить
це якась вчорашня новина..
сьогодні у день у центрі був мітинг під українськими прапорами,
орки спочатку стояли навколо обл.адміністрації,
а потім зникли.. люди вільно пересуваються центром міста
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05.03.2022 18:06 Ответить
Херсон - ви класні!
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05.03.2022 18:39 Ответить
Херсон це не місто герой, це місто самих найсправжніх героїв, сміливих, гордовитих і відданих самим собі 👏👏👏 гордість України, а свиномобакам такого ніколи не зрозуміти
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05.03.2022 19:08 Ответить
 
 