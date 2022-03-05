"Вы самые крутые! Я горжусь вами!" - мэр Херсона об отказе жителей от "гуманитарки" оккупантов
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Жители Херсона решительно проигнорировали якобы "гуманитарную помощь" от российских оккупантов и четко показали захватчикам, что их родной город – это Украина.
Об этом написал в Facebook мэр Херсона Игорь Колыхаев, информирует ЛИГА передает Цензор.НЕТ.
"Херсон – вы крутые! Я об этой гуманитарке на площади и вашей реакции на нее. Я горжусь вами. Херсон – город-герой! Херсон – это Украина!" – написал мэр.
Колыхаев прокомментировал проукраинские митинги, которые проходят в городе. Он подчеркнул, что не может запретить митинги в поддержку Украины, равно как и организовывать их.
Мэр добавил, что переживает о безопасности горожан.
Колыхаев обеспокоен, что оккупанты обстреливают и не дают "зеленый коридор" для волонтеров. Мэр связывался с иностранными партнерами, чтобы сообщить, что Россия нарушает "озвученные миру договоренности".
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АНКАРА, СУББОТА 05 МАРТА 2022 16:13
Президент Турции Реджеп ***** Эрдоган завтра попытается убедить президента РФ Владимира Путина прекратить войну России против Украины. А также чтобы российская сторона села за стол переговоров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet.
никакие переговоры с бесноватым не принесут результатов...
стирая с лица наши села и города оно твердит о своей миротворческой миссии и ждет только просьб о пощаде...
И как можно было получить такое доверие, что Сталин его не убил, когда он всех в окружении убивал.
Отец путина был добровольцем НКВД, начиная с Финляндии. Утверждают, что он много финнов убил. Ну и дальше по НКВД. Отсюда сам путин - это КГБ.
сьогодні у день у центрі був мітинг під українськими прапорами,
орки спочатку стояли навколо обл.адміністрації,
а потім зникли.. люди вільно пересуваються центром міста