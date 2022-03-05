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Бутусов Юрий (3903) ВСУ (5122)

Под Харьковом ВСУ захватили три вражеских "Града" и две "Акации", - Бутусов. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Три реактивных системы залпового огня БМ-21 "Град" и две 152 мм самоходные артустановки Акация, захваченные под Харьковом одной из бригад ВСУ.

Об этом главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил на своей странице в соцсети "Фейсбук".

"Три реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град" и две 152 мм самоходные артустановки "Акация", захваченные под Харьковом одной из бригад ВСУ. Вся эта техника из состава 200-й мотострелковой бригады ВС РФ уже стоит на вооружении нашей армии. Всего наши войска западнее Харькова захватили свыше 30 единиц боевой техники".

Под Харьковом ВСУ захватили три вражеских Града и две Акации, - Бутусов 01

Под Харьковом ВСУ захватили три вражеских Града и две Акации, - Бутусов 02

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Топ комментарии
+81
ЗСУ ТА ТЕРОБОРОНІ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
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05.03.2022 17:03
+57
получил мзды поразбежались 93 ка красавцы
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05.03.2022 17:03
+55
СЛАВА "ОДНІЙ З БРИГАД ЗСУ"!!!
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05.03.2022 17:04
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Правила форума Совет форумчан
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05.03.2022 17:03 Ответить
получил мзды поразбежались 93 ка красавцы
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05.03.2022 17:03 Ответить
ЗСУ ТА ТЕРОБОРОНІ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
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05.03.2022 17:03 Ответить
СЛАВА "ОДНІЙ З БРИГАД ЗСУ"!!!
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05.03.2022 17:04 Ответить
Усе в закрома.
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05.03.2022 17:06 Ответить
Ну в хозяйстве пригодится ...
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05.03.2022 17:06 Ответить
Нашим Слава !!!! А Собакам собачье !!!!
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05.03.2022 17:07 Ответить
це просто свято якесь.
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05.03.2022 17:08 Ответить
Демілітаризація Росії йде повним ходом 👍
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05.03.2022 17:08 Ответить
та перестаньте ********* чи ерефію, іншим чином писати- це ж на інстинктивному рівні вже має бути від 14-го року.
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05.03.2022 17:22 Ответить
денацифікація рабсєян також!
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05.03.2022 19:45 Ответить
чому самоназва азiопської рашистської паРашi з великої лiтери ?
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05.03.2022 20:02 Ответить
Що у них звички - казали-ж їм - "Не лізь по копаному , падлюка !"
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05.03.2022 17:12 Ответить
🤣🤣🤣
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05.03.2022 17:21 Ответить
Да града с полным боекомплектом смотрю)
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05.03.2022 17:12 Ответить
Два*
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05.03.2022 17:13 Ответить
Путін і Шойгу


Розмова фашистів !
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05.03.2022 17:12 Ответить
Не поширюйте ПІТЕРСЬКИЙ СПАМ (із сайта lifedon.com.ua).
https://lifedon.com.ua/policy/policy_world/59398-srochno-prezidentskiy-bort-rf-vyletel-v-ssha.html
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05.03.2022 19:50 Ответить
Бригады - хорошо,
Батальоны - плохо
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05.03.2022 17:13 Ответить
А не то ли это поле https://censor.net/ua/video_news/3321818/*****************************************************************************************************
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05.03.2022 17:14 Ответить
УКРАЇНЦІ, ЛЮБІ !
ПЕРЕМОГА БУДЕ ЗА НАМИ !
МИ ПРОСТО НА МАЄМО ПРАВА БОЯТИСЯ !
ЯКЩО Є СТРАХ, ТО ПЕРЕТВОРЮЙТЕ ЙОГО НА ДІЇ !
У ТАКОМУ РАЗІ КОЖЕН ПОВИНЕН ТЯГНУТИ ДО ДОРОГ ШИНІ, МІХІ З ПІСКОМ ВАРИТИ ІЖАКІВ ТА СТЯГУВАТИ ЇНШИЙ ХЛАМ , ЩОБ У РАЗІ ПРИБЛИЖЕННЯ -
ЗАГОРОДИТИ ПРОЇЗД КОЛОНАМ РАШИСТІВ !
НЕ ВТРАЧАЄМО ДОРОГОЦІННИЙ ЧАС !
ВСЕ БУДЕ - УКРАЇНА !
СЛАВА ТОБІ МУЖНІЙ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДЕ -ПЕРЕМОЖЦЮ !!!
ПРОДОВЖУЄМО НИЩИТИ ЗАГАРБНИКА - ВОРОГА, ХТО ЯК МОЖЕ !
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05.03.2022 17:15 Ответить
мілітаризація України
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05.03.2022 17:15 Ответить
Nice job! Nice job!
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05.03.2022 17:16 Ответить
А чи найдуться такі люди в Україні які зможуть оволодіти те озброєння та із ним боронити Україну?Я вважаю що знешкоджування робочої техніки ворога являється саботажем та і диверсією.
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05.03.2022 17:16 Ответить
У нас точно такое вооружение есть. И если внимательно читать то можно узнать что мы это будем использовать
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05.03.2022 17:18 Ответить
Але на жаль влада чекає тільки зброю із-за бугра
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05.03.2022 17:27 Ответить
віднесіться з розумінням до свіжого ко-ко форуму... І так перехвилювався, що абзац зміг посилити, а розділові знаки- ліпіть як забажаєте, включно із зворотнім значенням.
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05.03.2022 17:29 Ответить
Двохсота мотострілецька бригада ЗС РФ вже по справжньому "200та"!!!
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05.03.2022 17:21 Ответить
А чому ця техніка не відремонтована та не првцює на ЗСУ? Адже по фото видно що скати можливо поміняти хвилин за 30-40 і техніка ворога вже в бою наблаго Ураїни.Тільки чомусь ніхто це не ініціює.
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05.03.2022 17:24 Ответить
так без тебе ж, ніяк?
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05.03.2022 17:31 Ответить
Зачем этот шлак нужен? С байрактара превращаясь в металлолом.
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05.03.2022 17:35 Ответить
Нужен,ФЕДЯ нужен.Ой как нужен.Если для ВСУ битая техника не нужна,так как ее избыток,То для нас українців і залишений патрон потрібен для знешкожування ворога.
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05.03.2022 17:44 Ответить
Ти і є ,,шлак,,.Адже ті кому біля 60 якраз і являються самими вправними бійцями на тій техніці яку залишають мокшани.А ось ти ,хренова душа,,яка не знає даже як розбирати АК вчить та вказує як нам українцям боронити свою землю.
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05.03.2022 17:59 Ответить
ми теж втрачаємо техніку, на її виробництво та ремонт потрібен час, а якщо трофейна в справному стані, то нею можна знищувати ворога майже миттєво, навіть вбігти не зможуть, як під власні снаряди потраплять.
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05.03.2022 18:02 Ответить
По домам ударили и удрали. Дома жалко и людей. Где жить будут теперь? А ведь война может 2-3 месяца идти теперь.
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05.03.2022 17:28 Ответить
Рф можно занести как один из поставщиков оружия
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05.03.2022 17:29 Ответить
Прям древнее, кто с мечом на нас пойдёт, - от него и погибнет.....
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05.03.2022 17:33 Ответить
Захопили, перевірили, розвернули і по московських нацистах їхньою же зброєю, поки далеко не втекли.
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05.03.2022 17:57 Ответить
Москалі лізуть в Україну, як чорти в пекло!!!
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05.03.2022 18:08 Ответить
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05.03.2022 18:14 Ответить
Ну і куди, суки, по ораному?
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05.03.2022 18:30 Ответить
****** по Бєлгороду!!!
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05.03.2022 18:43 Ответить
Харків'яни, вул. Наталії УЖВІЙ ?
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06.03.2022 05:11 Ответить
 
 