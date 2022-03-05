Под Харьковом ВСУ захватили три вражеских "Града" и две "Акации", - Бутусов. ФОТО
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Три реактивных системы залпового огня БМ-21 "Град" и две 152 мм самоходные артустановки Акация, захваченные под Харьковом одной из бригад ВСУ.
Об этом главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил на своей странице в соцсети "Фейсбук".
"Три реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град" и две 152 мм самоходные артустановки "Акация", захваченные под Харьковом одной из бригад ВСУ. Вся эта техника из состава 200-й мотострелковой бригады ВС РФ уже стоит на вооружении нашей армии. Всего наши войска западнее Харькова захватили свыше 30 единиц боевой техники".
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