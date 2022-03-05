Запорожье готовится к осаде, оккупанты вышли из Энергодара, - председатель ВГА Старух

На сегодняшний день ситуация в Запорожской области остается напряженной. На ее территории продолжаются бои, Запорожье готовится к осаде.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал глава Запорожской военно-гражданской администрации Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в области шли боевые действия. Те люди, которые предложили гуманитарный коридор из населенных пунктов Донецкой области, одновременно вели бои на пути этого коридора - от Полог. В Запорожье сравнительно спокойно. Город готовится к осаде, укрепляется и обеспечивает те поставленные задачи и необходимые работы" - отметил он.

В оккупированном Мелитополе, по его словам, сегодня прошел очередной массовый митинг. Местные власти работают во Дворце культуры под украинским флагом, принимают все необходимые меры, работает социальная инфраструктура.

"Сегодня наши сделали мини-гуманитарный коридор, доставили для Мелитополя и Бердянска медикаменты для больных, которым проводят гемодиализ, и инсулин для диабетиков. Сейчас нужно, чтобы еще Мелитополь с Бердянском обменялись и будет все в порядке", - подчеркнул Старух.

Он также отметил, что на юге Запорожской области транслируются российские каналы.

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"Из Энергодара вышли российские войска. Они пытались попасть в здание СБУ, пробыли ночь в горисполкоме, поворовали там все, что только можно было украсть. Местная власть вернулась и выполняет все свои функции. Энергодар под контролем. Нам нужно организовать туда гумконвой: в первую очередь - топливо, а потом продукты питания, потому что они уже на исходе", - добавил Старух.