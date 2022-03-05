Запорожье готовится к осаде, оккупанты вышли из Энергодара, - председатель ВГА Старух
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На сегодняшний день ситуация в Запорожской области остается напряженной. На ее территории продолжаются бои, Запорожье готовится к осаде.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал глава Запорожской военно-гражданской администрации Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня в области шли боевые действия. Те люди, которые предложили гуманитарный коридор из населенных пунктов Донецкой области, одновременно вели бои на пути этого коридора - от Полог. В Запорожье сравнительно спокойно. Город готовится к осаде, укрепляется и обеспечивает те поставленные задачи и необходимые работы" - отметил он.
В оккупированном Мелитополе, по его словам, сегодня прошел очередной массовый митинг. Местные власти работают во Дворце культуры под украинским флагом, принимают все необходимые меры, работает социальная инфраструктура.
"Сегодня наши сделали мини-гуманитарный коридор, доставили для Мелитополя и Бердянска медикаменты для больных, которым проводят гемодиализ, и инсулин для диабетиков. Сейчас нужно, чтобы еще Мелитополь с Бердянском обменялись и будет все в порядке", - подчеркнул Старух.
Он также отметил, что на юге Запорожской области транслируются российские каналы.
"Из Энергодара вышли российские войска. Они пытались попасть в здание СБУ, пробыли ночь в горисполкоме, поворовали там все, что только можно было украсть. Местная власть вернулась и выполняет все свои функции. Энергодар под контролем. Нам нужно организовать туда гумконвой: в первую очередь - топливо, а потом продукты питания, потому что они уже на исходе", - добавил Старух.
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Как известно, горячая фаза войны в Грузии продолжалась с 7 по 12 августа 2008 года, в ней погибли почти 400 военных с обеих сторон и столько же гражданских. По результатам
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