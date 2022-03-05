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Запорожье готовится к осаде, оккупанты вышли из Энергодара, - председатель ВГА Старух

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

На сегодняшний день ситуация в Запорожской области остается напряженной. На ее территории продолжаются бои, Запорожье готовится к осаде.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал глава Запорожской военно-гражданской администрации Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в области шли боевые действия. Те люди, которые предложили гуманитарный коридор из населенных пунктов Донецкой области, одновременно вели бои на пути этого коридора - от Полог. В Запорожье сравнительно спокойно. Город готовится к осаде, укрепляется и обеспечивает те поставленные задачи и необходимые работы" - отметил он.

В оккупированном Мелитополе, по его словам, сегодня прошел очередной массовый митинг. Местные власти работают во Дворце культуры под украинским флагом, принимают все необходимые меры, работает социальная инфраструктура.

"Сегодня наши сделали мини-гуманитарный коридор, доставили для Мелитополя и Бердянска медикаменты для больных, которым проводят гемодиализ, и инсулин для диабетиков. Сейчас нужно, чтобы еще Мелитополь с Бердянском обменялись и будет все в порядке", - подчеркнул Старух.

Он также отметил, что на юге Запорожской области транслируются российские каналы.

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"Из Энергодара вышли российские войска. Они пытались попасть в здание СБУ, пробыли ночь в горисполкоме, поворовали там все, что только можно было украсть. Местная власть вернулась и выполняет все свои функции. Энергодар под контролем. Нам нужно организовать туда гумконвой: в первую очередь - топливо, а потом продукты питания, потому что они уже на исходе", - добавил Старух.
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Топ комментарии
+23
На Одещині збили черговий російський літак

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05.03.2022 17:14
+22
кацапских оккупантов убьём ВСЕХ до единого а ******** лишим государственности .
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05.03.2022 17:08
+19
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05.03.2022 17:11
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кацапских оккупантов убьём ВСЕХ до единого а ******** лишим государственности .
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05.03.2022 17:08 Ответить
За окупантів згоден на всі 100%а от щодо кацапської державності то це їх внутрішня справа. Ізояція. Повна і тотальна. "Ніжки Буша" в 1991-1992 роках вартістю 43 мільярда доларів призвели до того що уже в 2008 кацапи зайшли в Грузію і хапнули 20% території... Без "ніжок" з виплатою репарацій нам гарантоване як мінімум 70 років без війни з кацапами. Їм буде не до війн. Ми, якщо хочемо отримувати репарації протягом 50 років маємо бути зацікавлені щоб в ********** після війни і відновлення українських кордонів було керівництво яке здатне обдирати населення як липку... Так що *****-2, *****-3 "ето судьба"...
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05.03.2022 17:17 Ответить
Раздайте народу оружие не тупите !!! Желающих тысячи -- организовуйтесь
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05.03.2022 17:17 Ответить
РОБІТЬ БАРИКАДИ НА В'ЇЗДАХ, ГОТУЙТЕ КОКТЕЙЛІ МОЛОТОВА! НЕ БІЙТЕСЬ. МИ В КИЄВІ ВЖЕ ТИЖДЕНЬ ТАК МОСКАЛІВ ЗУСТРІЧАЄМО!
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05.03.2022 17:10 Ответить
Вони не будуть заходити в місто будуть йти в сторону Києва
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05.03.2022 17:17 Ответить
В Запоріжжі багато ЗСУ. Просто обійти і ******* далі на Київ в орків не вийде. ЗСУ їх тили нахер похерачать.
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05.03.2022 17:30 Ответить
А в якому напрямку вони з Енергодару вийшли?
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05.03.2022 18:52 Ответить
Если сами вышли из Энергодара это означает что у путлера уже не хватает войск чтобы наступать, приходится откуда то уходить.
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05.03.2022 17:11 Ответить
Більш схоже, що заснували станцію та вийшли
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05.03.2022 17:12 Ответить
Старух хай приiде на блок - пост та АЕС и подивиться скiльки iх там.
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05.03.2022 17:45 Ответить
Замінували
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05.03.2022 17:14 Ответить
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05.03.2022 17:11 Ответить
Ще сьогодні є час на концерт Кобзона вечірній...
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05.03.2022 17:15 Ответить
КАКОЙ НА *** ГРОБ? КАКИЕ НА *** ЦВЕТЫ?
***** ГРЯЗНАЯ ВОНЮЧАЯ СТОЧНАЯ КАНАВА И СТАЯ
ГОЛОДНЫХ БЕШЕНЫХ ПСОВ... ВОТ ВСЕ ЧЕМ ДОЛЖНО
ЗАКОНЧИТСЯ ЭТО ****** ТЕЛО
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05.03.2022 17:56 Ответить
ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!

БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!

раSSія це імперія зла і брехні!!
руSSкому міру повірити-себе обманути!
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05.03.2022 17:13 Ответить
Шановні українці, в кого є можливість - оформіть страхування від нещасного випадку для себе та близьких. Наприклад, в Приват24 це займе декілька хв і страховка дійсна на наступний день. Сума страхуваня від 20 грн на місяць. Страхування майна на випадок воєнного стану не передбачено. Проте тілесні ушкодження та летальні випадки, які сталися внаслідок обстрілів - банк в кожному окремому випадку розглядає. Бережіть себе та близькіх.
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05.03.2022 17:14 Ответить
Блін, та хорош рекламу привата тут впарювати!
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05.03.2022 17:26 Ответить
Начебто на військовий стан страхові поліси не поширюються?
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05.03.2022 18:53 Ответить
Тілесні ушкодження та летальні випадки, які сталися внаслідок обстрілів - банк в кожному окремому випадку розглядає
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05.03.2022 19:07 Ответить
На Одещині збили черговий російський літак

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05.03.2022 17:14 Ответить
На прямой видимости из окна моих родственников!! Я был наверно первый кто фотки получил)
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05.03.2022 17:22 Ответить
К сожалению не последний, сейчас орки мобилизуют пилотов авиалиний которые без работы остались. А в танки посадят дальнобойщиков.
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05.03.2022 17:29 Ответить
Тут другой вопрос, почему ЗСУ до сих пор не ******* по аэродромам в Беларуси и России откуда летят самолеты и ракеты? Это правда так сложно, буду рад услышать мнение эксперта, ибо мне кажется что наша власть просто боится разозлить Пуйла.
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05.03.2022 17:33 Ответить
Не знаю чи бачили,хто не бачив ,подивиться.
Привіт кісі 🇺🇦
https://www.facebook.com/watch/?v=723161182058459
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05.03.2022 17:17 Ответить
шото кисе привет не понравился )))
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05.03.2022 17:20 Ответить
Украинцы это нация войны. Что умеют делать украинцы наилучшим образом, так это воевать. Скифы, Сарматы, Готы, Русы кровь самых воинственных цивилизаций текут в украинцах. Собиратели ягод и мха, явно переоценили себя и свои возможности, за что и поплатятся
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05.03.2022 17:18 Ответить
"Собиратели ягод и мха," - это классно!
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05.03.2022 17:42 Ответить
Вполне возможно, что войскам Путина в ближайшее время придется очень туго. Мало того, что Россия несет невиданные потери, вторгнувшись в Украину, еще и грузины собрались возвращать Абхазию Как сообщает УНИАН, с таким заявлением выступили грузинские бойцы, которые 8 лет воевали против российских оккупантов на Донбассе.

Братья грузины, сегодня в Украине очень жарко. И вы об этом знаете. У нас есть уникальный шанс вернуть наши земли, наши регионы Абхазию и Самачабло. Мы, грузины, которые воюем более 8 лет за свободу Украины, также готовы воевать за свободу Грузии для восстановления территориальной целостности Грузии. Поэтому призываем вас взять в руки оружие и ударить по врагу. Такой уникальной возможности у нас больше не будет. Слава Грузии", - обратились военные.

Как известно, горячая фаза войны в Грузии продолжалась с 7 по 12 августа 2008 года, в ней погибли почти 400 военных с обеих сторон и столько же гражданских. По результатам

войны Россия оккупировала Абхазию и Южную Осетию и признала их "независимость".

Ранее мы сообщали, что в Украину едут тысячи добровольцев.
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05.03.2022 17:19 Ответить
Этих орков ждут с нетерпением, будем рвать в клочья даже голыми руками, у нас здесь желающих столько что им тошно будет, говорю как коренной житель Запорожья
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05.03.2022 17:51 Ответить
Абсолютна брехня ,можливо в місті вони не шляються сильно,але вони є в місті,і повність контролюють заес
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05.03.2022 17:57 Ответить
Видна военная организация и отпор в северных областях Украины. А по югу оккупанты почти свободно шастают. Много здоровых мужиков в мирных протестах пытаются остановить врага. Организуйте как-то юг в военном отношении. А то каждый город будто спокойно ждёт своей порции оккупантов
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05.03.2022 18:11 Ответить
Не вышли. Город действительно нуждается в гуманитарных поставках.
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05.03.2022 18:53 Ответить
То курва, вже дайте зброю людям. Смерть Москві та москалям
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05.03.2022 19:21 Ответить
_"Из Энергодара вышли российские войска "... Брехня, только что читал опровержение мера Енергодара. Мацкали из города не выходили, но буянить пока перестали...
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05.03.2022 23:22 Ответить
 
 