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Оккупантов выбили из Николаева, захватили много трофейной техники, голодные орки убегают в направлении Херсона, - глава ОГА Ким
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Защитники Украины выбили российских захватчиков из Николаева и захватили много трофейной техники.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава областной военной администрации Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы их выбили не только из города, из Кульбакиного, а сейчас они просто убегают. В основном в направлении Херсона. А еще в направлении Шевченко, Луча, Снегиревки. Орки голодные будут просить есть. Можете их накормить, а потом задержать", - написал Ким.
Он также подчеркнул, что сейчас в городе нет никакой вражеской техники. Правда, по его словам, есть потери, в том числе среди мирного населения.
"Город на замке. Огромное спасибо военным за их работу!" - резюмировал Ким.
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https://twitter.com/shcherbininainn/status/1500139171607990278
петицiя в UN Petition за видалення рашистської паРашi з структур ООН, насамперед з РадиБезпеки.
https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-are-appealing-to-the-un-to-exclude-russia-from-the-un-security-council
голосуємо, панове! та найширший репост.
Годувати тільки в обмін на автомат, танк, чи БТР і т.п. Бартер що поробиш...