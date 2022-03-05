Уже шесть российских олигархов публично осудили Путина из-за вторжения в Украину

В окружении президента РФ Владимира Путина начались разногласия. Санкции против России, которые применил Запад, сильно ударили по кошельку известных олигархов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Центра противодействия дезинформации, функционирующий при СНБО.

"В настоящее время уже шесть олигархов с общим капиталом 90 млрд долл. публично выступили против российской агрессии в отношении Украины. Состояние российских миллиардеров сократилось за неделю войны почти на 40 млрд долл", - говорится в сообщении.

К ним относятся: владелец "Новатек" Леонид Михельсон, основатель "Русала" Олег Дерипаска, владелец "Лукойл" Вагит Алекперов, а также глава "Альфа Групп" Михаил Фридман и его партнер Петр Авен.

Более того, известный банкир Олег Тиньков публично осудил российскую агрессию против Украины: "Это немыслимо и недопустимо! Государства должны тратить деньги на лечение людей, а не на войну".

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