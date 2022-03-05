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Уже шесть российских олигархов публично осудили Путина из-за вторжения в Украину

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество Война в Украине

Уже шесть российских олигархов публично осудили Путина из-за вторжения в Украину

В окружении президента РФ Владимира Путина начались разногласия. Санкции против России, которые применил Запад, сильно ударили по кошельку известных олигархов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Центра противодействия дезинформации, функционирующий при СНБО.

"В настоящее время уже шесть олигархов с общим капиталом 90 млрд долл. публично выступили против российской агрессии в отношении Украины. Состояние российских миллиардеров сократилось за неделю войны почти на 40 млрд долл", - говорится в сообщении.

К ним относятся: владелец "Новатек" Леонид Михельсон, основатель "Русала" Олег Дерипаска, владелец "Лукойл" Вагит Алекперов, а также глава "Альфа Групп" Михаил Фридман и его партнер Петр Авен.

Более того, известный банкир Олег Тиньков публично осудил российскую агрессию против Украины: "Это немыслимо и недопустимо! Государства должны тратить деньги на лечение людей, а не на войну".

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+73
Треба просто заходу сказати, що хто завалить *****, з того будуть зняті санкції))
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05.03.2022 17:45
+72
Шо, приперчило сраку ?
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05.03.2022 17:45
+62
Я повірю коли олігархи повісять ***** на площі а поки....
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05.03.2022 17:46
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Шо, приперчило сраку ?
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05.03.2022 17:45 Ответить
Й не кажіть. У 14му їх війна влаштовувала.... бо не отримали як треба по рилу а тут заскавчали мерзота. Хоча процес гарний. Хай розблокують ТВ й покажуть правду кацапам. Як скажений син сатани ***** бомбить цивільні міста, де навіть техніки немає.
УСІ КАЦАПИ ВИННІ !!! УСІ ДО ЄДИНОГО!!!
МИ ЇМ 8 РОКІВ КАЗАЛИ, ВОНИ СЛУХАТИ НЕ ХОТІЛИ!!!
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05.03.2022 17:55 Ответить
І всі як один - гусскіє...
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05.03.2022 19:27 Ответить
Треба просто заходу сказати, що хто завалить *****, з того будуть зняті санкції))
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05.03.2022 17:45 Ответить
Мабуть ще рано, треба, щоб вони самі в чергу для цього вишиковувалися. Більше санкцій, добрих і не дуже. ))
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05.03.2022 17:48 Ответить
Ослойоба тоже нужно валнуть - там все кацапы на него молятся чмошники просто капец
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05.03.2022 18:02 Ответить
Это только «цветочки»,ягодки ещё будут …через неделю ..
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05.03.2022 17:46 Ответить
Нет, не через неделю, а позже. Когда будет отставание в экономике, науке, и Россия не может платить дань тому же Кадырову.
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05.03.2022 17:54 Ответить
Я повірю коли олігархи повісять ***** на площі а поки....
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05.03.2022 17:46 Ответить
Отож. Олігархи розуміють, що їм із заходом ще працювати. Виторговують собі поблажки.
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05.03.2022 17:48 Ответить
***** не просто так сховалося у бункері на Уралі - воно сховалося туди від тих же самих олігархів.
Тому дістати його буда вкрай важко.
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05.03.2022 17:50 Ответить
Не важко. Треба координати бункера. Відімкнути средства управління. Армія рф капитулює. Одна дві глибинні бомби й ***** капут. Але я хотів би щоб його стратили у Гаазі, побачити його на лаві підсудних , а потім на день страти туди прибудуть міліони.
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05.03.2022 17:58 Ответить
Там величезний бункер під горою - координати відомі всім, але він не тільки глибинні бомби витримає - він розрахованний витримати пряме попадання ракети з ядерною боєголовкою.
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05.03.2022 18:03 Ответить
Не треба ніяких бомб, тільки доброго зварщика і доброго іт-шника, щоб відключив системи забезпечення і зв"язку.
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05.03.2022 18:14 Ответить
Якби все було на стыльки просто - це вже давно зробили б.
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05.03.2022 20:07 Ответить
Не обов'язково на площі. Достатньо взяти важку тубаретку або вутюг - і по маклабану його ХРЯСЬ! Повторювати до припинення процесів життєдіяльності. Х_Х
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05.03.2022 17:54 Ответить
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05.03.2022 19:10 Ответить
ЦІКАВО БУДЕ СПОСТЕРІГАТИ ЗА ПАВУКАМИ У БАНЦІ...
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05.03.2022 17:47 Ответить
Краще б вони задіяли свої ресурси та підняли народ на бунти. А не скиглили. Всі адекватні росіяни скаржаться, що в них нема лідера який їх поведе.
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05.03.2022 17:47 Ответить
не треба піднімати народ...там народ - раби...ниці раби...
а от найняти кілера (кілерів) шоб переколошкати ***** і пару-трійку його двійників - вони ще можуть собі дозволити...
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05.03.2022 17:58 Ответить
Поздно пить боржоми когда в ..опе дырка
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05.03.2022 17:47 Ответить
Ну так плять найдите уже консенсус : пояс дзюдоиста или палка горнолыжника.
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05.03.2022 17:48 Ответить
Санкції,як лещата яйця прихватили
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05.03.2022 17:48 Ответить
Коротко
Запізненням...
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05.03.2022 17:48 Ответить
от мудаки. скиньтесь баблом і замочіть карліка бункерного
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05.03.2022 17:48 Ответить
Карлик хочет в Кабзон... ла-ла-ла-ла ла-ла-ла-ла... )
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05.03.2022 17:49 Ответить
Пашли *****!
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05.03.2022 17:49 Ответить
Чекаємо голову путлера на тарілочці, або суки не 40 мільярдів втатите,,а останні штани будете ділити ,та гризти свої шкарпети.Це ви проплачували війну в Україні, мерзота,тепер проплачуйте за відрізану макитру креслівського упиря.
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05.03.2022 17:50 Ответить
Ничего святого За деньги не только ***** продадут, мама родную. Еще немного и гимн Украины будут хором петь
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05.03.2022 17:50 Ответить
А им полюбасу пострадают, когда надо будет выплачивать Украине репарации
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05.03.2022 17:55 Ответить
Андрій Сенченко прокоментував скандал з німецькими ПЗРК для України


Німеччина має намір поставити Україні 2700 зенітних ракет "Стріла". Голова громадського правозахисного руху «Сила права» Андрій Сенченко прокоментував це у своєму Facebook:

"Країна, яка є одним із найбільших виробників ******** високоефективної зброї, вирішила «відмазатися» постачанням радянських ПЗРК Стріла, що підлягають утилізації. На факультеті твердопаливних ракет ми вивчали комплекс 9К32М Стріла-2М (класифікація НАТО SA-7В Grail) як ******** та ефективний. Було це наприкінці 70-х років минулого сторіччя! Зараз представники німецької влади намагаються виправдовуватися і стверджують, що близько 2000 тисяч іржавих ракет у зацвілих боксах з колишніх складів армії НДР все ж таки придатні для використання. Мушу сказати, що жодною димовою завісою сморід від цієї ганебної історії не перебити", - йдеться у дописі.

За його словами, усі 2700 ПЗРК були вироблені за радянською ліцензією між 1982-м та 1987-м на підприємстві VMZ у болгарському Сопоті. У 1992-му (30 років тому!) виробництво цих ракет взагалі було припинено. Ракета має теплову голівку самонаведення, у якій захоплення цілі забезпечується фоторезистором, життєвий цикл якого не перевищує 13 років.

"Тобто ці ракети вже понад 20 років небоєздатні. Така ракета з корозією корпусу та невідомим станом твердого палива якщо не вибухне в руках оператора, то полетить у невідомому напрямку. Мабуть, німецькій владі не вистачило довгих восьми років, щоб визначитися з ким вони - з кремлівським Гітлером чи з українським народом. Скільки ще чекати?

P.S. Ця історія має паралельний вимір. Наразі країнами колишнього Варшавського договору тиняються міжнародні збройові ділки. Вони намагаються масово скуповувати весь залежалий радянський мотлох і постачати його до стікаючої кров'ю України за ціною нової зброї. На жаль, серед них є й українські збройові мародери, які зовсім нещодавно залишили владні кабінети. Хочу, щоб вони знали - ми це знаємо та ніколи не пробачимо", - пише Сенченко.
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05.03.2022 17:51 Ответить
у болгарському Сопоті.
***********
Сопот - курортне місто на балтійському узбережжі Польщі.

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05.03.2022 18:45 Ответить
Ну так пусть пристрелят эту плешивую падаль.

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05.03.2022 17:51 Ответить
Маловато будет. Нужна голова путлера, переброшенная из-за поребрика с прикрепленным заявлением о прекращении существования эрефии.
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05.03.2022 18:03 Ответить
Хвала херсонцям, які вийшли на протест!
Ганьба олігархам, які лизали Путіну!
Хоча і наші олігарх- лизуни, мовчать як поніміли, один Порох засуджує агресію і допомагає!
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05.03.2022 17:51 Ответить
Саме головне - вчасно! Підари.
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05.03.2022 17:52 Ответить
В Росії так не допоможе, треба засудити хутина Новічком, якщо переживають за свої статки.
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05.03.2022 17:53 Ответить
ЧОМУ НЕМА ЖОДНОЇ КОМП'ЮТЕРНОЇ ГРИ З УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ, НАПЕВНО НАСТАВ ЧАС ЦЕ ЗМІНИТИ.
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05.03.2022 17:55 Ответить
Хто тобі забороняє вже існуючим іграм переклади зробити, якщо вже так пече те, що є і не на часі, і не являється таким вже необхідним???
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05.03.2022 20:06 Ответить
Над Одесою збили два російських літаки: пілотів взяли у полон......СУБОТА 05 БЕРЕЗНЯ 2022 17:03

Українські військові збили над Одесою два літаки російської армії.

Про це повідомив очільник військової адміністрації Одеської області Максим Марченко.

За його словами, один з літаків впав у море неподалік від Одеси. Другий - на півночі області.

До того ж він зазначив, що сьогодні багато одеситів чули вибухи.

"Багато одеситів чули сьогодні вибух, це і був один із винищувачів, який впав у море неподалік Одеси, інший впав на півночі області. Мінус два літаки - це десятки збережених життів. Разом переможемо!", - сказав Марченко.

Наразі пілотів взяли у полон та везуть на допит.

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05.03.2022 17:55 Ответить
Ага ! До цього мовчали ! А як зрозуміли що *******, так всі хором і "виступили" РУССКИЙ ОЛЕГАРХ, ПОШЕЛ ***** !!!
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05.03.2022 17:58 Ответить
Пофиг... Корчат из себя миролюбивых, печалящихся о жизнях гражданских. Когда в их заявах будет указано, что войну начал Путин или хотя бы явная заява, что нужно вывести из Украины окупационные войска - тогда будет хоть какой-то респект...
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05.03.2022 17:59 Ответить
у них так вежливо отжимают накопления...

ребята, против кого ві полезли?
учить делать деньги амеров на их поле?

вот теперь руский мир увидел вежливіх зеленіх человечков америакнского образца

причкм заметьте, все предельно єтически відержано.

за ваши бомбежки мирніх городов у вас отжали бабосі

єто не у обессиленной Украині Крім попятить, ага.

и вопли ваши будут стоить столько же сколько ві слушалм Украину, когда в лугандоне наших расстреливали как в тире

хавайте чего сами наварили , не обляпайтесь
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05.03.2022 18:00 Ответить

не видумуй, не переключила мову просто)
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05.03.2022 18:07 Ответить
Пусть теперь попросят закрыть небо над Украиной.
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05.03.2022 18:02 Ответить
Тінькову взагалі пох що там його можуть притиснути- у нього вроді рак
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05.03.2022 18:03 Ответить
Поздно всрались
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05.03.2022 18:03 Ответить
Немного статистики 🤔

Николай I скончался 2 марта
Сталин умер 5 марта.
Константин Черненко умер 10 марта.
Александр II был убит 13 марта.
Николай II отрекся 15 марта.
Иван Грозный умер 18 марта.
Павел I был прибит табакеркой 24 марта.
Март, не подведи!💛💙
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05.03.2022 18:03 Ответить
шо...денежки уходят как песок сквозь пальцы... жалко да? не привык пустые щи хл**ать-***ть?)))
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05.03.2022 18:06 Ответить
Роттенберг ещё не осудил?
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05.03.2022 18:07 Ответить
Коли починали вбивати українців, то пофіг, а коли забрали яхти - то ми за мір.
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05.03.2022 18:09 Ответить
Богатые кацапы спасаются от санкций Запада !!!!
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05.03.2022 18:10 Ответить
Их состояния упали на 75%!

в россии 100 олигархов, у каждого по 50 млрд долларов.

ОНИ ЧТО, НЕ МОГУТ СГОВОРИТЬСЯ ПРОТИВ ПУТИНА?
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05.03.2022 18:11 Ответить
На ютубі є відео, що вони кажуть, що путін -урод?
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05.03.2022 18:18 Ответить
"НЕ ВІРЮ!" - СТАНІСЛАВСЬКИЙ
погані актори
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05.03.2022 18:21 Ответить
Дуже добре. Тобто вони згодні передати свої кошти на відновлення України. Хоча хто буде питати цих спонсорів тероризму...
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05.03.2022 18:23 Ответить
Это не "осудили". Это они пытаются спасти остатки своих капиталов. А это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
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05.03.2022 18:27 Ответить
Крупний бізнес в москалів зав'язаний на державну владу.
Всі перераховані мудаки - стовпи путінського режиму, оптимізатори москальських фінансових потоків на заході, їм належать технології управління суспільством.
І раптом ці х...ри ні при чому, бо вони проти війни.
Гоям можна впарювати все, що завгодно...
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05.03.2022 18:27 Ответить
они пока просто ротом засудили, а действий пока никаких не сделали.
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05.03.2022 18:40 Ответить
Нє, ну ти бачиш? Їм навіть ще фалос не ввели а тільки булки легенько роздвинули - і вже скавулять не своїм голосом.
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05.03.2022 18:53 Ответить
чим скоріше злочинця видадуть тим краще дя росіян, можливо вони мають шанс зберегтися як нація
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05.03.2022 19:14 Ответить
Щось у ціх засудженнях нічого не має ні про )(уйла ні про войну В Україні..
Засуджують війну...Може у Буркіна Фасо??? чи в Самалі...
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05.03.2022 19:15 Ответить
Им негде Бентли стало обслуживать - потому нет войне.
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05.03.2022 19:26 Ответить
С нищим народом и олигархи станут нищими. С западом тоже санкции - никакой торговли. Почему раньше не думали? Да потому, что как и путлер расчитывали на молниеносную победу и порабощение Украины. Все вы уроды парашенцы! Только могила вас исправит!
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05.03.2022 19:39 Ответить
так назовите его "ху-лом" и международным преступником и террористом.. А то сегодня " осудили" , завтра " рассудили"...
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05.03.2022 19:49 Ответить
Якщо так приперло, хай вб'ють Путіна.
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05.03.2022 20:27 Ответить
Врут. Санкции россии не вредят, а очень даже полезны. Сказали по первому каналу, что всё так и задумано величайшим, что это оживит экономику, создаст рабочие места и повысит благосостояние каждого гражданина рф. Так что нефиг вымахиваться, всё для вашего блага, дорогие россияне. И не санкции это, а особая финансовая операция.
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05.03.2022 20:27 Ответить
PEOPLE AROUND THE WORLD ARE APPEALING TO THE UN TO EXCLUDE RUSSIA FROM THE UN SECURITY COUNCIL


петицiя в UN Petition за видалення рашистської паРашi з структур ООН, насамперед з РадиБезпеки.

https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-are-appealing-to-the-un-to-exclude-russia-from-the-un-security-council


голосуємо, панове! та найширший репост.
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05.03.2022 20:52 Ответить
А яка нерухомысть у Путіна в Єврокраїнах? Хоч на щось із цього був наложен арешт?
Цікаво,ніде інфу таку не вишукав.Хто знає?
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06.03.2022 03:12 Ответить
А когда украинские олигархи к ним обращались ещё в 2014, то кацапы отморозились. Помните?
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05.04.2022 13:13 Ответить
 
 