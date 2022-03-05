Уже шесть российских олигархов публично осудили Путина из-за вторжения в Украину
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В окружении президента РФ Владимира Путина начались разногласия. Санкции против России, которые применил Запад, сильно ударили по кошельку известных олигархов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Центра противодействия дезинформации, функционирующий при СНБО.
"В настоящее время уже шесть олигархов с общим капиталом 90 млрд долл. публично выступили против российской агрессии в отношении Украины. Состояние российских миллиардеров сократилось за неделю войны почти на 40 млрд долл", - говорится в сообщении.
К ним относятся: владелец "Новатек" Леонид Михельсон, основатель "Русала" Олег Дерипаска, владелец "Лукойл" Вагит Алекперов, а также глава "Альфа Групп" Михаил Фридман и его партнер Петр Авен.
Более того, известный банкир Олег Тиньков публично осудил российскую агрессию против Украины: "Это немыслимо и недопустимо! Государства должны тратить деньги на лечение людей, а не на войну".
Пожалуйста, подождите...
УСІ КАЦАПИ ВИННІ !!! УСІ ДО ЄДИНОГО!!!
МИ ЇМ 8 РОКІВ КАЗАЛИ, ВОНИ СЛУХАТИ НЕ ХОТІЛИ!!!
Тому дістати його буда вкрай важко.
а от найняти кілера (кілерів) шоб переколошкати ***** і пару-трійку його двійників - вони ще можуть собі дозволити...
Запізненням...
Німеччина має намір поставити Україні 2700 зенітних ракет "Стріла". Голова громадського правозахисного руху «Сила права» Андрій Сенченко прокоментував це у своєму Facebook:
"Країна, яка є одним із найбільших виробників ******** високоефективної зброї, вирішила «відмазатися» постачанням радянських ПЗРК Стріла, що підлягають утилізації. На факультеті твердопаливних ракет ми вивчали комплекс 9К32М Стріла-2М (класифікація НАТО SA-7В Grail) як ******** та ефективний. Було це наприкінці 70-х років минулого сторіччя! Зараз представники німецької влади намагаються виправдовуватися і стверджують, що близько 2000 тисяч іржавих ракет у зацвілих боксах з колишніх складів армії НДР все ж таки придатні для використання. Мушу сказати, що жодною димовою завісою сморід від цієї ганебної історії не перебити", - йдеться у дописі.
За його словами, усі 2700 ПЗРК були вироблені за радянською ліцензією між 1982-м та 1987-м на підприємстві VMZ у болгарському Сопоті. У 1992-му (30 років тому!) виробництво цих ракет взагалі було припинено. Ракета має теплову голівку самонаведення, у якій захоплення цілі забезпечується фоторезистором, життєвий цикл якого не перевищує 13 років.
"Тобто ці ракети вже понад 20 років небоєздатні. Така ракета з корозією корпусу та невідомим станом твердого палива якщо не вибухне в руках оператора, то полетить у невідомому напрямку. Мабуть, німецькій владі не вистачило довгих восьми років, щоб визначитися з ким вони - з кремлівським Гітлером чи з українським народом. Скільки ще чекати?
P.S. Ця історія має паралельний вимір. Наразі країнами колишнього Варшавського договору тиняються міжнародні збройові ділки. Вони намагаються масово скуповувати весь залежалий радянський мотлох і постачати його до стікаючої кров'ю України за ціною нової зброї. На жаль, серед них є й українські збройові мародери, які зовсім нещодавно залишили владні кабінети. Хочу, щоб вони знали - ми це знаємо та ніколи не пробачимо", - пише Сенченко.
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Сопот - курортне місто на балтійському узбережжі Польщі.
Ганьба олігархам, які лизали Путіну!
Хоча і наші олігарх- лизуни, мовчать як поніміли, один Порох засуджує агресію і допомагає!
Українські військові збили над Одесою два літаки російської армії.
Про це повідомив очільник військової адміністрації Одеської області Максим Марченко.
За його словами, один з літаків впав у море неподалік від Одеси. Другий - на півночі області.
До того ж він зазначив, що сьогодні багато одеситів чули вибухи.
"Багато одеситів чули сьогодні вибух, це і був один із винищувачів, який впав у море неподалік Одеси, інший впав на півночі області. Мінус два літаки - це десятки збережених життів. Разом переможемо!", - сказав Марченко.
Наразі пілотів взяли у полон та везуть на допит.
ребята, против кого ві полезли?
учить делать деньги амеров на их поле?
вот теперь руский мир увидел вежливіх зеленіх человечков америакнского образца
причкм заметьте, все предельно єтически відержано.
за ваши бомбежки мирніх городов у вас отжали бабосі
єто не у обессиленной Украині Крім попятить, ага.
и вопли ваши будут стоить столько же сколько ві слушалм Украину, когда в лугандоне наших расстреливали как в тире
хавайте чего сами наварили , не обляпайтесь
не видумуй, не переключила мову просто)
Николай I скончался 2 марта
Сталин умер 5 марта.
Константин Черненко умер 10 марта.
Александр II был убит 13 марта.
Николай II отрекся 15 марта.
Иван Грозный умер 18 марта.
Павел I был прибит табакеркой 24 марта.
Март, не подведи!💛💙
в россии 100 олигархов, у каждого по 50 млрд долларов.
ОНИ ЧТО, НЕ МОГУТ СГОВОРИТЬСЯ ПРОТИВ ПУТИНА?
погані актори
Всі перераховані мудаки - стовпи путінського режиму, оптимізатори москальських фінансових потоків на заході, їм належать технології управління суспільством.
І раптом ці х...ри ні при чому, бо вони проти війни.
Гоям можна впарювати все, що завгодно...
Засуджують війну...Може у Буркіна Фасо??? чи в Самалі...
петицiя в UN Petition за видалення рашистської паРашi з структур ООН, насамперед з РадиБезпеки.
https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-are-appealing-to-the-un-to-exclude-russia-from-the-un-security-council
голосуємо, панове! та найширший репост.
Цікаво,ніде інфу таку не вишукав.Хто знає?