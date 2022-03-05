Оперативная информация Генштаба ВСУ о российском вторжении по состоянию на 18:00 5 марта. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В ходе десятых суток героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению захватчики, не достигая цели наступательной операции в установленные сроки, продолжают наносить ракетно-бомбовые удары, в том числе и с применением бомбардировочной авиации по объектам гражданской инфраструктуры.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генштаба ВСУ о российском вторжении по состоянию на 18:00 05.03.2022.
Так, сегодня противником был нанесен авиаудар по Белой Церкви, повреждены более 20 жилых домов. В Ирпене в результате бомбардировки поврежден железнодорожный путь и выведен из строя поезд, который использовался для эвакуации мирного населения.
По имеющейся информации с началом вооруженной агрессии против Украины активизировалась деятельность российских частных военных кампаний (ЧВК) по вербовке личного состава, который имеет опыт прохождения военной службы в подразделениях специального назначения и имеет соответствующую подготовку. Так, в Ростове-на-Дону развернут штаб ЧВК Вагнер.
Оккупанты продолжают использовать российскую массовку для подготовки видеорепортажей об "успешности" проведения "операции" на территории Украины.
На подступах к Броварам, в районе населенного пункта Победа, защитниками Украины нанесен авиационный удар по 15-й отдельной мотострелковой бригаде Центрального военного округа российских оккупантов, потери уточняются.
Кроме того, подразделениями Вооруженных Сил Украины уничтожен командир 247 гвардейского десантно-штурмового полка Южного военного округа ВС РФ полковник Константин Зизевский.
Также сбиты 2 самолета российских оккупантов, 3 летчика взяты в плен, 1 - уничтожен. Сбиты 5 вертолетов и 1 БПЛА врага.
Пожалуйста, подождите...
Все. Хана аналагавнєтним технологіям. Без фотошопу як тепер мультики малювать?
Страна воров с разворованной армией, забыла что она страна воров.
О смерти полковника Константина Зизевского сообщил глава Невинномысска Михаил Миненков. Мэр промышленной столицы Ставропольского края отметил, что военный был его близким товарищем.
*** на него !!! - это правильнее.
п.с. як ви там, після орків з кацапії та бульбофюрера?
После орков у нас не очень. Российские десантники расстреляли протестующих в Алмате во время Январской Революции. Шли по улицам и ложили всех. 12 летнего пацана прямо в голову. При матери. Надо было слышать ее крик, когда она к сыну рвалась, а ее держали.
Будем мстить, как будет возможность.
Ваші громадяни відтермінувала напад на нас... Але не криків матерів...
п.с. дякую за відповідь, самі розумієте, що після ваших слів- вподобайка не доречна.
На першому місці були Грузини, на третьому - Євреї.
Слава Україні!
Слава Нації!
Можуть навіть один одного перестріляти - мені пох!
На місце Ху.ла прийде ще гірше ху.ло, аж допоки вони не почнуть кору жрати!
Бо нефіг було на Святу Руську землю зі зброєю приходити!
Хіба у збитих ворожих льотчиків не повинен бути відсоток виживання значно нижчий?