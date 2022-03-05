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Оперативная информация Генштаба ВСУ о российском вторжении по состоянию на 18:00 5 марта. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Оперативная информация Генштаба ВСУ о российском вторжении по состоянию на 18:00 5 марта. ФОТО

В ходе десятых суток героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению захватчики, не достигая цели наступательной операции в установленные сроки, продолжают наносить ракетно-бомбовые удары, в том числе и с применением бомбардировочной авиации по объектам гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генштаба ВСУ о российском вторжении по состоянию на 18:00 05.03.2022.

Так, сегодня противником был нанесен авиаудар по Белой Церкви, повреждены более 20 жилых домов. В Ирпене в результате бомбардировки поврежден железнодорожный путь и выведен из строя поезд, который использовался для эвакуации мирного населения.

По имеющейся информации с началом вооруженной агрессии против Украины активизировалась деятельность российских частных военных кампаний (ЧВК) по вербовке личного состава, который имеет опыт прохождения военной службы в подразделениях специального назначения и имеет соответствующую подготовку. Так, в Ростове-на-Дону развернут штаб ЧВК Вагнер.

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Оккупанты продолжают использовать российскую массовку для подготовки видеорепортажей об "успешности" проведения "операции" на территории Украины.

На подступах к Броварам, в районе населенного пункта Победа, защитниками Украины нанесен авиационный удар по 15-й отдельной мотострелковой бригаде Центрального военного округа российских оккупантов, потери уточняются.

Кроме того, подразделениями Вооруженных Сил Украины уничтожен командир 247 гвардейского десантно-штурмового полка Южного военного округа ВС РФ полковник Константин Зизевский.

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Также сбиты 2 самолета российских оккупантов, 3 летчика взяты в плен, 1 - уничтожен. Сбиты 5 вертолетов и 1 БПЛА врага.

Оперативная информация Генштаба ВСУ о российском вторжении по состоянию на 18:00 5 марта 01
Оперативная информация Генштаба ВСУ о российском вторжении по состоянию на 18:00 5 марта 02
Оперативная информация Генштаба ВСУ о российском вторжении по состоянию на 18:00 5 марта 03
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Топ комментарии
+19
Орки сами за столько лет уверовали, что они действительно непобедимая армия. Дело в том, что после 2МВ они ни разу не воевали с равным противником. Венгров безоружных подавили в 1956. Чехов в 1968. В Афгане воевали всей мощью, стратегические бомбардировщики, спутники, вертолеты, танки, РСЗО и т.д. Против Чечни в двух войнах то же самое. Против малюсенькой Грузии тоже. И вот сейчас, в первый раз в послевоенной истории, воюют против противника, у которого есть и артилллерия и танки и авиация. Это для них непривычно, они привыкли гонять туземцев по горам, вооруженных только стрелковым оружием. Отсюда и результат. Украина победит ! Слава Украине !
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05.03.2022 20:26
+11
да и *** с ним
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05.03.2022 20:14
+10
⚡️Abobe останавливает продажу своих услуг и продуктов в России. А также заблокировали доступ к своим облачным хранилищам российским государственным СМИ, - сообщил Министр цифровой трансформации Украины Федоров.

Все. Хана аналагавнєтним технологіям. Без фотошопу як тепер мультики малювать?
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05.03.2022 19:57
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Выбили?
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05.03.2022 20:00 Ответить
да, орки технику побросали и отступили
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05.03.2022 20:06 Ответить
НЕ СЦАТЬ
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05.03.2022 20:13 Ответить
по Краматорску..чем то страшным..минут 20 тому. по жилым кварталам..
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05.03.2022 19:56 Ответить
Ту-22 из Крыма скорее всего...или Точки-У подтянули....
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05.03.2022 20:28 Ответить
уже объявили, что перехватили что то.
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05.03.2022 20:31 Ответить
⚡️Abobe останавливает продажу своих услуг и продуктов в России. А также заблокировали доступ к своим облачным хранилищам российским государственным СМИ, - сообщил Министр цифровой трансформации Украины Федоров.

Все. Хана аналагавнєтним технологіям. Без фотошопу як тепер мультики малювать?
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05.03.2022 19:57 Ответить
Так его тоже где-то взять надо. Возить уже неоткуда. И как пиратское ПО без аутентичных апдейтов работает?
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05.03.2022 20:14 Ответить
Как как, на старых пиратских версиях, нашпигованных банковскими троянами..))
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05.03.2022 20:00 Ответить
пиратской версией нарисуют
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05.03.2022 20:01 Ответить
Дивлюся на фото і офігіваю,яка ж у кацапні техніка допотопна.І це друга "найсильніша"армія світу?Позорніки кляті,горіть у пеклі!
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05.03.2022 20:00 Ответить
Кстати на последнем фото «ракушка», самая последняя модель кацапской командно-штабной машины)
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05.03.2022 20:03 Ответить
Она такая только на бумаге, а по факту всё разворовали ещё на стадии проектирования. Там такое плачевное состояние, что без "элитных" подразделений показывать на смотрищах тупо нечего.

Страна воров с разворованной армией, забыла что она страна воров.
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05.03.2022 20:13 Ответить
.
О смерти полковника Константина Зизевского сообщил глава Невинномысска Михаил Миненков. Мэр промышленной столицы Ставропольского края отметил, что военный был его близким товарищем.
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05.03.2022 20:03 Ответить
да и *** с ним
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05.03.2022 20:14 Ответить
Ну, с ним ли он- это вопрос ещё... .впрочем, никому неинтересный.
*** на него !!! - это правильнее.
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05.03.2022 20:18 Ответить
ЗСУ красунчіки,але воювати з ворогом без зброї це не реально.
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05.03.2022 20:04 Ответить
Вот на сколько у них дупа в армии, что они вертолёты посылают туда, где у противника есть ПЗРК в каждом отряде.
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05.03.2022 20:10 Ответить
лапоть убийца нашёл что искал на Украинской земле...
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05.03.2022 20:11 Ответить
Орки сами за столько лет уверовали, что они действительно непобедимая армия. Дело в том, что после 2МВ они ни разу не воевали с равным противником. Венгров безоружных подавили в 1956. Чехов в 1968. В Афгане воевали всей мощью, стратегические бомбардировщики, спутники, вертолеты, танки, РСЗО и т.д. Против Чечни в двух войнах то же самое. Против малюсенькой Грузии тоже. И вот сейчас, в первый раз в послевоенной истории, воюют против противника, у которого есть и артилллерия и танки и авиация. Это для них непривычно, они привыкли гонять туземцев по горам, вооруженных только стрелковым оружием. Отсюда и результат. Украина победит ! Слава Украине !
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05.03.2022 20:26 Ответить
В другі світові 7 млн українців воювали на боці червооної армії , вони про це забули без нас вони ніхто
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05.03.2022 20:32 Ответить
Без украинцев и казахов они ни за что не выиграли бы. А уж без американского ленд- лиза вообще, разбежались бы за Уралом по всей Сибири.
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05.03.2022 20:53 Ответить
а чому , тільки американського, можливо, вам не відомий той факт, що й Великобританія не менше передала? На "Діскавері" є шикарний цикл на цю тему...
п.с. як ви там, після орків з кацапії та бульбофюрера?
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05.03.2022 21:50 Ответить
да я покороче постарался написать. Знаю про британский ленд -лиз. Британскими радарами закрыли небо над Москвой.

После орков у нас не очень. Российские десантники расстреляли протестующих в Алмате во время Январской Революции. Шли по улицам и ложили всех. 12 летнего пацана прямо в голову. При матери. Надо было слышать ее крик, когда она к сыну рвалась, а ее держали.

Будем мстить, как будет возможность.
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05.03.2022 22:06 Ответить
знаєте, є колоритна журналістка та блогер- Яніна Соколова? У неї колись на ютубі, був тролінг над кацапами із ****** та шикарною ідеєю до об'єднання сусідів ерефії у один фронт: "белоукрказогрузия-бирь" (не дослівно та на жаль, так почистили, що й через пошук не знайти)...
Ваші громадяни відтермінувала напад на нас... Але не криків матерів...
п.с. дякую за відповідь, самі розумієте, що після ваших слів- вподобайка не доречна.
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05.03.2022 22:33 Ответить
До речі - в перерахунку на кількість населення, Українці посіли друге місце по кількості Героїв Радянського союзу за результатами так званої Велікої вітчизняної війни.

На першому місці були Грузини, на третьому - Євреї.
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05.03.2022 21:30 Ответить
Самолеты сбили в Чернигове,Одессе и Николаеве.Всего 3. Почему в сводке 2?
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05.03.2022 20:34 Ответить
Над Одещиною - 2 - один над містом, і другий над північчю області.
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05.03.2022 21:31 Ответить
Тем более. А в сводке почему то 2.
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05.03.2022 21:35 Ответить
Перепрошую - годину тому з'явилась офіційна інформація про третій збитий над Одещиною літак!

Слава Україні!

Слава Нації!
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05.03.2022 22:47 Ответить
Героям Слава!
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06.03.2022 06:55 Ответить
Есть на ю тубе ролик, разговор Путина с Шойгу. Путин не доволен ходом войны, ругает Шойгу. Дальнему два дня на достижение военного перелома. Сказал, что экономику России отбросили на двадцать лет назад. Видимо , план войны был представлен Шойгу и его штабом. Теперь, по мнению Путина - вина за провал лежит на Шойгу. Будут давить эти дни изо всех сил. Держитесь, граждане! Побеждайте российских оккупантов! Слава Украине!
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05.03.2022 21:28 Ответить
Та пох, кого вони там будуть звинувачувати, і як будуть карати, і хто там з них чоловік, а хто його жінка!

Можуть навіть один одного перестріляти - мені пох!

На місце Ху.ла прийде ще гірше ху.ло, аж допоки вони не почнуть кору жрати!

Бо нефіг було на Святу Руську землю зі зброєю приходити!
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05.03.2022 21:35 Ответить
Слушал сейчас песню В. Высоцкого :"Солдаты группы Центр". Это сейчас русские фашисты идут на Украину, как тогда шли немцы. Держитесь, граждане Независимой Украины! Весь мир с вами!
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05.03.2022 21:31 Ответить
Теперь видно чьи деды воевали на самом деле!
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05.03.2022 22:03 Ответить
Щось занадто багато ворожих льотчиків взято у полон.
Хіба у збитих ворожих льотчиків не повинен бути відсоток виживання значно нижчий?
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05.03.2022 23:14 Ответить
 
 