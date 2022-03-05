"Разговор был. Заявлений не будет", - Песков о переговорах Путина и Беннета

Переговоры президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом состоялись, информации для печати по их итогам не ожидается.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Разговор был. Заявлений не будет", - сказал спикер.

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Как сообщалось, Беннет в субботу прибыл с необъявленным визитом в Москву для переговоров с Путиным, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины.