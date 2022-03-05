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В Ирпене идут тяжелые бои, железнодорожное сообщение с Киевом уничтожено, Бородянки почти нет, - председатель Киевской ОВА Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В Ирпене идут тяжелые бои, железнодорожное сообщение с Киевом уничтожено, Бородянки почти нет, - председатель Киевской ОВА Кулеба

В Киевской области в течение дня удалось эвакуировать определенное количество жителей Ирпеня, Бучи, Гостомеля, Ворзеля.

Об этом во время включения для "Украина 24" заявил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Друзья, украинцы, Бородянки нет: она почти полностью уничтожена. Центр города – это просто ужас. К сожалению, сегодня Бородянка находится под контролем вражеских войск - ситуация там очень тяжелая.

Что касается житомирской трассы: Ирпень, Буча, Гостомель, Ворзель - нам удалось эвакуировать определенное количество людей оттуда. Железнодорожное сообщение уничтожено между Киевом и Ирпенем. В Ирпене идут тяжелые бои", - говорится в сообщении.

Несмотря на это, руководитель ОВА выразил убеждение, что "наши вооруженные силы отразят врага, и мы победим".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+77
РоSSияне, вы выродки рода человеческого!!!
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05.03.2022 20:16
+25
У такій ситуації...

Немає бога крім Збройних Сил України,
І "Джевелін" пророк їх.
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05.03.2022 20:27
+23
Слава ЗСУ
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05.03.2022 20:18
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РоSSияне, вы выродки рода человеческого!!!
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05.03.2022 20:16 Ответить
вряд ли человеческого.
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05.03.2022 22:44 Ответить
Дуже шкода...
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05.03.2022 20:16 Ответить
Слава ЗСУ
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05.03.2022 20:18 Ответить
Господи, поможи!!!!!!!
Господи, подивись що коїться! Невже ти не можеш нічого зробити?
Невже ти сам так наляканий, що не знаєш як зупинити це жахіття?!
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05.03.2022 20:22 Ответить
У такій ситуації...

Немає бога крім Збройних Сил України,
І "Джевелін" пророк їх.
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05.03.2022 20:27 Ответить
Та він вже тисячоліттями спить... Сопить собі тихо так, що молитви всіх релігій не можуть його розбудити...
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05.03.2022 22:07 Ответить
Будь прокляты свинособаки и их ******** и ******** их ********* и ******** их *********!!!!!!
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05.03.2022 20:24 Ответить
Кацапы должны сдохнуть. Все, что сунулись сюда. И пленных брать совсем не надо. Хай кацапы сдохнут
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05.03.2022 20:28 Ответить
да какой плен? идут бои за мирные города, убивают мирных жителей ...какая-то российская свинособака решит сдаться, это веди его, передавай своим - бесполезная трата времени...пара точных попаданий, выживет - останется калекой
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05.03.2022 20:55 Ответить
А ватники вообще должны исчезнуть как вид - это крайне неудачная модификация человека.
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05.03.2022 22:06 Ответить
Необходимо переносить войну на территорию врага, разными способами
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05.03.2022 20:31 Ответить
Поки що рано. І сил немає і на своїй землі ми переможемо -вона нам допомагає, а в нього під ногами горить. І тилу в нього немає тут.
Потім побачимо.
А зараз потрібно максимально швидко його знищити. Весна іде. В поля пора.
Проблеми з продовольством будуть.
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05.03.2022 20:37 Ответить
та принаймні - причому в перші два дні - треба було підривати міст керченський! і глушити по кримським перешийкам - ями там залишати!!! і в генічеську бахнути... жаль. правда, тих, хто до Стрєлкового жив... то можна було там в вузькому перешийку теж бахнути... хай би з морем зьезданалось. Був би не пів острів, а український острів Крим....
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05.03.2022 22:10 Ответить
Их всех убьют. Слава Украини!
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05.03.2022 20:32 Ответить
Нету российской федерации. Есть РФФ рашистская фашистская федерация.
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05.03.2022 20:34 Ответить
там бабы в рашке еще более упоротые чем мужики эти пленные плачут сожалеют типа - а мамаши ихние - молодец сынок ты защищаешь рассию
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05.03.2022 21:38 Ответить
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05.03.2022 20:49 Ответить
Це не ворожа армія, там нема солдатів, це банда терористів та мародерів *****, яких треба знищувати, чим швидше, тим менше вони накоять біди.
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05.03.2022 21:41 Ответить
Хай Права допоможе нам! Ми шануємо Простір і Його Закони!
Тому перемога над ордою буде за нами!
Слава Українському Війську!!!
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06.03.2022 00:59 Ответить
 
 