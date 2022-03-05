В Ирпене идут тяжелые бои, железнодорожное сообщение с Киевом уничтожено, Бородянки почти нет, - председатель Киевской ОВА Кулеба

В Киевской области в течение дня удалось эвакуировать определенное количество жителей Ирпеня, Бучи, Гостомеля, Ворзеля.

Об этом во время включения для "Украина 24" заявил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Друзья, украинцы, Бородянки нет: она почти полностью уничтожена. Центр города – это просто ужас. К сожалению, сегодня Бородянка находится под контролем вражеских войск - ситуация там очень тяжелая.

Что касается житомирской трассы: Ирпень, Буча, Гостомель, Ворзель - нам удалось эвакуировать определенное количество людей оттуда. Железнодорожное сообщение уничтожено между Киевом и Ирпенем. В Ирпене идут тяжелые бои", - говорится в сообщении.

Несмотря на это, руководитель ОВА выразил убеждение, что "наши вооруженные силы отразят врага, и мы победим".