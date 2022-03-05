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Военное положение не освобождает граждан от платы за коммуналку: В то же время пеня и штрафы не будут начисляться
Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Граждане Украины не освобождены от платежей за коммунальные услуги, кредиты, мобильную связь.
Об этом в Telegram сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО, передает Цензор.НЕТ.
"Военное положение не освобождает граждан от платы за коммуналку, однако пеня и штрафы не начисляются. Большинство украинских банков инициировали отсрочку оплаты по займам до июня. Операторы мобильной связи значительно увеличили кредитные лимиты на разговоры и интернет и отсрочили их уплату, чтобы ни один украинец не потерял доступ к важной информации", - говорится в сообщении.
В то же время, смс-сообщения об угрозах отключения мобильной связи или начислении штрафов за кредиты или коммуналку из-за неуплаты не подтвердились.
Топ комментарии
+27 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий05.03.2022 20:38
+25 Василий СПРУТ
показать весь комментарий05.03.2022 20:35
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как и сидящие в подвалах или выехавшие в никуда ...
еще напомните про нулевую декларацию...
І вже зараз планую, як правильно вийти зі складної ситуації за даних обставин!
Не скилю!
А зарплата була 7000.00 грн.
Формально, в гражданско-правовых системах форс-мажор определяется как обстоятельство, которое освобождает стороны, заключившие договор, от ответственности.
Фсё.
Барыги
А вот в жек не платил - твари так подвалы и не оборудовали...
Уверен, что в Украине, после победы, проценты повысят.
О Рашке и базара нет... там чудеса, там леший бродит, там путин на ветвях сидит, там на неведомых дорожках следы Лаврова и друзей...