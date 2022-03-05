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Военное положение не освобождает граждан от платы за коммуналку: В то же время пеня и штрафы не будут начисляться

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Военное положение не освобождает граждан от платы за коммуналку: В то же время пеня и штрафы не будут начисляться

Граждане Украины не освобождены от платежей за коммунальные услуги, кредиты, мобильную связь.

Об этом в Telegram сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО, передает Цензор.НЕТ.

"Военное положение не освобождает граждан от платы за коммуналку, однако пеня и штрафы не начисляются. Большинство украинских банков инициировали отсрочку оплаты по займам до июня. Операторы мобильной связи значительно увеличили кредитные лимиты на разговоры и интернет и отсрочили их уплату, чтобы ни один украинец не потерял доступ к важной информации", - говорится в сообщении.

В то же время, смс-сообщения об угрозах отключения мобильной связи или начислении штрафов за кредиты или коммуналку из-за неуплаты не подтвердились.

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Топ комментарии
+27
владельцы разбомбленных квартир и сгоревших многоэтажек в этом сомневаются...
как и сидящие в подвалах или выехавшие в никуда ...
еще напомните про нулевую декларацию...
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05.03.2022 20:38
+25
Ахмет и Беня своего не упустят -- помощнички в войне. а где блин брать деньги ?
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05.03.2022 20:35
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а розбомблена квартира?
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05.03.2022 20:34 Ответить
У Меня вот вопрос к Юре -- Это СЕРЬЕЗНО или какой то *** прикол
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05.03.2022 20:37 Ответить
Принесите справочку в домуправление - посмотрим, чем можно помочь
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05.03.2022 20:40 Ответить
не удержался
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05.03.2022 20:53 Ответить
Хм... А ну, скажіть "паляниця"!
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05.03.2022 20:34 Ответить
В Белгороде прогремело два взрыва
https://t.me/c/1307866449/6123
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05.03.2022 20:35 Ответить
Хотят наверное вслед за раССейским кораблём.
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05.03.2022 20:35 Ответить
Ахмет и Беня своего не упустят -- помощнички в войне. а где блин брать деньги ?
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05.03.2022 20:35 Ответить
А де зараз, вибачте, Ахмед і Бєня?
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05.03.2022 20:47 Ответить
владельцы разбомбленных квартир и сгоревших многоэтажек в этом сомневаются...
как и сидящие в подвалах или выехавшие в никуда ...
еще напомните про нулевую декларацию...
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05.03.2022 20:38 Ответить
АКЦИЯ - заплати за коммуналку и жри землю месяцев через пару так, потому что резервы денежные закончатся
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05.03.2022 20:39 Ответить
ИДИОТЫ!!!
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05.03.2022 20:40 Ответить
Чому ідіоти? Навпаки, зовсім не дурні люди.
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05.03.2022 20:44 Ответить
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05.03.2022 20:40 Ответить
Навіть цікаво, а чи буде хтось, хто прочитав крім заголовка ще й статтю
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05.03.2022 20:43 Ответить
Прочитали. Скільки ще триватиме війна - невідомо, але на днях не закінчиться в будь-якому разі, в куйла ресурсів ще достатньо. А коли ти кілька місяців посидиш без роботи і, відповідно, без зарплати, а потім, після закінчення війни, отримаєш за весь цей час платіжку за комуналку - отоді прозрієш...
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05.03.2022 20:52 Ответить
На відміну від тебе я постійно прозрівший!
І вже зараз планую, як правильно вийти зі складної ситуації за даних обставин!
Не скилю!
А зарплата була 7000.00 грн.
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05.03.2022 21:03 Ответить
Молодець.
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05.03.2022 21:12 Ответить
При чем здесь твоя зарплата. Так неправильно и так не должно быть . Кто то воюет кто без работы а эти сидят барыши считают . Если Гудок и Беня не возьмут на себя эти расходы так пусть идут в сраку все вернуть государству .Благодетели пеню они не будут считать - ТЬФУ КРЫСЫ
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05.03.2022 21:56 Ответить
Пане Гном,часи не сплати комуналки в Україні вже були.Накопичуєш борг,а потім робиш реструктиризацію боргу.Або одержиш субсидію,або проплатиш на протязі решти життя.За щось же треба жити...
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05.03.2022 21:30 Ответить
Это шутка?
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05.03.2022 20:44 Ответить
Дідько!
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05.03.2022 20:46 Ответить
Главное, что бы задним числом по тарифам ЄС, "без пени" не пересчитали.
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05.03.2022 20:48 Ответить
Скоріше за все, так воно і буде, бо Ахмету і Бєні потрібні будуть додаткові кошти на відновлення зруйнованої інфраструктури. Ти ж не такий наївний, щоб вірити, що на це вони витрачатимуть власні гроші, вже награбовані раніше в українського народу.
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05.03.2022 20:57 Ответить
В период войны вообще такое писать слов нет -- Очень хотелось бы услышать пана главного редактора ... Он хоть в курсе шо тут малюют
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05.03.2022 22:01 Ответить
За що заплатили, про те і пишуть)))
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06.03.2022 01:32 Ответить
Сейчас в стране военное положение. Бизнес остановлен. Большинство украинцев защищают Родину в армии, тер обороне и т.д. Какие кредиты и комуналка, вы чего ох*ели? Государство обязано помочь с этими вопросами
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05.03.2022 20:49 Ответить
Ага, чекай допомоги. Гундос, коли закінчиться війна і оклигає від переляку, знову осміліє і ще раз заявить: "я вам нічєго нє должен".
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05.03.2022 21:01 Ответить
Ахметка - підар проросійскій, зрадник і спекулянт, ФСБшна кансерва, гопота непижджена!!!!!
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05.03.2022 20:50 Ответить
Спасибі, благодетели вы наши
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05.03.2022 20:50 Ответить
Войенные действия - ФОРС МАЖОР !
Формально, в гражданско-правовых системах форс-мажор определяется как обстоятельство, которое освобождает стороны, заключившие договор, от ответственности.
Фсё.
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05.03.2022 20:50 Ответить
Пусть не забудут акциз на слакую газированную сигареты и т.д
Барыги
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05.03.2022 20:50 Ответить
А зраднику Медведчуку надали можливість під час війни виїхати в РФ з награбованими мільйонами.
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05.03.2022 20:51 Ответить
ПТН-ХЛО пусть теперь платит.
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05.03.2022 20:51 Ответить
Не, ну я закинул по пару сотен за свет, газ, воду только потому, что персоналу платить с чего-то нужно, аварии устраняют все же.
А вот в жек не платил - твари так подвалы и не оборудовали...
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05.03.2022 20:54 Ответить
А как насчет списания всех долгов? Внешние долги просите списать, а для народа не надо? Народ не пострадал?
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05.03.2022 20:56 Ответить
Это просто жесть...
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05.03.2022 20:57 Ответить
Ну тоді хай починають вивозити сміття і ремонтувати підʼїзди
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05.03.2022 21:01 Ответить
путин вам заплатит за коммуналку,крохаборы вы ******!!!
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05.03.2022 21:20 Ответить
Ну взагалі воєнний стан це форс мажор....
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05.03.2022 21:32 Ответить
Спим одетыми , в страхе за своих детей семью , под звуки серенад сирен.. Военное положение комендантский час . Как прожить до завтра и что будет завтра ??? Анальгина в аптеках нет , не говоря о другом... Думать о победе нужно над Фашисткой Рашей . И обнулении всех долгов.. Ждем победу . Нужна жизнь с чистого листа. Слава Украине !!! Победа будет за нами !!!!!
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05.03.2022 21:32 Ответить
У команды Нелоха совсем кукуха поехала.
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05.03.2022 21:41 Ответить
Падлы, найдите медветчука , точно не заплатил и ********
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05.03.2022 22:00 Ответить
японцы, после даже проигранной войны, выдавали кредиты под нулевой процент.
Уверен, что в Украине, после победы, проценты повысят.
О Рашке и базара нет... там чудеса, там леший бродит, там путин на ветвях сидит, там на неведомых дорожках следы Лаврова и друзей...
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05.03.2022 22:09 Ответить
Це зрада чи перемога?🤔
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05.03.2022 22:12 Ответить
А бабло звідки брати, тварини дикі?
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05.03.2022 23:28 Ответить
А ***** і подирніше в рот комунальникам не дати?! За що люди воюють зараз? Щоб потім мати змогу в тридорого купувати український газ, світло, воду??? Пішли в тому напрямку, що і воєнний корабель. Запитайте суки у громадян ОАЕ чи вони платять комуналку!!!! А живуть як в раю!!!! Ні, після війни все буде по іншому, олігархи будуть платити за простий народ!!!
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06.03.2022 01:29 Ответить
Сидиш у підвалі та обов'язково платиш комуналку та відсотки по кредитах. Це "цікава" перспектива
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06.03.2022 12:46 Ответить
 
 