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Российские оккупанты идут в наступление на Луганском направлении, враг несет значительные потери, - 24-я ОМБр

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупанты идут в наступление на Луганском направлении, враг несет значительные потери, - 24-я ОМБр

В Луганской области, вдоль всей линии боевого столкновения, российские оккупанты, под прикрытием танков, начали атаки пехоты.

Об этом в Facebook сообщает 24 ОМБр имени короля Даниила, передает Цензор.НЕТ.

Украинские защитники стойко и мужественно удерживают определенные позиции и уничтожают живую силу и технику противника.

Враг, несмотря на значительные потери, сотнями бросает в бой сторонников "русского мира". Весь передний край усеян трупами и подбитой техникой захватчиков.

В частности, сегодня в центральную городскую больницу населенного пункта Брянка с передовых позиций доставлено более 650 раненых представителей российско-оккупационных войск. Большая часть – из Попаснянского направления", - говорится в сообщении.

Все они преимущественно в тяжелом состоянии: многочисленные осколочные ранения, оторванные конечности ног или рук и т.д. Из-за отсутствия в больнице свободных мест, оккупанты, получившие незначительные телесные повреждения (контузии, легкие ранения) даже не принимаются в медицинское учреждение. После оказания первой медицинской помощи в сопровождении вооруженного конвоя из числа регулярных войск вооруженных сил РФ перемещают на линию боевого столкновения для введения дальнейших боевых действий в качестве "пушечного мяса".

"Известно, что личный состав 6 отдельного мотострелкового полка напуган и деморализован, ищет пути к дезертирству. Такое реальное лицо "русского мира" - горе, страх и смерть, несущие с собой "освободители" из россии", - добавили в ОМБр.

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Топ комментарии
+36
українська м'ясорубка "руського миру"
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05.03.2022 20:45
+31
в 2014 впускаєш до себе паРашу

в 2022 паРаша кидає тебе в м'ясорубку
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05.03.2022 20:46
+15
Бережи вас Всесвіт, Українські Воїни!

Хто на вас йде - знищіть всіх.
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05.03.2022 20:47
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українська м'ясорубка "руського миру"
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05.03.2022 20:45 Ответить
Маразматик кремлевский все еще живет в 1945 когда советы засыпали врага горой трупов.
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05.03.2022 20:57 Ответить
Не "руського" , а руского міра!!!! Величезна різниця !
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05.03.2022 20:58 Ответить
Мардовского мира - руске.
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05.03.2022 21:01 Ответить
навіть "рускава міра"
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05.03.2022 22:37 Ответить
Срочно!!!!

Голосуем в UN Petition за удаление Оккупанта из структуры ООН, 4 дня голосования, нужно 600 тысяч голосов!!!!

https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-are-appealing-to-the-un-to-exclude-russia-from-the-un-security-council

Репост и удачи всем

Слава Украине!!!!!!!!!!!
Героям Слава!!!!!!!!!!!!!!!
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05.03.2022 22:40 Ответить
в 2014 впускаєш до себе паРашу

в 2022 паРаша кидає тебе в м'ясорубку
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05.03.2022 20:46 Ответить
Бережи вас Всесвіт, Українські Воїни!

Хто на вас йде - знищіть всіх.
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05.03.2022 20:47 Ответить
какому то фермеру повезёт , урожай будет писец какой хороший и на химию не потратился .
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05.03.2022 20:48 Ответить
На такому "добриві" вражай може бути тільки через кілька років.
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05.03.2022 20:51 Ответить
Поглубже закапать и чирваков вкинуть.
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05.03.2022 21:02 Ответить
Мобилизованные?
Заградотряды сзади?
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05.03.2022 20:48 Ответить
"В последний и решительный"? - женуть все м'ясо, що залишилось у Лухандонії?
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05.03.2022 20:49 Ответить
Лугандонців взагалі в не жаліти, їхня значна вина в цьому.
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05.03.2022 20:49 Ответить
Чепушилу и пасечника пустить впереди на лихих конях. Правда для чепушилы скорее лихого слона надо.
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05.03.2022 20:51 Ответить
Як це не пардоксально але лднрівці це найбільш боєздатні війська рашостану
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05.03.2022 20:52 Ответить
Сменили тактику войны в надежде сохранить остатки бронетехники. Ну чё там тактика методы Жюкова жива-бабы ещё нарожают. Походу план А путлера о молниеносном броске провалился. Приготовиться к мобилизации всему биомусору россии. Путлеру сегодня задавали вопрос с ужасом: будет ли всеобщая мобилизация ? Он сам в панике и истерике, походу никто не хочет идти мясом погибать.
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05.03.2022 20:53 Ответить
А минометы нахрена.
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05.03.2022 21:03 Ответить
Не будет, надеюсь, дебилизации полной. Они магазины и банки разгесут за пол дня, тогда ***** точно хана. Московиты лично на клочья раздерут. Там рулит сознанием холодильник.
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05.03.2022 21:11 Ответить
Кацапи діють по методиці м'ясника Жукова...Солдат не жаліти,баби ще народять.
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05.03.2022 20:55 Ответить
Последняя гастроль?
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05.03.2022 20:55 Ответить
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05.03.2022 20:56 Ответить
Земля скловатою...
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05.03.2022 20:57 Ответить
что с Мариком, что- то про него уже ничего не сообщают
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05.03.2022 21:02 Ответить
Целый день пишут, орки не дали вывезти людей, обстреливали зеленые коридоры, а ***** уже отменил коридоры официально - мол по ним нацисты сунут.
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05.03.2022 21:13 Ответить
У нас воздушная тревога. Опять бульбофюрер подключтлся?
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05.03.2022 21:14 Ответить
Пишут освободили людей в диспансере на киевщине. Надеюсь кадыровцев прибили всех, террористы а не армия, бандюки без чего либо человеческого
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05.03.2022 21:17 Ответить
от них просто избавляются как от ненужных больше гонят на убой
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05.03.2022 21:20 Ответить
читав спогади одного німецького офіцера, під ржевом вони наклали вже ціле поле трупів трупи були в деяких місцях одні на одному купами але вони дальше лізли в атаку в тому місці де у німців була добре підготовлена оборона.... що його офіцери просто не могли зрозуміти чого не наступають на 20 км в іншому місці де б не був такий щільний вогонь.... і що на них кинули на конях і вони за 20хв всіх поклали але ніхто не звернув....
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05.03.2022 21:24 Ответить
У них что сегодня день суицида?
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05.03.2022 21:33 Ответить
Дідько їх знає... Може, то такий флешмоб у них - "Самонаї#нись хероєм"?
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05.03.2022 22:30 Ответить
 
 