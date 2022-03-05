Российские оккупанты идут в наступление на Луганском направлении, враг несет значительные потери, - 24-я ОМБр
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Луганской области, вдоль всей линии боевого столкновения, российские оккупанты, под прикрытием танков, начали атаки пехоты.
Об этом в Facebook сообщает 24 ОМБр имени короля Даниила, передает Цензор.НЕТ.
Украинские защитники стойко и мужественно удерживают определенные позиции и уничтожают живую силу и технику противника.
Враг, несмотря на значительные потери, сотнями бросает в бой сторонников "русского мира". Весь передний край усеян трупами и подбитой техникой захватчиков.
В частности, сегодня в центральную городскую больницу населенного пункта Брянка с передовых позиций доставлено более 650 раненых представителей российско-оккупационных войск. Большая часть – из Попаснянского направления", - говорится в сообщении.
Все они преимущественно в тяжелом состоянии: многочисленные осколочные ранения, оторванные конечности ног или рук и т.д. Из-за отсутствия в больнице свободных мест, оккупанты, получившие незначительные телесные повреждения (контузии, легкие ранения) даже не принимаются в медицинское учреждение. После оказания первой медицинской помощи в сопровождении вооруженного конвоя из числа регулярных войск вооруженных сил РФ перемещают на линию боевого столкновения для введения дальнейших боевых действий в качестве "пушечного мяса".
"Известно, что личный состав 6 отдельного мотострелкового полка напуган и деморализован, ищет пути к дезертирству. Такое реальное лицо "русского мира" - горе, страх и смерть, несущие с собой "освободители" из россии", - добавили в ОМБр.
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Голосуем в UN Petition за удаление Оккупанта из структуры ООН, 4 дня голосования, нужно 600 тысяч голосов!!!!
https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-are-appealing-to-the-un-to-exclude-russia-from-the-un-security-council
Репост и удачи всем
Слава Украине!!!!!!!!!!!
Героям Слава!!!!!!!!!!!!!!!
в 2022 паРаша кидає тебе в м'ясорубку
Хто на вас йде - знищіть всіх.
Заградотряды сзади?