Российские оккупанты идут в наступление на Луганском направлении, враг несет значительные потери, - 24-я ОМБр

В Луганской области, вдоль всей линии боевого столкновения, российские оккупанты, под прикрытием танков, начали атаки пехоты.

Об этом в Facebook сообщает 24 ОМБр имени короля Даниила, передает Цензор.НЕТ.

Украинские защитники стойко и мужественно удерживают определенные позиции и уничтожают живую силу и технику противника.

Враг, несмотря на значительные потери, сотнями бросает в бой сторонников "русского мира". Весь передний край усеян трупами и подбитой техникой захватчиков.

В частности, сегодня в центральную городскую больницу населенного пункта Брянка с передовых позиций доставлено более 650 раненых представителей российско-оккупационных войск. Большая часть – из Попаснянского направления", - говорится в сообщении.

Все они преимущественно в тяжелом состоянии: многочисленные осколочные ранения, оторванные конечности ног или рук и т.д. Из-за отсутствия в больнице свободных мест, оккупанты, получившие незначительные телесные повреждения (контузии, легкие ранения) даже не принимаются в медицинское учреждение. После оказания первой медицинской помощи в сопровождении вооруженного конвоя из числа регулярных войск вооруженных сил РФ перемещают на линию боевого столкновения для введения дальнейших боевых действий в качестве "пушечного мяса".

"Известно, что личный состав 6 отдельного мотострелкового полка напуган и деморализован, ищет пути к дезертирству. Такое реальное лицо "русского мира" - горе, страх и смерть, несущие с собой "освободители" из россии", - добавили в ОМБр.

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