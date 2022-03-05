После встречи с Путиным израильский премьер Беннет провел телефонную беседу с Зеленским и улетел в Берлин

После тайной встречи в России между Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Беннетом последний отправился в Германию, проведя перед этим разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал израильский журналист Барак Равид.

"Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт разговаривал с президентом Украины Зеленским и проинформировал его о встрече с Путиным", – отметил он.

Также он отметил: "Израильский премьер-министр Беннетт уезжает из Москвы в Берлин, чтобы сообщить канцлеру Германии Олафу Шольцу о его встрече с Путиным".

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