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После встречи с Путиным израильский премьер Беннет провел телефонную беседу с Зеленским и улетел в Берлин
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
После тайной встречи в России между Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Беннетом последний отправился в Германию, проведя перед этим разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал израильский журналист Барак Равид.
"Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт разговаривал с президентом Украины Зеленским и проинформировал его о встрече с Путиным", – отметил он.
Также он отметил: "Израильский премьер-министр Беннетт уезжает из Москвы в Берлин, чтобы сообщить канцлеру Германии Олафу Шольцу о его встрече с Путиным".
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Голосуем в UN Petition за удаление Оккупанта из структуры ООН, 4 дня голосования, нужно 600 тысяч голосов!!!!
https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-are-appealing-to-the-un-to-exclude-russia-from-the-un-security-council
Репост и удачи всем
Слава Украине!!!!!!!!!!!
Героям Слава!!!!!!!!!!!!!!!
утім, все в руках Діду Джо
Путіну зараз вкрай необхідно пом'якшити критичні види санкцій.
Бо мадам ПИ..ДА вже стукала в двері.
"Конфликт России и Украины к Казахстану никакого отношения не имеет. Мы не поддерживаем ни ту, ни другую сторону. В этом плане никаких вопросов быть не может", - сказал он.
А вписываться против, зачем? Какой профит для Казахстана?
Нужно мыслить здраво, Китай скорей захватит Россию своими войсками, чем будет дипломатично отказывать ей в сотрудничестве.
План может и был такой, а сейчас поняли, что могут только бомбить и бить ракетами средней дальности, во всём остальном обосрались. И заходя в разбомбленный город получают прямую путёвку вслед за кораблём от вылезшего из убежишь населения.
Тем более, что часть ядерного оружия Израиля на подводных лодках, местонахождение которых враг не знает...
Кто знает, может быть Беннет поможет Путину слезть с дерева, гарантируя ему безопасность, при условии прекращения войны...
А теперь полетел с немцами договариваться шобы гавнофюрера отмыть? Да и пусть, главное чтобы этот ужас закончился и не гибли больше украинцы. А фюрерка всё равно так или иначе раньше или позже грохнут.