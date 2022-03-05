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После встречи с Путиным израильский премьер Беннет провел телефонную беседу с Зеленским и улетел в Берлин

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

После встречи с Путиным израильский премьер Беннет провел телефонную беседу с Зеленским и улетел в Берлин

После тайной встречи в России между Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Беннетом последний отправился в Германию, проведя перед этим разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал израильский журналист Барак Равид.

"Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт разговаривал с президентом Украины Зеленским и проинформировал его о встрече с Путиным", – отметил он.

Также он отметил: "Израильский премьер-министр Беннетт уезжает из Москвы в Берлин, чтобы сообщить канцлеру Германии Олафу Шольцу о его встрече с Путиным".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Разговор был. Заявлений не будет", - Песков о переговорах Путина и Беннета

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+40
Хоче домовитись про безпольотну зону над єврейськими цвинтарями
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05.03.2022 20:47
+34
щось мені цей Нафталін не подобається, тим більше на пару з ковбасником Шолцем.
утім, все в руках Діду Джо
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05.03.2022 20:47
+29
І що це Беннет скаже у Берліні - я путіна відєл!
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05.03.2022 20:47
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05.03.2022 20:47 Ответить
Хоче домовитись про безпольотну зону над єврейськими цвинтарями
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05.03.2022 20:47 Ответить
і сєногогами
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05.03.2022 21:00 Ответить
Уже договорился. Днепрожb!довск бомбить не будут
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05.03.2022 21:30 Ответить
Срочно!!!!

Голосуем в UN Petition за удаление Оккупанта из структуры ООН, 4 дня голосования, нужно 600 тысяч голосов!!!!

https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-are-appealing-to-the-un-to-exclude-russia-from-the-un-security-council

Репост и удачи всем

Слава Украине!!!!!!!!!!!
Героям Слава!!!!!!!!!!!!!!!
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05.03.2022 22:39 Ответить
І що це Беннет скаже у Берліні - я путіна відєл!
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05.03.2022 20:47 Ответить
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05.03.2022 21:03 Ответить
Скаже, я сидів з ним на 15 метрах а не на 30 як ти з макроном
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05.03.2022 21:05 Ответить
отож бо, допанувались українці до самого краю !
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05.03.2022 20:48 Ответить
надо было в школе лучше учится и книжки правильные читать - что бы карая не было
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05.03.2022 23:08 Ответить
щось мені цей Нафталін не подобається, тим більше на пару з ковбасником Шолцем.
утім, все в руках Діду Джо
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05.03.2022 20:47 Ответить
Про Бориса теж не забувай.
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05.03.2022 21:02 Ответить
Мо теж еврей у енному колiнi
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05.03.2022 21:20 Ответить
Жо на ладан дише. Його місце - на концерті кабздона. Правда тоді лівацького покидька на посту замінить харіс, а це ше гірше ніж жо. Тільки куди вже гірше.
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05.03.2022 22:25 Ответить
"Провів тайну зустріч" - капец))) Интересно с какой целью?
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05.03.2022 20:49 Ответить
и полетел на "тайную вячерю"
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05.03.2022 21:01 Ответить
А на что в Москву лететь?) Мог и с Израиля поговорить, Путина то нет сейчас там, а общался министр по монитору видеосвязи, который охраняли 5 бэтэеров, 12 бодигардов и взвод снайперов, безопастность превыше всего.
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05.03.2022 20:51 Ответить
Хитрован однако,хуйло типа в москве,огада,но мулька зачетная...
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05.03.2022 21:00 Ответить
надеюсь, он удостоверился лично, шо у ***** крыша протекла и летит сообщить об этом Шольцу
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05.03.2022 20:51 Ответить
Якась мутка. Або на користь Україні,аба повна *****.
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05.03.2022 20:52 Ответить
Поїхав Шольца лякати страшилками, які наслухався.
Путіну зараз вкрай необхідно пом'якшити критичні види санкцій.
Бо мадам ПИ..ДА вже стукала в двері.
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05.03.2022 21:05 Ответить
Какая-то дурацкая фраза - полетел в Германию к Шольцу, чтобы сказать, что он у путина был.
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05.03.2022 20:52 Ответить
"Дно пробито и чайник свистит" - доповів Беннетт
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05.03.2022 20:52 Ответить
Казахстан придерживается нейтралитета в конфликте России и Украины, не поддерживая ни одну из сторон, заявил заместитель министра обороны РК Султан Камалетдинов.

"Конфликт России и Украины к Казахстану никакого отношения не имеет. Мы не поддерживаем ни ту, ни другую сторону. В этом плане никаких вопросов быть не может", - сказал он.
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05.03.2022 20:53 Ответить
Самый трезвый ответ с казахского дивана.
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05.03.2022 21:04 Ответить
Почему? Получается что и Украина в чем-то виновата? Так не пойдет!
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05.03.2022 21:40 Ответить
Просто с дивана лень разбираться. По новостям со всего мира видно что пыня в жопе, вписываться за него никак нельзя - санкции, но вроде есть с ним договоренности, но хер на них, у него есть проблемы похуже.

А вписываться против, зачем? Какой профит для Казахстана?
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05.03.2022 21:45 Ответить
Вернее - общеизвестная азиатская хитрожопость?!
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05.03.2022 22:18 Ответить
Не забываем, что Китай пока "негласно" поддерживает Россию, а это первый в мире производитель ВСЕГО.
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05.03.2022 22:26 Ответить
И Китай это не корпорация зла/добра, это страна с населением в 1млрд и на этом всё. Этого достаточно, что бы осознать нашу ничтожность на фоне Китая.
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06.03.2022 03:51 Ответить
т а якого дивану, вони з китайцями чаї ганяють і уйгурів разом плющать. Вписатись Кетай не дає.
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05.03.2022 22:50 Ответить
Ще раз. Китай нам не друг, но Китай производит вообще, всё чем мы пользуемся. Россия для Китая это и рынок сбыта и бескрайний ресурс.
Нужно мыслить здраво, Китай скорей захватит Россию своими войсками, чем будет дипломатично отказывать ей в сотрудничестве.
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05.03.2022 22:55 Ответить
потом скажут, мы же низнали, неожидали
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05.03.2022 20:57 Ответить
Карту купи лапоть...
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05.03.2022 20:58 Ответить
То что ты бредишь я и без карты вижу..
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05.03.2022 20:59 Ответить
ну і де?
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05.03.2022 21:14 Ответить
Ніхто. Тільки ти. Бути тобі новим начальником Генштабу.👏
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05.03.2022 21:00 Ответить
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05.03.2022 22:11 Ответить
Да некому котёл делать и нечем. 8 лет готовили армию Украины силами наёмников к реальному столкновению и сейчас пытаются тужится в тактику.

План может и был такой, а сейчас поняли, что могут только бомбить и бить ракетами средней дальности, во всём остальном обосрались. И заходя в разбомбленный город получают прямую путёвку вслед за кораблём от вылезшего из убежишь населения.
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05.03.2022 21:09 Ответить
Провели переговоры лидеры двух ядерных стран, террористы уважают силу, Израиль , воюет 70 лет, сегодня, находится в состоянии войны с Ираном, Сирией, Ливаном...
Тем более, что часть ядерного оружия Израиля на подводных лодках, местонахождение которых враг не знает...
Кто знает, может быть Беннет поможет Путину слезть с дерева, гарантируя ему безопасность, при условии прекращения войны...
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05.03.2022 20:56 Ответить
Видать дальше по отработанной схеме концлагеря начнутся..
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05.03.2022 20:57 Ответить
тільки одне питання ,він зеленському звонив із кабінета путина ?
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05.03.2022 20:58 Ответить
Странная движуха какая-то. Беннет этот вдруг выскочил..к путлеру..потом к продажной немчуре.. Пахнет жареным.
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05.03.2022 20:58 Ответить
Скорей ***** завоевал кучу.
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05.03.2022 21:28 Ответить
херня это все - дело скорее всего помимо финансов и безопасности - в зерне точнее в посевной если ее не провести в сроки в Украине да еще санкции на рашке то на земле начнет голод а за ним факткически геноцид
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05.03.2022 23:43 Ответить
где? в каких районах?
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05.03.2022 23:54 Ответить
не надо с ними разбираться через неделю им отдадут приказ идти на х..й
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06.03.2022 00:00 Ответить
Чтоб он вечно у своей стены родимой рыдал, потому как для Украины (где, безусловно, и невинные евреи плачут- страдают от агрессора) "Щит" свой нужный нам зажал!
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05.03.2022 20:59 Ответить
Забрал у ***** виолончель Ролдугина с начинкой за то, что заблокировал продажу Украине "Железного купола".
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05.03.2022 21:02 Ответить
а шо ***** в мацкву вернулся??? чисто пагаварить с нафталином??? или ***** там уже ничего не решает...как-то все стремно...
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05.03.2022 21:08 Ответить
они в бункере были - дневного света то не видно
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05.03.2022 23:44 Ответить
Хороший знак!Может канцлер Германии ,наставит его на путь УСТИНЫ…,у немцев ведь получилось .после долгих дискуссий они приняли МУДРОЕ решение поставлять оружие и изменить свои отношения к Раше..
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05.03.2022 21:12 Ответить
Пані Шанна, зніміть рожеві окуляри.Якщо вірити нашому Сенченко,то німчура присилає нам 2000 комплетів іржавих,ще ГДР, ракет,нікому не потрібний металлолом. Скандали з поставками тільки почалися...А американська Шелл продовжує купувати у кацапів нафту. Слава Україні.
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05.03.2022 21:25 Ответить
Ещё добавь, как они у *********** газпромового корыта кормились. И про NS2 добавь.
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05.03.2022 21:38 Ответить
пипец как я вы дура
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05.03.2022 23:45 Ответить
Израиль не поддержал санкциями Украину. И все эти мутные переговоры имеют одну цель - спасти ***** и козломордых от полного краха, ну конечно под гуманистическим соусом
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05.03.2022 21:17 Ответить
нам пох..й - всеравно заберем все свое - землю деньги и душу путлера
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05.03.2022 23:47 Ответить
Пообіцяв )(уйлу зробити обрєзаніє до самої шії
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05.03.2022 21:19 Ответить
І Ісус ,і Іуда були евреями. А яке різне ставлення...
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05.03.2022 21:24 Ответить
Карта панове ложится так ,что ******** мы разгромим полюбасу а эти пусть себе летают ,наше дело ********* кацапов и справу цю мы робим гарно ..
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05.03.2022 21:27 Ответить
ну якщо українці - не треба відповідати за всіх! це перше, а друге - на скільки я знаю, мова українців є - українська! я іноземець і намагаюся спілкуватися з українцями їх рідною мовою - це називається = повага! а якщо українці дозволяють собі на своїх ресурсах в важкі часи використовувати між собою мову ворога, це називається - відсутність самоповаги... точку зору людей, в яких відсутня самоповага = не можна сприймати серьозно, тому відповідати треба виключно за себе
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05.03.2022 21:56 Ответить
иди ты на хер провокатор кацапский
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05.03.2022 23:50 Ответить
те украинцы которые пытались по бывать(вьехать) в Израиль скорее ненавидят эту страну
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05.03.2022 23:49 Ответить
Небось предлагал чокнутому фюрерку политическое убежище и гарантии неприкосновенности в обмен на окончание войны?
А теперь полетел с немцами договариваться шобы гавнофюрера отмыть? Да и пусть, главное чтобы этот ужас закончился и не гибли больше украинцы. А фюрерка всё равно так или иначе раньше или позже грохнут.
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05.03.2022 22:15 Ответить
он должен ответить лично и вся его конченная страна упоротых ублюдков рашка
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05.03.2022 23:52 Ответить
через який кордон Беннет полетів з Мосцкви до Берліна - однозначне питання ?
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05.03.2022 22:26 Ответить
Как сообщает портал Walla, примерно в 8 часов утра Беннет вылетел из Израиля на частном самолете, который в основном используется спецслужбами. Поездка в Москву готовилась несколько дней и состоялась с одобрения США, ведома Германии, Франции и Украины. Как сообщает "Кан", украинская сторона приветствовала возможность израильского посредничества. Руководство Турции также было посвящено в тайну встречи Беннета и Путина и предоставило свое воздушное пространство для пролета негосударственного израильского самолета. Встреча Путина и Беннета продолжалась около трех часов. Главной темой переговоров была ситуация в Украине. По сообщению телеканала "Кешет", речь также шла о ядерной программе Ирана и свободе действий Израиля в Сирии. Сразу после завершения встречи в Москве, премьер-министр Беннет беседовал с президентом Украины Владимиром Зеленским. Из Москвы Беннет отправился в Германию для встречи с канцлером Олафом Шольцем, который лишь несколько дней назад был в Израиле с официальным визитом. Канцелярия президента Франции уже объявила, что после того, как Беннет проведет в Германии встречу с канцлером Шольцем, израильский премьер сразу отправится во Францию на встречу с Макроном.
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05.03.2022 22:55 Ответить
Тільки що Ю.Швець говорив, що америкоси хочу зняти санкції з Ірану,теперішнього з Асадом ворога Ізраїлю. А німці давним-давно плющать за Іраном, отож їздить перевіряє як то воно буде дальше. Бо зняття санкцій і Іран в кінці кінців буде сам продавати свою нафту без фурерка, як до цього робив тривалий час. І в значній мірі аятолли замінять нафту рузге. німці давно топлять за ца тільки рижий в америці був проти.
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05.03.2022 22:58 Ответить
Бердичівське радіо передавало, що після зустрічі з путіним ізраїльский прем'єр Беннет провів телефонну бесіду із Зеленським і пообіцяв, що під час наступної зустрічі задушить путіна і таким чином закінчить війну
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06.03.2022 00:14 Ответить
 
 