За 10 дней войны в тероборону вступили 100 тысяч украинцев, - Минобороны
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
100 тысяч украинцев вступили в территориальную оборону с начала вторжения России в Украину.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"За 10 дней войны к нам пришло около 100 тысяч человек в тероборону", - сказала чиновница.
По словам Маляр, после завершения войны тероборона не будет расформирована, а станет частью системы обороны Украины.
"Победа – это победа, но Россия будет оставаться там, где она сейчас остается. Поэтому враг у нас будет столько, сколько будет наш северный сосед рядом с нами. Поэтому мы должны быть всегда готовы к этому сопротивлению. Поэтому закон о национальном сопротивлении как раз предполагает эту систему, когда каждый житель своего общества имеет возможность защищать свою громаду", - пояснила замминистра.
Пожалуйста, подождите...
Мне так и сказали прямым текстом, мол мы в центре Украины, военных и инфраструктурных объектов нет, а вас вон по две сотни каждый день. Так что сидите в своём смт и ныряйте в подвал при сирене. Вашим добровольцам выдали весь арсенал что был в первые дни, а вы опоздали.
Об этом сообщает Vijesti.me.
Как отмечается, решение принято в связи с тем, что «действия российского дипломата противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях».
Высказываются предположения, что крайний справа на фотке экс-премьер Гончарук
Тактика в Україні - територіальна оборона в першу чергу. Але якщо ви в Херсоні , не переживайте - ми звільнимо вас від окупанта. ВСУ і інші тероборини звичайно що буде допомога.