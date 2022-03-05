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За 10 дней войны в тероборону вступили 100 тысяч украинцев, - Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

За 10 дней войны в тероборону вступили 100 тысяч украинцев, - Минобороны

100 тысяч украинцев вступили в территориальную оборону с начала вторжения России в Украину.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"За 10 дней войны к нам пришло около 100 тысяч человек в тероборону", - сказала чиновница.

По словам Маляр, после завершения войны тероборона не будет расформирована, а станет частью системы обороны Украины.

"Победа – это победа, но Россия будет оставаться там, где она сейчас остается. Поэтому враг у нас будет столько, сколько будет наш северный сосед рядом с нами. Поэтому мы должны быть всегда готовы к этому сопротивлению. Поэтому закон о национальном сопротивлении как раз предполагает эту систему, когда каждый житель своего общества имеет возможность защищать свою громаду", - пояснила замминистра.

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Топ комментарии
+22
И ещё пара миллионов чуть не бъётся в очереди за касапским скальпом..
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05.03.2022 21:05
+15
нет. 99 999. Меня не взяли, хотя я два раза приходил. Даже как-то обидно. Сказали "В резерв"
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05.03.2022 21:07
+13
Парубий и Трчинов точно воюют в теробороне Киева
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05.03.2022 21:15
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И ещё пара миллионов чуть не бъётся в очереди за касапским скальпом..
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05.03.2022 21:05 Ответить
"Дайте мені хоч за горло його подержати!!!!" ("За двома зайцями")
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05.03.2022 21:09 Ответить
😂😂😂
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05.03.2022 21:17 Ответить
нет. 99 999. Меня не взяли, хотя я два раза приходил. Даже как-то обидно. Сказали "В резерв"
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05.03.2022 21:07 Ответить
Берут тех, кто знает как обращаться с оружием и умеет стрелять - нет времени учить и ресурсов одеть всех. Плюс ещё резервистов надо одеть и вооружить. Велике *********** не готовил резервы формы, обуви и брони на случай войны.
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05.03.2022 21:15 Ответить
Автоматов на всех не хватает.

Мне так и сказали прямым текстом, мол мы в центре Украины, военных и инфраструктурных объектов нет, а вас вон по две сотни каждый день. Так что сидите в своём смт и ныряйте в подвал при сирене. Вашим добровольцам выдали весь арсенал что был в первые дни, а вы опоздали.
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05.03.2022 21:16 Ответить
А всего арсенала с чем наши местные ходят - два автомата и 6 штук гладкоствола. Я вообще хз, выдали, или это личное охотничье.
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05.03.2022 21:18 Ответить
За тиждень після контракту досі не отримав зброю. Дівчатам повидавали. З власною не пускають, так що той закон про зброю іде за російським кораблем.
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05.03.2022 21:56 Ответить
Все є - взуття, одяг, зброя, набої. Нічого від держави не треба, а ні, все одно не можна.
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05.03.2022 21:58 Ответить
Після війни поруч з нами РФ вже не буде !
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05.03.2022 21:07 Ответить
Черногория объявила персоной нон грата российского дипломата. Он должен покинуть страну в течение 72 часов.

Об этом сообщает Vijesti.me.

Как отмечается, решение принято в связи с тем, что «действия российского дипломата противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях».
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05.03.2022 21:08 Ответить
Головне гідно одягти та озброїти хлопців та дівчат!!!
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05.03.2022 21:08 Ответить
Зеленского видел, Порошенко видел, Кличко видел, даже Юлю с автоматом без магазина видел. А де Турчинов, Ляшко, Парубий, Куля в лоб, Гройсман в каком они батальоне?
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05.03.2022 21:12 Ответить
Парубій в 206 - м
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05.03.2022 21:15 Ответить
Парубий и Трчинов точно воюют в теробороне Киева
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05.03.2022 21:15 Ответить
Они плачут горькими слезами и проклинают свою жизнь,потому что ты их не видел.
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05.03.2022 21:16 Ответить
а про онотолe щось відомо?
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05.03.2022 23:10 Ответить
після перемоги ці 100 тис зброю буде здавати місяцями, мабуть 5-й колоні потрібно тікати Народ знає сусідів-опзжистів, комуністів, регіоналів і іншої пи...ти.
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05.03.2022 21:14 Ответить
Та у нас у Львові такі черги.... Автоматів невистачає вже................ Народ із заробітків приїздить, воювати хочуть
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05.03.2022 21:15 Ответить
А скількох не прийняли . . !! Бажаючих воювати в рази більше .
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05.03.2022 21:17 Ответить
Смерть путлеру!
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05.03.2022 21:18 Ответить
Чому не видають зброю всім бажаючим захищати Україну?
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05.03.2022 21:24 Ответить
Оружия на всех не хватает
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05.03.2022 23:31 Ответить
Це якась ганьба,бо не вистачає навіть звичайної зброї для всіх бажаючих знищувати кацапського ворога.
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05.03.2022 21:24 Ответить
Якщо на форумі є хтось із ФАХОВИХ правників - юристів, розкажіть доступною мовою про прийнятий 03.03.2022 ВР України Закон про надання цивільним особам зброї та набоїв до неї для захисту країни від ворога. (розкажіть про процедуру отримання, чи є серед переліку тієї зброї щось "важке"- хоча б якесь рпг чи "муха", чи хоча б "підствольник" з бк?)
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05.03.2022 21:27 Ответить
Це на випадок крайньої потреби. Коли треба буде роздавати зброю, а часу на оформлення цивільних в ТРО не буде. Така моя думка.
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05.03.2022 21:39 Ответить
Як в армії служити, то всі хорі) А як москаля бити, то вже всі здорові.
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05.03.2022 21:28 Ответить
Реально зброї не вистачає.
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05.03.2022 21:28 Ответить
Фотку с Усиком уже постили.
Высказываются предположения, что крайний справа на фотке экс-премьер Гончарук

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05.03.2022 21:30 Ответить
Написав заяву 27.02. Поки що отримую повідомлення: "без змін. чекаємо."
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05.03.2022 21:33 Ответить
Думаю що не здали, просто з Криму був дуже серйозний наступ

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05.03.2022 21:45 Ответить


Тактика в Україні - територіальна оборона в першу чергу. Але якщо ви в Херсоні , не переживайте - ми звільнимо вас від окупанта. ВСУ і інші тероборини звичайно що буде допомога.
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05.03.2022 21:46 Ответить
кацапи, 100000 вояків, у яких досвід війни і мотевація захисту своєї Батьківщини, то страшна сила. свинособаки, я вам не заздрю, як що хочете жити, бігом до своїх мамок, зброю кидайте, бо вона заважає бігти. потім не кажить, що не знали.
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05.03.2022 22:37 Ответить
Було б і 300 тис., якби приймали ще.
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06.03.2022 04:26 Ответить
Просто припинили запис.
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06.03.2022 04:27 Ответить
 
 