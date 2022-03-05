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Оккупанты бомбили военный городок 5-й бригады Нацгвардии в Харькове - погибли 4 человека. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российский вражеский самолет сбросил тяжелые авиационные бомбы на военный городок 5-й Слобожанской бригады Национальной гвардии Украины в Харькове ночью 05.03.2022 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в фейсбуке сообщает Восточное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины.

Отмечается, что погибло четверо военнослужащих. Есть раненые. Бойцы бригады расчищают завалы.

"Несмотря на потери и серьезное повреждение инфраструктуры, гвардейцы стойко защищают Харьков вместе с Вооруженными силами, Территориальной обороной, Национальной полицией и СБУ. Мы будем биться до Победы!", - резюмируется в сообщении.

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Оккупанты бомбили военный городок 5-й бригады Нацгвардии в Харькове - погибли 4 человека 01
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Топ комментарии
+16
Будемо мати проблему скоро. Не введено візовий режим. В кацапстані скоро буде велике безробіття, будуть грабунки, кацапи ломануться через кордон до нас. Територіальну оборону не потрібно розпускати.
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05.03.2022 21:30
+11
Тут многие переживают чем кормить пленных оккупатнов. Есть идея. Можно кормить пленных росиян трупами их товарищей, а говорить, что тушенка
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05.03.2022 21:26
+7
Пару пзрк в каждое приграничное смт и по 2-3 местных добровольца из теробороны. Пора показать, что небо над Украиной закрыто и без НАТО.
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05.03.2022 21:26
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неужели там не было достойного бомбоубежища, жаль ребят...
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05.03.2022 21:23 Ответить
Вбивайте цапів без жалю!Окупант не має право на життя!
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05.03.2022 21:25 Ответить
Пару пзрк в каждое приграничное смт и по 2-3 местных добровольца из теробороны. Пора показать, что небо над Украиной закрыто и без НАТО.
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05.03.2022 21:26 Ответить
Тут многие переживают чем кормить пленных оккупатнов. Есть идея. Можно кормить пленных росиян трупами их товарищей, а говорить, что тушенка
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05.03.2022 21:26 Ответить
Думаю, нас с таким, подходом не поймут наши "союзники".
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05.03.2022 21:38 Ответить
В окопах захищати Україну потрібно . а не у "містечку" ...ЯКИЙ командир дав наказ чекати смерті у теплі та добрі?
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05.03.2022 21:38 Ответить
05 мар 2022, 22:50 Мать Эмина, которая умерла в Украине, тоже умерла 5 дней назад... - ФОТО..Эмин Забит оглы Махмудов, гражданин Украины азербайджанского происхождения, его жена Людмила Махмудова и свекровь погибли в результате разрыва снаряда в селе Черкасские Тишки в 5 км от Харькова. Двое их выживших детей сейчас находятся на попечении родственников.
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05.03.2022 21:29 Ответить
Будемо мати проблему скоро. Не введено візовий режим. В кацапстані скоро буде велике безробіття, будуть грабунки, кацапи ломануться через кордон до нас. Територіальну оборону не потрібно розпускати.
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05.03.2022 21:30 Ответить
До речі...
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05.03.2022 21:34 Ответить
Закривати кордон. Ізоляція придурків.
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05.03.2022 21:40 Ответить
а чому воїни сидять у "містечку" . а не в окопах боронять Українк?
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05.03.2022 21:36 Ответить
Невже кацапи не розуміють що за всі знищені та пошкоджені будівлі їм доведеться заплатити. Вони можливо думають що в випадку перемоги їм зійде з рук але платити в цьому випадку будуть все одно вони з їх бюджету, а в після нашої перемоги все одно заплатять вони.
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05.03.2022 21:38 Ответить
це проблема, що земля кругла
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05.03.2022 21:41 Ответить
 
 