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"Украинцы, во всех городах, куда вошел враг, переходите в наступление!" - Зеленский. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский призвал жителей украинских городов, в которые вошел враг, переходить в наступление.
Об этом глава государства заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Каждый метр нашей украинской земли, отвоеванный протестом и унижением оккупантов, – это шаг к победе для всей Украины. Это шанс на жизнь. Украинцы, во всех наших городах, куда зашел враг, почувствуйте это, переходите в наступление!" – говорится в сообщении.
Топ комментарии
+62 Підлога Маккартні
показать весь комментарий05.03.2022 21:36
+42 Василий СПРУТ
показать весь комментарий05.03.2022 21:40
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Пожалуйста, подождите...
Зараза - навіть пиво не продають, але я завчасно приготував пляшки від Болградського вина!
Але з автоматом, і хоча б сотнею набоїв, було б надійніше.
Це провокація агентів Кремля!
Без зброї, організації, подтримки лізти під щонайменше кулі?
А техніці автоматом, прутень що зробиш, та ще без бронювання.
Що держава, взагалі повинна була забезпечити заздалегідь.
Відразу видно, що замість грати хоч у примітивні стратегії, багато хто вчилися грати обличчям.
Десять бравых москалей
Летели "пообедать".
Вдруг ******* ПВО -
И их осталось девять.
Девять бравых москалей
Курили папиросы.
Тут снайпер тихо подошел-
И вот их только восемь.
Восьмерка бравых москалей
Поспать легла затем.
Тут под окном раздался взрыв-
И их осталось семь.
Семь погрустневших москалей
Шли на аэродром.
Тут их заметила арта-
Остались вшестером.
Шесть ******** москалей
Отправились бухать,
Но вышло с вилами село-
И их осталось пять.
Пять москалей залезли в танк,
На запад покатили.
Ударил точно Джавелин-
И стало их четыре.
Четыре злобных москаля
Купались у Дніпрі.
А тут Мыкола с калашом-
И их осталось три.
Три москаля в село пошли-
Закончилась еда.
Из хаты выглянул обрез-
И их осталось два.
Два москаля бежали в лес,
Петляя среди мин,
Не повезло- и вот в живых
Остался лишь один.
Перекрестился - и лежит,
Унять пытаясь жар.
А сверху целится уже
Бесшумный "Байрактар"
Взагалі ситуація така що потроху починає закрадається зневіра.
Але ж ні, ти клятий невтікун, зелене падло, знову щось прочитало, зібрало лайки "от тепер точно його зауважав", і повставайте мешканці окупованих міст з дрючками та лопатами.
І це я ще висловився цензурно.
А может ему и ежи с ним пора в бой.
Ти давай доставай з рахунків бабоси, які тобі коломийський заплатив за твоє президентство, бо не бачу в новинах інфу, що зеленський витратився на потреби війни.
А то ми тут останній хрін без солі доїдаємо, а приСлуги морди й далі наїдають в тилу та на віллах.
І після війни щоб ми не бачили більше твоїх паскудних відосіків і тупих серіальчіків, на яких ти статки свої збільшив!
Тебе ж говорили, что народу нужно дать право на оружие, а ты думал все про то как пустить по коррупционном у каналу чтоб качать бабки за выдачу разрешений как за выдачу морских документов.
Вот, ты дождался Вова, теперь ты заговорил про наступ, надел зелёную свечку и позирует небритый.
Мудак ты Вова.