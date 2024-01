"Я не верю, что вы хотите кровавой, разрушительной войны против Украины", - Байден обратился к россиянам

Президент США Джо Байден обратился к гражданам РФ из-за ее агрессии против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", обращение размещено на twitter-странице Госдепа, передает Цензор.НЕТ.

"Я не верю, что вы хотите кровавой, разрушительной войны против Украины – страны и народа, с которыми вас связывают такие глубокие родственные, исторические и культурные отношения", – пишет Джо Байден.

"I do not believe you want a bloody, destructive war against Ukraine — a country and a people with whom you share such deep ties of family, history, and culture."