"Я не верю, что вы хотите кровавой, разрушительной войны против Украины", - Байден обратился к россиянам
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Президент США Джо Байден обратился к гражданам РФ из-за ее агрессии против Украины.
Как сообщает "Европейская правда", обращение размещено на twitter-странице Госдепа, передает Цензор.НЕТ.
"Я не верю, что вы хотите кровавой, разрушительной войны против Украины – страны и народа, с которыми вас связывают такие глубокие родственные, исторические и культурные отношения", – пишет Джо Байден.
.@POTUS message to the people of Russia: "I do not believe you want a bloody, destructive war against Ukraine — a country and a people with whom you share such deep ties of family, history, and culture." pic.twitter.com/ExXYyoFxN0— Department of State (@StateDept) March 5, 2022
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+105 Muron
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+67 Роман Дузинкевич
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+63 Wendeplattendrehstahl Lölik
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Але ще одне:
1. Кацапи цього не побачать.
2. Як що покажуть то перекладуть путлерТВ для зомбаков своїх як "ми хатім крававай й розрушітєльная войньі с вамі рюсскіє" !!!
Пассажиры, имеющие билеты туда-обратно, с 6 марта не будут допущены до рейсов, если обратный билет взят на дату после 8 марта. До 8 марта авиакомпания будет перевозить пассажиров международных рейсов с билетами только в одну сторону. Пассажирам отмененных рейсов следует обратиться в авиакомпанию для полного возврата средств. После 8 марта будут осуществляться вывозные рейсы для россиян.
Джо, додай ще більше пафосу та епітетів, ти ж вмієш!..
Дядя Джо, ты дурак?
Більшовики, колхози, голодомор, репресії, крим-лугандон! Хіба цього замало, щоб нести таку ахінею????
Ви ніколи не зрозумієте справжнього гнилого нутра кацапа, бо ніколи на своїй шкурі не відчували жахіття, які переносить український народ!
но по правде многие поддерживают
потому что сами то под бомбами не сидят
и для них как игра это
вот когда на них бомбы падать начнут, тогда поймут что такое война
они привыкли по телевизору наблюдать войну своей армии с другими странами
Однако, политически - посыл верный, и рассчет на 5-10% которые мыслят и на митинги ходят