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"Я не верю, что вы хотите кровавой, разрушительной войны против Украины", - Байден обратился к россиянам

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Президент США Джо Байден обратился к гражданам РФ из-за ее агрессии против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", обращение размещено на twitter-странице Госдепа, передает Цензор.НЕТ.

"Я не верю, что вы хотите кровавой, разрушительной войны против Украины – страны и народа, с которыми вас связывают такие глубокие родственные, исторические и культурные отношения", – пишет Джо Байден.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден пообещал конфисковать активы российских элит за границей: "Мы идем за вашими нечестно нажитыми богатствами"
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Топ комментарии
+105
Джо кацапа видно не знає,
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05.03.2022 21:43
+67
Баден не розуміє, що московити - то не люди.
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05.03.2022 21:44
+63
моя жена украинка,в своё время мы переехали с Казахстана в Германию,а её родной брат-в п@дорашку.Мы регулярно помогали,высылали детям деньги на дни рождения и.т.п...о политике я с ним не говорил так как подозревал что он ватник.
в ходе последних событий выслали денег через пайпал сразу на трёх детей,так как я подумал что пайпал закроют(был прав)...в ходе дальнейшего общения он нам пишет что так как всё развивается он скоро наверное нас сможет навестить в Германии,куда приедет на танке...
ответил ему что положу его на верстак в саду и отпилю ножовкой ***** башку дорогому гостю.

всё что нужно знать о мордоре-они там все @@нутые
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05.03.2022 22:04
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Вони вже її почали а він досі не вірить!!! ПЗДЦ.... краще промовчу.
Але ще одне:
1. Кацапи цього не побачать.
2. Як що покажуть то перекладуть путлерТВ для зомбаков своїх як "ми хатім крававай й розрушітєльная войньі с вамі рюсскіє" !!!
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05.03.2022 22:58 Ответить
Глупый старик.
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05.03.2022 22:59 Ответить
Наивный просто
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06.03.2022 08:21 Ответить
Придурюється.
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06.03.2022 09:43 Ответить
Азербайджан приостанавливает полеты в Россию с 6 марта по соображениям авиационной безопасности, сообщает национальный авиаперевозчик AZAL.

Пассажиры, имеющие билеты туда-обратно, с 6 марта не будут допущены до рейсов, если обратный билет взят на дату после 8 марта. До 8 марта авиакомпания будет перевозить пассажиров международных рейсов с билетами только в одну сторону. Пассажирам отмененных рейсов следует обратиться в авиакомпанию для полного возврата средств. После 8 марта будут осуществляться вывозные рейсы для россиян.
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05.03.2022 23:01 Ответить
Ассалам алейкум. Слава УКРАИНЕ! Рахмет! 👍👍👍👍👍
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06.03.2022 09:16 Ответить
слова справжнього політика...
Джо, додай ще більше пафосу та епітетів, ти ж вмієш!..
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05.03.2022 23:02 Ответить
Мечты мечты, где ваша сладость ушли мечты осталась гадость
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05.03.2022 23:12 Ответить
Так верь **** ! бо так и есць!
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05.03.2022 23:13 Ответить
не істері
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05.03.2022 23:36 Ответить
не веришь? А они верят..

Дядя Джо, ты дурак?
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05.03.2022 23:32 Ответить
Разбудите уже ******* деда! Или принесите нового! Что за лютый треш.
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05.03.2022 23:33 Ответить
канадія - твій виход, саме ґімно забродило...
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05.03.2022 23:37 Ответить
Вона на передку
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06.03.2022 10:25 Ответить
Житомир захищає з Канади своїм брудним ротом.
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06.03.2022 10:27 Ответить
Не зря сегодня полетел борт с кацапами в Вашингтон. Убедили таки старого Бидона в том, что они не хотели крови и разрушении. Сдаётся мне, что это договорняк и что теперь попытаются вместе спасать ботоксную морду-лицо от позорного поражения в Украине
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05.03.2022 23:49 Ответить
Они забирают своих, которых выперли из америки.
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06.03.2022 09:18 Ответить
Как ****** уже этот американский старый пердун. Где Рейган , америкосы? У вот вообще выбрать некого ***** ? Позор нации. То Столтенберг, то этот ишак старый , тошно смотреть .
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06.03.2022 00:05 Ответить
Нам нахер не нужны ни Байден ни Рейган. Нужен "America First" президент который отправит в Украину зеленых человечков и вооружение без опознавательных знаков и будет включать дурака что нас там нет
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06.03.2022 03:42 Ответить
Лапоть ликовий, стули пельку, падло.
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06.03.2022 10:21 Ответить
А я вважаю, що це таке дипломатичне попередження Байдена росіянам. І байдуже, що самі росіяни його не почують, не побачать. Головне, що дипломатичні формальності дотримано. А далі буде...
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06.03.2022 00:25 Ответить
Fuck family. Stupid old fart.
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06.03.2022 00:32 Ответить
Байден или дурачек а скорее-косит под дурачка. думаю в ЦРУ прекрасно знают настроение большинства россиян-они ЗА войну. и Их мнение не поменяется раньше чем через 2-3 мес
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06.03.2022 00:39 Ответить
Бідон як бідон, старість - не радість.
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06.03.2022 01:26 Ответить
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06.03.2022 07:11 Ответить
Верю, еще как. Если почитать комменты кацапской мрази в соцсетях, то отказываешься верить в то, что такое могли написать люди. То не люди, и даже не животное. Это просто орки и нечить.
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06.03.2022 01:41 Ответить
К сожалению он не прав. Они хотят войны и хотели ее всегда. Все время существования этой раковой опухоли Европы они не несли ничего в этот мир, кроме войн, крови и смерти. Никаких технологий, нужных в жизни изобретений и так далее. Только смерть и кровь. Честно говоря, пришла пора покончить со всем этих. Эта мразь может ещё убивать и убьёт многих от чего просто выть хочется. Мирных стрелять даже с их умом амебы не так сложно. Я надеюсь, что мир уже начал просыпаться и поможет вам ,ребята, с более серьезным оружием как можно скорее. И пусть все их ****** ржавое железо летит мимо вас. Пусть они всегда промахиваются, а вы их *******, прошу вас. Так сложилось, что Украинцы сейчас мир спасают. Дай вам Бог удачи и останьтесь живыми
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06.03.2022 01:48 Ответить
Прочитал на kp.ru планы фюрера Путина о судьбе Украины -первый план разделить на 3 части Новороссия, Малороссия,Западная Украина-все под контролем кремля,второй план Уничтожить Украину-Малороссия и новороссия входят в состав России,Западная Украина делится между Венгрией,Румынией и Польшей!А почему бы нам не разделить Россию-ето более реально!
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06.03.2022 01:49 Ответить
Вроде голова седая, а такую хрень несет
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06.03.2022 02:22 Ответить
Ты старик не прав оне рассеяне очень хотят этой войны . Кто то оболванен телевизором , кто-то просто подонок , а кому то наплевать. Чтобы закончить войну надо передать Украине наступательное оружие средства ПВО и нам самим быть готовым шарахнуть по московии ядерными ракетами если тамошний сцарек решит махнуть ядерной дубиной .
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06.03.2022 04:55 Ответить
Вы правы. Они больны. Их вылечить Невозможно. СЛАВА УКРАИНЕ!
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06.03.2022 06:01 Ответить
Вата в Казахстане практически вся поддерживает агрессию. Переубедить в обратном их невозможно. Российские матери поддерживают убийство украинцев. Они даже не жалеют своих сыновей. Им лишь бы не было Украины. Они больны. Общество больное. Невозможно вылечить и переубедить. Попытки переубедить закончились ссорой. То что случилось В Украине могло быть и у нас. Казахи поддердивают Украинцев. СЛАВА УКРАИНЕ!
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06.03.2022 05:59 Ответить
Байден не прав. Россияне почти все хотят войны. СЛАВА УКРАИНЕ!
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06.03.2022 06:03 Ответить
Блин, не верит он, эта кривава, руйнівна війна проти України уже идёт, а он не верит
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06.03.2022 06:29 Ответить
Ответ Байдену! - YouTube
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06.03.2022 07:04 Ответить
Діду, чи ти нарешті здурів вкрай???
Більшовики, колхози, голодомор, репресії, крим-лугандон! Хіба цього замало, щоб нести таку ахінею????

Ви ніколи не зрозумієте справжнього гнилого нутра кацапа, бо ніколи на своїй шкурі не відчували жахіття, які переносить український народ!
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06.03.2022 07:09 Ответить
это пока дипломатично говорит
но по правде многие поддерживают
потому что сами то под бомбами не сидят
и для них как игра это
вот когда на них бомбы падать начнут, тогда поймут что такое война
они привыкли по телевизору наблюдать войну своей армии с другими странами
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06.03.2022 07:38 Ответить
Это как 71% россиян поддерживают войну в Украине. Вот и вся сущность кацапских выродков.
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06.03.2022 07:54 Ответить
Кацапи весь час хотіли війни, і хочуть зараз.Ненависть до всього людства у них в крові, їм всі щось завжди винні.Себе вважають нацією ізбранних,арійцями, а на ділі- підлі,брехливі,підступні виродки.Байден, на жаль помиляється.
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06.03.2022 08:06 Ответить
ВОЗМОЖНО НЕКОТОРЫМ РОССИЙСКИМ МАТЕРЯМ НЕ НУЖНЫ ЖИВЫЕ СЫНОВЬЯ, А ИМ НУЖНЫ ПОБЕЖДЕННАЯ УКРАИНА И МЕРТВЫЙ СЫН -ГЕРОЙ. ЭТО И ЕСТЬ СМЫСЛ ИХНЕЙ ЖИЗНИ. СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!
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06.03.2022 09:13 Ответить
У нього вибори а скільки дітей ще загине в Україні йому глибоко байдуже. Ось усі амерікано европейські цінності.
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06.03.2022 09:14 Ответить
Вони хочуть війни, вони марять нею і всіляко підтримують. Мало того їх самки називають цю війну війною в білих рукавичках заперечуючи будь яке насильство і знищення українців. А їх полонені, яких вже повернули в паршу плачуться що тут їх тримали в помийних ямах і всіляко знущалися. Хто не має віри - погортайте їх сайти. Вжахнетесь. Там ненависть до всього миру, до всіх народів.
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06.03.2022 09:25 Ответить
Там больные промытые мозги, так что до большинства не достучаться.
Однако, политически - посыл верный, и рассчет на 5-10% которые мыслят и на митинги ходят
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06.03.2022 09:30 Ответить
Байден не має права так помилятись!!! Вже тому, що такі катастрофічні помилки вже зробили в 1945 Ф.Д.Рузвельт, із Труменом, і навіть істинно Великий Черчіль (з Де Голлем)! Коли сотнями тисяч, а, може, й мільйонами, здавали кровожерливому с...алінові на розтерзання (в кращому разі - на пожиттєві муки) українців..., які проривались в їхні зони окупації, рятуючись від Кремлівського Звіра. Звичайно, перевиховувати московських угрофіннів необхідно (хоч на це піде сотні років!). Але й керівників Західних країн необхідно лікувати - наприклад, змушувати вивчити книгу Павла Штепи "Московство".
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06.03.2022 09:47 Ответить
Кацапы без войны жить не могут.. они хотят чем то гордится, а умеют только убивать, врать и воровать. Война даёт возможность им все это делать.
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06.03.2022 09:52 Ответить
70 процентов кацапов за геноцид украинцев, даже ценой своих детей, к кому вы там постоянно обращаетесь?!
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06.03.2022 10:31 Ответить
СЛАВА УКРАИНЕ! Почему началась война? Самая главная причина это ЗАВИСТЬ. Руски народ начиная от путина кончая последним бомжом завидуют Украинцам в том что они живут лучше и хотят ещё лучше жить. Как так они были хуже нас а теперь будут лучше нас. Вот так думают практически все руские. Он не понимают то что все время в ж.... И раньше, и сейчас, и в будущем будут там. ГЕРОЯМ СЛАВА!
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06.03.2022 11:06 Ответить
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