"Донбасс, сейчас самое время": Зеленский призвал оккупированные территории бороться за свободу вместе с другими украинскими городами

Президент Владимир Зеленский призвал жителей временно оккупированного Донбасса сражаться против российской агрессии вместе с другими украинскими городами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил в видеообращении.

"Донбасс. Вспомни, как о тебе говорили: "Донбасс никто не ставил на колени. И никому поставить не дано". Эти слова в Донецке и Луганске знает каждый. Их часто повторяют. А что сейчас? Донбасс, сейчас самое время. Обращаемся ко всем людям на временно оккупированных территориях. Ко всем, кто нас слышит. Кому не стерли память пропагандой. Кому не закрыли глаза страхом. Кому не изуродовали душу цинизмом. Боритесь! Боритесь за свои права, свободу, за Украину. Вместе с Херсоном, Бердянском, Киевом там всеми другими украинскими городами", - подчеркнул Зеленский.

"Я знаю, что многие из вас поверили, что Украина вас якобы ненавидит. Якобы будет нападать. Якобы будет уничтожать. Лжецы! На российском ТВ говорят об этом каждый день. Лжецы! Это их работа. Лгать каждый день вам. Но это не должно быть вашей судьбой. Сравните Донецк после 8 лет войны и Харьков после 8 дней войны. Посмотрите на Харьков, на Чернигов, на 500 кг бомбы, которые сбрасывали на дома украинцев, убивали нас, детей. На Бородянку, на разбитые школы, на взорванные детсады... На все, что сделала Россия... Она сделала это на ваших глазах, поэтому защищайтесь, потому что она отнимет ваши жизни и дома. Украина в своих не стреляет. Мы не взрываем жилые дома. Все на Донбассе для нас всегда были и будут украинцами. Нашими людьми, нашими гражданами!" – добавил президент.

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