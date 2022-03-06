РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4416 посетителей онлайн
Новости ОбществоВойна в Украине Война
11 058 22
война (46506) Зеленский (16489) Донбасс (26944)

"Донбасс, сейчас самое время": Зеленский призвал оккупированные территории бороться за свободу вместе с другими украинскими городами

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Президент Владимир Зеленский призвал жителей временно оккупированного Донбасса сражаться против российской агрессии вместе с другими украинскими городами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил в видеообращении.

"Донбасс. Вспомни, как о тебе говорили: "Донбасс никто не ставил на колени. И никому поставить не дано". Эти слова в Донецке и Луганске знает каждый. Их часто повторяют. А что сейчас? Донбасс, сейчас самое время. Обращаемся ко всем людям на временно оккупированных территориях. Ко всем, кто нас слышит. Кому не стерли память пропагандой. Кому не закрыли глаза страхом. Кому не изуродовали душу цинизмом. Боритесь! Боритесь за свои права, свободу, за Украину. Вместе с Херсоном, Бердянском, Киевом там всеми другими украинскими городами", - подчеркнул Зеленский.

"Я знаю, что многие из вас поверили, что Украина вас якобы ненавидит. Якобы будет нападать. Якобы будет уничтожать. Лжецы! На российском ТВ говорят об этом каждый день. Лжецы! Это их работа. Лгать каждый день вам. Но это не должно быть вашей судьбой. Сравните Донецк после 8 лет войны и Харьков после 8 дней войны. Посмотрите на Харьков, на Чернигов, на 500 кг бомбы, которые сбрасывали на дома украинцев, убивали нас, детей. На Бородянку, на разбитые школы, на взорванные детсады... На все, что сделала Россия... Она сделала это на ваших глазах, поэтому защищайтесь, потому что она отнимет ваши жизни и дома. Украина в своих не стреляет. Мы не взрываем жилые дома. Все на Донбассе для нас всегда были и будут украинцами. Нашими людьми, нашими гражданами!" – добавил президент.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Украинцы, во всех городах, куда вошел враг, переходите в наступление!" - Зеленский. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+10
Неповірите але ОРДЛО легко зачистимо !
показать весь комментарий
05.03.2022 22:00
+8
Та там вже крошать орків наші воїни... В ДиРляндії нема вже практично нікому воювати...
Одні сантехніки шкільні іто п"яні...
показать весь комментарий
05.03.2022 21:55
+8
Не зупинили роботу в росії великі мережі магазинів Leroy Merlin, Auchan та Metro.
Чому ми ходимо до них за товаром?
показать весь комментарий
05.03.2022 22:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
05.03.2022 21:53 Ответить
Та там вже крошать орків наші воїни... В ДиРляндії нема вже практично нікому воювати...
Одні сантехніки шкільні іто п"яні...
показать весь комментарий
05.03.2022 21:55 Ответить
ОРДЛО легко звільнимо...
показать весь комментарий
05.03.2022 21:56 Ответить
Боротись з iншими мiстами, - шо воно меле. Це та як сказати, боротися зi шкiдниками.
показать весь комментарий
05.03.2022 22:00 Ответить
"РАЗОМ з іншими містами" - мав він на увазі. Я не фан Зе, но розумію людину в стресі. Якщо не написати і не прочитати потім собі вголос, виходить смішно, як, наприклад: "Привіт визволителям Харківа від німецько-фашистських загарбників!"
Но то таке...
показать весь комментарий
05.03.2022 22:09 Ответить
є така штучка, дивна, кома називається. а в кацапів вона пожиттева- кома головного 0.5 пузиря
показать весь комментарий
06.03.2022 00:26 Ответить
Неповірите але ОРДЛО легко зачистимо !
показать весь комментарий
05.03.2022 22:00 Ответить
Не зупинили роботу в росії великі мережі магазинів Leroy Merlin, Auchan та Metro.
Чому ми ходимо до них за товаром?
показать весь комментарий
05.03.2022 22:00 Ответить
скоты лягушатники! уже сегодня их правительство выср*лось, что мол пока посидите, рано еще уходить.....уроды
показать весь комментарий
05.03.2022 22:58 Ответить
"Зеленський закликав окупований Донбас боротись за свободу з іншими українськими містами"

Здесь пропущено слово "разом".
Редактор, ау!
показать весь комментарий
05.03.2022 22:01 Ответить
Мабуть так і сказав. Його стиль.
показать весь комментарий
05.03.2022 22:08 Ответить
Нуууууу, кожен патріот чи сепар поняв це по своєму
показать весь комментарий
06.03.2022 06:09 Ответить
Лаптеногое быдло вы будете зарезаны как свиньи ссыте в штаны, мы за вами уже пришли - Слава Украине!
показать весь комментарий
05.03.2022 22:18 Ответить
Він думає про те що треба звільняти ордло чи ні ! Чи ще буде возня на дисяток років !
показать весь комментарий
05.03.2022 22:22 Ответить
А Крим?!?
показать весь комментарий
06.03.2022 00:02 Ответить
все буде дуже ситуативно. . . і Приднестроввя - теж . .
показать весь комментарий
06.03.2022 00:32 Ответить
А Крым "забыл"?
показать весь комментарий
06.03.2022 00:45 Ответить
За Крим ще на перших перемовинах лярди отримали, тому й не згадує.
показать весь комментарий
06.03.2022 06:11 Ответить
А для боротьби на окупованих територіях потрібні успіхи ЗСУ,адже вони за 8 років вже зомбовані та поки не побачать реальні успіхи наших ЗСУ будуть сидіти тихо як гівно в гузиці.
Згадайте ,,другий фронт,,у ВВВ.
показать весь комментарий
06.03.2022 09:07 Ответить
Интересно, как он себе это представляет?
показать весь комментарий
06.03.2022 09:47 Ответить
 
 