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ВВС (255) самолет (3323) вертолёт (1035)

За сутки 5 марта уничтожены 5 самолетов и 5 вертолетов оккупантов. Всего россияне потеряли 44 самолета и 44 вертолета, - командование Воздушных сил. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Командование Воздушных сил ВСУ обнародовало официальную информацию о потерях российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальной странице командования в фейсбуке.

5 марта российские оккупанты понесли очередные потери от противовоздушной обороны Сил обороны Украины:

три вертолета самостоятельно сбил морской пехотинец ВМС ВСУ

1 штурмовик Су-25 и 1 вертолет сбили военнослужащие оперативного командования "Юг" Сухопутных войск ВСУ

два истребителя-бомбардировщика Су-34 сбили военнослужащие оперативного командования "Север" Сухопутных войск ВСУ

два самолета Су-30 СМ сбили военнослужащие воздушного командования "Юг" Воздушных Сил ВСУ.

Также противовоздушная оборона сбила БПЛА "Орлан-10" и несколько крылатых ракет, летевших в мирные украинские города.

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По состоянию на 23.00 5 марта потери авиационной техники российских оккупационных войск составляют:

44 самолета и 44 вертолета – идут нога в ногу.

Вражеских летчиков, которые катапультировались и выжили, нашли украинские воины. Им оказали медицинскую помощь и они уже дают показания за преступления путинского режима перед человечностью!

Стоит отметить и работу ударной авиации Воздушных Сил – бомбардировщиков Су-24м и штурмовиков Су-25, совершивших несколько авианалетов на вражеские колонны, нанеся мощные ракетно-бомбовые удары".

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Топ комментарии
+14
шiсть лiтакiв:
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06.03.2022 00:02
+12
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06.03.2022 00:10
+11
Похоже в плане демилитаризации кацапам таки удается достичь определенных успехов. Правда не совсем так, как они задумали.
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06.03.2022 00:32
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шiсть лiтакiв:
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06.03.2022 00:02 Ответить
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06.03.2022 00:10 Ответить
скільки у орди ще залишилось?
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06.03.2022 00:11 Ответить
400+ літаків і 200+ вертольотів
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06.03.2022 00:19 Ответить
А на ходу сколько?))) Путину пришлось использовать те же самолеты и в Сирии и тут.....)))
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06.03.2022 00:25 Ответить
Так это и есть "на ходу". А вообще кацапы у себя какие-то астрономические цифры декларируют, типа 3600 одних только самолетов. Ну, это как в том анекдоте про старичка и доктора, "так и ты тоже говори!" Следует учесть, что даже в этих "на ходу" зачастую гражданский Garmin прикручен синей изолентой к панели, чтобы не летать по бумажным картам
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06.03.2022 00:46 Ответить
"- Матка, яйко, млеко, сало! Путлер капут!"
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06.03.2022 00:12 Ответить
поки рівність, Козаки ! хто переможе? літаки чи гвинтокрили(по іхнему вєртальоты)?
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06.03.2022 00:29 Ответить
Робимо ставки - Якої повітряної сволоти зібють більше?!!
Зараз нічья 40/40🤔
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06.03.2022 00:31 Ответить
Похоже в плане демилитаризации кацапам таки удается достичь определенных успехов. Правда не совсем так, как они задумали.
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06.03.2022 00:32 Ответить
Щось занадто багато ворожих льотчиків взято у полон.
Хіба у збитих ворожих льотчиків не повинен бути відсоток виживання значно нижчий?
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06.03.2022 00:54 Ответить
88! С такой скоростью через полгода у рашистов не останется авиации
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06.03.2022 01:13 Ответить
Наверное этот день надо назначить официальным днем ПВО Украины.
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06.03.2022 07:25 Ответить
 
 