За сутки 5 марта уничтожены 5 самолетов и 5 вертолетов оккупантов. Всего россияне потеряли 44 самолета и 44 вертолета, - командование Воздушных сил. ВИДЕО

Командование Воздушных сил ВСУ обнародовало официальную информацию о потерях российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальной странице командования в фейсбуке.

5 марта российские оккупанты понесли очередные потери от противовоздушной обороны Сил обороны Украины:

три вертолета самостоятельно сбил морской пехотинец ВМС ВСУ

1 штурмовик Су-25 и 1 вертолет сбили военнослужащие оперативного командования "Юг" Сухопутных войск ВСУ

два истребителя-бомбардировщика Су-34 сбили военнослужащие оперативного командования "Север" Сухопутных войск ВСУ

два самолета Су-30 СМ сбили военнослужащие воздушного командования "Юг" Воздушных Сил ВСУ.

Также противовоздушная оборона сбила БПЛА "Орлан-10" и несколько крылатых ракет, летевших в мирные украинские города.

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По состоянию на 23.00 5 марта потери авиационной техники российских оккупационных войск составляют:

44 самолета и 44 вертолета – идут нога в ногу.

Вражеских летчиков, которые катапультировались и выжили, нашли украинские воины. Им оказали медицинскую помощь и они уже дают показания за преступления путинского режима перед человечностью!

Стоит отметить и работу ударной авиации Воздушных Сил – бомбардировщиков Су-24м и штурмовиков Су-25, совершивших несколько авианалетов на вражеские колонны, нанеся мощные ракетно-бомбовые удары".

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