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Новости Война в Украине
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война (6246) Николаевская область (628) Ким Виталий (15)

У войск РФ просто нет ресурса занимать города, - глава Николаевской ОВА Ким

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

У войск РФ просто нет ресурса занимать города, - глава Николаевской ОВА Ким

У российских оккупантов нет ресурса для того, чтобы занимать украинские города.

Об этом в Telegram сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

"У меня есть такое мнение. Судя по тому, что происходило в Херсоне и в Энергодаре, то у врага просто нет ресурса занимать города. Для этого нужен админперсонал, фиктивный референдум и тому подобное. Похоже, они понимают, что никаких шансов у них нет – любые референдумы под дулами автоматов в Украине – это невозможно. Поэтому мне кажется, что угроза захвата города еще уменьшается", – говорится в сообщении.

"Мы сейчас едины, мы работаем со всеми политсилами. Все в строю, все ненавидят россиян, любят Украину. Здесь, я думаю, что наши позиции укрепляются.

Теперь я понимаю, что они могут, чего не могут, это придает силы. Должен вам сказать, что с каждым днем ​​боев наша армия, в частности, наша николаевская областная армия становится все сильнее. Действительно, мы вооружаемся за счет них, этим же оружием мы их сбиваем", – отметил Ким.

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Топ комментарии
+12
Ми спостерігаємо те, чого давно не бачили - ми бачимо народження нової національної ідентичності. Справа в тому, що те, що ми зараз бачимо в Україні, є народженням справді самосвідомої нації.
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06.03.2022 00:59
+8
Йде відродження нації.
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06.03.2022 01:04
+7
У пана атамана нема золотого запасу
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06.03.2022 00:53
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У пана атамана нема золотого запасу
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06.03.2022 00:53 Ответить
Фу, ну який "пан" і який ще там "атаман"? Фу. Шоб стати атаманом, треба було не лише бути воїном, а й видатною людиною, котрій довіряють та поважають. Всім поганцям, відрізали так званого,
чуба, в знак покарання, щоб дозволили мати чуба, треба було проявити себе у війні, так само із атаманом, не варто його клінити з атомном, це тупа паскуда
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06.03.2022 01:16 Ответить
Это секрет!!!
Кажись мы на пороге большого шухера! И скоро хлопцы разбегутся на все четыре стороны...
Если так пойдет дальше... я тоже разбегусь на все четыре стороны....

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06.03.2022 01:16 Ответить
поэтому в 1ую очередь они захватывают АЭС.
Думаем почему...
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06.03.2022 00:54 Ответить
Тому що АЕС-це єдине місце де не прилетить джавелін?
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06.03.2022 00:59 Ответить
якраз джавелін і прилетить, бо то високоточна і відносно малопотужна зброя.
реактора вона не зруйнує, а дурні бошки порозносе...
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06.03.2022 01:19 Ответить
Так как обычно - не будете слушаться, отключим газ, электрику....по списку. Это же террористы
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06.03.2022 01:04 Ответить
думаю, причина гораздо более худшая чем эта.
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06.03.2022 01:08 Ответить
Именно так. Поэтому вклад каждого важен. Любая мелочь, которая мешает планам России это приближение нашей победы.
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06.03.2022 00:56 Ответить
в США огромное колво людей отказываются заправляться на заправках SHELL.

Лично я, специально останавливаюсь, если проезжаю мимо этих заправок, захожу во внутрь и обьясняю персоналу, почему я не покупаю у них бензин. Спокойно, но убедительно, долго и терпеливо, показывая фото Харькова и Бородянки. Обычно , этот перформанс, собирает много других клиентов, многие сразу понимают и перестают быть клиентами SHELL . И это необычно для американцев, и гарантирую, что они рассказывают об этом своим друзьям и коллегам. Так мне мой клиент , кот. я не видела 3 года, вдруг,вчера посоветовал не заправляться на Shell . Давайте все вместе поможем Shell избавиться от обязательств клиентам и от самих клиентов, что бы Shell наконец прекратила покупать российскую нефть
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06.03.2022 02:27 Ответить
Ми спостерігаємо те, чого давно не бачили - ми бачимо народження нової національної ідентичності. Справа в тому, що те, що ми зараз бачимо в Україні, є народженням справді самосвідомої нації.
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06.03.2022 00:59 Ответить
Йде відродження нації.
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06.03.2022 01:04 Ответить
отож...
головне щоб закінчився ресурс для бомбордувань (разом з літакми) і обстрілів (разом з іхтамнетами)
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06.03.2022 01:02 Ответить
спасайте Мариуполь!!!
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06.03.2022 01:04 Ответить
и Херсон, и Сумы и Чернигов...
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06.03.2022 01:09 Ответить
Ну это ясно шо нет ресурса. Вот они и решили их не брать, а просто расхерячить.
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06.03.2022 01:09 Ответить
в США огромное колво людей отказываются заправляться на заправках SHELL.

Лично я, специально останавливаюсь, если проезжаю мимо этих заправок, захожу во внутрь и обьясняю персоналу, почему я не покупаю у них бензин. Спокойно, но убедительно, долго и терпеливо, показывая фото Харькова и Бородянки. Обычно , этот перформанс, собирает много других клиентов, многие сразу понимают и перестают быть клиентами SHELL . И это необычно для американцев, и гарантирую, что они рассказывают об этом своим друзьям и коллегам. Так мне мой клиент , кот. я не видела 3 года, вдруг,вчера посоветовал не заправляться на Shell . Давайте все вместе поможем Shell избавиться от обязательств клиентам и от самих клиентов, что бы Shell наконец прекратила покупать российскую нефть
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06.03.2022 02:27 Ответить
Товариши русские солдаты,
мобильные крематории не будут больше ездить за вами, т.к. джавелины отлично выполняют их задачи.

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06.03.2022 01:13 Ответить
Ресурсу брати нема, але руйнувати - ресурс є. Це вони робили у Чечні, у Сирії, тепер роблять в Україні.
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06.03.2022 01:23 Ответить
Та це схиблене думає (ну якщо можна так назвати) що візьме "главпочтамт" в Києві й "пабєда"...
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06.03.2022 01:28 Ответить
ну это понятно. сколько надо полицаев на определённое колличество населения, чтобы держать под контролем захваченный город или оккупированную территорию? откуда им набрать сколько миллионов, при отсутствии коллабрационистов? )))
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06.03.2022 01:47 Ответить
Самое смешное что они не могут предложить им никаких пряников вообще. Только хлебушком покормить и то неизвестно как долго, а в остальном никаких преимуществ вообще. Даже на русском кто хотел, тот говорил.
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06.03.2022 02:56 Ответить
Обстановка изменилась типа? Бункерный не знал кто такие украинцы наверное. А если знал, то обманул свою же армию.

Я думаю что знал и опять свою же страну нае-л. Не в первый раз уже. Россияне от этого торчат.
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06.03.2022 03:01 Ответить
 
 