У войск РФ просто нет ресурса занимать города, - глава Николаевской ОВА Ким
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
У российских оккупантов нет ресурса для того, чтобы занимать украинские города.
Об этом в Telegram сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.
"У меня есть такое мнение. Судя по тому, что происходило в Херсоне и в Энергодаре, то у врага просто нет ресурса занимать города. Для этого нужен админперсонал, фиктивный референдум и тому подобное. Похоже, они понимают, что никаких шансов у них нет – любые референдумы под дулами автоматов в Украине – это невозможно. Поэтому мне кажется, что угроза захвата города еще уменьшается", – говорится в сообщении.
"Мы сейчас едины, мы работаем со всеми политсилами. Все в строю, все ненавидят россиян, любят Украину. Здесь, я думаю, что наши позиции укрепляются.
Теперь я понимаю, что они могут, чего не могут, это придает силы. Должен вам сказать, что с каждым днем боев наша армия, в частности, наша николаевская областная армия становится все сильнее. Действительно, мы вооружаемся за счет них, этим же оружием мы их сбиваем", – отметил Ким.
Пожалуйста, подождите...
чуба, в знак покарання, щоб дозволили мати чуба, треба було проявити себе у війні, так само із атаманом, не варто його клінити з атомном, це тупа паскуда
Кажись мы на пороге большого шухера! И скоро хлопцы разбегутся на все четыре стороны...
Если так пойдет дальше... я тоже разбегусь на все четыре стороны....
Думаем почему...
реактора вона не зруйнує, а дурні бошки порозносе...
Лично я, специально останавливаюсь, если проезжаю мимо этих заправок, захожу во внутрь и обьясняю персоналу, почему я не покупаю у них бензин. Спокойно, но убедительно, долго и терпеливо, показывая фото Харькова и Бородянки. Обычно , этот перформанс, собирает много других клиентов, многие сразу понимают и перестают быть клиентами SHELL . И это необычно для американцев, и гарантирую, что они рассказывают об этом своим друзьям и коллегам. Так мне мой клиент , кот. я не видела 3 года, вдруг,вчера посоветовал не заправляться на Shell . Давайте все вместе поможем Shell избавиться от обязательств клиентам и от самих клиентов, что бы Shell наконец прекратила покупать российскую нефть
головне щоб закінчився ресурс для бомбордувань (разом з літакми) і обстрілів (разом з іхтамнетами)
Лично я, специально останавливаюсь, если проезжаю мимо этих заправок, захожу во внутрь и обьясняю персоналу, почему я не покупаю у них бензин. Спокойно, но убедительно, долго и терпеливо, показывая фото Харькова и Бородянки. Обычно , этот перформанс, собирает много других клиентов, многие сразу понимают и перестают быть клиентами SHELL . И это необычно для американцев, и гарантирую, что они рассказывают об этом своим друзьям и коллегам. Так мне мой клиент , кот. я не видела 3 года, вдруг,вчера посоветовал не заправляться на Shell . Давайте все вместе поможем Shell избавиться от обязательств клиентам и от самих клиентов, что бы Shell наконец прекратила покупать российскую нефть
мобильные крематории не будут больше ездить за вами, т.к. джавелины отлично выполняют их задачи.
Я думаю что знал и опять свою же страну нае-л. Не в первый раз уже. Россияне от этого торчат.