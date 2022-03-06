Войска РФ в Сумской области создали "живой щит" из гражданских для охраны развернутой ЗРК С-300, - глава ОВА Живицкий
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В одном из сел Тростянецкого общества, которое сегодня заняли российские оккупанты, по центральной улице и у близлежащих, почти у каждого двора, стоит российский танк.
Об этом в Telegram сообщил глава Сумской ОВ Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.
"Российская армия создала "живой щит" из жителей села, по нашей информации, сделанный для охраны развернутой системы С-300 (зенитно-ракетная система С-300 среднего радиуса действия. В зависимости от конкретного типа установки и ракет-перехватчиков, максимальная дальность может достигать 150, 200, 300 километров. Предназначена для непосредственного прикрытия находящихся вблизи от противника войск, в первую очередь от баллистических ракет и самолетов и также различных других целей)", - говорится в сообщении.
По словам Живицкого, в ОВ постоянно работают над организацией "зеленых коридоров" для эвакуации мирного населения со всего района.
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никого больше в плен не брать. стрелять всех орков на месте.
― Вы знаете, по поводу Китая я хочу сказать одну вещь, но я ее озвучу здесь и сейчас. Есть прекрасное английское выражение, которое называется «Пихни падающего в спину». То, что Китай сегодня проделал с Путиным - он бросил его под автобус. Мы должны понимать, что как только это все случилось, и Китай пронаблюдал за ситуацией, из Китая был подан ясный и однозначный сигнал, который звучит следующим образом: Поддержание дружеских отношений с США является безусловным приоритетом китайской внешней политики.
― Я все-таки поднимаю следующий уровень DEFCON и говорю, что вот, предположим, Путин действительно решит применить некое оружие…
― Китай осудит это применение и поведет себя так, как сегодня Турция. Он не будет закрывать полностью окошко, но он не будет оказывать никакой существенной помощи, в войну, конечно, он не будет вступать. Он будет с интересом наблюдать, как это государство корчится в муках. В принципе, его вполне устраивает, если оно начнет распадаться. Он не будет этому препятствовать. Он будет договариваться с остатками того, что будет существовать, о том, какие куски приберет он, какие куски приберет кто-то другой.
― Хорошо. Вернулись к видению общего Запада.
― Ключевой вопрос в позиции Китая. У Китая был свой ночной кошмар - это альянс США и Запада с Россией против Китая, о чем, собственно, дискуссия была все 90-е. Этот альянс с 22-го февраля 2022 года можно считать похороненным. В этой ситуации Китай вздохнул облегченно. Дальше ему нужно, чтобы просто все шло своим чередом. Он эту проблему решил. Теперь он понимает, что он может совершить тот же маневр, который Мао совершил со Сталиным в 1945 году. Есть еще одна книга, которую самое время продавать у вас через сеть. Это воспоминания Владимирова, нашего представителя в особой зоне Китая в 42-м, 45-м годах о том, как Мао переиграл Сталина и как, высосав все, что можно высосать из Советского Союза и Сталина, он завершил это все великой дружбой с американцами. И совершил свой маневр.
Китай готовится сегодня повторить - ну раз уж мы говорим о том, что мы со Сталина копируем, мы будем копировать Сталина во всех его ошибках - этот фокус. Он подставит Путина, он подтолкнет его под автобус. Он высосет все, что можно в этой ситуации, превратив Путина в князя Тверского, который будет лезть в единственное оставшееся у него окошко за ярлыками и за продуктами. Мы будем страной одного окна. Извините меня, пожалуйста. Москвичи меня поймут. И в этом одном окне мы будем получать талоны на питание. А Китай будет продолжать свой диалог великих держав США и западного мира.
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Херсонці, маріупольці, мелітопольці, бердянці - всі мешканці окупованих міст які виходять на протести. Ви навіть не уявляєте яку послугу ви робите Всьому світу. Ви саме те світло яке може перемогти темряву.
Ви саме те в що вірить світ!
То женщинами прикрывались, то детьми!
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Підтверджені фотографіями чи відео втрати ВКС РФ за минулі 24 години.