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Украина будет создавать полноценные лагеря для военнопленных РФ, их уже сотни, - Арестович
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украина будет создавать полноценные лагеря для российских военнопленных.
Об этом заявил советник главы ОП Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину, передает Цензор.НЕТ.
"Примем решение организовывать централизованное содержание пленных по всем законам Женевской конвенции, со всеми требованиями, которых, кстати, достаточно много и они не просты, достаточно сложны. Но уже речь идет о лагерях, потому что такое количество пленных. Как задержанных или арестованных их держать не удается. Речь идет о сотнях", - объяснил он.
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+26 дмитрий иванов 527db324
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+22 Віктор Легітімов
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показать весь комментарий06.03.2022 04:11
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С этой целью запрещаются и всегда и всюду будут запрещаться следующие действия в отношении вышеуказанных лиц:
a) посягательство на жизнь и физическую неприкосновенность, в частности всякие виды убийства, увечья, жестокое обращение, пытки и истязания,
b) взятие заложников,
с) посягательство на человеческое достоинство, в частности оскорбительное и унижающее обращение,
d) осуждение и применение наказания без предварительного судебного решения, вынесенного надлежащим образом учрежденным судом, при наличии судебных гарантий, признанных необходимыми цивилизованными нациями.
Раненых и больных будут подбирать, и им будет оказана помощь.
В общем в бою их херячить можно как угодно, а если в плен, то они под защитой конвенции.
Ты НИХРЕНА не понимаешь в текущей ситуации. Повторяешь всякий бред, который тиражируют местные либеральные идиоты и считаешь себя гениальным стратегом. Не та это война, чтобы кого-то жалеть. Все - мир изменился. Старые правила не работают. Может завтра вообще все полетит в жопу вместе с твоими международными судами и прочей херней. Сними розовые очки и посмотри в лицо реальности. Старого мира больше нет. Все.
https://twitter.com/shcherbininainn/status/1500215213550940166?s=20&t=OkIylvdTuh3fYecmaQWGlQ
https://twitter.com/666_mancer/status/1500221887892398089?s=20&t=OkIylvdTuh3fYecmaQWGlQ
Продовжуємо дезінфекцію!
А табір треба організовувать Адже це полегшить навіть навантаження на наші госпіталі і лікарні! Там же лікують зараз поранених полонених А в числі військовополонених є і медики І при таборі можна організувать госпіталь з використанням цих медиків Передавать їм частину медикаментів з трофеїв Самих військовополонених використовувать як господарську обслугу та санітарів А також - як похоронну команду (смерть поранених в результаті отриманих ран ніхто не скасовував)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Огарков,_Николай_Васильевич
Я на відео нарахував близько 200 виритих ям на цвинтарі. І це тільки те, що було знято на камеру.
https://www.youtube.com/watch?v=RZJdS_2KhGA
По-перше - коментатор говорить про "четвёртую волну" - тобто про "ковід"
По-друге - в районах вічної мерзлоти на кладовищах завжди копали могилки влітку - "наперед", бо взимку ями в промерзлій землі довбать важко
По-третє - вже з 1 березня 2022 року діє розпорядження МО РФ про захоронення у братських могилах (з вилученням документів та смертних медальйонів) загиблих в Україні У випадку неможливості це зробить - тіла знищувать (палить, топить в річках, загортать у воронках від снарядів) Тобто їх не те що не будуть вивозить додому і хоронить там - їх будуть "знеособлювать" Навіть при Сталіні такого не було - до цих пір знаходять тіла солдат часів ІІ світової війни з капсулами, в які вкладені папірці з їх даними і домашніми адресами А зараз вони дійсно будуть "Прокляті і забуті" (як називається роман одного російського письменника)
Тільки за баланду
І от коли із групи залишиться останній кацап, який вже увійшов у смак канібалізму і ******** моском на відмінно - його можна обмінювати на наших. Русофаг повертається у расєюшку, де на той час будуть тільки страшні борошна, хаос і зубожіння, населення хій без солі доїдатиме - і швидко зорієнтується, як виживати у такій ситуації.
Вуаля, іще їм одна пробліма: маніяки-канібали
Всі вони знали, куди вони йдуть і для чого. Голова Миколаївської ОДА Кім показав захоплені нашими документи, які свідчать про це. Це тепер, опинившись в полоні, плетуть чорт зна що, щоб врятувати своє нікчемне кацапське життя.
а потім- виправні роботи років 10