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Украина будет создавать полноценные лагеря для военнопленных РФ, их уже сотни, - Арестович

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Украина будет создавать полноценные лагеря для военнопленных РФ, их уже сотни, - Арестович

Украина будет создавать полноценные лагеря для российских военнопленных.

Об этом заявил советник главы ОП Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину, передает Цензор.НЕТ.

"Примем решение организовывать централизованное содержание пленных по всем законам Женевской конвенции, со всеми требованиями, которых, кстати, достаточно много и они не просты, достаточно сложны. Но уже речь идет о лагерях, потому что такое количество пленных. Как задержанных или арестованных их держать не удается. Речь идет о сотнях", - объяснил он.

Также смотрите: "Нас Путин предал. Сказал: вперед, наступаем. Мы "схавали", приехали…", - пленный российский танкист - маме. ВИДЕО

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Топ комментарии
+26
Ну вот, самая сильная армия современности, угроханны на неё десятки лярдов долларов, всё себя с американцами сравнивают, естественно со своими пАбИдами, а тут фошиздо-бендеровцы для них лагеря военнопленных создают со всеми конвенциями... Ни стыда, ни совести
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06.03.2022 04:06
+22
Вони не пропускають нашу гуманітарну допомогу, не дотримуються жодних правил щодо зелених коридорів, створюють живі щити з наших громадян для захисту своїх військових обєктів. Ми маємо дотримуватись якихось правил причому війна офіційно не обявлена це ж "спец операція" і "учения". Де логіка? Хіба для того щоб вони робили те ж із нашими полоненими але невже хтось справді вірить що ці нелюди на це звадають? Якщо вони плювати хотіли на самих же своїх і на якісь там правила і закони...
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06.03.2022 04:12
+17
обещали же по два раба каждому - ну что теперь за разводняк???
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06.03.2022 04:11
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Я б их там помучал,попьітал...
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06.03.2022 04:03 Ответить
та ти ж -путлєр !
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06.03.2022 09:34 Ответить
Тю, пока до таборiв, то за сопротивление при задержании, никто не отменял.
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06.03.2022 04:04 Ответить
народ мабуть буде як завжди проти
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06.03.2022 07:32 Ответить
Ну вот, самая сильная армия современности, угроханны на неё десятки лярдов долларов, всё себя с американцами сравнивают, естественно со своими пАбИдами, а тут фошиздо-бендеровцы для них лагеря военнопленных создают со всеми конвенциями... Ни стыда, ни совести
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06.03.2022 04:06 Ответить
не цяцькайтесь з ними, кава, чай - то забагато для вбивць.
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06.03.2022 04:10 Ответить
Кава, чай - то для людей, Оркам - баланду з ягеля.
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06.03.2022 04:22 Ответить
Це, коли вони траву всю з'їдять
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06.03.2022 04:28 Ответить
обещали же по два раба каждому - ну что теперь за разводняк???
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06.03.2022 04:11 Ответить
Вони не пропускають нашу гуманітарну допомогу, не дотримуються жодних правил щодо зелених коридорів, створюють живі щити з наших громадян для захисту своїх військових обєктів. Ми маємо дотримуватись якихось правил причому війна офіційно не обявлена це ж "спец операція" і "учения". Де логіка? Хіба для того щоб вони робили те ж із нашими полоненими але невже хтось справді вірить що ці нелюди на це звадають? Якщо вони плювати хотіли на самих же своїх і на якісь там правила і закони...
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06.03.2022 04:12 Ответить
Это не "какие то правила", а Женевская конвенция.

С этой целью запрещаются и всегда и всюду будут запрещаться следующие действия в отношении вышеуказанных лиц:

a) посягательство на жизнь и физическую неприкосновенность, в частности всякие виды убийства, увечья, жестокое обращение, пытки и истязания,

b) взятие заложников,

с) посягательство на человеческое достоинство, в частности оскорбительное и унижающее обращение,

d) осуждение и применение наказания без предварительного судебного решения, вынесенного надлежащим образом учрежденным судом, при наличии судебных гарантий, признанных необходимыми цивилизованными нациями.

Раненых и больных будут подбирать, и им будет оказана помощь.

В общем в бою их херячить можно как угодно, а если в плен, то они под защитой конвенции.
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06.03.2022 06:45 Ответить
Это когда ты с цивилизованной страной воюешь. А это орда, которая не признает НИКАКИХ международных норм и правил. Они даже в своем "законодательстве" это прописали. Так что мочить их всех надо, мочить...
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06.03.2022 09:06 Ответить
А какая разница признает или нет? Есть международный суд. И если ты призываешь растреливать !! пленных !! то есть ты хочешь засадить Украину в Гаагу рядом с рашкой и получать приговоры про "crimes against humanity" и при этом кричишь что москалей там судить будут. Где ***** у вас логика, бошки вообще варят или нет? Даже нацисты брали пленных миллионами, не считая сам знаешь кого.
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06.03.2022 10:01 Ответить
Наивный... Забудь о слове "международный". Если ты до сих пор не понял с кем имеешь дело, то очень скоро поймешь. Когда в твой город войдут оккупанты и начнут людей расстреливать (а они это уже делают) - вот тогда ты САМ будешь хотеть их рвать на куски. Но будет поздно. А пока твое либеральное чистоплюйство приведет страну к поражению. И потом будешь в международных судах оспаривать хоть до посинения все последствия. А ответом со стороны параши будет: "Ну и чё? Чё ты нам сделаешь?"
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06.03.2022 10:18 Ответить
Какое "либеральный"? Их и рвут на куски. Ты мне только что заявил что надо растреливать пленных, а такое может сказать только идиот, что тебе не понятно? К какому поражению? Что ты вообще несешь, остынь...
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06.03.2022 10:38 Ответить
Кого? Пленных рвут? Ты тупой, что ли? Ты видосы видел, где их сигаретками угощают и беляшами кормят? А сейчас их еще в лагерях держат будут, кормить и оказывать медицинскую помощь. А у нас и так уже нехватка еды и медикаментов. Этого ты хочешь? А потом их обменяют на наших и они ОПЯТЬ оружие в руки возьмут и пойдут ОПЯТЬ с нами воевать.

Ты НИХРЕНА не понимаешь в текущей ситуации. Повторяешь всякий бред, который тиражируют местные либеральные идиоты и считаешь себя гениальным стратегом. Не та это война, чтобы кого-то жалеть. Все - мир изменился. Старые правила не работают. Может завтра вообще все полетит в жопу вместе с твоими международными судами и прочей херней. Сними розовые очки и посмотри в лицо реальности. Старого мира больше нет. Все.
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06.03.2022 10:47 Ответить
Это ты нихера не понимаешь к чему может привести мочить пленных. Им нужна хорошая картинка, нам нужна хорошая картинка, они показывают "гуманитарку", мы показываем "как сигаретками и чебуреками угощаем". Все конечно не так. Но если начать мочить пленных, как было в чеченских войнах, например, когда чечены резали бошки, а орки ровняли с землей села без единого военного, то жертвы мирного населения увеличатся на порядок. Сейчас, если брать наши данные 11к+ убитых орков и 2к+ убитых мирных жителей из за их бомбежек. А для войны какую ты хочешь жертвы мирного населения должны привышать в десятки раз военные потери. Так что лучше сам разберись вообще...
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06.03.2022 11:06 Ответить
Понятно. Включил режим "сам дурак" и начал мне перечислять подслушанные и подсмотренные у кого-то тезисы. Новизной идей ты , мягко говоря, не блещешь. По уровню своего сознания ты до сих пор в 20 столетии. С тобой не о чем разговаривать. Такие как ты слишком поздно начинают думать самостоятельно. Вам нужно все пережить на себе, чтобы понять всю глубину ваших заблуждений. Может тебе и повезет и у тебя этот процесс раньше начнется. А пока пребывай и дальше в плену собственных заблуждений. Как собеседник ты мне неинтересен от слова "вообще"...
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06.03.2022 11:26 Ответить
В 20м столетии все было в 100 раз жестче чем сейчас. Это сейчас есть интернет, телерамм каналы, спутники, репортеры во всех углах мира. Так что очень хорошо что мы не в 20м столетии. А ты все переворачиваешь с ног на голову. Прощай!
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06.03.2022 12:42 Ответить
Пастор, можно мы Голодные Игры организуем..? Ну позязя!
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06.03.2022 04:12 Ответить
Може їм ще крісла з масажем видати?
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06.03.2022 04:12 Ответить
Польща зможе надати Україні винищувачі МіГ-29 та штурмовики Су-25, отримавши замість, з США, винищувачі F-16. Відповідний механізм розробляють в США
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06.03.2022 04:14 Ответить
Так що полонених поменьшае.
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06.03.2022 04:16 Ответить
никаких учений не было. они ехали убивать украинцев.

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06.03.2022 04:20 Ответить
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06.03.2022 04:23 Ответить
Кто работать карашо, кушать хлеб. Кто работать плохо - кушать салупа. )))
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06.03.2022 04:21 Ответить
Йа, йа, Ифан, ты гут арбайтен сеходня, сеходня не расстреляйт, расстреляйт зафтра
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06.03.2022 06:10 Ответить
Люди, які пережили харківську трагедію свідчать.

https://twitter.com/shcherbininainn/status/1500215213550940166?s=20&t=OkIylvdTuh3fYecmaQWGlQ
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06.03.2022 04:26 Ответить
Кофіскуйте гроші кацапських олігархів в Україні ,та все их майно, попередьте , що то щоб годувати їх солдатів.
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06.03.2022 04:27 Ответить
Конскую ****** им на воротник, извиняюсь. Кацапское бабло нам на восстановление страны пойдет. Кацапских утырков кормить остатками гуманитарной помощи от красного креста. В лучшем случае, а так пусть свои оторванные ноги жрут
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06.03.2022 04:35 Ответить
Так що за наші їх годувать?От жалєткі рукава їм. Червоний хрест дуже допоміг?Меня тут цілий вечір наші толерасти розповідали про женевську конвенцію,казали що я зла мегера, хер з ними хай живуть і розбирають завали ,але за свій рахунок годувать це вже занадто.
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06.03.2022 05:03 Ответить
Яка Женевська конвенція, які полоненні! Це бандити і терористи! Хіба якась із сторін об*явила війну?
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06.03.2022 07:00 Ответить
Ещо одного оккупанта ликвидировали.

https://twitter.com/666_mancer/status/1500221887892398089?s=20&t=OkIylvdTuh3fYecmaQWGlQ

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06.03.2022 04:35 Ответить
Полковник какой-то
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06.03.2022 04:36 Ответить
Це не "просто полковник"! Генерал Агарков у радянські часи був одним з головних ідеологів у ГлавПУр (Головному політичному управлінні Радянської Армії)! Саме його вихованці нам в армії "мізки засирали" посилаючи в Афган і другі "гарячі точки" де наші хлопці гинули безславно (часто не отримуючи навіть могил"!!! Не виключено що цей полковник - онучок того генерала!
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06.03.2022 09:42 Ответить
Що пам"ятаю. В 84році совєти створили ставку західного напряму на базі штабу північної групи військ в м.Легніца(Польща). Так ось:командувачем того напряимку був призначений маршал огарков. Через частину, в якій я служив,для новоствореної ставки йшла нова на той час техніка зв"язку.
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06.03.2022 09:59 Ответить
Сдох максим...
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06.03.2022 04:36 Ответить
ще на одну мерзоту на землі стало меньше.
Продовжуємо дезінфекцію!
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06.03.2022 05:04 Ответить
земля стекловатой
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06.03.2022 05:32 Ответить
Триндіть можна скільки завгодно Однак згоду України на підтримання міжнародної Конвенції стосовно поводження з військовополоненими ніхто не скасовував і не буде Так - я можу зрозуміть "гарячку бою" "самосуд місцевих жителів що втратили майно і близьких" Однак не можна перетворювать це в державну політику! Бо чим ми тоді будем відрізняться від орків? Колись Черчіллю принесли на узгодження прект бюджету держави Коли давали пояснення то Черчіль спитав чи не можна відшукать додаткові кошти на армію Йому відповіли що можна урізать витрати на культуру Черчіль сказав: "Якщо ми не будем підтримувать культуру то що тоді ми захищаємо?"
А табір треба організовувать Адже це полегшить навіть навантаження на наші госпіталі і лікарні! Там же лікують зараз поранених полонених А в числі військовополонених є і медики І при таборі можна організувать госпіталь з використанням цих медиків Передавать їм частину медикаментів з трофеїв Самих військовополонених використовувать як господарську обслугу та санітарів А також - як похоронну команду (смерть поранених в результаті отриманих ран ніхто не скасовував)
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06.03.2022 04:39 Ответить
Так, в бою їх можна вбивати скільки завгодно, але якщо все ж таки їх взяли в полон, треба до них ставитися за конвенціями
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06.03.2022 06:15 Ответить
Маршал там був Агарков, видно його личинка.
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06.03.2022 07:02 Ответить
То маршал Огарков

https://ru.wikipedia.org/wiki/Огарков,_Николай_Васильевич
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06.03.2022 11:16 Ответить
Дякую, нехай побільше тих Агаркових перетворяться на Огарки засмалені.
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06.03.2022 11:46 Ответить
Питання відносно цих,умовно кажучи "військовополоненних", в деякій мірі дискуційне бо ні одна із сторін не знаходиться в стані оголошеної війни і ці так звані військовополоненні є бандитами і терористами. Але Україна не Росія і віднеслася до них згідно Конвенції і не уподобалася до "лугандонців", які чинили звірства з нашими полоненними, а також показала всьому світу які тут у нас придумані в хворій уяві )(уйла "неонацисти".
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06.03.2022 07:13 Ответить
Тут нема ніякої дискусії - право війни не передбачає офіційного її оголошення Достатнього того що техніка і солдати ведуть бої відкрито не ховаючи своїх розпізнавальних знаків! Міжнародне право визначає це "війною"
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06.03.2022 09:45 Ответить
Слід в Міжнародному праві вже визначити і термін "гібридна війна" для майбутніх можливих ******.
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06.03.2022 10:26 Ответить
Там все й так детально розписано - просто треба вміть читать юридичні документи
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06.03.2022 11:05 Ответить
Аби лиш читали без "стурбованості" і без "два юриста - трі мнєнія".
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06.03.2022 11:42 Ответить
А охорону цього гуского падла призначити виключно з українців, дітей яких вбили ці полонені падлюки та їхні "баєвіє таваріщі".
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06.03.2022 08:11 Ответить
Тільки не з "приспішників "ВАНОЙ"... ВАНА стільки разів разом з ними "перевзувалася у стрибку", що їй нема віри - не дай бог знову продасться кацапам і почне "співать пісні" про "адиннарот" і "голубів миру" Там недовго і до "братання" з полоненими, видаючи це за "політичну доцільність"!
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06.03.2022 09:33 Ответить
У нас що, вантажівок недостатньо? Газенваген зробити - немов два пальці обписюганити!

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06.03.2022 04:42 Ответить
Можна ж писати в оф. документах "умер от ковида при попитке бегствия". Тим більше Що їх СПутник визнаний недієвим офіційно то ж все логічно і ніяка конвенція не підкопається.
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06.03.2022 04:45 Ответить
В Сургуті (Тюмєнь) готують масові поховання "асвабадітєлєй".
Я на відео нарахував близько 200 виритих ям на цвинтарі. І це тільки те, що було знято на камеру.
https://www.youtube.com/watch?v=RZJdS_2KhGA

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06.03.2022 06:16 Ответить
Не фантазуй!
По-перше - коментатор говорить про "четвёртую волну" - тобто про "ковід"
По-друге - в районах вічної мерзлоти на кладовищах завжди копали могилки влітку - "наперед", бо взимку ями в промерзлій землі довбать важко
По-третє - вже з 1 березня 2022 року діє розпорядження МО РФ про захоронення у братських могилах (з вилученням документів та смертних медальйонів) загиблих в Україні У випадку неможливості це зробить - тіла знищувать (палить, топить в річках, загортать у воронках від снарядів) Тобто їх не те що не будуть вивозить додому і хоронить там - їх будуть "знеособлювать" Навіть при Сталіні такого не було - до цих пір знаходять тіла солдат часів ІІ світової війни з капсулами, в які вкладені папірці з їх даними і домашніми адресами А зараз вони дійсно будуть "Прокляті і забуті" (як називається роман одного російського письменника)
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06.03.2022 09:56 Ответить
Можливо. Але я це взяв звідси - https://nashemisto.dp.ua/2022/03/05/v-rossii-kopajut-tysjachi-mogil-dlja-ih-tam-net-v-seti-pokazali-gorodskoe-kladbishhe/
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06.03.2022 11:22 Ответить
Я таке своїми очима бачив сам - у Тюмені В 1982 році Ще й ми дивувалися - питали місцевих коли побачили ряди ям на кладовищі у липні :"у вас что - эпидемия?" "Нет! это наперёд! Зимой землю и ломом не разобьёшь! А помрёт человек зимой - всё равно хоронить надо!"
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06.03.2022 11:34 Ответить
Утримання в трудових таборах
Тільки за баланду
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06.03.2022 04:48 Ответить
А баланду за працю на відбудові України.
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06.03.2022 05:59 Ответить
В мене брат в одеській області, фермер. Пару тон насіння соняшника в нього є, екскаватор і два трактори має. 4 гектари під соняшник підготує.
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06.03.2022 05:16 Ответить
А який у нього грунт в полі? Кислий чи мергельний? Бо коли тіла гниють, то вони грунт закисляють Тому в грунт вапно вносить треба!
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06.03.2022 09:58 Ответить
работу надо им дать
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06.03.2022 05:29 Ответить
Давати реальні строки і на велике відбудівництво,і ніяких амністій чілаєколюбних.
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06.03.2022 06:01 Ответить
Одне питання: а працювати вони вміють? Чи ще доведеться вчити як лопату тримати, розчин розміщувати... А може як казалось **** поставити перед нашими і пішки до кордону чи до Москви відпустити. І хай попробуют стріляти...
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06.03.2022 06:09 Ответить
Вибачте, помилки вставлено автоматично
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06.03.2022 06:10 Ответить
Цікаво.Десяткі тисяч чоловіків готови боронити власну державу.Може з них і треба складати нові частини ЗСУ??
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06.03.2022 06:26 Ответить
Розділити полонених на невеликі групи, приблизно по 10-20 москалів. Групи ізолювати і не давати їм гризти - тільки воду (щоб їх передчасно крепір не микнув). Через певний час вони почнуть вбивати і жерти одне одного.
І от коли із групи залишиться останній кацап, який вже увійшов у смак канібалізму і ******** моском на відмінно - його можна обмінювати на наших. Русофаг повертається у расєюшку, де на той час будуть тільки страшні борошна, хаос і зубожіння, населення хій без солі доїдатиме - і швидко зорієнтується, як виживати у такій ситуації.
Вуаля, іще їм одна пробліма: маніяки-канібали
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06.03.2022 06:35 Ответить
А можна газові камери ? хоча б одненьку на кожний табір, будь-ласочка
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06.03.2022 08:09 Ответить
Так им лагерь - дом родной. Еще будут говорить: "Разве это лагерь? Вот у нас дома - вот это лагерь! А вы тут куРРорт устроили. Вот смотрите как надо. Ванька, подойди, заложи руки под колени и глубоко присядь. Вот, смотрите - и связывать не нужно""
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06.03.2022 07:42 Ответить
"Труд, охрана и паек - все как ты хотел, совок"
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06.03.2022 09:07 Ответить
Бажано у тих містах, де кацапи ********. Якщо влучить снаряд, ракета чи бомба - то і куй з ними
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06.03.2022 07:43 Ответить
Дуже бажано, щоб охорона цих таборів була сформована з українців, близьких яких убили та покалічили кацапи *****.
Всі вони знали, куди вони йдуть і для чого. Голова Миколаївської ОДА Кім показав захоплені нашими документи, які свідчать про це. Це тепер, опинившись в полоні, плетуть чорт зна що, щоб врятувати своє нікчемне кацапське життя.
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06.03.2022 08:22 Ответить
а чомі і ні. розмістити їх в приміщенях які ще остались в колгоспах де вирощували свиней там є загончики на 10-15 свиней і в ті загончики укомпетувать по роті і хай собі радіють що живі потім фото кожного і розповсюдить на простори парашіі хай рідні скидають на бабло на харчування і утримання в евро і долларах можна і у фунтах нахрена їх кормить вони суки гуманітарку не пропускають до наших. закрить в тих фермах і хай їдять станки вони деревяні.
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06.03.2022 09:14 Ответить
Гуантанамо треба створити! на території держави НАТО
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06.03.2022 09:25 Ответить
парад Перемоги, прогнати Хрещатиком
а потім- виправні роботи років 10
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06.03.2022 09:37 Ответить
А може полонених пересилати в Германію,у них вже є практика по полонених та і вони ,,сердобільні,,завжди були тільки ,,озабочені і дуже озабочені,, відносно України.
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06.03.2022 09:42 Ответить
Эти «незнающие рашисты»должны не только в лагерях сидеть,но и собственноручно отстраивать всю Украину ,которую они разрушили.
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06.03.2022 10:41 Ответить
 
 