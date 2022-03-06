5 работников погибли из-за разрушения ТЭЦ в Ахтырке в результате обстрелов войск РФ, самого города уже частично нет, - Живицкий
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Войска РФ разрушили ТЭЦ в Ахтырке, из-за чего погибли пятеро сотрудников.
Про это сообщил в телеграм-канале глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.
"Ахтырский район. Ахтырка. Российская авиация продолжает (мы даже сбились с подсчетов ударов) бомбить инфраструктурные и критически важные объекты района! Вчера россияне разрушили ТЭЦ. Погибли 5 мирных работников", - отметил он.
По его информации, в городе отсутствует отопление. Частично – нет в домах воды и электроэнергии.
"Да что говорить, самой Ахтырки уже частично нет!!! Российская авиация сегодня уничтожила продуктовую базу города, склад строительных материалов, автостоянку. Обстрелянный жилищный сектор. Информация по количеству жертв уточняется", - резюмировал он.
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Безнаказаность авиаударов логична.А дальше думай сам
Это могут сделать отдельные страны,если захотят,но этого не будет.