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Новости Война в Украине
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5 работников погибли из-за разрушения ТЭЦ в Ахтырке в результате обстрелов войск РФ, самого города уже частично нет, - Живицкий

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

5 работников погибли из-за разрушения ТЭЦ в Ахтырке в результате обстрелов войск РФ, самого города уже частично нет, - Живицкий

Войска РФ разрушили ТЭЦ в Ахтырке, из-за чего погибли пятеро сотрудников.

Про это сообщил в телеграм-канале глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Ахтырский район. Ахтырка. Российская авиация продолжает (мы даже сбились с подсчетов ударов) бомбить инфраструктурные и критически важные объекты района! Вчера россияне разрушили ТЭЦ. Погибли 5 мирных работников", - отметил он.

По его информации, в городе отсутствует отопление. Частично – нет в домах воды и электроэнергии.

"Да что говорить, самой Ахтырки уже частично нет!!! Российская авиация сегодня уничтожила продуктовую базу города, склад строительных материалов, автостоянку. Обстрелянный жилищный сектор. Информация по количеству жертв уточняется", - резюмировал он.

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Топ комментарии
+5
По всем нормам это геноцид. Планомерное уничтожение определенного народа.
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06.03.2022 05:41
+4
Они уничтожают всю инфраструктуру, по плану . Это хладнокровные фашисты.
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06.03.2022 05:41
+4
Оце, хлопці, нам усім вилізає боком глобальна, всенародна "какая разніца"...
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06.03.2022 05:53
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Что же так безнаказанно?
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06.03.2022 05:34 Ответить
Потому что ПВО никто не розвивал,деньги тратились куда угодно,но только не на армию.
Безнаказаность авиаударов логична.А дальше думай сам
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06.03.2022 05:46 Ответить
Зато в нас тепер є чудові дороги... для руху кацапських колон.
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06.03.2022 08:34 Ответить
Я **** *****! Эти твари летают куда хотят и почти безнаказанно бомбят что хотят... О_о
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06.03.2022 05:35 Ответить
По всем нормам это геноцид. Планомерное уничтожение определенного народа.
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06.03.2022 05:41 Ответить
Они уничтожают всю инфраструктуру, по плану . Это хладнокровные фашисты.
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06.03.2022 05:41 Ответить
Уничтожалка не выросла. Хотя фашисты, что есть, то есть.
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06.03.2022 07:03 Ответить
НАТО, мля, а може пора би і якусь "спецоперацію" організувати?
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06.03.2022 05:43 Ответить
А оно им надо?НАТО оборонительный союз,как этого наши власти непоймут.
Это могут сделать отдельные страны,если захотят,но этого не будет.
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06.03.2022 05:51 Ответить
Як на рахунок "Оборона Українського народу від геноциду" ? Хіба це не пасує для "оборонительного союза"?
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06.03.2022 06:06 Ответить
Оце, хлопці, нам усім вилізає боком глобальна, всенародна "какая разніца"...
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06.03.2022 05:53 Ответить
100%
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06.03.2022 08:36 Ответить
Гебельс страна тотальной пропаганды----куда не влезаем за местной раша сми инфой о погибших орках везде- Пожертвовав своей жизнью, офицер спас сослуживцев
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06.03.2022 05:54 Ответить
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06.03.2022 06:46 Ответить
 
 