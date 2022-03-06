5 работников погибли из-за разрушения ТЭЦ в Ахтырке в результате обстрелов войск РФ, самого города уже частично нет, - Живицкий

Войска РФ разрушили ТЭЦ в Ахтырке, из-за чего погибли пятеро сотрудников.

Про это сообщил в телеграм-канале глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Ахтырский район. Ахтырка. Российская авиация продолжает (мы даже сбились с подсчетов ударов) бомбить инфраструктурные и критически важные объекты района! Вчера россияне разрушили ТЭЦ. Погибли 5 мирных работников", - отметил он.

По его информации, в городе отсутствует отопление. Частично – нет в домах воды и электроэнергии.

"Да что говорить, самой Ахтырки уже частично нет!!! Российская авиация сегодня уничтожила продуктовую базу города, склад строительных материалов, автостоянку. Обстрелянный жилищный сектор. Информация по количеству жертв уточняется", - резюмировал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российские окупанты расстреляли волонтеров, которые везли помощь в приют для животных в Киевской области, - UAnimals