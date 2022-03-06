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США и Польша работают над возможностью предоставления Украине истребителей МиГ-29 и штурмовиков Су-25, - CNN

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

США и Польша работают над возможностью предоставления Украине истребителей МиГ-29 и штурмовиков Су-25, - CNN

США работают с Польшей над возможностью предоставления Польшей истребителей Украине, а также консультируются с другими союзниками.

Как пишет CNN,  эту информацию подтверждает представитель Белого дома, поскольку президент Украины Зеленский настаивает на том, чтобы страны Восточной Европы отправили истребители в страну для борьбы с российской агрессией, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В рамках переговоров с Польшей США определяют, какие "возможности мы могли бы предоставить для поддержки Польши, если она решит перебросить самолеты в Украину", -  сказал представитель.

Представитель сказал, что отправка истребителей в Украину является "суверенным решением, которое должна принять любая страна", и отметил, что необходимо проработать множество логистических вопросов, в том числе, как самолет будет переброшен из Польши в Украину.

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Два депутата, участвовавших в телефонном разговоре с украинским президентом, заявили, что Зеленский сказал, что Польша дала понять, что готова отправить истребители МиГ, но "они только ждут, когда США разрешат это".

Так, Польша может предоставить Украине истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25, получив взамен США истребители F-16, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+45
ДАВАЙТЕ ПРАЦЮЙТЕ ЯКОМОГА ШВИДШЕ...
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06.03.2022 06:31
+42
Українська і російська авіація опинилися зараз в стадії "битви за Англію" часів ІІ Світової Наші льотчики що викидаються зі збитих ЛА сідають на своїй території і повертаються в стрій Російські потрапляють на "ворожу" територію і якщо виживають то стають полоненими Різниця тільки в одному - у нас немає авіапромисловості яка здатна випускать винищувачі та бомбардувальники з іншими ЛА Тому поставки з Польщі - прекрасний варіант заповнення даної ніші!
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06.03.2022 06:44
+41
Cтала известна причина, почему белорусские войска до сих пор, несмотря на приказы «сверху», не участвуют в сухопутных военных действиях против Украины. Большинство рядового состава белорусских частей, которых готовили к отправке в Украину, настроены против участия в войне.Офицеры докладывают в Генеральный штаб ВС РБ, что в случае перехода границы жизнь офицеров будет в огромной опасности, потому что солдаты поднимут оружие против них. Также прогнозируется массовая сдача в плен белорусских военнослужащих.
Ряд небольших подразделений белорусской армии несколько дней назад уже пересекли границу с Украиной, но были возвращены назад из-за отказа военнослужащих участвовать в боевых действиях.
https://charter97.org/ru/news/2022/3/5/457699/
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06.03.2022 06:45
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Страница 2 из 2
Только что ДойчеВелле сообщила что Польша отказала в самолетах
https://twitter.com/dw_russian/status/1500499341085233157?s=20&t=caBo0cKHM4MgmJ6XRGXIRQ
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06.03.2022 17:56 Ответить
Кто-то явно 3,14здит, то дают, то не дают. Может кто-то один писал бы новости с полей.
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07.03.2022 03:09 Ответить
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