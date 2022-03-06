США и Польша работают над возможностью предоставления Украине истребителей МиГ-29 и штурмовиков Су-25, - CNN
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США работают с Польшей над возможностью предоставления Польшей истребителей Украине, а также консультируются с другими союзниками.
Как пишет CNN, эту информацию подтверждает представитель Белого дома, поскольку президент Украины Зеленский настаивает на том, чтобы страны Восточной Европы отправили истребители в страну для борьбы с российской агрессией, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
В рамках переговоров с Польшей США определяют, какие "возможности мы могли бы предоставить для поддержки Польши, если она решит перебросить самолеты в Украину", - сказал представитель.
Представитель сказал, что отправка истребителей в Украину является "суверенным решением, которое должна принять любая страна", и отметил, что необходимо проработать множество логистических вопросов, в том числе, как самолет будет переброшен из Польши в Украину.
Два депутата, участвовавших в телефонном разговоре с украинским президентом, заявили, что Зеленский сказал, что Польша дала понять, что готова отправить истребители МиГ, но "они только ждут, когда США разрешат это".
Так, Польша может предоставить Украине истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25, получив взамен США истребители F-16, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации.
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https://twitter.com/dw_russian/status/1500499341085233157?s=20&t=caBo0cKHM4MgmJ6XRGXIRQ