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Германия и Израиль имеют общую цель скорейшего прекращения войны в Украине
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Центральной темой встречи канцлера Германии Олафа Шольца с премьер-министром Израиля Нафтали Беннеттом в Берлине были результаты состоявшихся 5 марта переговоров между Беннетом и президентом России Владимиром Путиным.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер спикера немецкого правительства Штеффена Гебестрейта.
Лидеры Германии и Израиля согласились поддерживать тесные контакты и "общая цель остается как можно быстрее прекратить войну в Украине".
"Мы будем работать над этим всеми силами", – говорится в сообщении.
Топ комментарии
+24 клаус хаус
показать весь комментарий06.03.2022 06:40
+20 Сергей Осадчий bf081de4
показать весь комментарий06.03.2022 06:30
+20 Joshua Merlin
показать весь комментарий06.03.2022 06:33
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Ласкаво просимо на корабель...
Вы вообще идете на корабль касочники вонючие вы именно вы все сделали для этой войны . не давали нам оружие запрещали его даже дать. не разрешали через свою страну привезти к нам .
Вы гниды повязли в коррупции из за вонючих кацапских нефтедолларов -- такие же уроды как и ***** под*****вники
Или США должна бомбоубежища тоже нам обустраивать, когда зеленые обустраивают дороги для росийских танков? Идиоты.
Прям вижу заботу. Куча арабов, ещё хрен пойми кого
Куча проблем в стране. Коррупция и не только
Окуеть забота
В Германию почти не кто не ехал
Минимум беженцев, если вообще есть
Так что не ври
У спам, кацапське падло!
КДБ довго працювало над корумпуванням німецьких еліт, а світ довго денаціфікував їх як народ (тепер в них імпотенція моралі - "моя хата з краю"), майже рашисти, тільки не агресивні
Его как 30 лет нету
Те что сегодня сидят при власти в Германии. Это паразиты-проститутки, которые к достижением Германии не имеют не какого отношение
Первыми под песню «Ты прости нас, Украина!» по площади пройдут колонны пленных российских солдат.
За ними будут ковылять раненые и покалеченные солдаты российской армии.
После них проедут мобильные крематории и катафалки с трупами рашистов, сгинувших на украинской земле.
Затем по Красной площади провезут гроб с покойным Владимиром Путиным, занесут его в Мавзолей и поставят рядом с мумией Ленина.
Ну, а закончит парад пролет украинской авиации, которая расхерячит к ****** матери и Мавзолей, и Красную площадь, и Кремль…
Да, россияне, вас ждет печальный конец!
Слава Украине!
Шольц до останнього був против блокування SWIFT!
Жидомасони вже повсиралися?
..
То завалиться ***********.
Мордор повинен бути знищений.
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Слава нації
Смерть москалям
"Сикод" (Seacod) причалил к терминалу на реке Мерси с разрешения портовых властей в четверг, пишет Би-би-си.
Британское правительство запретило вход в порты любых судов, связанных с Россией из-за российского вторжения в Украину.
Местный профсоюз сообщил, что груз на борту "Сикода" не подпадает под запрет, но рабочие разгружать его не будут ни при каких условиях, а правительство должно "закрыть лазейки" в том, как запрет регулируется на практике.
а Германия просто боится до всрачки.
Про Ізраїль був трохи кращої думки, але останній тиждень вони все більше діють в інтересах кацапні. З дуже помірно про-кацапських позицій переходять на сильно прокацапські - не дали ППО, доклали масу зусиль, що заблкувати передачу авіації Україні, тепер (коли стало ясно, що Україна все одно переможе, хоч і дорожчою ціною) - пропихають термінове перемир"я.
У відповідь слід чемно посміхатися, і робити своє.
Чи все ж йдеться про ірраціональне несприйняття України (як можна судити з їх регулярних публічних звинувачень в антисемітизмі на адресу українців з приводом чи без)?