Защитники Украины ведут ужесточенный бои по удержанию определенных рубежей, - оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 6:00 6 марта
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Начаты одиннадцатые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.
Про это сообщает Цензор.НЕТ с ссылкой на оперативную информацию Генштаба ВСУ по состоянию на 06.00 06.03.2022 по российскому вторжению.
Как отмечается, вооруженными Силами и подразделениями Сил безопасности и обороны Украины ведутся ожесточенные бои по удержанию определенных рубежей. Противник, теряя потери, предпринимает постоянные попытки уклонения от прямого огневого контакта с нашими войсками.
"Группировка сил обороны ведет оборонительную операцию в пределах Южной, Восточной и Северной операционных зон с целью отражения наступления ударных группировок вооруженных сил оккупантов, нанесения ему максимальных потерь, недопущения вторжения их в глубину, содержания районов территории государства и создания благоприятных условий для их разгрома и восстановления контроля за утраченными территориями, осуществляет отражение ударов средств воздушного нападения противника", - говорится в сообщении.
Группировка объединенных сил проводит оборонную операцию в восточной части Донецкого операционного района. Основные усилия сосредоточены на обороне города Мариуполя и нанесении огневого поражения превосходящим силам противника.
Другие группировки проводят оборонную операцию и ведут оборонительные бои на Слобожанском и также в восточной части Таврического направлений.
В частности, подразделения ДШВ ВС Украины остановили колонны противника, пытавшиеся выдвинуться в сторону Днепропетровщины со стороны Балаклеи.
В Северщине проводится операция по обороне г.Чернигова.
В Волынском направлении проводятся мероприятия по подготовке всей полосы обороны в определенной операционной зоне вдоль государственной границы Украины.
"На приморском направлении - осуществляется оборона пунктов базирования, морских портов на Черном море. Так в Николаевской области был спланирован и реализован захват значительного количества бронированной и автомобильной техники противника", - акцентируют внимание в Генштабе.
В других направлениях части и подразделения ВС Украины проводят стабилизационную операцию и выполняют задачи территориальной обороны с целью недопущения наступательных действий и деятельности диверсионно-разведывательных групп противника.
Группировка Воздушных Сил ВС Украины сосредоточила усилия на отражение ракетно-авиационных ударов противника, противовоздушном прикрытии важных (критических) объектов Украины и группировок войск.
Некоторых вражеских летчиков, которые катапультировались и выжили, нашли украинские воины. Им оказана медицинская помощь и они уже дают показания о преступлениях путинского режима против человечности.
"Противник пытается не потерять наступательного потенциала но, в сложившейся обстановке, имеет большие потери в вооружении, технике и личном составе. За счет сопротивления всего украинского народа противник деморализован. Резервы российских оккупантов, поступающих на доукомплектование подразделений имеют крайне низкое морально-психологическое состояние , из-за осведомленности о реальном положении дел. Враг продолжает нести потери! Вместе победим! Слава Украине!!!", - резюмировали в Генштабе.
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Всім.
Організували хостел для біженців. Не уявляєте, скільки людей хочуть допомогти з їжею, білизною, ліжками, одягом, пральними та миючими засобами!Навіть, школярі хочуть допомагати!
Я уявляю. Дописала лише силові структури.
Захоплена мужністю людей, які виходять в окупованих містах на мітинги, проти колон.
Без цієї готовності та зусиль всіх та кожного, звичайно, опір був би не можливим.
Видно руки, видно ноги, видно роги.
Поховали москаля, як собаку,
Видно руки, видно ноги, видно «вухо».
Поховали москаля у куфайці,
а у того москаля видно «пальці».
Вони рукожопі
ТРИМАЙМОСЯ ДО ПЕРЕМОГИ 💪✊🙏🏼
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Тримаймося браття українці.
Ми переможемо.
..
Слава нації
Смерть москалям
- а чо он без головы??
- а когда он туда ехал, она у него была???
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