Защитники Украины ведут ужесточенный бои по удержанию определенных рубежей, - оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 6:00 6 марта

Начаты одиннадцатые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Про это сообщает Цензор.НЕТ с ссылкой на оперативную информацию Генштаба ВСУ по состоянию на 06.00 06.03.2022 по российскому вторжению.

Как отмечается, вооруженными Силами и подразделениями Сил безопасности и обороны Украины ведутся ожесточенные бои по удержанию определенных рубежей. Противник, теряя потери, предпринимает постоянные попытки уклонения от прямого огневого контакта с нашими войсками.

"Группировка сил обороны ведет оборонительную операцию в пределах Южной, Восточной и Северной операционных зон с целью отражения наступления ударных группировок вооруженных сил оккупантов, нанесения ему максимальных потерь, недопущения вторжения их в глубину, содержания районов территории государства и создания благоприятных условий для их разгрома и восстановления контроля за утраченными территориями, осуществляет отражение ударов средств воздушного нападения противника", - говорится в сообщении.

Группировка объединенных сил проводит оборонную операцию в восточной части Донецкого операционного района. Основные усилия сосредоточены на обороне города Мариуполя и нанесении огневого поражения превосходящим силам противника.

Другие группировки проводят оборонную операцию и ведут оборонительные бои на Слобожанском и также в восточной части Таврического направлений.

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В частности, подразделения ДШВ ВС Украины остановили колонны противника, пытавшиеся выдвинуться в сторону Днепропетровщины со стороны Балаклеи.

В Северщине проводится операция по обороне г.Чернигова.

В Волынском направлении проводятся мероприятия по подготовке всей полосы обороны в определенной операционной зоне вдоль государственной границы Украины.

"На приморском направлении - осуществляется оборона пунктов базирования, морских портов на Черном море. Так в Николаевской области был спланирован и реализован захват значительного количества бронированной и автомобильной техники противника", - акцентируют внимание в Генштабе.

В других направлениях части и подразделения ВС Украины проводят стабилизационную операцию и выполняют задачи территориальной обороны с целью недопущения наступательных действий и деятельности диверсионно-разведывательных групп противника.

Группировка Воздушных Сил ВС Украины сосредоточила усилия на отражение ракетно-авиационных ударов противника, противовоздушном прикрытии важных (критических) объектов Украины и группировок войск.

Некоторых вражеских летчиков, которые катапультировались и выжили, нашли украинские воины. Им оказана медицинская помощь и они уже дают показания о преступлениях путинского режима против человечности.

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"Противник пытается не потерять наступательного потенциала но, в сложившейся обстановке, имеет большие потери в вооружении, технике и личном составе. За счет сопротивления всего украинского народа противник деморализован. Резервы российских оккупантов, поступающих на доукомплектование подразделений имеют крайне низкое морально-психологическое состояние , из-за осведомленности о реальном положении дел. Враг продолжает нести потери! Вместе победим! Слава Украине!!!", - резюмировали в Генштабе.