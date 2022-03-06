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Защитники Украины ведут ужесточенный бои по удержанию определенных рубежей, - оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 6:00 6 марта

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Защитники Украины ведут ужесточенный бои по удержанию определенных рубежей, - оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 6:00 6 марта

Начаты одиннадцатые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Про это сообщает Цензор.НЕТ с ссылкой на оперативную информацию Генштаба ВСУ по состоянию на 06.00 06.03.2022 по российскому вторжению.

Как отмечается, вооруженными Силами и подразделениями Сил безопасности и обороны Украины ведутся ожесточенные бои по удержанию определенных рубежей. Противник, теряя потери, предпринимает постоянные попытки уклонения от прямого огневого контакта с нашими войсками.

"Группировка сил обороны ведет оборонительную операцию в пределах Южной, Восточной и Северной операционных зон с целью отражения наступления ударных группировок вооруженных сил оккупантов, нанесения ему максимальных потерь, недопущения вторжения их в глубину, содержания районов территории государства и создания благоприятных условий для их разгрома и восстановления контроля за утраченными территориями, осуществляет отражение ударов средств воздушного нападения противника", - говорится в сообщении.

Группировка объединенных сил проводит оборонную операцию в восточной части Донецкого операционного района. Основные усилия сосредоточены на обороне города Мариуполя и нанесении огневого поражения превосходящим силам противника.

Другие группировки проводят оборонную операцию и ведут оборонительные бои на Слобожанском и также в восточной части Таврического направлений.

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В частности, подразделения ДШВ ВС Украины остановили колонны противника, пытавшиеся выдвинуться в сторону Днепропетровщины со стороны Балаклеи.

В Северщине проводится операция по обороне г.Чернигова.

В Волынском направлении проводятся мероприятия по подготовке всей полосы обороны в определенной операционной зоне вдоль государственной границы Украины.

"На приморском направлении - осуществляется оборона пунктов базирования, морских портов на Черном море. Так в Николаевской области был спланирован и реализован захват значительного количества бронированной и автомобильной техники противника", - акцентируют внимание в Генштабе.

В других направлениях части и подразделения ВС Украины проводят стабилизационную операцию и выполняют задачи территориальной обороны с целью недопущения наступательных действий и деятельности диверсионно-разведывательных групп противника.

Группировка Воздушных Сил ВС Украины сосредоточила усилия на отражение ракетно-авиационных ударов противника, противовоздушном прикрытии важных (критических) объектов Украины и группировок войск.

Некоторых вражеских летчиков, которые катапультировались и выжили, нашли украинские воины. Им оказана медицинская помощь и они уже дают показания о преступлениях путинского режима против человечности.

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"Противник пытается не потерять наступательного потенциала но, в сложившейся обстановке, имеет большие потери в вооружении, технике и личном составе. За счет сопротивления всего украинского народа противник деморализован. Резервы российских оккупантов, поступающих на доукомплектование подразделений имеют крайне низкое морально-психологическое состояние , из-за осведомленности о реальном положении дел. Враг продолжает нести потери! Вместе победим! Слава Украине!!!", - резюмировали в Генштабе.

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Топ комментарии
+39
ну что полковник адьёс
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06.03.2022 06:56
+38
ЗСУ ТА ТЕРОБОРОНІ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
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06.03.2022 06:53
+27
продолжаем красивое
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06.03.2022 06:58
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ЗСУ ТА ТЕРОБОРОНІ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
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06.03.2022 06:53 Ответить
Також потрібно дякувати СБУ, НацГвардії, НацПоліції.
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06.03.2022 07:23 Ответить
Як і кожному, хто став на захист країни, зі зброєю чи без: кібер-добровольцям, кухарям, вязальникам масксіток, пекарям, водіям, пожежникам, електрикам, сантехнікам…
Всім.
Організували хостел для біженців. Не уявляєте, скільки людей хочуть допомогти з їжею, білизною, ліжками, одягом, пральними та миючими засобами!Навіть, школярі хочуть допомагати!
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06.03.2022 09:42 Ответить
Однозначно.

Я уявляю. Дописала лише силові структури.

Захоплена мужністю людей, які виходять в окупованих містах на мітинги, проти колон.
Без цієї готовності та зусиль всіх та кожного, звичайно, опір був би не можливим.
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06.03.2022 09:47 Ответить
Тримаємо рубежі на фронті, а кацапи в цей час формують черги і чекають до понеділка на відкриття банків
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06.03.2022 06:53 Ответить
В понеділок чекаємо на нафтогазове ембарго
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06.03.2022 07:02 Ответить
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06.03.2022 06:53 Ответить
https://twitter.com/i/status/1500331796872974338
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06.03.2022 06:55 Ответить
Россияне, вы в ответе За все злодеяния Кремля, И идёте на столетья Курсом русского корабля!
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06.03.2022 06:58 Ответить
Гарненько лежать.
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06.03.2022 07:25 Ответить
ну что полковник адьёс
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06.03.2022 06:56 Ответить
Яке прикре самогубство ....А може короновірус ?
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06.03.2022 07:06 Ответить
как то не знаю но это из передовых из Гостомеля
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06.03.2022 07:10 Ответить
продолжаем красивое
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06.03.2022 06:58 Ответить
Тут чумка 100500 ...зуб даю .
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06.03.2022 07:07 Ответить
ему же говорили что завалят а он не верил
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06.03.2022 07:15 Ответить
И тоже в строительных перчатках!
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06.03.2022 07:32 Ответить
Поховали москаля край дороги,
Видно руки, видно ноги, видно роги.

Поховали москаля, як собаку,
Видно руки, видно ноги, видно «вухо».

Поховали москаля у куфайці,
а у того москаля видно «пальці».
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06.03.2022 07:10 Ответить
ой чип и дейл русни всё отлетались
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06.03.2022 07:13 Ответить
Хтось два раба собі взяв
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06.03.2022 07:17 Ответить
Негодящі, один з них вже обісраний.
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06.03.2022 07:22 Ответить
Жопа пригоріла
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06.03.2022 11:11 Ответить
Да наф таких рабів?
Вони рукожопі
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06.03.2022 07:23 Ответить
Це він напрямок показує на Київ?
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06.03.2022 07:46 Ответить
на югах залутали два т 90 с грилями только 1 из них не на ходу :D паламался это всё что надо знать об хвалёном какчестве рузге техника
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06.03.2022 07:03 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !

ТРИМАЙМОСЯ ДО ПЕРЕМОГИ 💪✊🙏🏼
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06.03.2022 07:05 Ответить
В реальности дело обстоит так ,что кацапам ****** и скорее всего они об этом стали догадываться .
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06.03.2022 07:08 Ответить
вчера завалили борт под Одессой видео допроса было но вы мля не обратили внимание что это был спец развед борт у русни идёт накрытие медным тазом наземной агентуры и прочего спутники таки не пашут так как надо спасибо анонимусам
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06.03.2022 07:09 Ответить
Коротко..
..
Тримаймося браття українці.
Ми переможемо.
..
Слава нації
Смерть москалям
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06.03.2022 07:09 Ответить
Ви в порядку ?
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06.03.2022 07:27 Ответить
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06.03.2022 07:49 Ответить
СЛАВА УКРАЇНСЬКІЙ АРМІЇ!
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06.03.2022 07:11 Ответить
вот и я говорю... если раньше кричали путин *****, то сейчас начали писать - ПУТИНУ *****... а заодно и всем артиллеристам и пилотам кацалетов какцапии-какдыркии...
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06.03.2022 07:12 Ответить
- вот вам ваш сыночка, умер от Ковида в Украине.
- а чо он без головы??
- а когда он туда ехал, она у него была???
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06.03.2022 07:19 Ответить
******* дидывоивали что видит мой вопрос ----- щас мы вам пир*пизячим всех вань трактористов что жрать будите ? ножек Буша Не будит !!!
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06.03.2022 07:48 Ответить
Новая строевая песня рюзьге орк. "Мама, почему я долбойоб" Поется на любой маршевый мотив.
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06.03.2022 07:49 Ответить
Найбільші VPN-сервіси розпочали фільтрацію трафіку та блокують пропагандистські сайти агресора, повідомляє Національна поліція. KeepSolid, ProtonVPN, TunnelBear та Windscribe заблокували VPN-сервери в Україні, які можна було б використати для атак усередині країни.Загалом понад десяток VPN-сервісів співпрацюють у кіберполіції України, попереджаючи про DDoS-атаки на українські вебресурс
VPN-сервіси Proton та KeepSolid додатково переводять до 30% доходу на потреби української армії.
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06.03.2022 09:03 Ответить
Інфо для цивільних: Маленька пляшечка нашатирного спирту в повітрозабірник танка робить чудеса.
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06.03.2022 10:26 Ответить
 
 